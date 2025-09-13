„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia

19:20

Ne convinge de alternativa sănătoasă şi sustenabilă! E scopul unei aplicaţii de mobilitate urbană care încearcă să ne facă să renunţăm la maşina personală. Un doctorand de la Politehnica Bucureşti a creat un consilier AI care să ne ajute în fiecare dimineaţă să alegem ruta optimpă spre serviciu sau spre şcoală, fie cu mijloacele de […] Articolul Drumuri mai rapide în trafic. Aplicaţia care alege rutele optime: e dotată cu AI apare prima dată în PS News.