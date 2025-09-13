Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat”
Click.ro, 13 septembrie 2025 17:50
După ce a petrecut mai mulți ani în Chicago, în Statele Unite, o româncă a decis că a venit vremea să se întoarcă acasă. Însă viața în România s-a dovedit a fi complet diferită de ce spera femeia, care acum a ajuns să regrete întoarcerea acasă.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
17:50
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat” # Click.ro
După ce a petrecut mai mulți ani în Chicago, în Statele Unite, o româncă a decis că a venit vremea să se întoarcă acasă. Însă viața în România s-a dovedit a fi complet diferită de ce spera femeia, care acum a ajuns să regrete întoarcerea acasă.
Acum 2 ore
17:10
Lidl România lansează o nouă ediție a campaniei „Reciclează și câștigă cu Lidl Plus”. Clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR între 15 și 17 septembrie 2025 pot primi în aplicație cupoane de cumpărături de până la 25 de lei.
17:00
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători # Click.ro
Horoscop duminică, 14 septembrie. Astăzi, energia astrală aduce provocări, dar și oportunități pentru fiecare zodie.
17:00
Mulți credincioși îl citesc, puțini îi cunosc sensul. Ce înseamnă, de fapt, termenul „acatist” # Click.ro
Este un cuvânt foarte comun în limba română, pe care mulți dintre noi l-am auzit și l-am folosit destul de des. Însă, deși cei mai mulți oameni știu deja cum este folosit, nu foarte multă lume chiar știe care este, precis, definiția acestui termen.
Acum 4 ore
16:10
Ce plante trebuie ținute în casă în funcție de luna nașterii? Vor atrage norocul și armonia în viața ta # Click.ro
Atunci când dorim să aducem un plus de culoare și de vitalitate camerelor noastre, cei mai mulți dintre noi vom apela la ajutorul plantelor.
16:10
Cum arată la 52 de ani Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Cu ce se ocupă acum? # Click.ro
Adrian Mutu trăiește o poveste de dragoste fericită alături de Sandra Bachici, însă puțini știu cu ce se ocupă fosta lui soție, Consuelo Matos. Bruneta care i-a dăruit două fete antrenorului arată impecabil la vârsta de 52 de ani și duce o viață liniștită în Republica Dominicană.
15:40
Peștera Sfendoni din Creta, o minune naturală veche de milioane de ani. 80.000 de turiști o vizitează anual # Click.ro
În adâncurile Muntelui Psiloritis, Peștera Sfendoni, cea mai mare accesibilă din Creta, fascinează vizitatori din întreaga lume. Cu stalactite și stalagmite impresionante, camere cu forme și culori variate, peștera păstrează legende vechi
15:00
Cum a început prima bătălie din istoria modernă a românilor. De la un incident ridicol la un masacru sângeros # Click.ro
În urmă cu 177 de ani, pe teritoriul românesc a avut loc prima confruntare militară din istoria modernă a Principatelor Române și, totodată, ultima bătălie dintre turci și valahi. Episodul a rămas cunoscut ca un „Termopile” românesc, în care 500 de ostași au ținut piept unei armate otomane de 5000 d
14:40
Jurații de la „Vocea României” au parodiat cel mai viral moment al anului: îmbrățișarea de la Coldplay VIDEO # Click.ro
Vocea României a revenit pe ecrane cu un sezon care promite multă emoție, dar și doze sănătoase de umor. Este sezonul 13 „cu noroc” care a debutat vineri, 12 septembrie cu o selecție remarcabilă de concurenți. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose, Horia Brenciu și Smiley
Acum 6 ore
14:30
Gruparea lui Charalambous încă nu se regăsește.
14:20
Jurații de la „Vocea României” au parodiat cel mai viral moment al anului: îmbrățișarea de la Coldplay # Click.ro
Vocea României a revenit pe ecrane cu un sezon care promite multă emoție, dar și doze sănătoase de umor. Este sezonul 13 „cu noroc” care a debutat vineri, 12 septembrie cu o selecție remarcabilă de concurenți. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose, Horia Brenciu și Smiley
14:10
Ce studii are, de fapt, Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul. Cum a reușit să ajungă unul dintre cei mai apreciați chefi din România? # Click.ro
Cunoscut pentru talentul său în bucătărie și aparițiile din emisiuni TV, Cătălin Scărlătescu a ajuns unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Puțini știu însă că drumul său profesional nu a fost construit pe diplome sau pe școli de profil, ci pe pasiune, muncă și experiență practică
14:00
Porumbeii sunt păsări prietenoase, care nu ne vor face zgomot sau probleme, atunci când își fac apariția prin balcon, sau în curte. Însă, porumbeii vor lăsa în urmă destul de multă mizerie.
13:40
Legătura specială dintre Carmen Trandafir și Laura Stoica. Gestul care a emoționat-o: „Pentru mine a fost o bucurie” # Click.ro
Carmen Trandafir pregătește o surpriză muzicală de toamnă. Inspirată de fiica actriței Uma Thurman, care și-a lansat un disc de vinil, artista a avut ideea de a crea și ea un album special, în ediție limitată. Totul s-a legat în mod firesc, mărturisește cântăreața, care a lucrat intens pentru a pute
13:20
Ce este Troll A, cea mai mare construcție pe care omul a putut să o deplaseze pe Pământ? Are 1,2 milioane tone # Click.ro
De-a lungul istoriei, omenirea a împins constant limitele inovației, de la zgârie-nori uriași până la poduri imense. Printre aceste realizări impresionante se află platforma Troll-A, o monumentală platformă marină de gaze situată în Marea Nordului
13:20
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din țara noastră vor începe să se ocupe de murături. Iar atunci când vine vorba despre varza murată, se poate folosi o rețetă unică din Turcia, care oferă verzei un gust și o textură aparte!
12:50
David Popovici, recompensat pe măsura valorii sale. Ce salariu încasează la Dinamo și de la stat # Click.ro
David Popovici, cel mai valoros sportiv român al momentului, a scris noi pagini în istoria înotului la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, cucerind două medalii de aur la doar 20 de ani. Performanțele sale impresionante au venit cu premii consistente, însă mulți se întreabă cât câștigă
Acum 8 ore
12:00
Serialul de pe Netflix care a cucerit întreaga lume: „Am urmărit de 3 ori toate cele 7 sezoane” # Click.ro
Este un serial care a cucerit publicul de pe Netflix de ani de zile și, deși are deja un număr impresionant de episoade, nenumărați oameni aleg să vizioneze în continuare această producție de la primul episod!
11:40
Cea mai lungă masă din lume pentru un ospăț cu 10.000 de oameni, se întinde azi la Alba Iulia # Click.ro
Sâmbătă, 13 septembrie, Alba Iulia devine centrul atenției mondiale prin evenimentul „Masa care Unește”, unde 10.000 de participanți se vor bucura gratuit de un ospăț record. Organizatorii au pregătit o masă impresionantă de 2,7 kilometri
11:30
Mădălina Ghenea, momente de panică în Italia. Ce a pățit cu o șoferiță de taxi: „Am alergat după mașină” # Click.ro
Dimineața unei zile obișnuite s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Mădălina Ghenea, mama și fiica ei, Charlotte. Totul a început cu o cursă de taxi aparent banală, care s-a terminat cu ghiozdanul micuței dispărut în portbagajul șoferiței. Vedeta a trăit ore de tensiune și neputință, până c
11:30
Azi trebuiau să pășească la altar, dacă nu picau testul fidelității la „Insula Iubirii”! Andrei Lemnaru, despre nunta anulată cu Ella: „Nu mă așteptam la așa final!” # Click.ro
Andrei Lemnaru a povestit, în exclusivitate pentru Click!, ce sentimente mai are pentru Ella după ce ambii au picat testul fidelității la “Insula Iubirii”.
11:20
Nenumărați oameni din întreaga lume obișnuiesc să își vopsească părul acasă, deoarece le este mai ușor și nici nu este nevoie să cheltuiască bani în plus.
11:00
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America # Click.ro
După 19 ani petrecuți în Statele Unite, Elena Cârstea, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii românești, și-a schimbat radical stilul de viață și imaginea. La 63 de ani, artista impresionează prin eleganță, vitalitate și un look aproape de nerecunoscut față de perioada în care făcea furori î
10:50
A murit Maru, cea mai urmărită pisică din istorie pe YouTube, deținătoare a unui record mondial VIDEO # Click.ro
Maru, pisica japoneză care a cucerit internetul prin abilitatea de a se strecura în cele mai înguste spații, a murit la vârsta de 18 ani. Motanul de rasă Scottish Fold a devenit o senzație globală, iar videoclipurile sale au adunat peste 320 de milioane
10:40
Horoscop rune săptămâna 15-21 septembrie. O ușă se închide pentru Berbeci, Racii încep un nou capitol, Balanțele află un secret # Click.ro
Săptămâna 15–21 septembrie este una cu încărcătură puternică pentru toate semnele zodiacale. Runele aduc mesaje care vorbesc despre schimbare, încheierea unor etape, dar și începuturi promițătoare.
Acum 12 ore
10:30
Exploratorul ce a redescoperit, din întâmplare, capitala unui regat străvechi. A sfârșit tragic # Click.ro
În ziua de astăzi, este foarte ușor să ajungem în aproape orice locație de pe glob. Chiar și atunci când nu putem vizita un loc în persoană, există nenumărate resurse în mediul online care ne vor permite să explorăm orice loc din lume dorim. Însă, în trecut, lucrurile stăteau cu totul altfel.
10:10
„Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot” Monica Tatoiu, scandal în fața polițiștilor. Reacția autorităților # Click.ro
Monica Tatoiu a declarat că ar fi fost amenințată și scuipată în timp ce încerca să oprească o nuntă de romi în Sectorul 1 al Capitalei. Poliția Capitalei contestă aceste afirmații și precizează că situația nu s-a desfășurat așa cum a relatat femeia de afaceri.
10:00
O femeie de 54 de ani din Iași a șocat trecătorii de pe o stradă când cu un comportament cu totul ieșit din comun. Femeia, care părea extrem de dezorientată și flămândă, a prins un porumbel,
09:50
Longevitate remarcabilă! Care este secretul țării cu cei mai mulți centenari? Peste 100.000 de oameni au trecut de pragul de 100 de ani # Click.ro
Deja undeva în jur de 100.000 de oameni din această țară au reușit să treacă de pragul de 100 de ani. Este un record istoric, iar deși factori care contribuie la această longevitate impresionantă sunt destul de banali, ei sunt și foarte dificil de implementat în alte țări de pe glob.
09:40
De ce se urăsc rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români oferă o explicație surprinzătoare # Click.ro
Rusia și Ucraina se confruntă într-un război sângeros, alimentat de ambițiile imperialiste ale lui Putin, iar o pace durabilă pare încă departe. Generalul (r) Silviu Predoiu încearcă să explice motivul pentru care aceste două națiuni, odinioară apropiate, se urăsc atât de intens.
09:30
Cutremur puternic în Kamceatka, Rusia, cea mai puternică replică după seismul de 8,8 din iulie # Click.ro
Un cutremur puternic, de magnitudinea 7,4, a zguduit sâmbătă dimineață coasta de est a regiunii Kamceatka din Rusia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).
09:00
Ce însemnă inscripția „Oh, Bella Ciao” de pe capsa unui glonț, găsită după asasinarea lui Charlie Kirk # Click.ro
Pe 12 septembrie 2025, guvernatorul Utah, Spencer Cox, a anunțat că o capsă de glonț neîmpușcată, găsită împreună cu arma folosită la uciderea activistului conservator Charlie Kirk, avea inscripționate cuvintele „O bella ciao, bella ciao”.
08:30
Shebara Resort, un complex hotelier deschis recent în provincia Tabuk, Arabia Saudită, a intrat în selecția TIME a celor mai extraordinare destinații de vizitat în 2025. Proiectul, semnat de Red Sea Global și Killa Design,
07:10
O profesoară și-a achiziționat o casă de vis la doar 12.500 de euro în Italia. Cum a reușit # Click.ro
Visul unei vieți liniștite și departe de agitația urbană poate deveni realitate, chiar și pentru cei care au muncit zeci de ani în cariere solicitante. Aceasta este povestea Ameliei Butler, o profesoară americană în vârstă de 57 de ani
06:10
Care sunt bacteriile din gură care pot declanșa atacuri de cord. Ce spun cercetările recente # Click.ro
Atacurile de cord sunt adesea asociate cu colesterolul ridicat, stresul sau fumatul, însă cercetările recente arată că există și un factor mai puțin vizibil, dar extrem de periculos: bacteriile din cavitatea bucală.
Acum 24 ore
05:10
Un bărbat care și-a pierdut ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro a reușit să-l recupereze. Unde l-a dus persoana care l-a găsit # Click.ro
Un bărbat din Franța care și-a pierdut ceasul Rolex care valora 50.000 de euro a reușit să îl găsească după câteva zile. Unde se afla, de fapt, bijuteria?
04:10
Prințul Harry se află într-o vizită neanunțată la Kiev, la invitația guvernului ucrainean, cu scopul de a sprijini recuperarea miilor de militari răniți în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
03:10
Ce trebuie să știi despre hepatita A, boala mâinilor murdare. Gestul simplu care poate distruge virusul # Click.ro
Hepatita A este una dintre cele mai contagioase boli transmisibile prin apă și alimente contaminate, cunoscută adesea sub denumirea de „boala mâinilor murdare”.
02:10
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală # Click.ro
Astăzi, 13 septembrie 2025, nativii zodiei Taur se află sub influența unui tranzit astral favorabil, care le aduce vești bune atât în plan profesional, cât și în cel sentimental.
01:10
Ceaiul de măceșe, preparat din pseudo-fructele trandafirului sălbatic, este mult mai mult decât o simplă infuzie. Această băutură cu aromă delicată, ușor dulce și acidulată, câștigă tot mai multă popularitate datorită efectelor sale uimitoare asupra sănătății.
00:10
Rețeta cu care Irina Loghin își răsfață musafirii. Inclusiv Fuego o adoră: „N-a mai mâncat în veci” # Click.ro
Irina Loghin, doamna muzicii populare românești, știe cum să își impresioneze musafirii! Îndrăgita artistă este o maestră în bucătărie, iar printre rețetele prin care îi răsfață pe cei dragi se numără tochitura din carne de porc, pe care o pregătește așa cum a învățat de la tatăl său.
00:10
Secretele Ginei Bradea pentru verdețuri proaspete pe tot parcursul iernii. Cum păstrează bucătăreasa pătrunjelul, mărarul și leușteanul: „Nu trebuie să rămână...” # Click.ro
Pătrunjelul, mărarul și leușteanul sunt de nelipsit din bucătăria românească, dar puțini știu cum să păstreze aceste verdețuri proaspete pentru luni întregi. Gina Bradea, apreciată pentru rețetele sale, oferă câteva metode eficiente pe care orice gospodină trebuie să le cunoască.
12 septembrie 2025
23:40
Găinile de curte își stabilesc ora de culcare în funcție de lumină, iar sezonul joacă un rol important. Conform unui articol apărut pe Agrointel, păsările se culcă odată cu apusul, iar somnul lor are loc de obicei de la apus până la răsărit, adică în jur de opt ore pe noapte.
23:10
Ce aduce Echinocțiul de toamnă pentru zodii. Nativii care vor primi noroc cu nemiluita și își vor vedea dorințele realizate până la final de 2025 # Click.ro
Echinocțiul de toamnă din 22 septembrie marchează un moment de echilibru între lumină și întuneric, dar și o perioadă încărcată de energii puternice pentru toate zodiile.
23:00
Cum se menține în formă Maria Dragomiroiu la 70 de ani. Interpreta de muzică populară are două secrete: „Ca să arăți bine, trebuie să…” # Click.ro
Maria Dragomiroiu este un exemplu de energie! La vârsta de 70 de ani, celebra interpretă de muzică populară se află într-o formă fizică excelentă care o ajută să își onoreze cu devotament concertele, însă cum reușește să se mențină atât de bine?
22:50
Orașele în care trăiesc cei mai bogați pensionari din România. Diferențe uriașe între pensii, în funcție de județ # Click.ro
România numără în prezent aproape 5 milioane de pensionari, iar pensia medie la nivel național este de 2.813 lei, conform datelor recente oferite de Institutul Național de Statistică (INS). Însă, în spatele acestei medii se ascund diferențe importante între județe, care pot ajunge chiar și la 40%.
22:40
Horia Moculescu muncește și la 88 de ani. A fost președintele juriului la Festivalul Mamaia. Octavian Ursulescu: „La nevoie folosește o mască de oxigen”. Ce pensie are? # Click.ro
Horia Moculescu muncește și la 88 de ani. A fost președintele juriului la Festivalul Mamaia. Octavian Ursulescu: „Când simte nevoia are o mască de oxigen” Ce pensie are?
22:30
Adda încă resimte efectele bolii Lyme, la mai bine de un an de când a terminat tratamentul de bază. Prin ce trece artista: „Dureri foarte mari” # Click.ro
La mai bine de un an de când a terminat tratamentul de bază pentru Borelioză (boala Lyme), cântăreața Adda a dezvăluit că încă resimte efectele secundare ale afecțiunii…
22:20
Tânăra care a impresionat întreaga țară la Vocea României! Are o voce de excepție și o poveste emoționantă: „E un lucru pentru care ar trebui să lupți, să nu-l pierzi” # Click.ro
La doar 16 ani, Charlize Maalouf a impresionat la Vocea României cu o interpretare plină de forță și sensibilitate a piesei „Desert Rose”, reușind să captiveze publicul printr-o voce matură și o prezență scenică remarcabilă.
22:00
Mirela Retegan sare în apărarea Catincăi, după experiența Asia Express: „Așa cred că trebuie să se comporte o mamă” # Click.ro
Calina și Catinca au părăsit show-ul „Asia Express”. De asemenea, cele două au avut câteva reproșuri la adresa producția emisiunii de la Antena 1, fiind surprinse neplăcut de condițiile dificile din reality-show, dar și de lipsa anumitor produse de igienă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.