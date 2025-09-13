Prefectura Suceava, de Ziua Pompierilor, cu referire la pompierii care au intervenit în zonele lovite de inundații: Efortul depus, nopţile nedormite şi sacrificiul personal au făcut diferenţa în momentele de calamitate pentru comunităţile afectate

11:20

Handbaliștii suceveni nu au pășit cu dreptul în noua ediție de campionat, iar profesorul Petru Ghervan, coordonatorul loturilor din cadrul clubului de handbal masculin CSU Suceava, spune că se aștepta la un meci complicat. Aseară, în sala LPS Suceava, CSU a pierdut meciul cu Minaur Baia Mare cu 30-21, după ce la pauză Suceava conducea […] Petru Ghervan, după debutul cu stîngul al CSU Suceava în Liga Zimbrilor: Ne așteptam la un meci foarte complicat, pentru că lipsesc anumiți jucători din echipă. Nu am avut o apărare la fel de fermă ca în prima repriză