Ce semnifică sărbătoarea de pe 14 septembrie și de ce creștini trebuie să țină post negru?
Newsweek.ro, 13 septembrie 2025 16:40
Ziua Înălțării Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi și mai respectate sărbători creștine. Ea...
• • •
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani # Newsweek.ro
Discrepanțe foarte mari la pensie. Un număr de 1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Vă spun...
Acum 2 ore
15:50
La câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care Depar...
15:30
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Mare...
15:10
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi...
Acum 4 ore
14:50
Echipa de Cupa Davis a Germaniei şi-a asigurat un loc la turneul final al competiţiei de tenis, sâmb...
14:30
Peste 130 de autovehicule și utilaje furate au fost descoperite la frontieră în primele opt luni # Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au descoperit, în perioada ianuarie - august, în urma misiunilor desfăşurate...
14:10
Armata ar putea începe să patruleze pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026 # Newsweek.ro
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2...
13:50
Doi tineri arestați după ce au fost implicați într-un scandal. Alți doi bărbați bătuți # Newsweek.ro
Doi tineri arestați după ce au fost implicați într-un scandal. Alți doi bărbați bătuți. De la ce s-a...
13:30
Ministrul Apărării întrebat dacă este stelist: „Am jucat cu Ponta. Făcea multă gălăgie” # Newsweek.ro
Ministrul Apărării întrebat dacă este stelist: „Am jucat cu Ponta. Făcea multă gălăgie”. Ce părere a...
13:10
Femeie luată în vizor de polițiști după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Ce spun polițiștii des...
Acum 6 ore
12:50
Jennifer Lopez criticată dur de fani. Ce a făcut vedeta cu fiul lui Ben Affleck? De ce au criticat-o...
12:30
METEO Cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din țară. Unde bate vântul puternic? # Newsweek.ro
METEO Cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din țară. Unde bate vântul puternic? Ce spun m...
12:20
Băiețel român dispărut de 15 zile de acasă. Părinții cred că a fost furat. Unde ar putea fi? # Newsweek.ro
Băiețel român dispărut de 15 zile de acasă. Părinții cred că a fost furat. Unde ar putea fi? Când a ...
12:00
Refugiați ucraineni reîntorși în țară, călăuze pentru cei care trec granița în România # Newsweek.ro
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetățeni au trecut ilegal granița în R...
11:40
Ingrediente din bucătărie care țin porumbeii la distanță. Doar mirosul îi îndepărtează # Newsweek.ro
Nu ai nevoie de plase sau aparate scumpe ca să scapi de porumbei. Soluția se află chiar în bucătăria...
11:10
Newsweek: Trump are undă verde să expulzeze 500.000 migranți în Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela # Newsweek.ro
O curte de apel a decis vineri că administrația Trump poate începe deportarea a aproximativ 500.000 ...
Acum 8 ore
10:40
20.000 lei salariu și 8.000 lei pensie pentru sindicalistul-șef de la CFR. Lider sindical de 34 ani # Newsweek.ro
Florea Dobrescu conduce sindicatul Drum de Fier din cadrul CFR. Aproape 20.000 lei salariu și 8.000 ...
10:20
Lovitură grea, pentru Franța. Fitch i-a retrogradat ratingul la cel mai scăzut nivel din istorie # Newsweek.ro
În plină criză politică și cu o economie care se clatină din cauza unui deficit excesiv, Franța a ma...
10:20
România, relație toxică cu China: Locul 25 la exporturi, locul 5 la import. Deficit: 8.000.000.000 $ # Newsweek.ro
România are o relație toxică cu China. Statul-mamur este pe locul 25, la exporturi, şi pe locul 5, l...
09:50
Penitenciarul Găeşti, inundat de fum. Peste 200 de persoane, evacuate. Pompierii intervin în forță # Newsweek.ro
Întreaga clădire a Penitenciarului Găeşti a fost inundată de fum în această dimineață. Peste 200 de ...
09:40
Două medalii de bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton # Newsweek.ro
Sportivii români au obținut două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Ske...
09:20
FOTO Dronă militară misterioasă, fără însemne, descoperită pe o plajă la Marea Neagră din Bulgaria # Newsweek.ro
O dronă militară misterioasă, fără însemne, a fost descoperită pe o plajă la Marea Neagră dintr-o re...
09:10
Cutremur puternic, în estul Rusiei. A fost dată alertă de tsunami. Ce magnitudine a avut? # Newsweek.ro
Un cutremur puternic a lovit în această dimineață peninsula Kamceatka din estul Rusiei. Serviciul se...
Acum 12 ore
08:50
Guvernul României a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Ce urmează? # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România a transmis oficial PNRR-ul rene...
08:20
Moody s a confirmat ratingul României la Baa3. Măsurile Guvernului Bolojan, apreciate de analiști # Newsweek.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan sunt apreciate de analiștii Moody s. Agenția de...
08:00
Operațiunea secretă a NATO contra Rusiei: „Eastern Sentry”. Unde vor fi desfășurate forțe terestre? # Newsweek.ro
NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea flancului estic al alianței, ...
07:50
Secretele gogonelelor perfecte. Iată reţeta care le păstrează tari și gustoase toată iarna # Newsweek.ro
Murăturile de toamnă nu sunt doar o tradiție, ci și o probă a priceperii gospodinelor. Pentru ca gog...
07:40
Plastice îmbătrânite sau murdare în mașină? Iată câteva trucuri ieftine pentru a le face ca noi # Newsweek.ro
În timp, plasticele din habitaclul mașinii îmbătrânesc, iar praful și diverse impurități murdăresc r...
07:30
Alimentele pe care nu ai voie să le mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci. Cresc în copaci # Newsweek.ro
Tradiția spune că, pe 14 septembrie, anumite fructe nu trebuie atinse. Sâmburii sau forma lor aminte...
07:20
Un turist a uitat 4000 euro într-un taxi. Ce recompensă a primit șoferul pentru că a înapoiat banii? # Newsweek.ro
Un turist elvețian a uitat 4.000 de euro într-un taxi. Un taximetrist a găsit banii, i-a returnat și...
07:20
În ce condiții pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță # Newsweek.ro
Indexarea pensiilor în 2025 a fost amânată din cauza deficitului bugetar. Care pensionari vor primi ...
07:10
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari # Newsweek.ro
Horoscop 14 septembrie. Luna în Gemeni aduce energie pozitivă Fecioarelor. Racii au planuri mari. Sc...
Acum 24 ore
22:30
Crima care a șocat SUA. Guvernator Utah: „Rusia și China vor să vadă sânge în America” # Newsweek.ro
Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că „boți” din Rusia și China încearcă să incite ...
22:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Apele Române, Sorin Lucaci # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis pe directorul de la Administraţia Naţională Apele Româ...
21:50
Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare # Newsweek.ro
O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 ș...
21:20
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42...
20:50
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, se chinuie de cinci ani să obţină cetăţenia română # Newsweek.ro
Charlie Ottley, englezul îndrăgostit de România, autorul seriei de documentare "Wild Carpathia", se ...
20:00
Alzheimer ar putea fi detectată cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure memoria # Newsweek.ro
Maladia Alzheimer ar putea fi detectată timpuriu, cu acest test simplu de sânge, înainte să-ţi fure ...
19:50
Un actor din serialul „Game of Thrones” este cel mai puternic om din lume. A ridicat 510 kilograme # Newsweek.ro
Serialul „Game of Thrones” a cucerit publicul din toată lumea, inclusiv prin prestațiile actorilor c...
19:40
Cele 400 de radare fixe, din arhitectura informaţională de transporturi a României, ar putea să nu m...
19:20
Prețurile cafelei nu au mai crescut atât de mult, în ultimele decenii. Donald Trump de asta se agită # Newsweek.ro
Niciodată prețurile cafelei nu au crescut atât de mult, în ultimele decenii, încă din anul 1997. Don...
19:00
Cele mai noi căști de la Apple oferă traducere în timp real în altă limbă. Prețul: de la 249 $ # Newsweek.ro
Compania Apple a lansat săptămâna aceasta nu doar cel mai subțire iPhone din istorie, 17 Air, ci și ...
18:50
Parlamentul Germaniei cere ca NATO să doboare dronele Rusiei deasupra Ucrainei. „Trebuie s-o facem” # Newsweek.ro
Președintele Comisiei de Apărare din Parlamentul german, Thomas Rowekamp, a declarat că NATO trebu...
18:30
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie. Lira sterlină se depreciază # Newsweek.ro
Economia Marii Britanii a înregistrat creștere zero, în luna iulie, în urma celei mai mari contracţi...
18:20
O femeiea amânat 10 ani de pușcărie cu 6 nașteri. Greșeala care a trimis-o într-un final după gratii # Newsweek.ro
O femeie acuzată de proxenetism a încercat să scape de închisoare după ce a rămas gravidă. Femeia a ...
18:10
Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis pentru a lupta împotriva criminalităţii # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că va desfăşura trupe ale Gărzii Naţionale în or...
18:10
ArcelorMittal opreşte definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, unde produce corniere # Newsweek.ro
ArcelorMittal anunţă că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, ca...
17:40
Mirel Rădoi (Universitatea Craiova) - Farul ne-a creat probleme mereu, şi în meciurile de acasă # Newsweek.ro
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă...
17:20
Singura divă adevărată a filmului românesc are 84 de ani. Interzisă de Elena Ceaușescu și Iliescu # Newsweek.ro
Singura divă adevărată a filmului românesc a fost o actriță iubită mult de români și de o frumusețe ...
