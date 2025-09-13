Conflict sângeros pe o stradă din Craiova: un mort, patru răniți și trei persoane reținute
PSNews.ro, 13 septembrie 2025 16:40
Un conflict cu bâte și topoare, izbucnit în această dimineață pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a murit, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor. Totul ar fi pornit de la o șicanare în […] Articolul Conflict sângeros pe o stradă din Craiova: un mort, patru răniți și trei persoane reținute apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
17:00
România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa # PSNews.ro
Când se gândesc să zboare în Europa, milioane de oameni se vor imagina sorbind sangria în Spania, mâncând o pizza în Italia sau admirând clădirile văruite ale Greciei. Cu toate acestea, Europa se mândrește cu o mulțime de țări ascunse, care oferă de toate, de la regiuni muntoase accidentate, festivaluri locale, la ruine antice și […] Articolul România, recomandată turiștilor străini de un fost bancher de pe Wall Street care a străbătut toată Europa apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
16:50
Boeing, amendată cu 3,1 milioane de dolari pentru încălcări repetate ale regulilor de siguranţă # PSNews.ro
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus vineri o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzând compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, când un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor, transmite Reuters. […] Articolul Boeing, amendată cu 3,1 milioane de dolari pentru încălcări repetate ale regulilor de siguranţă apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
16:40
Conflict sângeros pe o stradă din Craiova: un mort, patru răniți și trei persoane reținute # PSNews.ro
Un conflict cu bâte și topoare, izbucnit în această dimineață pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a murit, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngriji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor. Totul ar fi pornit de la o șicanare în […] Articolul Conflict sângeros pe o stradă din Craiova: un mort, patru răniți și trei persoane reținute apare prima dată în PS News.
Acum o oră
16:30
Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată # PSNews.ro
Vladimir Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret care le permite cetățenilor Republicii Moldova să se stabilească în Rusia fără a mai fi obligați să demonstreze cunoașterea limbii ruse, alături de cetățenii Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului. Preşedintele rus, Vladimir […] Articolul Putin simplifică relocarea moldovenilor în Rusia. Printr-un decret, condiția cunoașterii limbii ruse a fost eliminată apare prima dată în PS News.
16:20
Guvernul confirmă! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie. PSD se opune # PSNews.ro
Este oficial! Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat informația într-un răspuns pentru Gândul: „Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. „Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea […] Articolul Guvernul confirmă! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie. PSD se opune apare prima dată în PS News.
16:10
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat la Tulcea ședința Nucleului Central de Conducere, în cadrul căreia a fost analizată situația economică actuală și efectele crizei asupra categoriilor sociale vulnerabile, precum și strategia de dezvoltare a partidului la nivel local. Totodată, în cadrul ședinței s-a votat desemnarea lui Liviu Negoiță în funcția de președinte al organizației […] Articolul Liviu Negoiță a fost ales președinte PUSL București apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:00
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în faţă un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obţinuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate şi câştigase o bursă de patru ani la Universitatea de Stat din Utah, în Logan. Mândră, mamă sa a postat un videoclip pe Facebook în care Tyler, […] Articolul Cine este Tyler Robinson, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk? apare prima dată în PS News.
15:50
Zelenski spune că multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie # PSNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii referitoare la garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt deja puse pe hârtie, adăugând că trupele străine prezente pe teren ar semnala sprijinul politic pentru Kiev, relatează Reuters. Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, şi consilierii de securitate naţională din Marea Britanie, Germania, Franţa şi Italia se […] Articolul Zelenski spune că multe detalii despre garanţiile de securitate acordate Ucrainei au fost deja puse pe hârtie apare prima dată în PS News.
15:50
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că afirmaţia potrivit căreia România va trimite militari în războiul din Ucraina este o minciună şi o speculaţie şi că cei din opoziţie propagă neadevăruri în spaţiul public care îl ajută pe preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Moşteanu a adăugat că Putin şi-a găsit în România oameni care au […] Articolul Va trimite România militari în războiul din Ucraina? Ce spune ministrul Apărării apare prima dată în PS News.
15:30
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au […] Articolul Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți apare prima dată în PS News.
15:20
Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Memphis, în Tennessee, pentru a combate criminalitatea, după ce, într-o mişcare fără precedent, administraţia sa a preluat luna trecută controlul asupra poliţiei în Washington, D.C., relatează Reuters. Trump a încercat să facă din criminalitate o problemă centrală, chiar dacă rata criminalităţii […] Articolul Trump anunţă că va trimite Garda Naţională la Memphis apare prima dată în PS News.
15:10
AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova” – un instrument destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova # PSNews.ro
AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova”, pe care îl prezintă ca fiind un instrument investiţional strategic al României, destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova şi să sprijine integrarea acesteia în spaţiul economic si financiar românesc şi european. ”“Fondul Moldova” va fi un fond de investiţii alternativ cu capital public şi privat, destinat sprijinirii integrării […] Articolul AUR propune înfiinţarea ”Fondului Moldova” – un instrument destinat să consolideze prezenţa economică în R. Moldova apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:00
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată # PSNews.ro
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, retrăgând celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi plasând-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei. Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei ţării, […] Articolul Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată apare prima dată în PS News.
14:50
Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea prăpastiei”. Ce deficit ar putea avea România # PSNews.ro
Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a declarat vineri, într-o intervenție la Digi24, că situația economică a României rămâne tensionată, în contextul în care reforma administrației locale a fost amânată, iar proiecte din al doilea pachet de măsuri fiscale au fost contestate la CCR. El avertizează politicienii că trebuie să înțeleagă că „suntem foarte aproape de […] Articolul Oficial BNR: „Politicienii să înțeleagă că suntem aproape de marginea prăpastiei”. Ce deficit ar putea avea România apare prima dată în PS News.
14:50
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # PSNews.ro
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi ruseşti, relatează Reuters. „Statele Unite sunt alături de aliaţii NATO în faţa acestor încălcări alarmante ale spaţiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA […] Articolul SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO apare prima dată în PS News.
14:30
METEO Avertizări ANM la sfârșit de săptămână. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe # PSNews.ro
Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis două atenționări cod galben de vânt puternic pentru acest sfârșit de săptămână. Prima avertizare este valabilă de sâmbătă, 13 septembrie, ora 20:00, până duminică, 14 septembrie, ora 8:00. În județul Caraș-Severin și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu intensificări de […] Articolul METEO Avertizări ANM la sfârșit de săptămână. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe apare prima dată în PS News.
14:30
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost prins. Întrebări care încă nu au un răspuns # PSNews.ro
Un tânăr din Utah care se numeşte Tylor Robinson şi are 22 de ani este suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk şi a fost arestat, a anunţat vineri guvernatorul Spencer Cox, punând capăt căutărilor care se desfăşurau deja de două zile, după evenimentul ce a sporit îngrijorare la nivel naţional cu privire la valul […] Articolul Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost prins. Întrebări care încă nu au un răspuns apare prima dată în PS News.
14:20
Constanța: Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze # PSNews.ro
La Constanța, primăria locală a înfiinţat o bandă de circulație dedicată transportului public pe un bulevard unde nu trece niciun autobuz, decizie care ridică semne de întrebare privind modul cum sunt administraţi banii publici la nivel local. Primăria Constanța este, din nou, în atenția publicului după ce a inaugurat o bandă de circulație destinată exclusiv transportului public […] Articolul Constanța: Primăria a făcut o bandă specială pentru transport public pe un bulevard unde nu circulă autobuze apare prima dată în PS News.
14:00
O femeie de 54 de ani din Iași este anchetată de polițiști pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept, după ce a prins și a mâncat un porumbel. O femeie fără adăpost, vizibil flămândă și dezorientată, a prins un porumbel, l-a jumulit de pene și l-a mâncat pe loc, sub privirile trecătorilor. Autoritățile au fost sesizate cu […] Articolul Caz şocant la Iaşi. O femeie a prins și a mâncat un porumbel, în plină stradă apare prima dată în PS News.
13:50
Parlamentul European vrea modificarea acordului comercial între UE şi SUA. Eurodeputaţii insistă pentru o clauză # PSNews.ro
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea unui acord comercial controversat între UE și SUA, încheiat în această vară, ceea ce crește riscul unor noi tensiuni, chiar în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relațiile tensionate cu președintele Donald Trump. Eurodeputaţii insistă pentru introducerea unei clauze de caducitate, anunţă Bloomberg. Membrii Parlamentului European fac presiuni pentru […] Articolul Parlamentul European vrea modificarea acordului comercial între UE şi SUA. Eurodeputaţii insistă pentru o clauză apare prima dată în PS News.
13:50
Fostul prefect Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului # PSNews.ro
Printr-o decizie a premierului Ilie Bolojan publicată, vineri, în Monitorul Oficial, Luciana Antoci, fost prefect al județului Iași (din partea PNL), a fost numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Luciana Antoci este profesoară de Limba și literatura română din 2003 la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași și a […] Articolul Fostul prefect Luciana Antoci, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului apare prima dată în PS News.
13:30
Sorin Grindeanu: „Zvonurile privind ridicarea plafonării la alimente m-au îngrijorat”. Avertismentul liderului PSD # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, lider interimar PSD, a declarat că zvonurile privind ridicarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază l-au îngrijorat, avertizând că o astfel de măsură ar creşte inflaţia şi ar afecta puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. „România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus […] Articolul Sorin Grindeanu: „Zvonurile privind ridicarea plafonării la alimente m-au îngrijorat”. Avertismentul liderului PSD apare prima dată în PS News.
13:20
Cutremur de 7,4 în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Epicentrul, la 111 km de o bază de submarine nucleare # PSNews.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter s-a produs sâmbătă în Pacific, în largul peninsulei ruse Kamceatka, şi a declanşat o alertă de tsunami, potrivit serviciilor specializate americane, citate de AFP. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de portul rus Petropavlovsk-Kamceaţki, potrivit serviciului seismologic american […] Articolul Cutremur de 7,4 în largul peninsulei Kamceatka, în estul Rusiei. Epicentrul, la 111 km de o bază de submarine nucleare apare prima dată în PS News.
13:20
Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă, la Penitenciarul Găeşti, pe tubulatura de ventilaţie a unei camere, toată clădirea fiind inundată cu fum. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate ”În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. La faţa locului intervin […] Articolul Incendiu la Penitenciarul Găeşti. Au fost evacuate 200 de persoane apare prima dată în PS News.
13:10
Sezonul olimpic la bob şi skeleton a debutat chiar la Cortina, locul unde în februarie 2026 vor avea loc întrecerile olimpice. România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton Cortina 2025. Echipajul de bob 4 persoane, cu Mihai Tentea – pilot, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu şi George […] Articolul Sportivii români, pe podium la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:50
METEO Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sud și vest, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua # PSNews.ro
Sâmbătă se încălzește în cea mai mare parte a țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade în ținuturile sudice și în vest. Ploile apar trecător în zonele montane, dar s-ar putea să vină o aversă-două și în sud, în centru și în ținuturile estice. În Dobrogea și Bărăgan se face din nou foarte cald […] Articolul METEO Vremea azi, 13 septembrie. Caniculă în sud și vest, cu temperaturi de până la 34 de grade. Unde va ploua apare prima dată în PS News.
12:50
Ministrul Nazare: Decizia Moody’s, confirmare că s-au luat măsuri corecte de stabilizare a traiectoriei fiscal-bugetare # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară, după ce agenţia Moody’s a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3” şi perspectiva negativă, că decizia este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a ţării şi ”ne dă încredere că putem depăşi această perioadă dificilă”. Acesta precizează că […] Articolul Ministrul Nazare: Decizia Moody’s, confirmare că s-au luat măsuri corecte de stabilizare a traiectoriei fiscal-bugetare apare prima dată în PS News.
12:30
Anunț alarmant de la BNR! Record istoric: Datoria externă a crescut cu 8 miliarde de euro în iulie, cât 2,5% din PIB # PSNews.ro
Record istoric trist marcat de România în luna iulie. Datoria externă a țării a crescut cu nu mai puțin de 8 miliarde de euro într-o singură lună, ajungând la peste 220 de miliarde de euro, cu circa 40 de miliarde de euro mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Creșterea este uriașă, echivalentă […] Articolul Anunț alarmant de la BNR! Record istoric: Datoria externă a crescut cu 8 miliarde de euro în iulie, cât 2,5% din PIB apare prima dată în PS News.
12:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă dimineață că la conducerea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” a fost numit un nou director interimar. „Am luat decizia de a schimba conducerea Aspele Române. Vrem să înceapă o nouă etapă, pentru că avem inclusiv jaloane PNRR de îndeplinit. Am avut mai multe analize de-a lungul timpului cu rivire la […] Articolul Administrația „Apele Române” are un nou director. Precizările ministrului Mediului apare prima dată în PS News.
12:10
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunţul ministrului Pîslaru # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru anunţă că România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană.”Urmează aprobarea formală de către Comisie şi apoi decizia Consiliului ECOFIN”, adaugă ministrul. ”Vineri, ora 21:30, sediul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene: România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Pentru efortul excepţional al acestor zile, mulţumesc […] Articolul România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Anunţul ministrului Pîslaru apare prima dată în PS News.
11:40
Vești bune pentru români. Am trecut ultimul examen din 2025 și scăpăm de junk. Moody’s confirmă ratingul României # PSNews.ro
După ce Fitch și Standard and Poor’s (S&P) au menținut România în categoria investițională, chiar dacă la un pas de coșul de gunoi (junk), a venit rândul Moody’s, ultima componentă a tripletei de agenții de rating din top, să ia aceeași decizie. Este o veste bună pentru români și pentru guvern, care ar trebui să […] Articolul Vești bune pentru români. Am trecut ultimul examen din 2025 și scăpăm de junk. Moody’s confirmă ratingul României apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Prețurile la produsele de bază vor crește de la 1 octombrie. Neînțelegeri în coaliție pe tema prelungirii plafonări # PSNews.ro
Plafonarea prețului alimentelor de bază nu va mai fi prelungită după 30 septembrie, când expiră, au precizat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Ultima prelungire a plafonării prețurilor la alimente a fost făcută la începutul lunii iulie, pentru o perioadă de trei luni, până pe 30 septembrie. „Am propus și aprobat în Guvern prelungirea plafonării adaosului comercial […] Articolul Prețurile la produsele de bază vor crește de la 1 octombrie. Neînțelegeri în coaliție pe tema prelungirii plafonări apare prima dată în PS News.
19:50
Mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară în cadrul celui mai mare exercițiu al toamnei # PSNews.ro
Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei. Planificat de Comandamentul Multinațional […] Articolul Mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară în cadrul celui mai mare exercițiu al toamnei apare prima dată în PS News.
19:50
El este Grigore Moiș, maramureșeanul ajuns consilier local în orașul cu cea mai mare comunitate de români din Franța # PSNews.ro
De cinci ani, românul Grigore Moiș este unul dintre cei 45 de membri ai Consiliului Local din Blanc-Mesnil, orașul cu cea mai mare comunitate de români din Franța. Grigore Moiș este originar din Maramureș, a ajuns în Franța în 2000 și este apreciat de comunitate pentru activitatea sa ca și consilier local. „Românii din Blanc-Mesnil […] Articolul El este Grigore Moiș, maramureșeanul ajuns consilier local în orașul cu cea mai mare comunitate de români din Franța apare prima dată în PS News.
19:40
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria: Ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva # PSNews.ro
Generalul (r) Virgil Bălăceanu a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria. Acesta spune că cel mai probabil, aparatul de zbor a căzut în Marea Neagră și a fost adus pe plajă de valuri. De asemenea, sunt șanse mici ca aceasta să fi conținut explozibil, fiind mai […] Articolul Generalul (r) Virgil Bălăceanu, despre drona găsită pe o plajă din Bulgaria: Ar trebui să ne obișnuim cu așa ceva apare prima dată în PS News.
19:40
Grupul ceh Tesla a decis să renunțe la proiectul de construcție a unei fabrici de sisteme de stocare a energiei, la Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro care ar fi urmat să fie finanțată parțial printr-un ajutor de stat. “Am informat autoritățile că nu vom executa contractul și le-am prezentat și […] Articolul Cehii de la Tesla renunță la megaproiectul de 100 de milioane euro de la Brăila apare prima dată în PS News.
19:30
Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația privind soluția cu două state, israelian și palestinian # PSNews.ro
Adunarea Generală a ONU a adoptat, vineri, cu o largă majoritate „declaraţia de la New York”, care vizează reînvierea soluţiei cu două state, israelian şi palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas. În condiţiile în care Israelul denunţă de aproape doi ani incapacitatea Adunării Generale a ONU şi a Consiliului de Securitate de a condamna […] Articolul Adunarea Generală a ONU a adoptat declarația privind soluția cu două state, israelian și palestinian apare prima dată în PS News.
19:20
Ne convinge de alternativa sănătoasă şi sustenabilă! E scopul unei aplicaţii de mobilitate urbană care încearcă să ne facă să renunţăm la maşina personală. Un doctorand de la Politehnica Bucureşti a creat un consilier AI care să ne ajute în fiecare dimineaţă să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală, fie cu mijloacele de […] Articolul Drumuri mai rapide în trafic. Aplicaţia care alege rutele optime: e dotată cu AI apare prima dată în PS News.
19:20
Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție # PSNews.ro
Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia Uniunii Europene privind planurile pentru construcția unei centrale nucleare în Ungaria de către o companie rusă. Curtea Europeană de Justiție a argumentat că nu este clar dacă Guvernul lui Viktor Orban a respectat regulile UE privind achizițiile publice atunci când a atribuit contractul pentru centrala nucleară Paks II […] Articolul Decizia UE privind centrala nucleară construită de ruși în Ungaria, anulată de Curtea Europeană de Justiție apare prima dată în PS News.
19:20
Alexandru Muraru (PNL): Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă # PSNews.ro
Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a susținut, vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că prăbușirea coaliției de guvernare ar dăuna drastic României, mai ales pe plan extern. Deputatul este de părere că un astfel de lucru ar face ca țara noastră să fie percepută greșit de finanțatorii externi și ar declanșa un efect de „catastrofă […] Articolul Alexandru Muraru (PNL): Prăbușirea coaliției de guvernare ar avea un efect de catastrofă apare prima dată în PS News.
19:10
INS: Câți pensionari a pierdut România într-un singur an și care mai e acum raportul dintre aceștia și salariați # PSNews.ro
Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică (INS), România a pierdut peste 50.000 de pensionari într-un an, dar chiar și așa tot există raporturi și de 14 pensionari la 10 salariați. În trimestrul II al anului, numărul mediu de pensionari a fost de 4,918 milioane persoane, în creştere cu 18.000 de persoane faţă de […] Articolul INS: Câți pensionari a pierdut România într-un singur an și care mai e acum raportul dintre aceștia și salariați apare prima dată în PS News.
19:00
NATO lansează „Santinela Estică”, program de răspuns după ce dronele rusești au încălcat teritoriul Poloniei # PSNews.ro
ACTUALIZARE 18:15. Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich, a declarat că problema securității regionale a fost centrală în recenta sa discuție cu liderii din statele baltice, precum și în cadrul discuțiilor despre „răspunsul NATO la actul imprudent și periculos care a avut loc în Polonia la începutul acestei săptămâni”. El a afirmat că […] Articolul NATO lansează „Santinela Estică”, program de răspuns după ce dronele rusești au încălcat teritoriul Poloniei apare prima dată în PS News.
18:50
Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei # PSNews.ro
SUA își vor îndemna aliații din Grupul celor Șapte să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei, ca urmare a importurilor celor două state de petrol din Rusia. De asemenea, Statele Unite le vor comunica statelor G-7 că ar trebui să creeze o cale legală pentru a confisca activele suverane rusești blocate […] Articolul Statele Unite îndeamnă statele G-7 să impună taxe vamale de până la 100% Chinei și Indiei apare prima dată în PS News.
18:40
Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux # PSNews.ro
Prețurile globale ale cărnii au atins noi maxime în luna august, înregistrând cea mai abruptă creștere din ultimii 25 de ani, potrivit datelor publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). Indicele FAO al prețurilor la alimente, care urmărește evoluția a cinci grupe majore de produse, a urcat în august la o medie […] Articolul Record la prețul global al cărnii și al uleiului. Carnea de vită și uleiul de floarea-soarelui devin lux apare prima dată în PS News.
18:40
Europenii au, începând de vineri, control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate # PSNews.ro
Vineri a început să se aplice în Uniunea Europeană ‘Regulamentul privind datele’, care oferă utilizatorilor controlul asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și automobilele, și deblochează în același timp oportunitățile pentru întreprinderile mici de a utiliza aceste date pentru a dezvolta servicii inovatoare post-vânzare, informează un comunicat de presă […] Articolul Europenii au, începând de vineri, control asupra datelor provenite de la dispozitivele conectate apare prima dată în PS News.
18:30
Atleţii Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann concurează pentru România în prima zi de la Mondialele de Atletism # PSNews.ro
România are doi sportivi în concurs în prima zi a Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo (Japonia): Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann. Rareş Toader, specialist la proba de aruncare a greutăţii, va concura în calificările probei de la ora 4:55, fiind în prima grupă. Finala este programată în reuniunea de seară, de la ora […] Articolul Atleţii Rareş Toader şi Alina Rotaru-Kottmann concurează pentru România în prima zi de la Mondialele de Atletism apare prima dată în PS News.
18:20
Bolojan & Predoiu, discuții despre fluidizarea rutieră, digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de dispecerate integrate # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, cu vicepremierul CătălinPredoiu despre implementarea conceptului de fluidizare rutieră în Bucureşti şi judeţul Ilfov, digitalizarea serviciilor pentru cetăţeni şi dezvoltarea unor dispecerate integrate cu Poliţia Naţională şi Poliţiile Locale, pentru o mai bună coordonare a intervenţiilor. ”Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, o întrevedere […] Articolul Bolojan & Predoiu, discuții despre fluidizarea rutieră, digitalizarea serviciilor, dezvoltarea de dispecerate integrate apare prima dată în PS News.
18:10
Autorităţile americane au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat într-o conferinţă de presă că Tyler Robinson, în vârstă 22 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk. Kirk a fost împuşcat în gât, miercuri, […] Articolul Presupusul ucigaş al lui Charlie Kirk se numeşte Tyler Robinson şi are 22 de ani apare prima dată în PS News.
18:00
Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicția vânzării de mașini cu motoare pe combustie din 2035 # PSNews.ro
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un schimb de opinii cu privire la viitorul sectorului, transmite AFP. Suferind de pe urma concurenței chineze acerbe și a unei tranziții lente spre vehiculele electrice, constructorii europeni de automobile presează Bruxelles-ul să își regândească obiectivele […] Articolul Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicția vânzării de mașini cu motoare pe combustie din 2035 apare prima dată în PS News.
18:00
Documentaristul britanic Charlie Ottley încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului # PSNews.ro
Charlie Ottley, documentarist britanic şi promotor al României, încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului. Recent, el a vizitat Ministerul Economiei, unde a discutat proiecte comune de promovare a ţării noastre în 2026. Celebrul documentarist britanic Charlie Ottley, cunoscut pentru promovarea României prin seria „Flavours of Romania”, a vizitat recent Ministerul […] Articolul Documentaristul britanic Charlie Ottley încă aşteaptă cetăţenia română, la cinci ani de la depunerea dosarului apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.