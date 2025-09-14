Tenorul Andrea Bocelli și marele naist Gheorghe Zamfir au concertat la București în fața a mii de oameni
Basilica.ro, 14 septembrie 2025 01:40
Andrea Bocelli, unul dintre cei mai cunoscuți tenori din lume, a concertat vineri seară, la București, în fața a mii de oameni în Piața Constituției, în cadrul unui eveniment la care a luat parte și marele naist Gheorghe Zamfir. Alături de Gheorghe Zamfir, pe scenă au fost 100 de instrumentiști și alți invitați ai artistului,…
Calendar ortodox 14 septembrie (†) Înălțarea Sfintei Cruci Sfânta şi cinstita Cruce pe care o sărbătorim este de fapt lemnul Crucii pe care Domnul Hristos a fost răstignit pentru mântuirea noastră. Precum se ştie, cinstirea Sfintei Cruci începe din timpul Apostolilor. Sfântul Apostol Pavel scria galatenilor, vorbind despre taina Crucii: „Iar mie, să nu-mi fie…
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji…
Împreună pentru incluziunea culturală a tinerilor: Debutul proiectului Acces4ALL în Protoieria Bacău # Basilica.ro
La sediul Asociației Ovidenia din Sărata a avut loc întâlnirea cu cei 15 preoți din Protoieria Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, care urmează să fie formați și care, ulterior, vor desfășura în centrele de catehizare activități cultural-educaționale pentru copii și tineri, folosind resursele și metodele din toolkit-ul realizat în cadrul proiectului Acces4All. Pe parcursul întâlnirii,…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit, sâmbătă, racla care va adăposti moaștele Sfântului Cuvios Sofian de la Antim. Slujba a fost oficiată în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian. Cu această ocazie, Patriarhul României, a spus că proclamarea locală…
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00. Evenimentul va fi ocazionat de împlinirea vârstei de 50 de ani a părintelui arhidiacon Mihail Bucă și va fi găzduit de către Sala Dalles. Banii obținuți din vânzarea biletelor vor fi donați Centrului de Îngrijiri…
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, își sărbătorește sâmbătă ziua onomastică, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ciprian al Cartaginei. IPS Ciprian s-a născut la 19 aprilie 1965, în satul Suhuleț, județul Iași, primind la botez numele Cezar. Școala primară a urmat-o în satul natal, iar gimnaziul în comuna Ciocârlia de Jos, județul Constanța.…
Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian # Basilica.ro
Calendar Ortodox 13 septembrie Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci Sărbătorile mari din timpul unui an bisericesc sunt precedate de o zi de preserbare pentru pregătirea sufletească a credincioșilor. Între aceste sărbători se înscrie și cea închinată Sfintei Cruci. Ziua de astăzi a Înainteserbării Înălțării Sfntei Cruci înseamnă începutul acestei sărbători. La slujbele din această zi se…
12 septembrie 2025
Comunitatea românească din Canada este invitată să participe, în data de 20 septembrie, hramul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci și Sf. Efrem cel Nou” din Mono, Ontario, și la sfințirea mare a Altarului de Vară, dedicat Sfinților Cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria și Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici. Slujbele vor fi oficiate cu…
IPS Atanasie a participat la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Jesus College, Cambridge # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a participat, marți, la întâlnirea ierarhilor ortodocși din Regatul Unit, desfășurată la Institutul pentru Studii Creștin Ortodoxe (IOCS), la prestigiosul Jesus College din cadrul Universității Cambridge. Evenimentul, organizat de IOCS, a reunit ierarhi și reprezentanți ai principalelor jurisdicții ortodoxe și orientale din Marea Britanie și Irlanda…
Comunitatea românească din Austin și-a serbat hramul la douăzeci și trei de ani de la prima slujbă oficiată în diaspora din Texas # Basilica.ro
Comunitatea „Sfânta Maria” din Austin a sărbătorit hramul Nașterii Maicii Domnului, ocrotitoarea spirituală a parohiei, la douăzeci și trei de ani de la prima slujbă oficiată în mijlocul diasporei române din Texas. Încă de la înființare, Biserica „Sfânta Maria” a fost din anul 2002 un loc de întâlnire și rugăciune pentru românii din zonă. Lucrarea…
Eroii pompieri au fost comemorați vineri dimineață la monumentul ridicat în cinstea lor în Dealul Spirii din Capitală. Manifestarea a debutat cu întâmpinarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Un sobor de preoți condus de Arhimandritul Ciprian Grădinaru a oficiat slujba de pomenire pentru eroii pompieri. Evenimentul a continuat cu depunerea coroanelor de…
Proclamarea locală a canonizării Sf. Iraclie din Basarabia va avea loc în data de 17 septembrie la Catedrala Episcopală „Sf. Ier. Dionisie și Sf. M. Mc. Dimitrie” din Cahul. Ceremonia solemnă se va desfășura la finalul Sfintei Liturghii oficiată de Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud, împreună cu un sobor de ierarhi preoți și diaconi.…
O nouă descoperire arheologică a avut loc la Constanța: Un complex funerar roman unic, de tip hipogeu, din secolul al IV-lea # Basilica.ro
Reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie (MINA) din Constanța au anunțat joi o nouă descoperire arheologică în municipiu, un nou complex funerar roman de tip hipogeu. Situat în necropola romană târzie, din secolele IV–V, din nord-vestul zidurilor orașului antic Tomis, monumentul are un plan arhitectural rar întâlnit în regiunea Dobrogei, fiind în formă de…
Arvo Pärt a împlinit 90 de ani: O ocazie să-i asculți operele ascultate de sfinți contemporani # Basilica.ro
Compozitorul ortodox Arvo Pärt, originar din Estonia, a împlinit joi vârsta de 90 de ani. Puțini cunosc că operele sale au fost ascultate chiar și de sfinți ai secolului 20. Născut pe 11 septembrie 1935, în Paide, Estonia, Arvo Pärt este unul dintre cei mai apreciați compozitori contemporani. Pärt a studiat compoziția la Conservatorul din…
Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” va fi prezentată duminică la Memorialul Aiud. În deschiderea expoziției, Protosinghelul Gavriil Vărvăruc, starețul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”, va vorbi despre însemnătatea acestei sărbători creștine pentru deținuții politic anticomuniști de la Aiud, iar istoricul Dragoș Ursu despre proiectul Memorialului Aiud care se conturează chiar pe locul…
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea…
Calendar Ortodox 12 septembrie Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). A fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia (regiune istorică, apoi regat elenistic în…
11 septembrie 2025
Revista „Lumină lină/Gracious light”, fondată la New York, a aniversat 30 de ani de la prima apariție # Basilica.ro
Părintele Theodor Damian a aniversat 30 de ani de la apariția revistei „Lumină lină/Gracious light”, fondată și editată la New York, în data de 4 septembrie, la Muzeul Național al Literaturii Române din București. Evenimentul a reunit scriitori, critici literari, filosofi, manifestarea fiind moderată de criticul Marian Nencescu, președintele Filialei Presa Culturală din cadrul Uniunii…
Studiul sfintelor canoane în o sută de ani de patriarhat: Simpozionul Național de Studii Canonice s-a unit la Mănăstirea Sihăstria Putnei # Basilica.ro
Simpozionul Național de Studii Canonice cu tema „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)” a avut loc în perioada 9-10 septembrie, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, din județul Suceava. Manifestarea, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din…
Patriarhul Daniel către noii arhimandriți: Orice treaptă urcată în viață este un altar în plus de jertfă, de dăruire de sine # Basilica.ro
Trei protosingheli din Arhiepiscopia Bucureștilor au fost hirotesiți, joi, arhimandriți, în cadrul slujbei oficiate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa a a subliniat responsabilitatea pe care o aduce promovarea în rang, în lucrarea pastorală, misionară și socială. „Această promovare înseamnă o recunoaștere a studiilor, a ostenelilor și a muncii depuse, dar constituie și perspectiva…
Ziua pompierilor din România: Unitățile de pompieri din Capitală vor fi deschise publicului # Basilica.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) invită bucureștenii să participe la activitățile organizate cu ocazia Zilei pompierilor din România. Sărbătorită în data de 13 septembrie, această zi amintește de pompierii care au luptat cu vitejie pe Dealul Spirii, în anul 1848. Sâmbătă, între orele 09:00 – 20:00, va avea loc o expoziție de tehnică…
Început de an școlar pentru românii din vestul Canadei: Consulatul General al României la Vancouver a participat la slujba de Te Deum # Basilica.ro
Membri ai Consulatului General al României la Vancouver au fost prezenți, duminică, la slujba de Te Deum, oficiată de începutul anului școlar, la Parohia „Sf. Ierarh Nicolae și Proroc Ilie” din Vancouver. Evenimentul a fost organizat la invitația preotului paroh Cornel Dragomir și s-a desfășurat în prezența starețului Policarp, de la Mănăstirea Mono din Montréal.…
FOTO: Persoane private de libertate din mai multe penitenciare au expus lucrări artistice la Mănăstirea Antim # Basilica.ro
Persoane private de libertate din șapte penitenciare din țară și-au expus lucrările artistice în cadrul unei expoziții găzduite de Mănăstirea Antim din București. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
La Mănăstirea Antim a fost prezentată o expoziție cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate # Basilica.ro
La Mănăstirea Antim din Capitală a fost prezentată joi dimineață Expoziția „Artă în detenție – oameni, emoții, culoare” cu lucrări artistice realizate de persoane private de libertate de la șapte penitenciare din țară. Lucrările au fost expuse la mai multe standuri în curtea așezământului monahal. Gazda evenimentului a fost Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Sfântul…
Protopopul Aurel Munteanu, comemorat la Huedin: A fost nu doar un martir al credinței, ci și un ctitor de comunitate # Basilica.ro
Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat miercuri la Catedrala Moților din Huedin la 85 de ani de la trecerea în veșnicie. Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhimandritul Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, împreună cu pr. Dan Lupuțan, protopopul Huedinului, arhidiaconul Dan Grigore Văscu, directorul Radio Renașterea, și alți…
Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim # Basilica.ro
În data de 16 septembrie 2025 va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Cu acest prilej, în perioada 15-16 septembrie, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Antim pentru a marca acest eveniment deosebit, după cum urmează: Luni, 15 septembrie 2025 17:00-21:00 – Slujba Privegherii închinată…
Lucrările la centrul multifuncțional al românilor din Australia continuă: Proiectul a trecut în etapa a doua # Basilica.ro
Lucrările de construcție la centrul multifuncțional al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande continuă cu etapa a doua, cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Clădirea, situată la adresa 103 Porteous Road, Harkness (Melton West), statul Victoria, Australia, va găzdui Centrul Cultural-Misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească. În cadrul etapei a…
Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Sfântul Calinic al Edessei, propus de Mitropolia Basarabiei pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române Sinodul Mitropoliei Basarabiei a hotărât înaintarea propunerii către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de înscriere a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei…
Calendar Ortodox, 11 septembrie Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria – Egipt A fost o tânără ce se învrednicise de binecuvântările lui Dumnezeu. S-a născut într-o familie înstărită și Dumnezeu îi dăruise un soț iubitor și credincios. Însă prin lucrarea diavolului, Cuvioasa Teodora a căzut în păcat cu un tânăr în lipsa soțului ei. Din cauza…
10 septembrie 2025
Publicul nu voia să-i mai lase să plece de pe scenă: Cine sunt artiștii români aplaudați de publicul japonez pe Scena Expo 2025 Osaka? # Basilica.ro
Soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, alături de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, au susținut miercuri un concert pe scena National Day Hall, din cadrul Expo 2025 Osaka. Potrivit Agerpres, programul concertului a inclus lucrări de Puccini, Verdi, George Enescu și Tiberiu Brediceanu și o primă audiție internațională…
O parohie gălățeană a oferit ghiozdane cu rechizite elevilor din comunitate cu ocazia hramului # Basilica.ro
Parohia „Sf. Ana” din municipiul Galaţi a oferit marți 25 de ghiozdane cu rechizite tinerilor din comunitate cu ocazia hramului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți condus de protoiereul de Galaţi, preotul Valentin Rădoi. La slujbă au fost prezenți tinerii şi copiii participanţi la programele catehetice ale biserici. La predică, Înaltpreasfinția…
Ansamblul Sempre aduce o nouă interpretare muzicii baroce: Momente inedite între Bach și Vivaldi # Basilica.ro
Publicul este invitat să descopere în Sala Dalles din București cel mai nou proiect al ansamblului de muzică barocă Sempre, concertul Metamorphosis. Between Bach and Vivaldi, care va avea loc vineri, de la ora 19:00. Repertoriul include lucrări semnate de Bach și Vivaldi, interpretate în formule camerale și orchestrale, cu momente inedite în care partiturile…
Galeria Madrigal reunește o moştenire creativă între generaţii: Arta plastică prin ochii familiei Lazăr # Basilica.ro
Vernisajul „O moştenire creativă între generaţii” va putea fi vizitat la Galeria Madrigal, începând de joi. Expoziția reunește lucrările unei familii remarcabile de artiști plastici – Iacob, Rodica și Ion Lazăr, marcând totodată reluarea activității galeriei într-un format extins, dedicat expozițiilor de colecție. Floriana Lazăr, soţia regretatului artist Ion Lazăr, şi istoricul de artă Vladimir…
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a binecuvântat miercuri noul lăcaș de cult al Parohiei Palanca din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Slujba de binecuvântare a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarh împreună cu un sobor de preoți. Preasfințitul Părinte Veniamin a arătat că noua biserică reprezintă nu doar un spațiu de rugăciune,…
Bucureștenii sunt invitați la hramul Bisericii „Sf. Cruce” Victoria: Vor fi aduse moaștele Sf. Gheorghe de la Cernica # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” – Victoria din Capitală invită bucureștenii la prăznuirea hramului în data de 14 septembrie. Cu ocazia sărbătorii parohiei vor fi aduse moaștele Sfântului Gherghe de la Cernica. Programul manifestărilor prilejuite de hramul comunității va debuta vineri dimineață cu Sfânta Liturghie urmată de Conferința preoților din Protopopiatul Sector…
Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România au învățat despre modelul creștin de relații sănătoase # Basilica.ro
Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România s-au unit, în perioada 28–31 august, la Cahul, în cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși, unde li s-a vorbit despre viața de familie și importanța relațiilor sănătoase. Potrivit presei moldovene, scopul întrunirii a fost promovarea şi implicarea în activităţi duhovniceşti, cultural-artistice și educative. Încă din a doua zi…
Episcopul Tulcii l-a evocat pe marele George Enescu: Cât de actuale sunt cuvintele sale pentru vremurile tulburi de azi! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, l-a rememorat și omagiat pe marele compozitor, George Enescu, miercuri, în cadrul vernisajului expoziției „Moștenirea Enescu. Note, cuvinte, ecouri”, din Municipiul Tulcea. Cu ocazia participării la eveniment, Preasfinția Sa a prezentat doua articole inedite despre George Enescu publicate în „Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena”, în anul 1965 și în…
Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a oficiat marți Sfânta Liturghie la Schitul Sihăstria Voronei, cu ocazia sărbătorii Sfântului Onufrie de la Vorona. Slujba a fost săvârșită la altarul exterior al așezământului monahal, la aceasta au participat sute de pelerini din împrejurimi, care s-au închinat la moaștele Sf. Onufrie. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a…
Parohia „Sf. Andrei” din Wurzburg a donat ghiozdane complet echipate pentru 200 de copii defavorizați din Constanța și Basarabia # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Wurzburg, Germania, a reușit să strângă peste 10.000 de euro, cu care a cumpărat 200 de ghiozdane complet echipate pentru copiii defavorizați din Arhiepiscopia Tomisului și din Episcopia Basarabiei de Sud. Sub coordonarea părintelui paroh Ghelasie Păcurar, oamenii s-au mobilizat și au venit în sprijinul copiilor defavorizați, pentru al optulea…
Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Tatiana” și-a redeschis porțile luni pentru un nou an școlar. Deschiderea oficială a fost marcată de slujba Te Deum oficiată de pr. Stănescu Liviu, urmată de citirea mesajului de binecuvântare transmis de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei. „Astăzi, la zi de sărbătoare pentru micii noștri învățăcei, vă urez un călduros «Bine…
Sfântul Calinic al Edessei, propus de Mitropolia Basarabiei pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a hotărât înaintarea propunerii către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de înscriere a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei în calendarul ortodox, cu ziua de pomenire la 8 august. Decizia a fost luată de Sinodul mitropolitan la începutul lunii septembrie, în cadrul aceleași ședințe fiind aprobate și textele liturgice pentru Sfântul Calinic…
Episcopul Iustin, emoție și recunoștință la întâlnirea cu învățătorul care l-a învățat să scrie și să citească # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a avut parte de o întâlnire emoționantă, luni, atunci când s-a văzut cu fostul său învățător din copilărie, Ioan Petrovan. Cunoscut sub numele de Ionu’ lui Holban, omul acesta a fost învățătorul din comuna Rozavlea – Șesul Mănăstirii între anii 1968 – 1972. „Învățătorul meu din Rozavlea–Șesul Mănăstirii (1968-1972), Ioan…
BNR, emisiune numismatică dedicată împlinii a 150 de ani de la nașterea lui Mihail Oromolu # Basilica.ro
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu 1 septembrie, o monedă din argint cu tema Mihail Oromolu – 150 de ani de la naştere. Pe aversul monedei este ilustrat Conacul Oromolu din Păușești-Măglași, județul Vâlcea. Tot aici apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de…
Delegația României a obținut patru medalii de argint la a 9-a ediție a Olimipiadei Europene de Informatică pentru Juniori, desfășurată la Șumen, în Bulgaria, a anunțat Ministerul Educației pe Facebook. Cei patru elevi care au obținut medaliile de argint sunt: Boeriu Horia-Andrei, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1, București; Nemţişor…
În urmă cu 85 de ani, în 10 septembrie 1940, Părintele Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, trecea la Domnul după ce a fost „ucis cu bestialitate de către un grup de maghiari șovini”, în contextul cedării Ardealului de Nord Ungariei, în conformitate cu Dictatul de la Viena din 30 august 1940, potrivit istoricului Mircea-Gheorghe…
Primul podcast al ASCOR București: Ne dorim să inspirăm tinerii, să creeze împreună povești de care își vor aminti cu bucurie # Basilica.ro
Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români (ASCOR) București a anunțat lansarea în online a primului podcast realizat de organizație. Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook, podcastul va urmări să prezinte activitățile ASCOR, din perspectiva a doi membri ai organizației, Iustina Stoica (vicepreședinte interimar) și Petrișor Rudac (Supervizor în Departamentul Media și Comunicare). Moderatorul podcastului va…
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim va avea loc pe 16 septembrie Proclamarea locală a canonizării Sfântului Sofian de la Antim va avea loc în data de 16 septembrie la…
Calendar Ortodox, 10 septembrie Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora (+ 305) au fost surori și au trăit în timpul împăratului Maximian (285-305). S-au născut în Bitinia (Asia Mică). S-au retras în viață sihăstrească pe un deal înalt și își trăiau viața acolo în post și rugăciune. În timpul…
