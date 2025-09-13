SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO

15:30

Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au […] Articolul Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți apare prima dată în PS News.