Chris Martin a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert Coldplay la Londra

15:00

Deputatul PNL Adrian Cozma acuză PSD că „nu au niciun plan economic concret, doar pancarte”. Liberalul a declarat, sâmbătă, la Digi24 că „degeaba vom plafona prețuri și vom limita concurență, dacă vom pierde locuri de muncă și vom asista la retragerea de capital”, după ce liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că nu este de acord cu intenția Coaliției de a elimina plafonul de prețuri la alimentele de bază începând cu 1 octombrie. De asemenea, deputatul mai afirmă că nu cunoaște discuțiile din Coaliție pe acest subiect și că în conducerea PNL nu s-a discutat această măsură.