Ce facem astăzi, 14 septembrie 2025, în Timișoara?

De la a arte vizuale, la folclor, de la cântare bisericească la balet, de la muzica clasică la olărit, toate vârstele, pasiunile, aptitudinile creative și interpretative își găsesc locul la Școala de Arte din Timișoara. Până în 21 septembrie 2025, aici se desfășoară prima sesiune de înscrieri, la toate specializările puse la dispoziția publicului de toate vârstele.