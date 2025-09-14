Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public”

16:30

Imaginați-vă un joc televizat în care prezentatorul cere concurentului să aleagă la întâmplare una dintre cele trei opțiuni: A, B sau C. După ce concurentul alege, să zicem, opțiunea B, prezentatorul dezvăluie că una dintre opțiunile rămase (să zicem C) nu conține premiul. În etapa finală, concurentul este întrebat dacă dorește să se răzgândească și să aleagă opțiunea A rămasă sau să rămână la alegerea inițială, B. Denumită problema Monty Hall după numele unui prezentator american de emisiuni de jocuri, această celebră enigmă a distrat matematicienii timp de decenii. Dar ne poate spune și ceva despre modul în care funcționează mintea și creierul uman, scrie în The Conversation Dragan Rangelov, Lector universitar în psihologie și neuroștiințe cognitive la Universitatea de Tehnologie Swinburne din Australia.