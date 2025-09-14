Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
Click.ro, 14 septembrie 2025 06:10
Luke Patrick Hoogmoed a vizitat aproape toate țările din Europa, iar de-a lungul timpului a postat imagini din călătoriile sale pe pagina sa de Instagram.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
06:10
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa # Click.ro
Luke Patrick Hoogmoed a vizitat aproape toate țările din Europa, iar de-a lungul timpului a postat imagini din călătoriile sale pe pagina sa de Instagram.
Acum 8 ore
00:10
Când trebuie tunși trandafirii din curte, toamna? Vor înflori mai mult timp și vor rezista frigului # Click.ro
Trandafirii se numără printre cele mai frumoase și mai populare flori din întreaga lume, iar nenumărați români aleg să se folosească de aceștia pentru a-și decora curțile.
13 septembrie 2025
23:10
Până la ce vârstă putem munci, dacă nu avem probleme de sănătate. Ce spune un cunoscut medic: „Nu ne comparăm cu Vestul” # Click.ro
România se confruntă cu o provocare majoră: scăderea demografică, nivelul de trai redus și o speranță de viață sub media europeană. În acest context, discuțiile despre creșterea vârstei de pensionare reaprind controversele, iar medicii avertizează că nu toți românii mai pot munci sănătoși până la 65
Acum 12 ore
22:10
2 zodii intră în cea mai bună perioadă a vieții lor din ultimii 5 ani, din 17 septembrie. Problemele se risipesc, primesc semne divine, iar karma e de partea lor # Click.ro
Ziua de 17 septembrie marchează începutul unei perioade excepționale pentru două zodii care vor simți cum energia pozitivă le schimbă complet viața.
21:10
Ce face Andreea Marin pentru un ten frumos, la 50 de ani: „Pot să spun doar că e bine să...” # Click.ro
Frumusețea Andreei Marin nu încetează să fascineze publicul, mai ales când vine vorba despre tenul său luminos și sănătos. Într-o lume în care standardele estetice sunt adesea nerealiste, vedeta a reușit să-și păstreze naturalețea și să inspire prin simplitate și echilibru.
20:50
Ce trebuie să ții în portofel de Înălțarea Sfintei Cruci. Tradiția care promite că va atrage belșugul și banii în viața credincioșilor # Click.ro
Ziua de 14 septembrie este una foarte importantă pentru credincioșii din țara noastră. Pe această dată este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci, sau, cum mai este cunoscută în popor, Ziua Crucii.
20:20
Horoscop săptămâna 14-20 septembrie. Alina Bădic dezvăluie zodia ce va avea magnet la bani: „Vor avea o creștere consistentă din punct de vedere profesional și financiar” # Click.ro
În ediția de sâmbătă a emisiunii „360 de grade”, Alina Bădic a dezvăluit predicțiile astrale pentru săptămâna 14 – 20 septembrie 2025, alături de invitatul său, Sorin Dinea, care a adus perspective interesante asupra influențelor planetare din această perioadă.
20:20
Fotbalistul a fost inconștient mai multe minute.
20:20
Locuitorii din nordul Dobrogei au trăit sâmbătă seara momente de panică, după ce au primit un mesaj RO-Alert privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația, iar Ministerul Apărării a transmis că România nu este țin
20:10
Schimbarea radicală făcută de doi tineri. S-au mutat dintr-o garsonieră din București într-o casă de la țară construită în 1940. De ce? # Click.ro
Viața de la oraș este una tot mai agitată și mai stresantă, iar nivelul de poluare face lucrurile și mai complicate.
20:00
Selecționerul a fost ținta criticilor după meciul din Cipru.
19:50
Comenzile online de mâncare sunt tot mai populare, însă experiențele clienților arată că nu de puține ori apar nemulțumiri legate de cantitate, gust sau calitate. Un utilizator Reddit a povestit recent ce a observat după ce a comandat în mod repetat, iar postarea sa a atras zeci de comentarii de la
19:10
Testul dificil! Doar cei cu un IQ peste 220 descoperă în 12 secunde unde se află căpșuna ascună # Click.ro
Este o iluzie optică care, cel puțin la prima vedere, poate părea a fi destul de banală. Practic, tot ce ni se cere să facem este să găsim căpșuna ascunsă printre toate aceste zmeure.
19:00
Ce revelație a avut Elena Udrea în penitenciar. Abia după 4 ani a spus-o: „Mă trezesc pe la miezul nopții” # Click.ro
După aproape patru ani de detenție, Elena Udrea își trăiește din nou viața alături de familie și încearcă să recupereze timpul pierdut. Fosta politiciană are acum un program intens, împărțit între școală, activitățile fiicei sale și planurile personale. Totodată, ea a dezvăluit recent ce
18:40
Cum reușește o femeie să rămână sănătoasă și activă la 100 de ani. A dezvăluit ce mănâncă și care este secretul longevității # Click.ro
Cu toții ne dorim să petrecem cât mai mult timp alături de rude și prieteni, iar secretul unei longevități cât mai impresionante este, întotdeauna, un stil de viață cât mai sănătos.
Acum 24 ore
17:50
Dezamăgirile unei românce după întoarcerea din Statele Unite: „Regret că m-am întors. O să vă expun unele lucruri pe care le-am experimentat” # Click.ro
După ce a petrecut mai mulți ani în Chicago, în Statele Unite, o româncă a decis că a venit vremea să se întoarcă acasă. Însă viața în România s-a dovedit a fi complet diferită de ce spera femeia, care acum a ajuns să regrete întoarcerea acasă.
17:10
Lidl România lansează o nouă ediție a campaniei „Reciclează și câștigă cu Lidl Plus”. Clienții care returnează ambalaje cu simbolul SGR între 15 și 17 septembrie 2025 pot primi în aplicație cupoane de cumpărături de până la 25 de lei.
17:00
Horoscop duminică, 14 septembrie. Apar schimbări în viețile Racilor, Leilor le surâde norocul, câștiguri pentru Săgetători # Click.ro
Horoscop duminică, 14 septembrie. Astăzi, energia astrală aduce provocări, dar și oportunități pentru fiecare zodie.
17:00
Mulți credincioși îl citesc, puțini îi cunosc sensul. Ce înseamnă, de fapt, termenul „acatist” # Click.ro
Este un cuvânt foarte comun în limba română, pe care mulți dintre noi l-am auzit și l-am folosit destul de des. Însă, deși cei mai mulți oameni știu deja cum este folosit, nu foarte multă lume chiar știe care este, precis, definiția acestui termen.
16:10
Ce plante trebuie ținute în casă în funcție de luna nașterii? Vor atrage norocul și armonia în viața ta # Click.ro
Atunci când dorim să aducem un plus de culoare și de vitalitate camerelor noastre, cei mai mulți dintre noi vom apela la ajutorul plantelor.
16:10
Cum arată la 52 de ani Consuelo Matos, fosta soție a lui Adrian Mutu. Cu ce se ocupă acum? # Click.ro
Adrian Mutu trăiește o poveste de dragoste fericită alături de Sandra Bachici, însă puțini știu cu ce se ocupă fosta lui soție, Consuelo Matos. Bruneta care i-a dăruit două fete antrenorului arată impecabil la vârsta de 52 de ani și duce o viață liniștită în Republica Dominicană.
15:40
Peștera Sfendoni din Creta, o minune naturală veche de milioane de ani. 80.000 de turiști o vizitează anual # Click.ro
În adâncurile Muntelui Psiloritis, Peștera Sfendoni, cea mai mare accesibilă din Creta, fascinează vizitatori din întreaga lume. Cu stalactite și stalagmite impresionante, camere cu forme și culori variate, peștera păstrează legende vechi
15:00
Cum a început prima bătălie din istoria modernă a românilor. De la un incident ridicol la un masacru sângeros # Click.ro
În urmă cu 177 de ani, pe teritoriul românesc a avut loc prima confruntare militară din istoria modernă a Principatelor Române și, totodată, ultima bătălie dintre turci și valahi. Episodul a rămas cunoscut ca un „Termopile” românesc, în care 500 de ostași au ținut piept unei armate otomane de 5000 d
14:40
Jurații de la „Vocea României” au parodiat cel mai viral moment al anului: îmbrățișarea de la Coldplay VIDEO # Click.ro
Vocea României a revenit pe ecrane cu un sezon care promite multă emoție, dar și doze sănătoase de umor. Este sezonul 13 „cu noroc” care a debutat vineri, 12 septembrie cu o selecție remarcabilă de concurenți. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose, Horia Brenciu și Smiley
14:30
Gruparea lui Charalambous încă nu se regăsește.
14:20
Jurații de la „Vocea României” au parodiat cel mai viral moment al anului: îmbrățișarea de la Coldplay # Click.ro
Vocea României a revenit pe ecrane cu un sezon care promite multă emoție, dar și doze sănătoase de umor. Este sezonul 13 „cu noroc” care a debutat vineri, 12 septembrie cu o selecție remarcabilă de concurenți. Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose, Horia Brenciu și Smiley
14:10
Ce studii are, de fapt, Cătălin Scărlătescu. Nu a dat Bacalaureatul. Cum a reușit să ajungă unul dintre cei mai apreciați chefi din România? # Click.ro
Cunoscut pentru talentul său în bucătărie și aparițiile din emisiuni TV, Cătălin Scărlătescu a ajuns unul dintre cei mai apreciați chefi din România. Puțini știu însă că drumul său profesional nu a fost construit pe diplome sau pe școli de profil, ci pe pasiune, muncă și experiență practică
14:00
Porumbeii sunt păsări prietenoase, care nu ne vor face zgomot sau probleme, atunci când își fac apariția prin balcon, sau în curte. Însă, porumbeii vor lăsa în urmă destul de multă mizerie.
13:40
Legătura specială dintre Carmen Trandafir și Laura Stoica. Gestul care a emoționat-o: „Pentru mine a fost o bucurie” # Click.ro
Carmen Trandafir pregătește o surpriză muzicală de toamnă. Inspirată de fiica actriței Uma Thurman, care și-a lansat un disc de vinil, artista a avut ideea de a crea și ea un album special, în ediție limitată. Totul s-a legat în mod firesc, mărturisește cântăreața, care a lucrat intens pentru a pute
13:20
Ce este Troll A, cea mai mare construcție pe care omul a putut să o deplaseze pe Pământ? Are 1,2 milioane tone # Click.ro
De-a lungul istoriei, omenirea a împins constant limitele inovației, de la zgârie-nori uriași până la poduri imense. Printre aceste realizări impresionante se află platforma Troll-A, o monumentală platformă marină de gaze situată în Marea Nordului
13:20
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din țara noastră vor începe să se ocupe de murături. Iar atunci când vine vorba despre varza murată, se poate folosi o rețetă unică din Turcia, care oferă verzei un gust și o textură aparte!
12:50
David Popovici, recompensat pe măsura valorii sale. Ce salariu încasează la Dinamo și de la stat # Click.ro
David Popovici, cel mai valoros sportiv român al momentului, a scris noi pagini în istoria înotului la Campionatele Mondiale de Natație de la Singapore, cucerind două medalii de aur la doar 20 de ani. Performanțele sale impresionante au venit cu premii consistente, însă mulți se întreabă cât câștigă
12:00
Serialul de pe Netflix care a cucerit întreaga lume: „Am urmărit de 3 ori toate cele 7 sezoane” # Click.ro
Este un serial care a cucerit publicul de pe Netflix de ani de zile și, deși are deja un număr impresionant de episoade, nenumărați oameni aleg să vizioneze în continuare această producție de la primul episod!
11:40
Cea mai lungă masă din lume pentru un ospăț cu 10.000 de oameni, se întinde azi la Alba Iulia # Click.ro
Sâmbătă, 13 septembrie, Alba Iulia devine centrul atenției mondiale prin evenimentul „Masa care Unește”, unde 10.000 de participanți se vor bucura gratuit de un ospăț record. Organizatorii au pregătit o masă impresionantă de 2,7 kilometri
11:30
Mădălina Ghenea, momente de panică în Italia. Ce a pățit cu o șoferiță de taxi: „Am alergat după mașină” # Click.ro
Dimineața unei zile obișnuite s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru Mădălina Ghenea, mama și fiica ei, Charlotte. Totul a început cu o cursă de taxi aparent banală, care s-a terminat cu ghiozdanul micuței dispărut în portbagajul șoferiței. Vedeta a trăit ore de tensiune și neputință, până c
11:30
Azi trebuiau să pășească la altar, dacă nu picau testul fidelității la „Insula Iubirii”! Andrei Lemnaru, despre nunta anulată cu Ella: „Nu mă așteptam la așa final!” # Click.ro
Andrei Lemnaru a povestit, în exclusivitate pentru Click!, ce sentimente mai are pentru Ella după ce ambii au picat testul fidelității la “Insula Iubirii”.
11:20
Nenumărați oameni din întreaga lume obișnuiesc să își vopsească părul acasă, deoarece le este mai ușor și nici nu este nevoie să cheltuiască bani în plus.
11:00
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America # Click.ro
După 19 ani petrecuți în Statele Unite, Elena Cârstea, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii românești, și-a schimbat radical stilul de viață și imaginea. La 63 de ani, artista impresionează prin eleganță, vitalitate și un look aproape de nerecunoscut față de perioada în care făcea furori î
10:50
A murit Maru, cea mai urmărită pisică din istorie pe YouTube, deținătoare a unui record mondial VIDEO # Click.ro
Maru, pisica japoneză care a cucerit internetul prin abilitatea de a se strecura în cele mai înguste spații, a murit la vârsta de 18 ani. Motanul de rasă Scottish Fold a devenit o senzație globală, iar videoclipurile sale au adunat peste 320 de milioane
10:40
Horoscop rune săptămâna 15-21 septembrie. O ușă se închide pentru Berbeci, Racii încep un nou capitol, Balanțele află un secret # Click.ro
Săptămâna 15–21 septembrie este una cu încărcătură puternică pentru toate semnele zodiacale. Runele aduc mesaje care vorbesc despre schimbare, încheierea unor etape, dar și începuturi promițătoare.
10:30
Exploratorul ce a redescoperit, din întâmplare, capitala unui regat străvechi. A sfârșit tragic # Click.ro
În ziua de astăzi, este foarte ușor să ajungem în aproape orice locație de pe glob. Chiar și atunci când nu putem vizita un loc în persoană, există nenumărate resurse în mediul online care ne vor permite să explorăm orice loc din lume dorim. Însă, în trecut, lucrurile stăteau cu totul altfel.
10:10
„Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot” Monica Tatoiu, scandal în fața polițiștilor. Reacția autorităților # Click.ro
Monica Tatoiu a declarat că ar fi fost amenințată și scuipată în timp ce încerca să oprească o nuntă de romi în Sectorul 1 al Capitalei. Poliția Capitalei contestă aceste afirmații și precizează că situația nu s-a desfășurat așa cum a relatat femeia de afaceri.
10:00
O femeie de 54 de ani din Iași a șocat trecătorii de pe o stradă când cu un comportament cu totul ieșit din comun. Femeia, care părea extrem de dezorientată și flămândă, a prins un porumbel,
09:50
Longevitate remarcabilă! Care este secretul țării cu cei mai mulți centenari? Peste 100.000 de oameni au trecut de pragul de 100 de ani # Click.ro
Deja undeva în jur de 100.000 de oameni din această țară au reușit să treacă de pragul de 100 de ani. Este un record istoric, iar deși factori care contribuie la această longevitate impresionantă sunt destul de banali, ei sunt și foarte dificil de implementat în alte țări de pe glob.
09:40
De ce se urăsc rușii și ucrainenii? Un fost șef al spionilor români oferă o explicație surprinzătoare # Click.ro
Rusia și Ucraina se confruntă într-un război sângeros, alimentat de ambițiile imperialiste ale lui Putin, iar o pace durabilă pare încă departe. Generalul (r) Silviu Predoiu încearcă să explice motivul pentru care aceste două națiuni, odinioară apropiate, se urăsc atât de intens.
09:30
Cutremur puternic în Kamceatka, Rusia, cea mai puternică replică după seismul de 8,8 din iulie # Click.ro
Un cutremur puternic, de magnitudinea 7,4, a zguduit sâmbătă dimineață coasta de est a regiunii Kamceatka din Rusia, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).
09:00
Ce însemnă inscripția „Oh, Bella Ciao” de pe capsa unui glonț, găsită după asasinarea lui Charlie Kirk # Click.ro
Pe 12 septembrie 2025, guvernatorul Utah, Spencer Cox, a anunțat că o capsă de glonț neîmpușcată, găsită împreună cu arma folosită la uciderea activistului conservator Charlie Kirk, avea inscripționate cuvintele „O bella ciao, bella ciao”.
08:30
Shebara Resort, un complex hotelier deschis recent în provincia Tabuk, Arabia Saudită, a intrat în selecția TIME a celor mai extraordinare destinații de vizitat în 2025. Proiectul, semnat de Red Sea Global și Killa Design,
07:10
O profesoară și-a achiziționat o casă de vis la doar 12.500 de euro în Italia. Cum a reușit # Click.ro
Visul unei vieți liniștite și departe de agitația urbană poate deveni realitate, chiar și pentru cei care au muncit zeci de ani în cariere solicitante. Aceasta este povestea Ameliei Butler, o profesoară americană în vârstă de 57 de ani
Ieri
06:10
Care sunt bacteriile din gură care pot declanșa atacuri de cord. Ce spun cercetările recente # Click.ro
Atacurile de cord sunt adesea asociate cu colesterolul ridicat, stresul sau fumatul, însă cercetările recente arată că există și un factor mai puțin vizibil, dar extrem de periculos: bacteriile din cavitatea bucală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.