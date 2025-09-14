Tenorul Andrea Bocelli și marele naist Gheorghe Zamfir au concertat la București în fața a mii de oameni

11:20

În urmă cu 85 de ani, în 10 septembrie 1940, Părintele Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, trecea la Domnul după ce a fost „ucis cu bestialitate de către un grup de maghiari șovini”, în contextul cedării Ardealului de Nord Ungariei, în conformitate cu Dictatul de la Viena din 30 august 1940, potrivit istoricului Mircea-Gheorghe…