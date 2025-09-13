Zeci de mii de persoane participă la marşul anti-imigraţie din Londra
Ziarul Financiar, 13 septembrie 2025 16:45
Industria mobilei, unul dintre puţinele sectoare economice aflate pe excedent comercial, are probleme. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România: „Aportul pozitiv al balanţei comerciale a scăzut. Vom fi bătuţi din cauza consumului extra-naţional sau european” VIDEO # Ziarul Financiar
10:15
09:15
Dacă România putea să funcţioneze cu 1,1 milioane de bugetari în 2015, azi de ce are nevoie de 1,3 milioane când avem o populaţie mai mică? Numărul românilor scade, numărul bugetarilor creşte. Vedeţi aici câţi bugetari, pe categorii de personal, erau în 2015 şi câţi sunt acum. De aici ar trebui să înceapă restructurarea # Ziarul Financiar
România are în prezent 1.305.595 de bugetari, potrivit datelor Ministerului Finanţelor pentru iunie 2025. Cu zece ani în urmă, în decembrie 2015, erau 1.187.217. Aşadar, în plină scădere demografică, statul a găsit de cuviinţă să angajeze încă 118.000 de oameni.
Aeroportul Internaţional Satu Mare estimează o creştere de peste 40% a traficului de pasageri în 2025 # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Satu Mare, subordonat Consiliului Judeţean Satu Mare, estimează că va ajunge până la finalul acestui an la 100.000 de pasageri, în creştere cu peste 40% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 70.206 de oameni.
00:15
Profitul net al producătorului român de instalaţii pentru ridicat Elmas Braşov a crescut de 2,5 ori în 2024, la afaceri de 231,9 mil. lei # Ziarul Financiar
Elmas Braşov, producător român de instalaţii pentru ridicat, a finalizat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 231,9 mil. lei (46,6 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 202,5 mil. lei (aproape 41 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Ministerul Afacerilor Externe salută creşterea vigilenţei pe Flancul Estic al NATO în cadrul operaţiunii „Eastern Sentry”: O nouă dovadă a solidarităţii Aliate şi a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO # Ziarul Financiar
Ministerul Afacerilor Externe salută lansarea operaţiunii „Eastern Sentry”, anunţată de NATO ca măsură de vigilenţă sporită pe Flancul Estic, subliniind că aceasta reprezintă o dovadă de solidaritate aliată şi un răspuns necesar la acţiunile iresponsabile ale Rusiei.
Pinum securizează finanţarea de 10 milioane euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de la zero la Moara Vlăsiei. „Noua fabrică va dubla capacitatea de producţie“ # Ziarul Financiar
Pinum Doors & Windows, producător de uşi şi ferestre, parte a grupului italian Nusco, a încheiat un acord cu Banca Transilvania în valoare de peste 10 milioane de euro, fonduri destinate dezvoltării unei fabrici de ultimă generaţie în Moara Vlăsiei, în nordul Bucureştiului.
ZF Live. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR: Producţia naţională suferă foarte mult şi nu a fost băgată în seamă în ultima perioadă. Dacă nu vom pune accent pe producătorii români, va creşte în continuare deficitul comercial # Ziarul Financiar
Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România – APMR, spune că industria mobilei, la fel ca orice altă industrie producătoare şi exportatoare, are nevoie de sprijin şi de dialog din partea guvernului, mai ales atunci când se iau măsuri care afectează activitatea producătorilor.
Speranţa de viaţă a românilor, în creştere uşoară, dar tot la coada clasamentului european. În 2024, speranţa de viaţă la naştere a urcat la 76,6 ani, cu două luni mai mult decât în 2023 şi cu 1,5 ani faţă de anul 2022 # Ziarul Financiar
Speranţa de viaţă la naştere a ajuns la 76,6 ani în anul 2024, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Faţă de anii precedenţi, speranţa de viaţă a crescut, astfel că valoarea înregistrată de România în 2024 este cu două luni mai mare decât în 2023 şi cu 1,5 ani mai mare faţă de anul 2022, după cum arată statisticile europene.
Deficitul de cont curent a crescut în primele şapte luni ale anului cu 2,6 mld.euro, la un total de 17,2 mld.euro, după ce deficitul din comerţul internaţional de bunuri s-a majorat cu aproape 2 mld.euro, iar excedentul balanţei serviciilor a crescut, susţinut de IT&C şi transporturi # Ziarul Financiar
