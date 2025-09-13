Atenție, imagini dure! O decizie proastă i-a distrus viața: a rămas paralizat și a schimbat baschetul

21:20

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Joyskim Dawa (29 de ani), accidentat în primăvara acestui an la echipa națională, nu va reveni pe teren mai repede de un an. Inițial, informația a fost că acesta va absenta 7-8 luni, ceea ce ar fi însemnat că în toamna acestui an ar fi putut să revină pe teren. Noile vești de la FCSB nu sunt însă deloc bune în ceea ce-l privește pe fundașul camerunez. ...