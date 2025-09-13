Zeci de mii de persoane participă la marşul anti-imigraţie din Londra

16:15

Speranţa de viaţă la naştere a ajuns la 76,6 ani în anul 2024, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Faţă de anii precedenţi, speranţa de viaţă a crescut, astfel că valoarea înregistrată de România în 2024 este cu două luni mai mare decât în 2023 şi cu 1,5 ani mai mare faţă de anul 2022, după cum arată statisticile europene.