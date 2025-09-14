Se face mustul! Cât timp poți bea, fără să prezinți urme de alcool la etilotest? Ce e mustul tăiat?
Newsweek.ro, 14 septembrie 2025 08:00
Mustul este apreciată în multe culturi din întreaga lume, fiind considerat un simbol al sărbătorii r...
• • •
Acum 5 minute
08:20
Comedia „Nea Mărin miliardar” a purtat ghinion hotelului unde s-a filmat. A intrat în insolvență # Newsweek.ro
Celebra comedie „Nea Mărin miliardar”, cel mai vizionat film din istoria cinematografiei românești, ...
Acum 15 minute
08:10
Contraamiral: De ce nu vom trimite soldați în Ucraina? Rolul nostru - să ținem spatele frontului # Newsweek.ro
În discuțiile pentru pace în Ucraina mai multe state au transmis că sunt dispuse să trimită trupe în...
Acum 30 minute
08:00
Se face mustul! Cât timp poți bea, fără să prezinți urme de alcool la etilotest? Ce e mustul tăiat? # Newsweek.ro
Mustul este apreciată în multe culturi din întreaga lume, fiind considerat un simbol al sărbătorii r...
08:00
Cine aprobă doborârea dronelor rusești care intră în România? Explicația ministrului Apărării # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu clarificări, după incidentul de sâmbătă seara, cînd o...
Acum o oră
07:40
Recunoașteți locul? Singura biserică din România cu trei altare. Ridicată după visul unui cioban # Newsweek.ro
Singura biserică din România cu trei altare este situată la aproximativ 15 kilometri de București și...
07:30
De ce au fost interzise tatuajele în Imperiul Roman? Ce semnificație aveau semnele făcute pe piele? # Newsweek.ro
Deși sunt practicate de mii de ani, tatuajele au fost interzise în Imperiul Roman, cu aote că au fos...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 15 septembrie. Luna în Rac aduce armonie în relațiile Vărsătorilor. Berbecii, zi productivă # Newsweek.ro
Horoscop 15 septembrie. Luna în Rac aduce armonie în relațiile Vărsătorilor. Berbecii au zi producti...
07:10
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de recalculare au avut un șoc: Mica Recalculare poate scădea venitu...
Acum 12 ore
20:50
Cum au ajuns două turiste în Tunisia în loc de Nisa? Ce greșeală au făcut? Care a fost confuzia limb...
20:20
O patinatoare celebră de 24 de ani a murit călcată de camion. Mergea pe bicicletă. Era cunoscută pen...
20:00
Dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16, ridcate în aer # Newsweek.ro
Alertă la granița României. Dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16...
19:50
Locul din România unde există un singur poștaș. Scrisorile care nu ajung niciodată la destinație # Newsweek.ro
Locul din România unde există un singur poștaș. Scrisorile care nu ajung niciodată la destinație. Cu...
19:30
Turist preluat de salvamontiști după ce i s-a făcut rău pe traseu, în Maramureș. Ce a pățit? # Newsweek.ro
Turist preluat de salvamontiști după ce i s-a făcut rău pe traseu, în Maramureș. Ce a pățit? La cobo...
Acum 24 ore
19:20
Mai multe județe din țară sub avertizare de vânt puternic. Rafale și de 100 km/h. Ce spun meteorolog...
19:10
VIDEO Explozie în Madrid, la o cafenea din capitala Spaniei. Este cartierul echipei lui Andrei Raţiu # Newsweek.ro
Explozie în Madrid, la o cafenea din capitala Spaniei. Sunt 21 de răniţi, dintre care trei grav răni...
18:50
Care sunt medicamentele compensate care ajung pe lista de compensate cu o uriaşă întârziere # Newsweek.ro
Care sunt medicamentele compensate care ajung acum, pe lista de mecicamente compensate, cu o uriaşă ...
18:20
Guvernul Bolojan, despre nemulţumirea lui Grindeanu: "Coaliția a decis, fără nici o opinie contrară" # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a reacţionat la nemulţumirea lui Grindeanu privind eliminarea plafonării adaosului ...
18:00
Sorin Grindeanu critică renunţarea la plafonarea adaosului comercial şi cere urgent clarificări # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, critică renunţarea de către Guvernul Bolojan la plafonare...
17:40
Daniel David ameninţă cu demisia, dacă moţiunea simplă trece. "Nu mai am de ce să rămân în funcţie!" # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, ameninţă că îşi dă demisia, dacă moţiunea simplă trece. "Nu mai a...
16:40
Ce semnifică sărbătoarea de pe 14 septembrie și de ce creștini trebuie să țină post negru? # Newsweek.ro
Ziua Înălțării Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi și mai respectate sărbători creștine. Ea...
16:10
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani # Newsweek.ro
Discrepanțe foarte mari la pensie. Un număr de 1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Vă spun...
15:50
La câteva zile după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care Depar...
15:30
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) a fost cel mai rapid, sâmbătă, în calificările pentru Mare...
15:10
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi...
14:50
Echipa de Cupa Davis a Germaniei şi-a asigurat un loc la turneul final al competiţiei de tenis, sâmb...
14:30
Peste 130 de autovehicule și utilaje furate au fost descoperite la frontieră în primele opt luni # Newsweek.ro
Poliţiştii de frontieră au descoperit, în perioada ianuarie - august, în urma misiunilor desfăşurate...
14:10
Armata ar putea începe să patruleze pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026 # Newsweek.ro
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2...
13:50
Doi tineri arestați după ce au fost implicați într-un scandal. Alți doi bărbați bătuți # Newsweek.ro
Doi tineri arestați după ce au fost implicați într-un scandal. Alți doi bărbați bătuți. De la ce s-a...
13:30
Ministrul Apărării întrebat dacă este stelist: „Am jucat cu Ponta. Făcea multă gălăgie” # Newsweek.ro
Ministrul Apărării întrebat dacă este stelist: „Am jucat cu Ponta. Făcea multă gălăgie”. Ce părere a...
13:10
Femeie luată în vizor de polițiști după ce a prins un porumbel și l-a mâncat. Ce spun polițiștii des...
12:50
Jennifer Lopez criticată dur de fani. Ce a făcut vedeta cu fiul lui Ben Affleck? De ce au criticat-o...
12:30
METEO Cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din țară. Unde bate vântul puternic? # Newsweek.ro
METEO Cod galben de vreme rea pentru mai multe județe din țară. Unde bate vântul puternic? Ce spun m...
12:20
Băiețel român dispărut de 15 zile de acasă. Părinții cred că a fost furat. Unde ar putea fi? # Newsweek.ro
Băiețel român dispărut de 15 zile de acasă. Părinții cred că a fost furat. Unde ar putea fi? Când a ...
12:00
Refugiați ucraineni reîntorși în țară, călăuze pentru cei care trec granița în România # Newsweek.ro
Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetățeni au trecut ilegal granița în R...
11:40
Ingrediente din bucătărie care țin porumbeii la distanță. Doar mirosul îi îndepărtează # Newsweek.ro
Nu ai nevoie de plase sau aparate scumpe ca să scapi de porumbei. Soluția se află chiar în bucătăria...
11:10
Newsweek: Trump are undă verde să expulzeze 500.000 migranți în Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela # Newsweek.ro
O curte de apel a decis vineri că administrația Trump poate începe deportarea a aproximativ 500.000 ...
10:40
20.000 lei salariu și 8.000 lei pensie pentru sindicalistul-șef de la CFR. Lider sindical de 34 ani # Newsweek.ro
Florea Dobrescu conduce sindicatul Drum de Fier din cadrul CFR. Aproape 20.000 lei salariu și 8.000 ...
10:20
Lovitură grea, pentru Franța. Fitch i-a retrogradat ratingul la cel mai scăzut nivel din istorie # Newsweek.ro
În plină criză politică și cu o economie care se clatină din cauza unui deficit excesiv, Franța a ma...
10:20
România, relație toxică cu China: Locul 25 la exporturi, locul 5 la import. Deficit: 8.000.000.000 $ # Newsweek.ro
România are o relație toxică cu China. Statul-mamur este pe locul 25, la exporturi, şi pe locul 5, l...
09:50
Penitenciarul Găeşti, inundat de fum. Peste 200 de persoane, evacuate. Pompierii intervin în forță # Newsweek.ro
Întreaga clădire a Penitenciarului Găeşti a fost inundată de fum în această dimineață. Peste 200 de ...
09:40
Două medalii de bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton # Newsweek.ro
Sportivii români au obținut două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Ske...
09:20
FOTO Dronă militară misterioasă, fără însemne, descoperită pe o plajă la Marea Neagră din Bulgaria # Newsweek.ro
O dronă militară misterioasă, fără însemne, a fost descoperită pe o plajă la Marea Neagră dintr-o re...
09:10
Cutremur puternic, în estul Rusiei. A fost dată alertă de tsunami. Ce magnitudine a avut? # Newsweek.ro
Un cutremur puternic a lovit în această dimineață peninsula Kamceatka din estul Rusiei. Serviciul se...
08:50
Guvernul României a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană. Ce urmează? # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că România a transmis oficial PNRR-ul rene...
Ieri
08:20
Moody s a confirmat ratingul României la Baa3. Măsurile Guvernului Bolojan, apreciate de analiști # Newsweek.ro
Măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan sunt apreciate de analiștii Moody s. Agenția de...
08:00
Operațiunea secretă a NATO contra Rusiei: „Eastern Sentry”. Unde vor fi desfășurate forțe terestre? # Newsweek.ro
NATO lansează operațiunea „Eastern Sentry” pentru a consolida apărarea flancului estic al alianței, ...
07:50
Secretele gogonelelor perfecte. Iată reţeta care le păstrează tari și gustoase toată iarna # Newsweek.ro
Murăturile de toamnă nu sunt doar o tradiție, ci și o probă a priceperii gospodinelor. Pentru ca gog...
07:40
Plastice îmbătrânite sau murdare în mașină? Iată câteva trucuri ieftine pentru a le face ca noi # Newsweek.ro
În timp, plasticele din habitaclul mașinii îmbătrânesc, iar praful și diverse impurități murdăresc r...
07:30
Alimentele pe care nu ai voie să le mănânci de Înălțarea Sfintei Cruci. Cresc în copaci # Newsweek.ro
Tradiția spune că, pe 14 septembrie, anumite fructe nu trebuie atinse. Sâmburii sau forma lor aminte...
07:20
Un turist a uitat 4000 euro într-un taxi. Ce recompensă a primit șoferul pentru că a înapoiat banii? # Newsweek.ro
Un turist elvețian a uitat 4.000 de euro într-un taxi. Un taximetrist a găsit banii, i-a returnat și...
