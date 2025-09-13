Ce facem astăzi, 14 septembrie 2025, în Timișoara?
Timis Online, 14 septembrie 2025 00:20
Ce facem astăzi, 14 septembrie 2025, în Timișoara?
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
Acum 4 ore
21:50
Victoria de 3 ani! Proiecție exclusivă a noului film al lui Almodóvar, la aniversarea cinema-ului din Elisabetin # Timis Online
The Room Next Door, cel mai nou film al regizorului spaniol Pedro Almodóvar și primul în limba engleză, a avut, cum e și firesc, sală arhiplină, vineri seara, la prima proiecție în România, la Timișoara. Proiecția exclusivă a filmului a marcat aniversarea Cinematografului Victoria.
Acum 12 ore
12:30
Cu mașina în zig-zag prin Jebel: un șofer fără permis și care a refuzat controlul polițiștilor a ajuns în arest # Timis Online
Polițiștii din Jebel au reținut un bărbat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Acum 24 ore
11:20
A confirmat și premierul Bolojan: Institutul Regional de Oncologie Timișoara se construiește # Timis Online
În urma unor zvonuri apărute în spațiul public, în 20 august, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, dădea asigurări că Institutul Regional de Oncologie Timișoara este o investiție strategică, iar Guvernul nu va renunța la proiect. Iată că acum și premierul Ilie Bolojan a anunțat că obiectivul a fost introdus pe o listă de opt proiecte demarate, care vor fi finanțate cu fonduri europene.
11:10
Expoziția „Mănăstirea cisterciană de la Igriș (1179–1500)” mai poate fi văzută doar șapte zile la Muzeul Național al Banatului, în mansarda Bastionului Maria Theresia.
Ieri
12 septembrie 2025
21:30
Stimați locuitori ai județului Timiș,
21:10
Trei persoane, printre care doi minori, au fost rănite într-un accident rutier petrecut vineri după-amiază în localitatea Remetea Mare, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe strada Mărului.
17:10
Accident cu patru mașini pe Centura Timișoarei, la Moșnița Veche. Zece persoane implicate # Timis Online
Zece persoane, dintre care patru copii, au fost implicate vineri într-un accident rutier produs pe Centura Timișoarei, în zona localității Moșnița Veche. În coliziune au fost implicate patru autoturisme, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale.
16:30
Filmul săptămânii: „Downton Abbey: The Grand Finale”, o despărțire emoționantă de familia Crawley # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Downton Abbey: The Grand Finale”, ultimul capitol din celebra franciză „Downton Abbey”, continuând povestea începută cu serialul de televiziune și cu cele două lungmetraje anterioare.
14:00
Lucrările la drumul de legătură dintre DN 69 și autostrada A1 sunt la 92%. Descărcarea de la Sânandrei, cum mai este cunoscut tronsonul de 10 kilometri, ar trebui să fie gata până pe 10 octombrie.
13:50
VIDEO. Au început lucrările pentru noua pasarelă de la Gara de Nord. Se mai intervine și în alte părți pe calea ferată # Timis Online
WeBuild, firma contractată de CFR pentru reabilitarea căii ferate care traversează Timișoara, partea a mai marelui proiect Caransebeș – Arad, lucrează pe mai multe sectoare, începând inclusiv montarea viitoarei pasarele pietonale de la Gara de Nord.
13:40
Fată de 16 ani dispărută din Timișoara după ce a plecat de acasă împreună cu un prieten # Timis Online
O adolescentă de 16 ani din Timișoara este căutată de poliție după ce a plecat de acasă împreună cu un prieten și nu s-a mai întors. Familia și autoritățile cer ajutorul oamenilor pentru a o găsi cât mai repede.
13:00
Accident provocat de neatenție pe strada Divizia 9 Cavalerie: o șoferiță rănită a ajuns la spital # Timis Online
O tânără de 23 de ani a ajuns la spital, după ce a fost implicată într-un accident în sensul giratoriu de pe strada Divizia 9 Cavalerie din Timișoara. Totul s-a întâmplat în urma unei manevre riscante făcute de o altă șoferiță.
13:00
Vârstnic de 87 de ani lovit de mașină în timp ce traversa neregulamentar, pe bulevardul Liviu Rebreanu # Timis Online
Un pieton de 87 de ani a fost lovit de o mașină în timp ce traversa neregulamentar bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. Bărbatul a fost transportat la spital, iar poliția a deschis un dosar penal.
12:50
Contribuabilii își vor putea genera automat certificatele fiscale, pe platforma Direcției Fiscală a Municipiului Timișoara (DFMT). Facilitatea va disponibilă pentru cazurile în care nu sunt necesare verificări suplimentare.
11:20
Elevii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș vor frecventa de acum înainte o clădire modernă. Școala lor a fost renovată cu bani europeni.
10:40
O nouă ediție a Festivalului „Zilele Dovleacului” la Kikinda, orășelul din Serbia aflat la 70 km de Timișoara # Timis Online
În perioada 18 -21 septembrie, la Kikinda va avea loc a 40-a ediție a Festivalului „Zilele Dovleacului”. Micul oraș din Serbia le va oferi vizitatorilor patru zile de distracție și preparate tradiționale. Nu va lipsi concursul pentru cea mai mare ludaie.
10:40
Începând de duminică, strada Alexandru Ioan Cuza din Timișoara, cea care leagă Piață Mărăști de Iulius Town, va fi închisă pe timp de noapte. În zonă au loc lucrări de mentenanță la infrastructura rutieră, între 14 și 28 septembrie.
10:30
În vederea executării lucrărilor de așternere a stratului de mixtură asfaltică, se va închide traficul rutier pe Str. Divizia 9 Cavalerie, după cum urmează:
10:30
În vederea executării lucrărilor de refacere a fundației și așternerea straturilor de legătură pe Str. Grigore Alexandrescu, traficul rutier va fi închis după cum urmează:
10:30
O veste importantă pentru comunitatea românească din Franța, Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română este studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar.
10:20
Timișoara pregătește pentru copii două zile de veselie și culoare. În 16 și 17 septembrie, patru spectacole dedicate copiilor cu vârste între 6 și 12 ani vor avea loc în spații neconvenționale din oraș, în cadrul Timișoara Refugee Art Festival – ediția a IX-a, organizat de Asociația LOGS și sprijinit de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.
10:00
Încă o licitație a PMT anulată. Nu au fost oferte valabile pentru autobuzul electric care să ajungă la Dudești și Becicherec # Timis Online
Primăria Timișoara, în parteneriat cu primăriile din Dudeștii Noi și Becicherecu Mic și-au pus în plan să achiziționeze, cu fonduri din PNRR, un autobuz electric care să circule pe traseul dintre municipiu și cele două comune, adică pe linia M44. Licitația de pe SEAP, însă, a fost anulată din lipsă de oferte valide.
08:30
Vineri, 12 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Mai mult de 2 zile în urmă
11 septembrie 2025
21:50
O tânără de 27 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa regulamentar pe o trecere de pietoni din Giroc.
20:50
A vrut să plece fără să plătească. Bărbat reținut după ce a încercat să fure produse de 3.500 de lei # Timis Online
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost surprins încercând să iasă dintr-un supermarket din Timișoara fără să plătească produse în valoare de peste 3.500 de lei.
20:40
Timișoara găzduiește Noaptea Cercetătorilor Europeni: experimente, tururi interactive și educație digitală la Muzeul Tehnic UPT # Timis Online
Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de ID/IFR și Educație Digitală, Centrul Multimedia și proiectul cultural Spotlight Heritage Timișoara, invită publicul la o nouă ediție a Nopții Cercetătorilor Europeni.
19:30
Tauromahia se intitulează următorul – tentant și provocator!- eveniment de artă al Kunsthale Bega, videoartă de Cosmin Paulescu. Vernisajul se va desfășura sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 18:00. „Video art-urile lui Cosmin Paulescu din anii ’90 documentează un moment de tranziție radicală în România, corpul artistului devenind un instrument de expresie directă și politică”, dezvăluie organizatorii.
18:00
Ce aspecte care țin de un hotel trebuie luate în considerare pentru colaborări de tip corporate # Timis Online
În mediul de afaceri actual, călătoriile de serviciu sunt o parte esențială a activității multor companii. Indiferent dacă vorbim despre întâlniri cu partenerii, conferințe sau vizite la sediile din alte orașe, angajații au nevoie de condiții optime de cazare pentru a rămâne productivi și odihniți. Alegerea unui hotel pentru colaborări pe termen lung nu se reduce doar la preț sau la proximitatea față de un anumit obiectiv, ci și la calitatea camerelor în care angajații vor fi cazați.
16:30
Colonoscopia, investigația care poate salva vieți. Cum trebuie să te pregătești pentru procedură # Timis Online
Cancerul colorectal rămâne una dintre principalele cauze de mortalitate oncologică în România, cu o incidență de 10,1 cazuri la 100.000 de persoane.
16:30
Ședință cu scântei la Consiliul Județean Timiș, pe tema înființării unei firme a instituției care să gestioneze deponeul de deșeuri de la Ghizela. Președintele Alfred Simonis și-a ieșit din fire când unul dintre consilierii județeni a cerut retragerea proiectului pentru a fi lămurite mai multe aspecte din document.
15:20
FOTO. Baza sportivă de pe strada Mircea cel Bătrân va fi gata săptămâna viitoare. Va purta numele „Vasile Deheleanu” # Timis Online
Primăria Timișoara anunță că lucrările la baza sportivă de pe strada Mircea cel Bătrân, din Ronaț, vor fi gata săptămâna viitoare. Cu această ocazie, anunță și numele noii baze: „Vasile Deheleanu”, după fotbalistul de legendă care jucat la Poli și Ripensia în perioada interbelică.
14:20
Fashion show într-o piață de vechituri din Timișoara, alături de un designer timișorean care a îmbrăcat-o pe Lady Gaga # Timis Online
În perioada 20–28 septembrie, designerul timișorean Dinu Bodiciu își mută atelierul în Piața Ocska din cartierul Mehala, unde va organiza o tabără de creație multidisciplinară intitulată „Asfalt Talcioc”. Evenimentul marchează o premieră națională, fiind primul fashion show desfășurat într-o piață de vechituri.
13:50
Atelierele practice de film documentar pentru adolescenți, organizate de Asociația One World Romania, revin în această toamnă la Timișoara în cadrul programului „Meet, Point & Shoot”, alături de alte patru orașe din țară. În paralel, în oraș va avea loc și a treia ediție a programului educațional „Juriul Liceenilor”, găzduit la Cinema Studio.
13:40
Conferința de deschidere a proiectului „Sarmale, Oale și Taclale” va avea loc vineri, 12 septembrie, la Muzeul Satului Bănățean, între orele 18:00 și 19:00.
12:20
Alegerea hanoracului și a pantalonilor cargo în cadrul aceleiași ținute definește unul dintre cele mai moderne și confortabile stiluri de stradă. Acest duo te ajută să construiești ținute flexibile, adaptate ritmului orașului. Iar dacă vrei să găsești echilibrul dintre libertate de mișcare și aspect îngrijit, această combinație poate fi o soluție simplă și practică. Mai jos afli cum să porți și să asortezi aceste piese pentru a obține un look urban autentic.
11:30
Poliția rutieră intensifică controalele la microbuzele școlare, pentru ca elevii să călătorească în siguranță la început de an școlar.
11:10
În mai multe localități din județul Timiș, meteorologii au emis o atenționare Cod Galben pentru rafale de până la 60 km/h. Avertizarea este valabilă în cursul zilei de azi, între orele 10:00 și 13:00.
11:10
Excesul ponderal crește riscul de cancer. Medicii atrag atenția asupra importanței unui stil de viață sănătos # Timis Online
Peste jumătate dintre europeni sunt supraponderali sau obezi, iar România urmează aceeași tendință. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, mai mult de o treime dintre adulții români suferă de obezitate, iar proiecțiile arată că, până în 2030, numărul persoanelor cu exces ponderal ar putea depăși 10,8 milioane.
10:50
Asociația Reconstituiri Istorice Timișoara, sprijinită suplimentar de administrația județeană # Timis Online
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că instituția va sprijini suplimentar Asociația Reconstituiri Istorice Timișoara. „Istoria nu e doar în cărți. Putem să o trăim, să o simțim și să o transmitem mai departe”, a transmis Iovescu.
10:00
Începând de marți, circulația feroviară a fost oprită la Remetea Mare. Aici, sunt în desfășurare lucrări care fac parte din proiectul de reabilitare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad, executate de spaniolii de la FCC Construccion.
10:00
Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump și un susținătot al dreptului de a purta armă, împușcat mortal # Timis Online
Charlie Kirk a fost împușcat în timp ce participa la un eveniment dintr-un campus din Utah și a murit la scurt timp.
09:40
Primăria Timișoara a demolat zilele trecute o construcție ilegală din lemn, ridicată pe domeniul public în cartierul Ciarda Roșie. Nefiind găsită persoana care a ridicat construcția, cheltuielile sunt suportate din bugetul local.
09:10
S-a deschis Salonul Artelor Vizuale. Dintre sute de artiști, breasla și-a ales laureații anului 2025 # Timis Online
Peste o sută de artiști și de trei-patru ori mai mulți vizitatori s-au întâlnit, miercuri seara, în Palatul Baroc, la cea de-a 95-a, impresionantă, ediție a Salonului Artelor Vizuale Timișoara. Opulență creativă, forfotă, fantezie și multe emoții, căci vernisajul a prilejuit și decernarea râvnitelor premii anuale ale Uniunii Artiștilor Plastici.
08:10
Joi, 11 septembrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
00:20
Pentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privi...
10 septembrie 2025
21:10
În perioada 16 - 30 septembrie 2025, sala de lectură a Colegiului Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara va găzdui o expoziție de instrumente muzicale destinată exclusiv elevilor acestei prestigioase unități de învățământ din Timișoara.
21:10
Talent, pasiune, creativitate: educație artistică pentru toate vârstele la Școala de Arte Timișoara # Timis Online
De la a arte vizuale, la folclor, de la cântare bisericească la balet, de la muzica clasică la olărit, toate vârstele, pasiunile, aptitudinile creative și interpretative își găsesc locul la Școala de Arte din Timișoara. Până în 21 septembrie 2025, aici se desfășoară prima sesiune de înscrieri, la toate specializările puse la dispoziția publicului de toate vârstele.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.