Atenție, imagini dure! O decizie proastă i-a distrus viața: a rămas paralizat și a schimbat baschetul
Gazeta Sporturilor, 13 septembrie 2025 14:50
În 28 aprilie 1993, o reacție impulsivă a pus capăt carierei unui mare baschetbalist și i-a schimbat pentru totdeauna viața, dar și sportul. Slobodan Boban Jankovic, cunoscut sub porecla „Guza”, s-a lovit cu capul de structura coșului, nemulțumit de o decizie a arbitrilor, și a rămas paralizat în urma impactului.S-a dovedit că acel meci împotriva lui Panathinaikos a fost ultimul din cariera sa, iar el a decedat pe 28 iunie 2006, în Grecia. ...
• • •
„Operațiunea relansării” pentru Stanciu » „Plătește acest preț, dar Genoa are nevoie de experiența lui” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu nu s-a remarcat de la transferul la Genoa decât prin golul marcat în partidă de Cupa Italiei cu Vicenza. În rest, mijlocașul român a rămas dator în cele două etape din Serie A, deși a fost mereu titular, bifând 152 de minute cu Lecce (0-0) și cu Juventus (0-1), ambele disputate pe teren propriu.Nici la echipa națională nu a lăsat o impresie deloc bună. ...
Scene cutremurătoare pe gazon în derby-ul din Germania » Ultrașii i-au atacat pe fotbaliști, poliția a intervenit și a urmat o bătaie generală # Gazeta Sporturilor
Scene extrem de violente în Germania, la derby-ul Hallescher - Chemie Leipzig, scor 0-0, din Liga a 4-a. Ultrașii gazdelor au intrat în teren pentru a-i ataca pe jucătorii gazdelor. Ultrașii din Germania duc adesea rivalitățile la alt nivel chiar și în diviziile inferioare, lucru care s-a văzut vineri seară în haosul produs pe gazon de fanii lui Hallescher. GALERIE FOTO. ...
Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea în finala probei de săritură în lungime la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Primul a intrat în concurs # Rareș Toader (27 de ani), el ratând dramatic calificarea în finala de la aruncarea greutății. # Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, nu a prins nici ea un bilet pentru ultimul act. ...
Kylian Mbappe, criticat dur că se ține de fusta mamei! » „La 22 de ani trebuie să știi să folosești cardul de credit și să ai carnet de conducere! Fie că ești un star sau nu” # Gazeta Sporturilor
Samir Nasri, fost internațional francez acum în vârstă de 38 de ani, s-a apucat să râdă de Kylian Mbappe pe motivul că, la 26 de ani, acesta nu vrea să fie independent.„Am rămas șocat de declarațiile mamei sale, că el nu conduce o mașină din rațiuni legate de siguranța sa! Trebuie să înfrunți situația, pentru că e greu să ai viață privată când ești star”, a spus ex-mijlocașul ofensiv al lui Marseille, Arsenal și Manchester City, în interviul acordat ...
Fostul jucător al Rapidului s-a făcut antrenor de fitness: „Am o mare bucurie în suflet să văd că reușesc să schimb viața oamenilor în bine” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 46. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Cristian Ionescu (47 de ani), fost fotbalist la Rapid, Petrolul și FC Brașov, care a devenit personal trainer după ce și-a încheiat cariera de jucător. El vorbește despre lipsa pregătirii fizice în rândul tinerilor sportivi și despre- Bine ai venit, Cristian. Întâi de toate, povestește-ne începutul tău în sport, în fotbal. Cum te-ai apucat și dacă ai fost pasionat de mic de pregătirea fizică. ...
Echipa națională condusă de Siyabonga Ngezana (28 de ani), sud-africanul venit la FCSB în 2023, ocupă primul loc în Grupa C a calificărilor pentru Campionatul Mondial, cu 17 puncte, cu trei mai multe decât locul secund, Benin, cu două runde înainte de final.Ngezana poate genera venituri egale cu transferul lui prin simpla participare la turneul finalLa precedentul turneu final din 2022, FIFA a recompensat cluburile cu câte 325. ...
Ratează Lamine Yamal meciul cu Valencia? » Ce s-a întâmplat vineri la ultimul antrenament al Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Partida de duminică seară, la ora 22:00, prima din acest sezon pe terenul Barcelonei, ar putea să se joace fără Lamine Yamal. Extrema dreaptă blaugrana nu s-a pregătit ieri deloc pe teren alături de jucătorii lui Hansi Flick, rămânând să se antreneze la sală.Starul spaniol s-a întors cu probleme de la echipa națională, care le-a învins la scor pe Bulgaria (3-0) și pe Turcia (6-0) în cele două partide din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. ...
CSM București joacă duminică de la ora 17:00, împotriva lui Ferencvaros Budapesta în etapa a doua din Liga Campionilor. Meciul se va disputa în sala Dinamo și va fi transmis în direct de Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
România a prins ultimul loc din a treia urnă valorică în Liga B » Am putea avea adversari de speriat: cum ar arăta grupa după tragerea la sorți # Gazeta Sporturilor
Statisticienii de la Football Meets Data au publicat configurația celor patru urne valorice pentru toate ligile din Nations League ale ediției viitoare. Rezultatele slabe înregistrate de echipa națională a României în preliminariile de calificare la Campionatul Mondial din 2026 au repercusiuni și asupra parcursului viitor în Liga Națiunilor 2026-2027. ...
Nici măcar ea nu i-a ajutat » Au pierdut semifinala, chiar dacă i-a încurajat purtând o singură piesă vestimentară # Gazeta Sporturilor
Echipele naționale de baschet ale Greciei și Turciei s-au întâlnit la Riga în semifinalele EuroBasket, iar modelul Marigona Gona le-a trimis grecilor un mesaj de susținere de la Atena înainte de meci. Totuși, asta nu i-a ajutat prea mult pe eleni, deoarece elevii lui Ergin Ataman au câștigat cu 94-68.Susținătoare a celor de la Olympiacos, Marigona Gona este o împătimită a baschetului și poate fi adesea văzută în săli. ...
Uluitor unde a ajuns să semneze la 29 de ani Anthony Martial, cel mai promițător jucător al anului 2015! » Primul francez din istoria clubului # Gazeta Sporturilor
Anthony Martial (29 de ani), fost internațional francez și câștigător al premiului Golden Boy în 2015, a semnat oficial cu echipa de primă ligă din Mexic CF Monterrey, unde va rămâne până în decembrie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Atacantul devine astfel primul fotbalist francez din istoria clubului mexican.Martial a ajuns la Monterrey după un sezon la AEK Atena, unde a înscris 9 goluri și a oferit două pase decisive în 24 de meciuri. ...
Avertisment pentru Ange Postecoglou după ce a semnat cu Nottingham Forest: „Acest patron are un istoric. Dacă dai mâna cu diavolul...” # Gazeta Sporturilor
Roy Keane, fostul fotbalist de la Manchester United, a vorbit despre plecarea lui Nuno Espirito Santo de la Nottingham Forest și l-a avertizat pe nou-venitul Ange Postecoglu.Fostul fotbalist a declarat că acum „nu-i mai este milă” de antrenorii care aleg cluburi precum Nottingham Forest, cu patroni controversați precum Evangelos Marinakis. ...
„O stea în ascensiune, voi fi capul de afiș” » Luptătoarea anului le-a pus gând rău adversarelor # Gazeta Sporturilor
Dakota Ditcheva (27 de ani), campioană la MMA, a vorbit într-un interviu despre planurile sale de viitor. Englezoaica cu origini bulgărești s-a descris ca fiind „o stea în ascensiune”. Luptătoarea specialistă în K.O.-uri și-a dezvăluit planurile de a lupta în Bulgaria și de a locui în țara vecină după încheierea carierei sale sportive. ...
România a trimis o delegație de zece luptători la Campionatele Mondiale de la Zagreb, competiție care debutează sâmbătă. Primul român care intră în concurs este Omar Sarem la lupte libere, categoria 125 kg.Luptătorii români participă între 13 și 21 septembrie la cea mai importantă competiție a sezonului, Campionatele Mondiale, care anul acesta au loc la Zagreb, în Croația. ...
Sfântul cu inimă rossonera » Povestea lui Carlo Acutis, primul milenial canonizat de Vatican # Gazeta Sporturilor
Piazza San Pietro, într-o dimineață de toamnă. Drapelele flutură, corurile se amestecă în sunetul prelung al clopotelor, iar valul de tineri pare o peluză care cântă, dar nu pentru vreun derby. În unele zile, Vaticanul e ca un stadion cu tribune pline. În altar nu urcă jucători, ci sfinți. ...
Juan Cuadrado (37 de ani), aripa dreaptă de la Pisa, a vorbit deschis despre plecarea sa de la Juventus, petrecută în vara anului 2023. Internaționalul columbian a recunoscut că despărțirea de Torino a fost cel mai greu moment din cele opt sezoane petrecute la „bianconeri”.Juan Cuadrado a povestit cum a plecat de la Juventus„Accidentarea lui De Sciglio a crescut șansele să rămân, Allegri (n.r. ...
Naționala masculină de volei a României debutează azi la Campionatul Mondial, unde revine după 43 de ani # Gazeta Sporturilor
România debutează sâmbătă, de la 16:30, la Campionatul Mondial, unde a revenit după o pauză de 43 de ani, împotriva Poloniei, cea mai tare echipă a momentului.Meciul dintre România și Polonia, 16:30, va fi liveText pe GSP.ro și în direct la TVR Sport.„Tricolorii” încep sâmbătă parcursul în Grupa B a Campionatului Mondial, o grupă din care mai fac parte Polonia, Qatar și Țările de Jos. ...
Real Madrid joacă sâmbătă, în deplasare, cu Real Sociedad, de la ora 17:15, în etapa #4 din LaLiga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În etapa a patra din La Liga, vicecampioana se deplasează pe Estadio Municipal de Anoeta pentru meciul cu Real Sociedad.Echipa lui Xabi Alonso este lider cu trei victorii consecutive și va încerca să-și prelungească startul perfect înainte de debutul în Liga Campionilor împotriva Olympique de Marseille. ...
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man (27 de ani, aripă dreaptă), joacă de la 19:45 pe terenul celor de la Nijmegen în runda cu numărul 5 din Eredivisie. Dennis Man poate bifa al treilea său meci în tricoul echipei care l-a transferat în această vară. Internaționalul român nu se regăsește în echipa de start anunțată de jurnaliștii olandezi de la voetbalnieuws.nl. Acesta ar urma să intre pe parcurs. ...
Gata, a devenit eligibil să joace pentru România! » Încă o posibilă soluție pentru Lucescu? „Eu cred că este un jucător de națională mare” # Gazeta Sporturilor
Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaș central la Maccabi Haifa, a primit undă verde din partea FIFA pentru a reprezenta echipele naționale ale României, după ce a evoluat deja pentru reprezentativele de tineret ale Israelului. Fotbalistul cu mamă româncă și tată israelian a finalizat procedura birocratică, iar schimbarea a fost confirmată oficial de forul mondial pe 2 septembrie 2025. ...
Juventus - Inter Milano, primul „Derby D'Italia” pentru Cristi Chivu pe banca „nerazzurilor” » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și Inter Milano, formațiile pregătite de Igor Tudor și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Allianz Stadium din Torino, în primul „Derby D'Italia” al sezonului 2025/2026 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
Arsenal - Nottingham Forest » Primul meci pentru Ange Postecoglu la noua echipă » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Arsenal - Nottingham Forest este meciul de debut al etapei #4 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. și pe platforma de streaming Voyo.Meciul cu Arsenal va fi primul pentru Ange Postecoglu pe banca celor de la Nottingham Forest, după ce a preluat echipa în urmă cu 4 zile. ...
Un expert în mercato critică deciziile lui Cristi Chivu la Inter: „Nu l-am înțeles deloc. Iată de ce este confuz!” # Gazeta Sporturilor
În ajunul primului său Derby d'Italia din postura de antrenor, Cristi Chivu este acuzat în presa italiană că n-are o linie clară la Inter. „A anunțat că pentru el nu mai există ierarhii prestabilite, apoi constat că a revenit la vechea echipă a lui Simone Inzaghi”, a spus Alfredo Pedulla, pe canalul său de YouTube.Juventus - Inter se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi livetext pe GSP.ro și în direct la TV la Digi Sport 1 și la Prima Sport 1. ...
Campionul european a semnat cu viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League # Gazeta Sporturilor
Joao Mario (32 de ani), jucătorul celor de la Beșiktaș și campion european în 2016 cu Portugalia, a fost împrumutat de turci la AEK Atena până la finalul sezonului competițional.Portughezul a fost prezentat oficial de gruparea din capitala Greciei.Joao Mario, prezentat oficial la AEK Atena+1 FOTO„Noul nostru transfer: Joao Mario”, au scris grecii pe rețelele de socializare alături de câteva fotografii de la semnătură cu fotbalistul. ...
Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncare a greutății la Campionatelor Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Primul a intrat în concurs # Rareș Toader (27 de ani), el ratând dramatic calificarea în finala de la aruncarea greutății. # Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, intră și ea în concurs sâmbătă.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE. ...
Pompierii intervin în aceste momente, după ce o persoană s-a urcat pe stâlpul de nocturnă al arenei din Liga 2 # Gazeta Sporturilor
Un bărbat s-a urcat pe stâlpul de iluminat al arenei celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Pompierii intervin în aceste momente.Forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în aceste momente pentru a-l da jos pe bărbat de pe stâlpul de iluminat, conform mesagerulneamt.ro. Bărbatul ar fi recidivistCei de la mediafax.ro susțin că bărbatul s-a urcat pe stâlp cu intenția de a protesta. ...
Juventus încearcă un transfer urgent de la Genoa » Dan Șucu poate pierde directorul care i-a echilibrat bugetul # Gazeta Sporturilor
Directorul sportiv al lui Genoa este primul pe lista candidaților pentru postul vacant de la Juventus. Directorul general Damien Comolli dorește să completeze organigrama bianconerilor în următoarea lună cu Marco Ottolini. Angajatul lui Dan Șucu a reușit să încheie vânzări profitabile pentru Grifon, între care și transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham.Mercato s-a încheiat, dar Juventus nu a terminat mutările pentru acest sezon. ...
Primele Mondiale împreună pentru campionii olimpici la dublu vâsle » Andrei Cornea: „Suntem aceiași oameni, doar că mai maturi” + ce face în timpul unui zbor lung # Gazeta Sporturilor
Andrei Cornea (25 de ani) va participa la a treia ediție a Campionatelor Mondiale, cea de la Shanghai (21 – 28 septembrie), dar prima alături de Marian Enache (30 de ani), cei doi fiind campionii olimpici ai probei de dublu vâsle. Anul trecut decolau, de-a dreptul, în centrul atenției canotajului la nivel înalt, după ce au devenit întâi campioni europeni, apoi olimpici la dublu vâsle. ...
Momente de panică cu fostul dinamovist Josue Homawoo: comoție cerebrală și criză de epilepsie în secunda 8 » Ultimele informații din Belgia # Gazeta Sporturilor
Josue Homawoo (27 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, a suferit o accidentare oribilă în primele secunde ale partidei Standard Liege - Mechelen, scor 1-1, din runda 7 a primei ligi din Belgia. Din fericire, starea acestuia este sub control. Accidentarea fostului dinamovist s-a produs după doar 8 secunde de joc. Acesta s-a dat cap în cap cu Bafdili, aripa dreaptă a adversarilor. Stoperul a avut mult mai mult de suferit în comparație cu adversarul. GALERIE FOTO. ...
UTA - FC Argeș, derby de provincie la Arad » Echipele probabile + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
UTA - FC Argeș, primul duel al zilei din Superligă, o încleștare de tradiție a campionatului, se joacă astăzi, de la ora 16:00, la Arad. Partida de pe „Francisc Neuman” e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #9 din Superligă + clasamentDouă dintre surprizele actualei ediții, ocupantele locurilor 7, respectiv 4, încearcă să-și extindă forma pozitivă etalată în startul campionatului. ...
Metaloglobus - CFR Cluj, ardelenii caută victoria la Clinceni pentru a urca în clasament » Echipele probabile + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus și CFR Cluj se întâlnesc de la 21:30 într-un meci din etapa a 9-a din Superliga. Duelul de la Clinceni va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După un start sub așteptări și o schimbare de antrenor, CFR Cluj speră să se redreseze și să înceapă să adune puncte pentru a urca în clasament. Clujenii sunt pe 14, cu 6 puncte în 7 meciuri (cu unul mai puțin decât restul), iar cu o victorie ar urca, provizoriu, pe 9. ...
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!” # Gazeta Sporturilor
Kaká (43 de ani), fostul Balon de Aur și unul dintre cei mai valoroși jucători brazilieni din istorie, nu și-a mai găsit locul în fotbal după ce și-a încheiat cariera, dar va reveni pe gazon la Legends Charity Game, meciul caritabil care adună la start o sumedenie de vedete și pe care Gazeta Sporturilor îl va transmite în exclusivitate în RomâniaRicardo Izecson dos Santos Leite, sau Kaká, așa cum îl cunoaște toată lumea, a fost un fotbalist uriaș. ...
Propus la echipa națională, Gică Hagi a acceptat o altă provocare: „Mă duc cu drag! O să dau tot ce am mai bun” # Gazeta Sporturilor
La 60 de ani, într-un moment în care este propus pentru banca echipei naționale a României, Gheorghe Hagi a acceptat să intre din nou pe teren, de data aceasta la Legends Charity Game, de la Lisabona, programat luni, pe 15 septembrie. Nu pentru trofee, ci pentru bucuria revederii și pentru o cauză care depășește granițele sportului. ...
Nou-promovata Csikszereda primește vizita celor de la FCSB duminică seara, în etapa a 9-a a Superligii, iar oficialii de la Miercurea Ciuc au decis să ajusteze programul partidei de hochei, dinaintea acestei confruntări, astfel încât suporterii să poată ajunge la ambele meciuri.Csikszereda - FCSB, în etapa a 9-a a Superligii, se joacă duminică, 14 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Victor Angelescu a răbufnit în direct: „Bătaie de joc! E penalty oriunde pe acest pământ. Avem filmările” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a intervenit vineri seara, după ce echipa lui a remizat în deplasare, scor 0-0, pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Acesta s-a arătat extrem de dezamăgit de faptul că giuleștenii au fost privați de un penalty în finalul partidei. În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de Cisse, iar Rapid a primit o lovitură liberă din marginea careului. ...
Ioan Ovidiu Sabău a avut un remarcat după U Cluj - Rapid: „Mă gândesc să schimb sistemul pentru el” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul de la U Cluj, a oferit o primă reacție la finalul meciului cu Rapid, încheiat cu scorul de 0-0. L-a lăudat pe Virgiliu Postolachi, atacantul abia transferat de la CFR.Sabău s-a declarat mulțumit de rezultat și e încrezător pentru viitor, după ce fundașii centrali i-au revenit după accidentări.Ioan Ovidiu Sabău, după U Cluj - Rapid: „Mă gândesc la o strategie să joace și Postolachi și Lukic”„Sunt mulțumit, e un punct important. ...
Alexandru Pașcanu, fundașul central al Rapidului, a acuzat arbitrajul după remiza împotriva celor de la U Cluj, scor 0-0.Rapid a cerut penalty în minutul 88, după un fault al lui Cisse asupra lui Baroan. S-a dat lovitură liberă de la marginea careului. Giuleștenii au considerat că ținerea s-a încheiat în interiorul suprafeței de pedeapsă, însă Florin Andrei nu a fost de acord. El i-a acordat cartonașul galben lui Cisse pentru faultul asupra lui Baroan. ...
Costel Gâlcă i-a reamintit lui Dan Șucu ce transferuri mai vrea, apoi a întrerupt repede interviul: „Mulțumesc!” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a tras primele concluzii după ce echipa lui a remizat cu scorul de 0-0 vineri seara, în deplasare, pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Consideră că giuleștenii au fost privați de un penalty, ar fi meritat victoria, apoi a vorbit despre transferurile pe care le vrea la echipă, aspect asupra căruia a tot insistat în ultima perioadă. ...
Rapid a cerut penalty cu U Cluj » Controversă uriașă în Superliga: verdict în studio # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Rapid 0-0. Giuleștenii au cerut penalty în minutul 88 al partidei de pe Cluj Arena. Antoine Baroan a fost faultat de Cisse, iar arbitrul Florin Andrei a decis că incorectitudinea s-a petrecut în marginea careului, nu pe linie sau în interior.Atacantul Rapidului a fost ținut de fundașul central de la U Cluj. Baroan a căzut și „centralul” a dictat lovitură liberă de la 16 metri. Giuleștenii au cerut penalty, considerând că ținerea s-a terminat în careu. ...
Rapid, la fel ca în primul mandat cu Bergodi » De 18 ani nu s-a mai întâmplat așa ceva # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Rapid 0-0, în etapa #9 din Superliga. Pentru prima dată după 18 ani, giuleștenii nu au pierdut nici unul dintre primele 9 jocuri ale unui sezon.Rapid a ajuns la 5 victorii și 4 egaluri în primele 9 meciuri ale sezonului de Superliga. E același parcurs ca în 2007-2008, în primul mandat al lui Cristiano Bergodi în Giulești, ultima dată când Rapid a avut un start atât de bun în campionat. ...
Alexandru Băluță (31 de ani, extremă dreapta) nu a ajuns încă în SUA, deși a fost prezentat oficial de Los Angeles FC pe 26 august.Motivul? Fostul jucător de la FCSB nu a primit încă viza pentru America, potrivit jurnalistului Josh Gross. ...
LPF a stabilit programul etapei a 11-a din Superliga » Când se joacă Craiova - Dinamo și derby-ul orașului Cluj # Gazeta Sporturilor
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat vineri programul etapei a 11-a din Superliga. Runda se desfășoară în weekend-ul 26-29 septembrie. Derby-ul etapei se va consuma la Craiova, pe stadionul „Ion Oblemenco”, între Universitatea și Dinamo. Meciul a fost programat vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00. Rapid va juca sâmbătă, în deplasare, la Petrolul, iar FCSB duminică, pe teren propriu, cu Oțelul Galați. ...
Doi atleți români evoluează în prima zi a Campionatelor Mondiale de la Tokyo: Rareș Toader la aruncarea greutății și Alina Rotaru-Kottmann la săritura în lungime # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie), printre aceștia aflându-se Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, și Andrei Rareș Toader (27 de ani), campion european în sală la aruncarea greutății. Adică exact cei care vor intra primii în concurs. ...
Chelsea, campioana mondială a cluburilor, a anunțat oficial achiziționarea atacantului Emanuel Emegha (22 de ani) de la echipa franceză Strasbourg, tranzacția urmând să fie finalizată după 1 ianuarie 2026, potrivit sportal.bg.Atacantul olandez în vârstă de 22 de ani a marcat 14 goluri și a oferit 3 pase decisive în 27 de meciuri pentru clubul din Ligue 1, în sezonul trecut. ...
Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul lui U Cluj, a fost titular în meciul cu Rapid, din etapa #9 a Superligii. Veteranul a bifat partida cu numărul 490 în Liga 1.Astfel, Nistor l-a egalat pe legendarul Costică Ștefănescu, fostul fundaș al Craiovei, la numărul de meciuri pe prima scenă. Ei sunt pe locul 2 în clasamentul numărului all-time de partide în Liga 1.Sunt depășiți doar de Ionel Dănciunescu, cel care a jucat de 515 în prima ligă din România. ...
Noul OZN din România este finalizat în proporție de 85% » Ultimele informații de pe șantier # Gazeta Sporturilor
Cea mai nouă sală polivalentă din România, de la Tulcea, este tot mai aproape de finalizare. Lucrările sunt realizate în proporție de 85%, iar recent s-a terminat de montat cubul multimedia, tribunele retractabile și sistemele de iluminat și sonorizare.Sala Polivalentă din Tulcea prinde contur! Arena va avea circa 5.000 de locuri și costă 25 de milioane de euro, iar în această perioadă se pun la punct ultimele detalii la interior. ...
Etapa a treia a Turului României 2025 s-a încheiat cu o victorie din evadare pentru Seth Dunwoody # Gazeta Sporturilor
După o zi lungă în atac, irlandezul de 19 ani, Seth Dunwoody Bahrainm i-a învins pe Matthew Dodd și Cristian Răileanu, cu doar câteva secunde avans față de plutonul urmăritor. După ce a ratat la limită victoria în urmă cu două zile, Dunwoody s-a bucurat să sărbătorească pe străzile din Buzău, acolo unde Cesare Chesini și-a apărat tricoul de lider în clasamentul general, cu două zile rămase din Turul României. ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Joyskim Dawa (29 de ani), accidentat în primăvara acestui an la echipa națională, nu va reveni pe teren mai repede de un an. Inițial, informația a fost că acesta va absenta 7-8 luni, ceea ce ar fi însemnat că în toamna acestui an ar fi putut să revină pe teren. Noile vești de la FCSB nu sunt însă deloc bune în ceea ce-l privește pe fundașul camerunez. ...
