China deschide anchete privind discriminarea şi dumpingul împotriva cipurilor americane, înaintea noilor negocieri comerciale
Financial Intelligence, 14 septembrie 2025 08:00
Ministerul Comerţului din China a anunţat sâmbătă lansarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi […]
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
08:20
Ucraina a lovit unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia # Financial Intelligence
O dronă ucraineană s-a prăbuşit sâmbătă peste unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din […]
08:20
Zelenski: Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de […]
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
07:50
Secretarul de stat american, Marco Rubio, începe duminică o vizită în Israel, după ce a exprimat sprijinul neclintit […]
07:50
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că "şantajează" Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la […]
07:50
Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare # Financial Intelligence
Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a face unul dintre şantierele sale navale capabil […]
Acum 12 ore
19:50
Aeronave poloneze şi aliate ridicate de la sol, aeroportul din Lublin închis într-un gest “preventiv” # Financial Intelligence
Avioane poloneze şi aliate au fost desfăşurate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări […]
19:40
MApN: Două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional # Financial Intelligence
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, […]
19:30
Unicredit ar putea vinde participația în Commerzbank unei bănci din afara UE # Financial Intelligence
Andrea Orcel, CEO al UniCredit, a declarat că banca italiană ar putea lua în considerare vânzarea participației sale […]
19:30
Ionuţ Moşteanu, despre disputa Boloş – Ciolacu: Boloş era foarte lăudat de Ciolacu; erau ca doi bobi într-o păstaie. Am o solidă bănuială că Boloş l-a învăţat pe Ciolacu această schemă de pe urma căreia suferim şi acum # Financial Intelligence
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susţine că fostul ministru al Finanţelor Marcel Boloş l-a învăţat pe Marcel Ciolacu să nu […]
Acum 24 ore
18:10
Daniel David: Dacă moţiunea simplă trece, deşi nu sunt obligat, nu mai am de ce să fiu ministru # Financial Intelligence
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care […]
18:00
Daniel Zamfir îl critică pe Bolojan: Eliminarea plafonării adaosului comercial loveşte în cei nevoiaşi # Financial Intelligence
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan în legătură cu o eventuală renunţare, de […]
18:00
Guvernul spune că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţie # Financial Intelligence
Guvernul a transmis, sâmbătă, că decizia eliminării plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de […]
15:00
Trump anunță că va impune sancțiuni Rusiei atunci când țările NATO vor face același lucru # Financial Intelligence
Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările […]
12:10
Vucic acuză: Serviciile speciale ale mai multor țări cheltuiesc 4 miliarde de dolari pentru prăbușirea Serbiei # Financial Intelligence
Președintele sârb a explicat că a trebuit să păstreze tăcerea până acum, deoarece acest lucru ar fi încălcat […]
12:00
Belgia: Străzile din Bruxelles ar putea fi patrulate de soldaţi, din aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri # Financial Intelligence
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în […]
12:00
Un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit coasta de est a regiunii Kamchatka din Rusia, fără risc de tsunami # Financial Intelligence
Nu a existat niciun risc de tsunami după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 a lovit sâmbătă […]
11:30
Nazare: Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării noastre # Financial Intelligence
Decizia Moody's de a reconfirma ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung […]
11:30
Zelenski: Garanţiile de securitate trebuie să fie finalizate cât mai curând posibil # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel vineri la "finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil", după […]
11:30
Buzoianu: Vom avea un director interimar la ANAR, cu mandat clar de reorganizare; este vorba de Florin Ghiţă # Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române va avea un director interimar, pe o perioadă tranzitorie, care are un mandat clar […]
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își pierde răbdarea cu președintele rus Vladimir Putin și că ar […]
08:50
Gemini, platforma de tranzacționare a criptomonedelor a fraților Winklevoss, înregistrează o creștere de peste 14% la debutul pe Nasdaq # Financial Intelligence
Acțiunile bursei de criptomonede Gemini Space Station au crescut cu 14% vineri, după ce operatorul bursier a strâns […]
08:40
SUA solicită G7 și UE să impună tarife Chinei și Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc # Financial Intelligence
Miniștrii de finanțe din G7 discută posibile tarife vamale pentru țările care „fac posibilă" războiul din Ucraina Secretarul […]
08:30
Dan Constantin este noul președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Financial Intelligence
Dan Constantin este noul președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, anunţă Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Pe […]
Ieri
08:20
Nvidia și OpenAI vor susține investiții majore în infrastructura de inteligență artificială din Marea Britanie # Financial Intelligence
Nvidia și OpenAI sunt în discuții pentru susținerea unei investiții majore în Marea Britanie, axată pe dezvoltarea infrastructurii […]
07:50
SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO # Financial Intelligence
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din […]
07:10
Citatul săptămânii: “Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice” – Esop # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Pe hoţii mărunţi îi trimitem la închisoare, iar pe cei mari îi numim în funcţii publice” – Esop appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Nepal: Parlamentul a fost dizolvat; alegerile legislative stabilite pentru 5 martie # Financial Intelligence
Preşedintele nepalez Ramchandra Paudel a dizolvat parlamentul vineri seara şi a anunţat alegeri parlamentare pentru 5 martie 2026, […]
07:10
Moody’s confirmă ratingul României la ”Baa3”, iar perspectiva rămâne negativă # Financial Intelligence
Agenţia de rating Moody's a confirmat, vineri, calificativul României la "Baa3", perspectiva rămând negativă, potrivit News.ro. Decizia de […]
07:10
Fitch retrogradează ratingul Franţei intrate în criză politică la cel mai mic nivel atribuit vreodată. Fostul premier François Bayrou dă vina pe „elitele” care „resping adevărul”. Sarcina noului premier Lecornu se complică # Financial Intelligence
Agenţia Fitch a retrogradat vineri ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, […]
07:00
Dragoş Pîslaru: “România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană” # Financial Intelligence
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia Europeană vineri seara, a anunţat Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi […]
07:00
Berlinul, Parisul şi Londra cer “încetarea imediată a operaţiunilor militare israeliene” în oraşul Gaza # Financial Intelligence
Berlinul, Parisul şi Londra au cerut vineri "o încetare imediată a operaţiunilor militare israeliene în oraşul Gaza", după […]
12 septembrie 2025
22:30
NATO lansează Operaţia Eastern Sentry pentru întărirea apărării pe flancul estic # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi comandantul Suprem al Forţelor Aliate (SACEUR), Alexus Grynkewich, au anunţat, vineri, […]
22:20
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale Apele Române, Sorin Lucaci # Financial Intelligence
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcție, pe directorul Administrației Naționale 'Apele Române', Sorin Lucaci. Buzoianu […]
18:50
Ministrul Economiei: Charlie Ottley a aplicat pentru cetăţenia română; dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic # Financial Intelligence
Turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient decât jurnalistul britanic Charlie Ottley, care a […]
18:50
ArcelorMittal anunţă oprirea definitivă a producţiei la fabrica sa din municipiul Hunedoara # Financial Intelligence
Compania siderurgică ArcelorMittal a luat decizia de a opri "definitiv" activitatea la fabrica sa din municipiul Hunedoara, care […]
18:50
OMV vrea să taie costurile cu 400 milioane de euro şi să facă disponibilizări în Austria # Financial Intelligence
Grupul austriac OMV, acţionarul majoritar de la OMV Petrom, a anunţat vineri că a demarat un amplu program […]
18:40
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut, în cadrul vizitei sale de lucru în SUA, mai multe întâlniri cu […]
18:30
SUA: Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson # Financial Intelligence
Individul suspectat de uciderea activistului conservator Charlie Kirk, reținut de autorități, a fost identificat ca fiind , un […]
16:10
Constructorii auto presează Bruxelles-ul să regândească interdicţia vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Financial Intelligence
Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, […]
16:10
Bolojan: Proiectele spitalelor ce nu mai pot fi finanţate prin PNRR, mutate pe fonduri din Programul Sănătate # Financial Intelligence
Proiectele spitalelor care nu mai pot fi finanţate prin PNRR vor fi mutate pe fonduri europene din Programul […]
16:10
UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an, susţine secretarul american al Energiei # Financial Intelligence
Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu […]
16:10
EssilorLuxottica evaluează cu atenţie o posibilă tranzacţie cu grupul Armani # Financial Intelligence
EssilorLuxottica va examina cu atenţie o posibilă investiţie în grupul Armani, după ce creatorul de modă a scris […]
15:20
Connections își menține obiectivul de creștere a veniturilor cu aproximativ 20% pentru întreg anul 2025 # Financial Intelligence
Connections, companie de tehnologie listată pe piața AeRo a Bursei de Valori București (simbol bursier CC), a înregistrat, […]
15:10
Cei mai talentați 50 de tineri artiști români pot fi descoperiți la Teatrul Național „I.L. Caragiale" București, în […]
12:40
FMI se aşteaptă la o creştere graduală a economiei României şi la reducerea inflaţiei până la finalul lui 2026 # Financial Intelligence
Economia României ar urma să crească gradual, pe fondul necesarei consolidări fiscale, care este esenţială pentru contracararea extinderii […]
12:20
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport – majorări semnificative și facilități eliminate # Financial Intelligence
Diana Coroabă, Partener PwC România, Ana Maria Iordache, Partener D&B David și Baias, Anca Lungeanu, Senior Manager PwC România Creșteri […]
11:50
Luxul scapă, salamul plătește: Noua strategie ANAF împotriva firmelor din România # Financial Intelligence
Noua conducere ANAF a început în forță. Doar că forța asta s-a prăbușit spectaculos într-o direcție absurdă, care […]
11:40
În fiecare an, a doua zi de vineri din luna septembrie, consacrată ca Ziua Gazistului, oferă prilejul de […]
10:40
Ministrul Sănătăţii: Nu voi fi de acord niciodată cu vaccinarea obligatorie; oamenii au dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu un tratament medical # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că niciodată nu va fi de acord cu vaccinarea obligatorie. "Consider că oamenii […]
