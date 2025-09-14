Traian Băsescu avertizează: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!"

19:50

Micul Paris nu mai e chiar atât de mic. Limba noastră a ajuns, în premieră, materie în şcolile din Franţa, şi poate fi aleasă, din clasa a şaptea, drept a doua limbă străină, limbă obligatorie. Numărul tot mai mare de elevi cu origini româneşti a făcut autorităţile locale, Ambasada României şi întreaga comunitate să se lupte pentru ca statutul limbii nioastre să fie pus pe acelaşi piedestal cu spaniola, portugheza sau italiana. Teoretic, cursurile se adresează oricărui elev interesat să înveţe o limbă străină de la zero, însă până acum s-au înscris în program doar români şi moldoveni.