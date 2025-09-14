Horoscopul norocului: Ziua ta magică între 15 și 21 Septembrie 2025
Jurnalul.ro, 14 septembrie 2025 06:10
Sezonul eclipselor se încheie cu oportunități și schimbări pozitive.
Majoritatea adulților din SUA consideră că alegerile personale reprezintă un factor al sărăciei # Jurnalul.ro
Majoritatea adulților din SUA consideră că alegerile personale sunt un factor major al sărăciei și al lipsei de adăpost, potrivit unui nou sondaj, în timp ce puțini dau vina pe lipsa sprijinului guvernamental, potrivit AP.
Carnea de curcan este una dintre cele mai sănătoase și mai echilibrate opțiuni pentru un stil de viață activ și o dietă variată.
Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, a decis să mute Crăciunul pe 1 octombrie. Măsura a fost aplicată și în trecut fiind justificată de câștigurile economice. Oponenții lui Maduro îl acuză pe președinte că decizia are un scopul de a camufla criza politică din Venezuela.
Bărbatul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump și-a cerut scuze potențialilor jurați # Jurnalul.ro
Bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timp ce juca golf anul trecut în sudul Floridei a stat în fața unui grup de potențiali jurați într-o sală de judecată și a spus că „îi pare rău că v-a adus pe toți aici”, potrivit AP.
August 2025 a fost a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată pe Pământ! # Jurnalul.ro
Cele mai fierbinți două luni august înregistrate vreodată rămân 2023 și 2024, potrivit Le Figaro.
„Only Murders in the Building” revine cu al cincilea sezon, iar Ed Sheeran se întoarce cu noul album # Jurnalul.ro
„Only Murders in the Building”, cu Selena Gomez, revine cu al cincilea sezon, iar Ed Sheeran se întoarce cu noul album pop „Play”. Acestea sunt doar câteva dintre noutățile din domeniul televiziunii, filmului, muzicii și jocurilor care vor ajunge în curând pe dispozitive, scrie AP.
Partajarea abonamentului Amazon Prime cu un membru al familiei sau un prieten din afara familiei se va putea face doar contra-cost, potrivit CNN.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a oferit detalii despre acțiunile întreprinse după pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Acesta a afirmat că momentan se așteaptă raportul final al misiunii.
Actrița Emily Osment din serialul „Hannah Montana” a divorțat de muzicianul Jack Farina # Jurnalul.ro
Hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei dintre Osment și muzicianul Jack Anthony Farina a intrat în vigoare în această săptămână, după o perioadă de așteptare obligatorie de șase luni, potrivit AP.
Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian # Jurnalul.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis, sâmbătă, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a pierdut dramatic Derby d’Italia contra lui Juventus, scor 4-3, într-un meci spectaculos disputat în etapa a treia din Serie A. Milanezii au condus pe tabelă, dar au fost învinși în prelungiri de torinezi.
Suntem în mijlocul sezonului Fecioarei și, în pofida faptului că sezonul Fecioarei din acest an aduce partea sa de haos din cauza eclipselor, energia încă poartă invitația sa caracteristică: claritate, vindecare și o resetare necesară.
Judecătorul care bate un protestatar, opera lui Banksy, îndepărtată de pe fațada tribunalului Londra # Jurnalul.ro
O nouă pictură murală realizată de artistul stradal Banksy, în care un judecător lovește cu ciocanul un protestatar neînarmat, va fi îndepărtată de pe un perete din fața uneia dintre cele mai emblematice instanțe din Londra, au anunțat autoritățile citate de AP.
Starea de spirit a piețelor europene se înrăutățește pe fondul incertitudinii politice din Franța # Jurnalul.ro
Acțiunile europene sunt așteptate să rămână stabile sau să scadă, după ce prim-ministrul francez Francois Bayrou și guvernul său au pierdut votul de încredere din parlament.
Giganții auto europeni contraatacă prin lansarea de noi modele la conferința IAA Mobility din München, încercând să își păstreze cota de piață pe măsură ce producătorii chinezi câștigă rapid teren pe teritoriul lor.
Zelenski despre drona care a pătruns în România: Este o extindere evidentă a războiului # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Acesta a menționat că o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproape 50 de minute în zona NATO.
Premierul Netanyahu susține că eliminarea liderilor Hamas din Qatar ar duce la închierea războiului # Jurnalul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că șefii Hamas aflați în Qatar împiedică încheierea unui acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, afirmând că eliminarea lor ar scurta conflictul din Gaza.
Alertă la granița cu Ucraina – două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență sâmbătă seară pentru a intercepta o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. Incidentul nu a pus în pericol populația, dar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.
Un nou test numit Fastball EEG poate identifica persoanele cu risc de Alzheimer în doar trei minute. Testul măsoară cum răspunde creierul la imagini afișate pe ecran. Pacientul nu trebuie să memoreze sau să rezolve probleme.
Familia Murdoch a ajuns la un acord pentru a rezolva disputa succesiunii pentru imperiul media # Jurnalul.ro
Familia anunță că fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, va prelua controlul afacerii, potrivit The Guardian.
OpenAI se implică în producția unui film de animație intitulat Critterz, realizat în mare parte cu ajutorul tehnologiilor sale de inteligență artificială, și care ar putea avea premiera la Festivalul de Film de la Cannes, în mai 2026.
Proces în Noua Zeelandă pentru mama acuzată că și-a ucis copiii și le-a ascuns trupurile în valize # Jurnalul.ro
O femeie de origine sud-coreeană, acuzată că și-a ucis cei doi copii și le-a ascuns trupurile în valize descoperite ani mai târziu într-un depozit din Auckland, a apărut în fața instanței din Noua Zeelandă.
Cele trei zodii care se reinventează mereu: maeștrii transformării și ai noilor începuturi # Jurnalul.ro
Unele zodii par să fi descoperit secretul reinventării continue. În loc să rămână blocate în rutină sau să caute perfecțiunea în viața de zi cu zi, acestea aleg schimbarea constantă – fie că vorbim despre aspect, stil de viață sau mentalitate.
Chatboții pot afecta sănătatea mintală și sunt un semnal de alarmă pentru viitorul A.I. # Jurnalul.ro
Nate Soares, președintele Machine Intelligence Research Institute, avertizează că impactul negativ al chatboților asupra sănătății mintale arată riscurile neintenționate ale AI-ului și prefigurează pericole mult mai mari odată cu apariția super-inteligenței artificiale, potrivit The Guardian.
RO-Alert Tulcea: cetățenii, avertizați să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer # Jurnalul.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.
Premierul Edi Rama a anunțat că Diella, un asistent digital creat prin inteligență artificială, devine primul „ministru virtual” al guvernului albanez și va superviza achizițiile publice pentru a elimina mita și conflictele de interese.
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) își exprimă profunda nemulțumire față de modul în care a fost gestionată dezbaterea publică pentru programul Rabla 2025.
Londra pregătește o nouă ofensivă de „soft power” odată cu a doua vizită de stat a președintelui american, Donald Trump, sperând ca regele Charles și familia regală să-i câștige bunăvoința și să consolideze relațiile bilaterale.
1.100 de spații de depozitare au fost închise, în urma unor controale efectuate de ANAF # Jurnalul.ro
Peste 1.100 de spații de depozitare au fost închise în urma unor controale ample în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, în cadrul unei acțiuni ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Trei tineri, cu vârste de 23, 24 și 25 de ani au fost reținuți pentru pentru trafic de droguri de risc și de mare risc, în urma unor percheziții și a unui flagrant care a vizat comercializarea de substanțe interzise, anunță DIICOT - Bistrița-Năsăud.
Românii au transformat septembrie în a patra lună de vară: continuă vacanțele la prețuri reduse # Jurnalul.ro
Tot mai mulți români aleg să își planifice concediile în afara sezonului estival clasic. Dacă în trecut vacanțele se concentrau aproape exclusiv în iunie–august, anul acesta septembrie s-a transformat într-o „a patra lună de vară”, cu sejururi mai lungi, prețuri mai mici și destinații mai libere.
Zamfir critică Guvernul pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Jurnalul.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl acuză pe premierul Bolojan că prin decizia de a nu mai prelungi plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază lovește în categoriile vulnerabile.
Coaliția de guvernare a decis să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază „deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, anunță purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.
8 trăsături ale introvertiților inteligenți care îi fac irezistibil de influenți – fără să rostească prea multe cuvinte # Jurnalul.ro
Ai observat vreodată cum unii oameni pot sta liniștiți într-o cameră aglomerată și, totuși, să emane o prezență magnetică?
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunțat o nouă strategie militară ce vizează dezvoltarea simultană a arsenalului nuclear și a armatei convenționale.
Milioane de adulți din SUA cu vârsta de peste 20 de ani suferă de colesterol mărit, ceea ce înseamnă că, dacă te preocupă acest subiect, nu ești singur. Cu toate acestea, informațiile greșite despre colesterol sunt peste tot—de la ideea că ouăle sunt dușmanul numărul unu, până la presupunerea că doar cei supraponderali sunt afectați.
Se rupe lanțul Karmic: 4 Zodii încheie ciclul durerii până la final de septembrie 2025 # Jurnalul.ro
În această lună au loc mai multe schimbări astrologice semnificative care pot părea dificile, dar, pentru patru zodii, un ciclu dureros se va încheia până la sfârșitul lunii septembrie 2025.
Trump anunţă că va impune sancţiuni Rusiei atunci când ţările NATO vor face acelaşi lucru # Jurnalul.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancţiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate ţările din NATO se vor pune de acord şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate statele din alianţa nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
Institutul de Oncologie din Timișoara prinde viață – spitalele din PNRR vor fi finalizate # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă în ritm susținut, finanțarea fiind asigurată prin fonduri europene nerambursabile. Plățile de 240 milioane de euro vor fi transferate prin Programul Operațional Sănătate.
Aproape jumătate dintre persoanele cu diabet nu știu că au boala, arată un nou studiu global # Jurnalul.ro
Un studiu publicat în The Lancet Diabetes & Endocrinology atrage atenția asupra unei realități îngrijorătoare: 44% dintre persoanele cu diabet, cu vârsta de peste 15 ani, nu știu că suferă de această afecțiune. Cercetarea, realizată pe baza datelor din 204 țări între 2000 și 2023, subliniază importanța testărilor regulate și a depistării timpurii.
Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. El a suferit răni grave la nivelul feței și estec în stare critică. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate.
Florin Ghiță, de la Apele Române, numit director interimar după pierderea a 300 de milioane de euro din fonduri UE, cu mandat de reformă.
Hoții au pătruns, joi noaptea, într-un oficiu poștal din Reșița, dar nu au sustras nimic. Polițiștii continuă cercetările pentru tentativă de furt calificat, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.
Un grav accident rutier între un camion, o autoutilitară și un motociclu a avut loc sâmbătă între Olcea și Belfir, județul Bihor. O femeie a intrat în stop cardio-respirator, fiind resuscitată la fața locului, iar starea ei rămâne instabilă.
Dormitorul ar trebui să fie un loc al relaxării și al somnului odihnitor, dar știai că anumite flori pot să-ți afecteze calitatea somnului?
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) și-a consolidat echipa la nivel local prin desemnarea lui Liviu Negoiță ca președinte al organizației din Capitală. Decizia a fost luată la Tulcea, în cadrul ședinței Nucleului Central de Conducere, unde s-a discutat despre efectele crizei economice și direcțiile de dezvoltare ale partidului.
Statele Unite au suspendat o parte din finanțarea pentru programul lor emblematic de combatere a SIDA, potrivit organizațiilor internaționale și membrilor Congresului, care avertizează că reducerile afectează deja pacienții și opresc proiecte esențiale la nivel global, notează CNN.
Becali temură: Moșteanu susține parteneriatul cu un privat pentru ca Steaua să revină în prima divizie!” # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, susține că decizia privind managementul sportiv trebuie să aparțină investitorului, dar insistă ca brandul Steaua să rămână protejat printr-un contract clar. El estimează că echipa va mai evolua un sezon în a doua divizie, urmând ca apoi să promoveze în prima ligă
Bătaie pe o stradă din Craiova: Un bărbat a murit și mai multe persoane au fost rănite # Jurnalul.ro
Un bărbat a murit, patru au fost răniți și trei reținuți după un conflict pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. Poliția și procurorii criminaliști au preluat cazul.
