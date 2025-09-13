Incredibil ce au afișat fanii lui Dinamo Kiev la primul meci oficial al lui Blănuță! Atacat cu obiecte din tribune, a intrat pe teren în minutul 78
Gazeta Sporturilor, 13 septembrie 2025 17:50
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat oficial în tricoul celor de la Dinamo Kiev sâmbătă după-amiaza, în partida de campionat cu Obolon Kiev, încheiată cu scorul de 2-2. Acesta a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus în final de meci, în minutul 78, într-un cor de fluierături. Fanii nu l-au iertat și au avut o atitudine ostilă la adresa jucătorului transferat de la FCU Craiova. ...
Acum 5 minute
18:30
Borussia Dortmund a câștigat la Heidenheim și urcă provizoriu pe primul loc în Bundesliga # Gazeta Sporturilor
Borussia Dortmund s-a impus fără emoții pe terenul celor de la Heidenheim, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #3 din Bundesliga.Programul complet al etapei #3 din BundesligaVicecampioana Europei din sezonul 2023/2024 nu a avut probleme în disputa din deplasare cu Heidenheim și a preluat pentru moment fotoliul de lider în Germania, cu 7 puncte. ...
18:30
Basarab Panduru a analizat UTA - FC Argeș, scor 3-3, și i-a lăudat pe cei doi antrenori. A fost în special impresionat de Adrian Mihalcea, tehnicianul gazdelor, pentru că i-a schimbat pe Van Durmen și Ovidiu Popescu în prima repriză.Argeș conduce cu 3-0 în minutul 28, iar Mihalcea i-a scos pe cei doi mijlocași centrali. David Barbu, abia intrat, a marcat primul gol al arădenilor. ...
Acum 30 minute
18:10
Clipe terifiante în Liga Florilor! Jucătoarea Rapidului a leșinat pe teren » Transportată de urgență la spital # Gazeta Sporturilor
Au fost momente de panică sâmbătă după-amiaza la partida dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, disputată în etapa a 3-a din Liga Florilor, în sala polivalentă din Giulești. În minutul 9, la scorul de 7-5 în favoarea gazdelor, interul dreapta al Rapidului, Aissatou Kouyaté (30 de ani), a încercat o aruncare la poartă, dar în urma unui contact s-a lovit de piciorul adversarei Natasa Ljepoja. ...
Acum o oră
17:50
Incredibil ce au afișat fanii lui Dinamo Kiev la primul meci oficial al lui Blănuță! Atacat cu obiecte din tribune, a intrat pe teren în minutul 78 # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) a debutat oficial în tricoul celor de la Dinamo Kiev sâmbătă după-amiaza, în partida de campionat cu Obolon Kiev, încheiată cu scorul de 2-2. Acesta a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus în final de meci, în minutul 78, într-un cor de fluierături. Fanii nu l-au iertat și au avut o atitudine ostilă la adresa jucătorului transferat de la FCU Craiova. ...
17:40
Declarația lui Ioan Becali despre Louis Munteanu l-a înfuriat pe Varga: „Aberații! E gelos” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a văzut declarațiile date de impresarul Ioan Becali despre Louis Munteanu și a reacționat pentru Gazeta Sporturilor.În vara lui 2024, CFR Cluj dădea lovitura și-l aducea de la Fiorentina pe Louis Munteanu. Din informațiile apărute, ardelenii au achitat în jur de 2,5 milioane de euro, însă impresarul Ioan Becali susține acum că CFR Cluj l-a adus gratis. Iar declarația l-a deranjat pe finanțatorul clujenilor, Ioan Varga. ...
17:40
Adrian Mihalcea, antrenorul de la UTA, a făcut două schimbări încă din minutul 33 al meciului cu Argeș, când echipa lui era condusă cu 0-3.Mihalcea i-a scos de pe teren pe Ovidiu Popescu și Van Durmen. I-a introdus în locul lor pe David Barbu și pe Hrezdac. Până în pauză, arădenii au marcat de două ori și, Barbu fiind unul dintre marcatori. ...
17:40
Experiență nouă la Mondialele de canotaj pentru Magdalena Rusu: „Poate aici îmi este locul, bucuria se simte mult mai bine” # Gazeta Sporturilor
Magdalena Rusu (25 de ani) va concura la Campionatele Mondiale de la Shanghai (21 – 28 septembrie) alături de Simona Radiș la dublu rame, o premieră pentru ambele. Rezultatele s-au văzut însă de când au cucerit titlul european, în luna mai.La numai 25 de ani, Magdalena Rusu este campioană olimpică, dublă campioană mondială, iar titlurilor europene aproape le-a pierdut șirul. ...
Acum 2 ore
17:30
„Incredibil!” » Cîrjan și-a uluit antrenorii la Dinamo: „M-am dus la el. Nu credeam că o să spun asta vreodată” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, e „decarul” și căpitanul lui Dinamo. Are un gol și două pase decisive în acest campionat.Florentin Petre, antrenorul secund al lui Dinamo, a fost invitat la podcastul GSP „2 la 1”. Întrebat cine îl impresionează din lotul „câinilor”, Petre a vorbit la superlativ despre Cîrjan, legitimat de roș-albi în urmă cu un an. ...
17:20
Îi merge mai bine fără Ten Hag! Vicecampioana Germaniei a bifat primul succes stagional sub comanda noului antrenor # Gazeta Sporturilor
La meciul de debut al lui Kasper Hjulmand pe banca tehnică, Bayer Leverkusen a înregistrat primul succes stagional în Bundesliga, 3-1 pe teren propriu cu Eintracht Frankfurt, în duelul care a deschis etapa cu numărul #3.Programul complet al etapei #3 din BundesligaErik Ten Hag a fost înlăturat de la cârma „aspirinelor” după doar trei meciuri oficiale, înlocuitorul său fiind Kasper Hjulmand, fostul selecționer al Danemarcei. ...
17:20
„Cea mai frumoasă fotbalistă din România” s-a cununat religios cu fostul preparator al „naționalei” # Gazeta Sporturilor
Teodora Meluță (26 de ani), fotbalista româncă de la Beșiktaș, s-a cununat religios astăzi cu Vlad Nicoară (23 de ani), fostul preparator fizic de la naționala României U21.Vlad Nicoară este acum preparator fizic la Poli Timișoara, echipă din al treilea eșalon al României.FOTO. ...
17:20
Surpriză imensă în handbalul masculin! Campioana Dinamo a fost învinsă în runda secundă # Gazeta Sporturilor
ACS HC Buzău a învins-o pe campioana Dinamo, scor 32-31, în runda secundă a sezonului 2025/2026 din „Liga Zimbrilor”. Dinamo, campioana ultimelor 9 ediții de campionat în handbalul masculin, pornea mare favorită la Buzău. Meciul a început conform așteptărilor, Langaro a marcat 3 goluri în primele 5 minute și bucureștenii preluau conducerea. Au fost constant în avantaj în prima parte, la pauză conducând cu 18-17. ...
17:10
Echipa lui Laurențiu Reghecampf s-a calificat în finală, după o revenire spectaculoasă # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de românul Laurențiu Reghecampf (49 de ani), s-a calificat în finala Cupei CECAFA Kagame. Sudanezii au trecut în semifinale de APR (Rwanda), 3-1, după ce au fost conduși din minutul 32.Abdelrazig a restabilit egalitatea în minutul 83, iar meciul a ajuns în prelungiri. Formația din Omdurman a tranșat partida în primele 15 minute de joc suplimentar, prin golurile marcate de Omer (91) și Salem (106), stabilind scorul final, 3-1 pentru Al-Hilal. ...
16:50
Lucio, amintiri cu Chivu: „Mai glumim despre autobuzul parcat în fața porții și mingea dezumflată a lui Messi!” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Braziliei, Lucio (47 de ani), a povestit, în interviul publicat de Gazzetta dello Sport, episoade neștiute trăite alături de Cristi Chivu în cele trei sezoane la Inter.Întrebat de italieni ce impresie i-a făcut Chivu ca antrenor al nerazzurrilor, brazilianul a răspuns: „Pare că el a fost mereu acolo! Când mă gândesc că, la 15 ani după Triplă, unul dintre noi antrenează echipa, simt o mare mândrie. ...
16:40
Favoriții probei de 100 m au trecut fără probleme de serii la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Noah Lyles (28 de ani), Kishane Thompson (24 de ani) și Letsile Tebogo (22 de ani) s-au calificat pentru semifinalele probei de 100 m, care vor avea loc duminică, de la ora 14:45. Lupta pentru medalii în proba regină are loc tot duminică, de la 16:20.Proba regină a atletismului suscită mereu interes, iar acest lucru s-a văzut și sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic din Tokyo, acolo unde protagoniștii de la 100 m au stârnit valuri de aplauze chiar din serii. ...
Acum 4 ore
16:30
Lucio își povestește drama vieții: „Fața îmi ardea și am sărit în piscină. Dumnezeu mi-a oferit o a doua repriză!” # Gazeta Sporturilor
Fostul căpitan al Braziliei, Lucio (47 de ani), a dezvăluit, după patru luni de la accidentul suferit acasă, trauma prin care a trecut. „A fost un șoc foarte greu de depășit, fizic și psihologic!”, a declarat ex-stoperul lui Inter din perioada 2009-2012. ...
16:20
Lamine Yamal s-a accidentat » Hansi Flick dă vina pe selecționerul Spaniei: „Nu s-a antrenat deloc acolo. Îi dădeau analgezice să joace” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a anunțat la conferința de presă faptul că Lamine Yamal, vedeta grupării blaugrana, s-a accidentat la acțiunea naționalei Spaniei din această toamnă.Lamine Yamal va rata partida cu Valencia din La Liga și este incert pentru partida cu Newcastle din Liga Campionilor. ...
15:30
Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, din runda 9, care se va juca duminică, 14 septembrie, de la 21:00. Antrenorul campioanei a confirmat că nu îi va avea la dispoziție pe Adrian Șut (mijlocaș), Risto Radunovic (fundaș stânga) și Mihai Popescu (fundaș central). Stoperul este suspendat, în timp ce ceilalți doi fotbaliști s-au accidentat la echipele naționale. ...
15:30
Guardiola l-a comparat pe Haaland cu Isak și a dat verdictul: „El e un pic deasupra” # Gazeta Sporturilor
În conferința de presă premergătoare derby-ului din Manchester împotriva rivalei United, Pep Guardiola (54 de ani) a respins afirmația lui Arne Slot (46 de ani), antrenorul lui Liverpool, care spunea că noua achiziție a „cormoranilor”, Alexander Isak (25 de ani), ar fi „poate cel mai bun atacant din lume”. Spaniolul a clarificat că, în opinia lui, Erling Haaland (25 de ani), vârful lui Manchester City, este „puțin peste” suedez. ...
15:20
„Operațiunea relansării” pentru Stanciu » „Plătește acest preț, dar Genoa are nevoie de experiența lui” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu nu s-a remarcat de la transferul la Genoa decât prin golul marcat în partidă de Cupa Italiei cu Vicenza. În rest, mijlocașul român a rămas dator în cele două etape din Serie A, deși a fost mereu titular, bifând 152 de minute cu Lecce (0-0) și cu Juventus (0-1), ambele disputate pe teren propriu.Nici la echipa națională nu a lăsat o impresie deloc bună. ...
14:50
Atenție, imagini dure! O decizie proastă i-a distrus viața: a rămas paralizat și a schimbat baschetul # Gazeta Sporturilor
În 28 aprilie 1993, o reacție impulsivă a pus capăt carierei unui mare baschetbalist și i-a schimbat pentru totdeauna viața, dar și sportul. Slobodan Boban Jankovic, cunoscut sub porecla „Guza”, s-a lovit cu capul de structura coșului, nemulțumit de o decizie a arbitrilor, și a rămas paralizat în urma impactului.S-a dovedit că acel meci împotriva lui Panathinaikos a fost ultimul din cariera sa, iar el a decedat pe 28 iunie 2006, în Grecia. ...
Acum 6 ore
14:20
Scene cutremurătoare pe gazon în derby-ul din Germania » Ultrașii i-au atacat pe fotbaliști, poliția a intervenit și a urmat o bătaie generală # Gazeta Sporturilor
Scene extrem de violente în Germania, la derby-ul Hallescher - Chemie Leipzig, scor 0-0, din Liga a 4-a. Ultrașii gazdelor au intrat în teren pentru a-i ataca pe jucătorii gazdelor. Ultrașii din Germania duc adesea rivalitățile la alt nivel chiar și în diviziile inferioare, lucru care s-a văzut vineri seară în haosul produs pe gazon de fanii lui Hallescher. GALERIE FOTO. ...
14:20
Alina Rotaru-Kottmann a ratat calificarea în finala probei de săritură în lungime la Campionatele Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Primul a intrat în concurs # Rareș Toader (27 de ani), el ratând dramatic calificarea în finala de la aruncarea greutății. # Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, nu a prins nici ea un bilet pentru ultimul act. ...
14:20
Kylian Mbappe, criticat dur că se ține de fusta mamei! » „La 22 de ani trebuie să știi să folosești cardul de credit și să ai carnet de conducere! Fie că ești un star sau nu” # Gazeta Sporturilor
Samir Nasri, fost internațional francez acum în vârstă de 38 de ani, s-a apucat să râdă de Kylian Mbappe pe motivul că, la 26 de ani, acesta nu vrea să fie independent.„Am rămas șocat de declarațiile mamei sale, că el nu conduce o mașină din rațiuni legate de siguranța sa! Trebuie să înfrunți situația, pentru că e greu să ai viață privată când ești star”, a spus ex-mijlocașul ofensiv al lui Marseille, Arsenal și Manchester City, în interviul acordat ...
14:10
Fostul jucător al Rapidului s-a făcut antrenor de fitness: „Am o mare bucurie în suflet să văd că reușesc să schimb viața oamenilor în bine” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 46. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Cristian Ionescu (47 de ani), fost fotbalist la Rapid, Petrolul și FC Brașov, care a devenit personal trainer după ce și-a încheiat cariera de jucător. El vorbește despre lipsa pregătirii fizice în rândul tinerilor sportivi și despre- Bine ai venit, Cristian. Întâi de toate, povestește-ne începutul tău în sport, în fotbal. Cum te-ai apucat și dacă ai fost pasionat de mic de pregătirea fizică. ...
13:50
Echipa națională condusă de Siyabonga Ngezana (28 de ani), sud-africanul venit la FCSB în 2023, ocupă primul loc în Grupa C a calificărilor pentru Campionatul Mondial, cu 17 puncte, cu trei mai multe decât locul secund, Benin, cu două runde înainte de final.Ngezana poate genera venituri egale cu transferul lui prin simpla participare la turneul finalLa precedentul turneu final din 2022, FIFA a recompensat cluburile cu câte 325. ...
13:30
Ratează Lamine Yamal meciul cu Valencia? » Ce s-a întâmplat vineri la ultimul antrenament al Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Partida de duminică seară, la ora 22:00, prima din acest sezon pe terenul Barcelonei, ar putea să se joace fără Lamine Yamal. Extrema dreaptă blaugrana nu s-a pregătit ieri deloc pe teren alături de jucătorii lui Hansi Flick, rămânând să se antreneze la sală.Starul spaniol s-a întors cu probleme de la echipa națională, care le-a învins la scor pe Bulgaria (3-0) și pe Turcia (6-0) în cele două partide din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. ...
12:50
CSM București joacă duminică de la ora 17:00, împotriva lui Ferencvaros Budapesta în etapa a doua din Liga Campionilor. Meciul se va disputa în sala Dinamo și va fi transmis în direct de Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
12:50
România a prins ultimul loc din a treia urnă valorică în Liga B » Am putea avea adversari de speriat: cum ar arăta grupa după tragerea la sorți # Gazeta Sporturilor
Statisticienii de la Football Meets Data au publicat configurația celor patru urne valorice pentru toate ligile din Nations League ale ediției viitoare. Rezultatele slabe înregistrate de echipa națională a României în preliminariile de calificare la Campionatul Mondial din 2026 au repercusiuni și asupra parcursului viitor în Liga Națiunilor 2026-2027. ...
12:50
Nici măcar ea nu i-a ajutat » Au pierdut semifinala, chiar dacă i-a încurajat purtând o singură piesă vestimentară # Gazeta Sporturilor
Echipele naționale de baschet ale Greciei și Turciei s-au întâlnit la Riga în semifinalele EuroBasket, iar modelul Marigona Gona le-a trimis grecilor un mesaj de susținere de la Atena înainte de meci. Totuși, asta nu i-a ajutat prea mult pe eleni, deoarece elevii lui Ergin Ataman au câștigat cu 94-68.Susținătoare a celor de la Olympiacos, Marigona Gona este o împătimită a baschetului și poate fi adesea văzută în săli. ...
Acum 8 ore
12:30
Uluitor unde a ajuns să semneze la 29 de ani Anthony Martial, cel mai promițător jucător al anului 2015! » Primul francez din istoria clubului # Gazeta Sporturilor
Anthony Martial (29 de ani), fost internațional francez și câștigător al premiului Golden Boy în 2015, a semnat oficial cu echipa de primă ligă din Mexic CF Monterrey, unde va rămâne până în decembrie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Atacantul devine astfel primul fotbalist francez din istoria clubului mexican.Martial a ajuns la Monterrey după un sezon la AEK Atena, unde a înscris 9 goluri și a oferit două pase decisive în 24 de meciuri. ...
12:10
Avertisment pentru Ange Postecoglou după ce a semnat cu Nottingham Forest: „Acest patron are un istoric. Dacă dai mâna cu diavolul...” # Gazeta Sporturilor
Roy Keane, fostul fotbalist de la Manchester United, a vorbit despre plecarea lui Nuno Espirito Santo de la Nottingham Forest și l-a avertizat pe nou-venitul Ange Postecoglu.Fostul fotbalist a declarat că acum „nu-i mai este milă” de antrenorii care aleg cluburi precum Nottingham Forest, cu patroni controversați precum Evangelos Marinakis. ...
12:10
„O stea în ascensiune, voi fi capul de afiș” » Luptătoarea anului le-a pus gând rău adversarelor # Gazeta Sporturilor
Dakota Ditcheva (27 de ani), campioană la MMA, a vorbit într-un interviu despre planurile sale de viitor. Englezoaica cu origini bulgărești s-a descris ca fiind „o stea în ascensiune”. Luptătoarea specialistă în K.O.-uri și-a dezvăluit planurile de a lupta în Bulgaria și de a locui în țara vecină după încheierea carierei sale sportive. ...
12:00
România a trimis o delegație de zece luptători la Campionatele Mondiale de la Zagreb, competiție care debutează sâmbătă. Primul român care intră în concurs este Omar Sarem la lupte libere, categoria 125 kg.Luptătorii români participă între 13 și 21 septembrie la cea mai importantă competiție a sezonului, Campionatele Mondiale, care anul acesta au loc la Zagreb, în Croația. ...
12:00
Sfântul cu inimă rossonera » Povestea lui Carlo Acutis, primul milenial canonizat de Vatican # Gazeta Sporturilor
Piazza San Pietro, într-o dimineață de toamnă. Drapelele flutură, corurile se amestecă în sunetul prelung al clopotelor, iar valul de tineri pare o peluză care cântă, dar nu pentru vreun derby. În unele zile, Vaticanul e ca un stadion cu tribune pline. În altar nu urcă jucători, ci sfinți. ...
11:40
Juan Cuadrado (37 de ani), aripa dreaptă de la Pisa, a vorbit deschis despre plecarea sa de la Juventus, petrecută în vara anului 2023. Internaționalul columbian a recunoscut că despărțirea de Torino a fost cel mai greu moment din cele opt sezoane petrecute la „bianconeri”.Juan Cuadrado a povestit cum a plecat de la Juventus„Accidentarea lui De Sciglio a crescut șansele să rămân, Allegri (n.r. ...
11:20
Naționala masculină de volei a României debutează azi la Campionatul Mondial, unde revine după 43 de ani # Gazeta Sporturilor
România debutează sâmbătă, de la 16:30, la Campionatul Mondial, unde a revenit după o pauză de 43 de ani, împotriva Poloniei, cea mai tare echipă a momentului.Meciul dintre România și Polonia, 16:30, va fi liveText pe GSP.ro și în direct la TVR Sport.„Tricolorii” încep sâmbătă parcursul în Grupa B a Campionatului Mondial, o grupă din care mai fac parte Polonia, Qatar și Țările de Jos. ...
11:20
Real Madrid joacă sâmbătă, în deplasare, cu Real Sociedad, de la ora 17:15, în etapa #4 din LaLiga. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Prima Sport 2 și Digi Sport 2.În etapa a patra din La Liga, vicecampioana se deplasează pe Estadio Municipal de Anoeta pentru meciul cu Real Sociedad.Echipa lui Xabi Alonso este lider cu trei victorii consecutive și va încerca să-și prelungească startul perfect înainte de debutul în Liga Campionilor împotriva Olympique de Marseille. ...
11:20
PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man (27 de ani, aripă dreaptă), joacă de la 19:45 pe terenul celor de la Nijmegen în runda cu numărul 5 din Eredivisie. Dennis Man poate bifa al treilea său meci în tricoul echipei care l-a transferat în această vară. Internaționalul român nu se regăsește în echipa de start anunțată de jurnaliștii olandezi de la voetbalnieuws.nl. Acesta ar urma să intre pe parcurs. ...
11:00
Gata, a devenit eligibil să joace pentru România! » Încă o posibilă soluție pentru Lucescu? „Eu cred că este un jucător de națională mare” # Gazeta Sporturilor
Lisav Naif Eissat (20 de ani), fundaș central la Maccabi Haifa, a primit undă verde din partea FIFA pentru a reprezenta echipele naționale ale României, după ce a evoluat deja pentru reprezentativele de tineret ale Israelului. Fotbalistul cu mamă româncă și tată israelian a finalizat procedura birocratică, iar schimbarea a fost confirmată oficial de forul mondial pe 2 septembrie 2025. ...
11:00
Juventus - Inter Milano, primul „Derby D'Italia” pentru Cristi Chivu pe banca „nerazzurilor” » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Juventus și Inter Milano, formațiile pregătite de Igor Tudor și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Allianz Stadium din Torino, în primul „Derby D'Italia” al sezonului 2025/2026 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
11:00
Arsenal - Nottingham Forest » Primul meci pentru Ange Postecoglu la noua echipă » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Arsenal - Nottingham Forest este meciul de debut al etapei #4 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro. și pe platforma de streaming Voyo.Meciul cu Arsenal va fi primul pentru Ange Postecoglu pe banca celor de la Nottingham Forest, după ce a preluat echipa în urmă cu 4 zile. ...
10:50
Un expert în mercato critică deciziile lui Cristi Chivu la Inter: „Nu l-am înțeles deloc. Iată de ce este confuz!” # Gazeta Sporturilor
În ajunul primului său Derby d'Italia din postura de antrenor, Cristi Chivu este acuzat în presa italiană că n-are o linie clară la Inter. „A anunțat că pentru el nu mai există ierarhii prestabilite, apoi constat că a revenit la vechea echipă a lui Simone Inzaghi”, a spus Alfredo Pedulla, pe canalul său de YouTube.Juventus - Inter se joacă astăzi, de la ora 19:00, și va fi livetext pe GSP.ro și în direct la TV la Digi Sport 1 și la Prima Sport 1. ...
Acum 12 ore
10:20
Campionul european a semnat cu viitoarea adversară a Universității Craiova din Conference League # Gazeta Sporturilor
Joao Mario (32 de ani), jucătorul celor de la Beșiktaș și campion european în 2016 cu Portugalia, a fost împrumutat de turci la AEK Atena până la finalul sezonului competițional.Portughezul a fost prezentat oficial de gruparea din capitala Greciei.Joao Mario, prezentat oficial la AEK Atena+1 FOTO„Noul nostru transfer: Joao Mario”, au scris grecii pe rețelele de socializare alături de câteva fotografii de la semnătură cu fotbalistul. ...
10:20
Rareș Toader a ratat calificarea în finala probei de aruncare a greutății la Campionatelor Mondiale de la Tokyo # Gazeta Sporturilor
Nouă atleți reprezintă România la Campionatele Mondiale de la Tokyo (13-21 septembrie). Primul a intrat în concurs # Rareș Toader (27 de ani), el ratând dramatic calificarea în finala de la aruncarea greutății. # Alina Rotaru Kottmann (32 de ani), medaliată cu bronz mondial în 2023 la săritura în lungime, intră și ea în concurs sâmbătă.Campionatele Mondiale de atletism sunt transmise în România de Eurosport și HBO MaxUPDATE. ...
10:10
Pompierii intervin în aceste momente, după ce o persoană s-a urcat pe stâlpul de nocturnă al arenei din Liga 2 # Gazeta Sporturilor
Un bărbat s-a urcat pe stâlpul de iluminat al arenei celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Pompierii intervin în aceste momente.Forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ intervin în aceste momente pentru a-l da jos pe bărbat de pe stâlpul de iluminat, conform mesagerulneamt.ro. Bărbatul ar fi recidivistCei de la mediafax.ro susțin că bărbatul s-a urcat pe stâlp cu intenția de a protesta. ...
10:10
Juventus încearcă un transfer urgent de la Genoa » Dan Șucu poate pierde directorul care i-a echilibrat bugetul # Gazeta Sporturilor
Directorul sportiv al lui Genoa este primul pe lista candidaților pentru postul vacant de la Juventus. Directorul general Damien Comolli dorește să completeze organigrama bianconerilor în următoarea lună cu Marco Ottolini. Angajatul lui Dan Șucu a reușit să încheie vânzări profitabile pentru Grifon, între care și transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham.Mercato s-a încheiat, dar Juventus nu a terminat mutările pentru acest sezon. ...
09:50
Primele Mondiale împreună pentru campionii olimpici la dublu vâsle » Andrei Cornea: „Suntem aceiași oameni, doar că mai maturi” + ce face în timpul unui zbor lung # Gazeta Sporturilor
Andrei Cornea (25 de ani) va participa la a treia ediție a Campionatelor Mondiale, cea de la Shanghai (21 – 28 septembrie), dar prima alături de Marian Enache (30 de ani), cei doi fiind campionii olimpici ai probei de dublu vâsle. Anul trecut decolau, de-a dreptul, în centrul atenției canotajului la nivel înalt, după ce au devenit întâi campioni europeni, apoi olimpici la dublu vâsle. ...
09:50
Momente de panică cu fostul dinamovist Josue Homawoo: comoție cerebrală și criză de epilepsie în secunda 8 » Ultimele informații din Belgia # Gazeta Sporturilor
Josue Homawoo (27 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, a suferit o accidentare oribilă în primele secunde ale partidei Standard Liege - Mechelen, scor 1-1, din runda 7 a primei ligi din Belgia. Din fericire, starea acestuia este sub control. Accidentarea fostului dinamovist s-a produs după doar 8 secunde de joc. Acesta s-a dat cap în cap cu Bafdili, aripa dreaptă a adversarilor. Stoperul a avut mult mai mult de suferit în comparație cu adversarul. GALERIE FOTO. ...
09:20
UTA - FC Argeș, derby de provincie la Arad » Echipele probabile + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
UTA - FC Argeș, primul duel al zilei din Superligă, o încleștare de tradiție a campionatului, se joacă astăzi, de la ora 16:00, la Arad. Partida de pe „Francisc Neuman” e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #9 din Superligă + clasamentDouă dintre surprizele actualei ediții, ocupantele locurilor 7, respectiv 4, încearcă să-și extindă forma pozitivă etalată în startul campionatului. ...
09:20
Metaloglobus - CFR Cluj, ardelenii caută victoria la Clinceni pentru a urca în clasament » Echipele probabile + cote la pariuri # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus și CFR Cluj se întâlnesc de la 21:30 într-un meci din etapa a 9-a din Superliga. Duelul de la Clinceni va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.După un start sub așteptări și o schimbare de antrenor, CFR Cluj speră să se redreseze și să înceapă să adune puncte pentru a urca în clasament. Clujenii sunt pe 14, cu 6 puncte în 7 meciuri (cu unul mai puțin decât restul), iar cu o victorie ar urca, provizoriu, pe 9. ...
