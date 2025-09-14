Cine aprobă doborârea dronelor rusești care intră în România? Explicația ministrului Apărării

Newsweek.ro, 14 septembrie 2025 08:00

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu clarificări, după incidentul de sâmbătă seara, cînd o...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:20
Comedia „Nea Mărin miliardar” a purtat ghinion hotelului unde s-a filmat. A intrat în insolvență Newsweek.ro
Celebra comedie „Nea Mărin miliardar”, cel mai vizionat film din istoria cinematografiei românești, ...
Acum 15 minute
08:10
Contraamiral: De ce nu vom trimite soldați în Ucraina? Rolul nostru - să ținem spatele frontului Newsweek.ro
În discuțiile pentru pace în Ucraina mai multe state au transmis că sunt dispuse să trimită trupe în...
Acum 30 minute
08:00
Se face mustul! Cât timp poți bea, fără să prezinți urme de alcool la etilotest? Ce e mustul tăiat? Newsweek.ro
Mustul este apreciată în multe culturi din întreaga lume, fiind considerat un simbol al sărbătorii r...
08:00
Cine aprobă doborârea dronelor rusești care intră în România? Explicația ministrului Apărării Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu clarificări, după incidentul de sâmbătă seara, cînd o...
Acum o oră
07:40
Recunoașteți locul? Singura biserică din România cu trei altare. Ridicată după visul unui cioban Newsweek.ro
Singura biserică din România cu trei altare este situată la aproximativ 15 kilometri de București și...
07:30
De ce au fost interzise tatuajele în Imperiul Roman? Ce semnificație aveau semnele făcute pe piele? Newsweek.ro
Deși sunt practicate de mii de ani, tatuajele au fost interzise în Imperiul Roman, cu aote că au fos...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 15 septembrie. Luna în Rac aduce armonie în relațiile Vărsătorilor. Berbecii, zi productivă Newsweek.ro
Horoscop 15 septembrie. Luna în Rac aduce armonie în relațiile Vărsătorilor. Berbecii au zi producti...
07:10
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de recalculare au avut un șoc: Mica Recalculare poate scădea venitu...
Acum 12 ore
20:50
Cum au ajuns două turiste în Tunisia în loc de Nisa? Ce greșeală au făcut? Newsweek.ro
Cum au ajuns două turiste în Tunisia în loc de Nisa? Ce greșeală au făcut? Care a fost confuzia limb...
20:20
O patinatoare celebră de 24 de ani a murit călcată de camion. Mergea pe bicicletă Newsweek.ro
O patinatoare celebră de 24 de ani a murit călcată de camion. Mergea pe bicicletă. Era cunoscută pen...
20:00
Dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16, ridcate în aer Newsweek.ro
Alertă la granița României. Dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16...
19:50
Locul din România unde există un singur poștaș. Scrisorile care nu ajung niciodată la destinație Newsweek.ro
Locul din România unde există un singur poștaș. Scrisorile care nu ajung niciodată la destinație. Cu...
19:30
Turist preluat de salvamontiști după ce i s-a făcut rău pe traseu, în Maramureș. Ce a pățit? Newsweek.ro
Turist preluat de salvamontiști după ce i s-a făcut rău pe traseu, în Maramureș. Ce a pățit? La cobo...
Acum 24 ore
19:20
Mai multe județe din țară sub avertizare de vânt puternic. Rafale și de 100 km/h Newsweek.ro
Mai multe județe din țară sub avertizare de vânt puternic. Rafale și de 100 km/h. Ce spun meteorolog...
19:10
VIDEO Explozie în Madrid, la o cafenea din capitala Spaniei. Este cartierul echipei lui Andrei Raţiu Newsweek.ro
Explozie în Madrid, la o cafenea din capitala Spaniei. Sunt 21 de răniţi, dintre care trei grav răni...
18:50
Care sunt medicamentele compensate care ajung pe lista de compensate cu o uriaşă întârziere Newsweek.ro
Care sunt medicamentele compensate care ajung acum, pe lista de mecicamente compensate, cu o uriaşă ...
18:20
Guvernul Bolojan, despre nemulţumirea lui Grindeanu: &#34;Coaliția a decis, fără nici o opinie contrară&#34; Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a reacţionat la nemulţumirea lui Grindeanu privind eliminarea plafonării adaosului ...
18:00
Sorin Grindeanu critică renunţarea la plafonarea adaosului comercial şi cere urgent clarificări Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, critică renunţarea de către Guvernul Bolojan la plafonare...
17:40
Daniel David ameninţă cu demisia, dacă moţiunea simplă trece. &#34;Nu mai am de ce să rămân în funcţie!&#34; Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ameninţă că îşi dă demisia, dacă moţiunea simplă trece. "Nu mai a...
16:40
Ce semnifică sărbătoarea de pe 14 septembrie și de ce creștini trebuie să țină post negru? Newsweek.ro
Ziua Înălțării Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi și mai respectate sărbători creștine. Ea...
16:10
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani Newsweek.ro
Discrepanțe foarte mari la pensie. Un număr de 1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Vă spun...
15:50
După schimbarea denumirii Pentagonului, Casa Albă creează Direcţia de Război Newsweek.ro
La câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care Depar...
15:30
MotoGP: Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca din pole position în San Marino Newsweek.ro
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Mare...
15:10
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte Newsweek.ro
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi...
14:50
Tenis: Germania s-a calificat la turneul final al Cupei Davis 2025 Newsweek.ro
Echipa de Cupa Davis a Germaniei şi-a asigurat un loc la turneul final al competiţiei de tenis, sâmb...
14:30
Peste 130 de autovehicule și utilaje furate au fost descoperite la frontieră în primele opt luni Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au descoperit, în perioada ianuarie - august, în urma misiunilor desfăşurate...
14:10
Armata ar putea începe să patruleze pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026 Newsweek.ro
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2...
13:50
Doi tineri arestați după ce au fost implicați într-un scandal. Alți doi bărbați bătuți Newsweek.ro
Doi tineri arestați după ce au fost implicați într-un scandal. Alți doi bărbați bătuți. De la ce s-a...
13:30
Ministrul Apărării întrebat dacă este stelist: „Am jucat cu Ponta. Făcea multă gălăgie” Newsweek.ro
Ministrul Apărării întrebat dacă este stelist: „Am jucat cu Ponta. Făcea multă gălăgie”. Ce părere a...
13:10
Femeie luată în vizor de polițiști după ce a prins un porumbel și l-a mâncat Newsweek.ro
Femeie luată în vizor de polițiști după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Ce spun polițiștii des...
12:50
Jennifer Lopez criticată dur de fani. Ce a făcut vedeta cu fiul lui Ben Affleck Newsweek.ro
Jennifer Lopez criticată dur de fani. Ce a făcut vedeta cu fiul lui Ben Affleck? De ce au criticat-o...
12:30
METEO Cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din țară. Unde bate vântul puternic? Newsweek.ro
METEO Cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din țară. Unde bate vântul puternic? Ce spun m...
12:20
Băiețel român dispărut de 15 zile de acasă. Părinții cred că a fost furat. Unde ar putea fi? Newsweek.ro
Băiețel român dispărut de 15 zile de acasă. Părinții cred că a fost furat. Unde ar putea fi? Când a ...
12:00
Refugiați ucraineni reîntorși în țară, călăuze pentru cei care trec granița în România Newsweek.ro
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetățeni au trecut ilegal granița în R...
11:40
Ingrediente din bucătărie care țin porumbeii la distanță. Doar mirosul îi îndepărtează Newsweek.ro
Nu ai nevoie de plase sau aparate scumpe ca să scapi de porumbei. Soluția se află chiar în bucătăria...
11:10
Newsweek: Trump are undă verde să expulzeze 500.000 migranți în Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela Newsweek.ro
O curte de apel a decis vineri că administrația Trump poate începe deportarea a aproximativ 500.000 ...
10:40
20.000 lei salariu și 8.000 lei pensie pentru sindicalistul-șef de la CFR. Lider sindical de 34 ani Newsweek.ro
Florea Dobrescu conduce sindicatul Drum de Fier din cadrul CFR. Aproape 20.000 lei salariu și 8.000 ...
10:20
Lovitură grea, pentru Franța. Fitch i-a retrogradat ratingul la cel mai scăzut nivel din istorie Newsweek.ro
În plină criză politică și cu o economie care se clatină din cauza unui deficit excesiv, Franța a ma...
10:20
România, relație toxică cu China: Locul 25 la exporturi, locul 5 la import. Deficit: 8.000.000.000 $ Newsweek.ro
România are o relație toxică cu China. Statul-mamur este pe locul 25, la exporturi, şi pe locul 5, l...
09:50
Penitenciarul Găeşti, inundat de fum. Peste 200 de persoane, evacuate. Pompierii intervin în forță Newsweek.ro
Întreaga clădire a Penitenciarului Găeşti a fost inundată de fum în această dimineață. Peste 200 de ...
09:40
Două medalii de bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton Newsweek.ro
Sportivii români au obținut două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Ske...
09:20
FOTO Dronă militară misterioasă, fără însemne, descoperită pe o plajă la Marea Neagră din Bulgaria Newsweek.ro
O dronă militară misterioasă, fără însemne, a fost descoperită pe o plajă la Marea Neagră dintr-o re...
09:10
Cutremur puternic, în estul Rusiei. A fost dată alertă de tsunami. Ce magnitudine a avut? Newsweek.ro
Un cutremur puternic a lovit în această dimineață peninsula Kamceatka din estul Rusiei. Serviciul se...
08:50
Guvernul României a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Ce urmează? Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România a transmis oficial PNRR-ul rene...
Ieri
08:20
Moody s a confirmat ratingul României la Baa3. Măsurile Guvernului Bolojan, apreciate de analiști Newsweek.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan sunt apreciate de analiștii Moody s. Agenția de...
08:00
Operațiunea secretă a NATO contra Rusiei: „Eastern Sentry”. Unde vor fi desfășurate forțe terestre? Newsweek.ro
NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea flancului estic al alianței, ...
07:50
Secretele gogonelelor perfecte. Iată reţeta care le păstrează tari și gustoase toată iarna Newsweek.ro
Murăturile de toamnă nu sunt doar o tradiție, ci și o probă a priceperii gospodinelor. Pentru ca gog...
07:40
Plastice îmbătrânite sau murdare în mașină? Iată câteva trucuri ieftine pentru a le face ca noi Newsweek.ro
În timp, plasticele din habitaclul mașinii îmbătrânesc, iar praful și diverse impurități murdăresc r...
07:30
Alimentele pe care nu ai voie să le mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci. Cresc în copaci Newsweek.ro
Tradiția spune că, pe 14 septembrie, anumite fructe nu trebuie atinse. Sâmburii sau forma lor aminte...
07:20
Un turist a uitat 4000 euro într-un taxi. Ce recompensă a primit șoferul pentru că a înapoiat banii? Newsweek.ro
Un turist elvețian a uitat 4.000 de euro într-un taxi. Un taximetrist a găsit banii, i-a returnat și...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.