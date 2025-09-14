Traian Băsescu avertizează: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!"
ObservatorNews, 14 septembrie 2025 09:20
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, "Putin şi ai lui pot fi la graniţa României", subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
09:40
Tată şi fiu în prima linie a luptei cu focul. Gabriel calcă pe urmele tatălui, iar azi salvează vieţi împreună # ObservatorNews
Pompierii şi-au serbat ziua pe 13 septembrie, la datorie, atât în Capitală, cât şi în alte oraşe din ţară. Printre roboţi şi tehnică de intervenţie, copiii au putut să simtă pentru o zi cum e să fii pompier. În paralel, la Braşov, doi paramedici sunt dovada că meseria se transmite din tată în fiu.
Acum 30 minute
09:30
MApN: Drona rusească nu a trecut peste zone locuite, nu a fost un pericol real pentru localnici # ObservatorNews
A fost alertă la graniță la trei zile de când Polonia a anunțat că spațiul său aerian a fost încălcat de drone rusești. Scenariul s-a repetat la noi în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona timp de 50 de minute, până când acesta a dispărut de pe radar. Asta în timp ce în Polonia dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaților săi din NATO.
Acum o oră
09:20
Traian Băsescu avertizează: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" # ObservatorNews
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, "Putin şi ai lui pot fi la graniţa României", subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.
Acum 2 ore
08:50
Ziua Națională a Recuperării din Adicții. În România, speranța vine din centre private # ObservatorNews
Pe 14 septembrie e Ziua Națională a Recuperării din Adicții, o problemă pentru care statul pare să nu aibă nicio rezolvare. Deşi consumul de substanţe interzise a crescut îngrijorător în ţara noastră, soluţiile vin de la privat. Un centru din judeţul Constanţa oferă recuperare atât pentru dependenţi, cât şi pentru familile lor. Aşa, rata de succes este mai mare, susţin reprezentanţii centrului.
08:50
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic # ObservatorNews
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite în urma unei puternice coliziuni între o dubă care transporta muncitori din construcţii, un camion încărcat cu bere și un autoturism,, pe autostrada Mérida-Campeche, în sud-estul Mexicului.
08:10
UE vrea reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor pentru rușii care susţin Kremlinul # ObservatorNews
Uniunea Europeană pregăteşte noi sancţiuni pentru Rusia. Blocul vrea să îngreuneze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși.
08:10
Brutărie în flăcări, la Ţicleni. Ca să evite un dezastru, primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot oraşul # ObservatorNews
A fost panică în oraşul Ţicleni din judeţul Gorj, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o brutărie. Flăcările de zeci de metri ameninţau să se extindă rapid și la alte clădiri din apropiere. Ca să evite un scenariu de groază, primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot orașul.
08:00
Panică în Suceava, după ce un apartament a fost cuprins de flăcări. De la ce a izbucnit incendiul # ObservatorNews
Locatarii unui bloc din Suceava au trecut, aseară, prin clipe de coşmar, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.
Acum 4 ore
07:50
Reacţii dure de la Bucureşti şi Kiev, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian românesc # ObservatorNews
La trei zile de când Polonia a anunțat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti, scenariul s-a repetat la noi, în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona timp de 50 de minute, până când a dispărut de pe radar. Asta, în timp ce, în Polonia, dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO. Ministrul de Extene al României şi preşedintele ucrainean au reacţionat după incident.
07:40
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele # ObservatorNews
În fiecare an, pe 14 septembrie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Este cea mai veche sărbătoare creştină, care aminteşte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota și care este cinstită prin post aspru. Marchează, totodată, sfârşitul verii şi începutul toamnei. În tradiţia populară, ziua de 14 septembrie este cunoscută drept Cârstovul Viilor sau Ziua Şarpelui.
07:30
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să reglementeze sistemul homeschooling în România, oferind astfel părinților care doresc această opțiune acces legal la educația la domiciliu.
07:20
Rezultate LOTO 6/49 duminică 14 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 14 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.
07:00
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. La Berbeci se văd primele rezultate ale muncii, iar șefii admiră evoluţia. În cazul Fecioarelor, ordinea și răbdarea produc rezultate solide şi primesc confirmări.
Acum 12 ore
21:50
Un român din Italia s-a trezit cu trei hoţi pe balcon şi s-a luptat cu ei: "Am făcut-o să-mi protejez familia" # ObservatorNews
Incident neaşteptat pentru un şofer român de TIR din Italia. Bărbatul s-a trezit pe terasa casei cu trei hoţi. Fără ezitare, omul s-a năpustit asupra lor. Pe cel mai apropiat l-a lovit şi l-a trântit de la trei metri de la pământ. Ceilalţi au luat-o la fugă, după ce au fost bătuţi.
21:30
Zelenski, după ce o dronă rusească a intrat în România: "A intrat 10km şi a survolat 50 de minute" # ObservatorNews
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută "o extindere evidentă" a războiului, informează news.ro.
21:20
Protest cu zeci de mii de oameni în Londra. Nouă persoane, arestate după "violenţe inacceptabile" # ObservatorNews
Nouă persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul manifestaţiei convocată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a anunţat poliţia londoneză pe reţeaua X, subliniind că s-a confruntat cu "violenţe inacceptabile", transmite AFP, citată de Agerpres.
21:10
Centrul Capitalei a devenit o expoziţie îmbătătoare de arome şi culori îmbietoare, cu degustare. Peste 40 de crame din Republica Moldova ademenesc bucureştenii cu licori premiate: de la spumant la coniacul care mai este numit peste Prut divin.
Acum 24 ore
20:50
Când inteligenţa artificială îşi dă mâna cu medicina: Fotografii clare cu bebeluşii înainte să se nască # ObservatorNews
Inteligenţa artificială îşi face tot mai mult loc în medicină. Noii algoritmi le oferă părinţilor fotografii clare cu bebeluşii înainte să se nască, iar în stomatologie pacienţii pot vedea în timpul tratamentului cum va arăta noul lor zâmbet. Medicii avertizează, însă, că realitatea poate fi diferită aşa că nu trebuie să avem aşteptări prea mari.
20:50
În Germania a început Campionatul Mondial al Somelierilor de Bere. Competiţia reuneşte 93 de participanţi din 18 ţări, printre care şi România.
20:40
Artiştii care dau culoare Bucureştiului: "M-am îndrăgostit de culori şi transmit poveşti prin imagini" # ObservatorNews
Graffiti-ul și arta stradală colorează Bucureștiul. Artiștii decorează weekendul acesta pereții gri ai unui pasaj, iar atmosfera boemă este completată de muzică şi dans. Iar trecătorii sunt bineveniţi să privească şi chiar să se alăture.
20:30
Peste 60.000 de participanţi la Comic Con, cel mai mare festival de de cultură pop din Europa de Est # ObservatorNews
Arena Națională s-a transformat într-o lume fantastică. Supereroi, monștri, personaje din filme și jocuri video au prins viață la Comic Con, cel mai mare festival de cultură pop din Europa de Est. Timp de trei zile, zeci de mii de fani vin aici să trăiască în universul lor preferat.
20:20
O dronă a intrat în spaţiul aerian românesc. A dispărut de pe radare după ce au fost ridicate două F16 # ObservatorNews
Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional.
20:10
NATO lansează operațiunea "Santinela Estică". Misiunea ar putea ajunge și în România # ObservatorNews
NATO lansează operaţiunea de apărare "Santinela estică" după ce dronele Rusiei au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. Misiunea ar putea fi extinsă şi în România. Decizia vine în condiţiile în care pacea din Ucraina pare tot mai îndepărtată. Donald Trump şi-a pierdut răbdarea cu Vladimir Putin, iar Moscova a pus pe pauză negocierile pentru armistiţiu.
20:10
Guinness World Records la Alba Iulia: 10 000 de oameni au luat loc la cea mai lungă masă din lume # ObservatorNews
10 mii de oameni s-au aşezat, la Alba Iulia, la cea mai mare masă din lume confecţionată din materiale reciclate, pentru a stabili un record mondial. Invitaţii au avut la dispoziţie cinci tone de mâncare, au ascultat muzică şi au socializat, iar în scurt timp vor afla dacă acţiunea de astăzi intră în Cartea Recordurilor.
20:00
Peste 26.000 de ucraineni au trecut ilegal în România, de la începutul războiului: 29 dintre ei au murit # ObservatorNews
Pentru a găsi refugiu din calea războiului, peste 26.000 de ucraineni au trecut până acum ilegal frontiera în România, iar 29 au murit.
19:50
"Era desfoliată toată faţa". A dat nas în nas cu ursul lânga casă. Lupta cu el l-a băgat în spital # ObservatorNews
Luptă pentru supravieţuire în Mureş, între un om şi o ursoaică! Un localnic s-a bătut cu sălbăticiunea care l-a atacat violent, pe neaşteptate. A scăpat cu greu din ghearele ei, desfigurat şi plin de sânge. Acum este în stare gravă la spital, iar medicii încearcă să îi salveze viaţa.
19:50
Concertul legendelor, aseară, la Bucureşti. Andrea Bocelli şi Gheorghe Zamfir au cântat, aseară, pe aceeaşi scenă, în Piaţa Constituţiei, la festivalul Unforgettable. Tenorul italian a oferit un spectacol memorabil în fața a peste 70.000 de spectatori, după care s-a urcat în avion şi a plecat la Vatican.
19:50
Limba română ar putea fi disciplină obligatorie la bacul francez. Ambasada României în Franţa caută profesori # ObservatorNews
Micul Paris nu mai e chiar atât de mic. Limba noastră a ajuns, în premieră, materie în şcolile din Franţa, şi poate fi aleasă, din clasa a şaptea, drept a doua limbă străină, limbă obligatorie. Numărul tot mai mare de elevi cu origini româneşti a făcut autorităţile locale, Ambasada României şi întreaga comunitate să se lupte pentru ca statutul limbii nioastre să fie pus pe acelaşi piedestal cu spaniola, portugheza sau italiana. Teoretic, cursurile se adresează oricărui elev interesat să înveţe o limbă străină de la zero, însă până acum s-au înscris în program doar români şi moldoveni.
19:40
Două şcoli din Bucureşti au program în 3 schimburi. Reacţia ministrului Educaţiei: "E ilegal" # ObservatorNews
Programul în trei schimburi pentru elevi este ilegal, dar cel puţin două şcoli din Bucureşti funcţionează cu un asemenea orar mascat. După un întreg scandal, şi sesizat în studioul Observator, ministrul Educaţiei nu admite că există această problemă până nu primeşte o reclamaţie oficială de la părinţi.
19:40
"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă # ObservatorNews
Măcel pe străzile din Craiova! Un bărbat a murit, iar şapte au ajuns în stare gravă la spital după ce s-au zdrobit în bătaie cu bâte şi s-au înjunghiat cu macete. Poliţiştii de la trupele speciale au izolat imediat zona şi au început să-i caute pe agresori. Cinci bătăuşi au fost capturaţi după câteva ore de căutări şi duşi la audieri.
19:30
Anunţul ministrului Educaţiei despre bursele tăiate. Când ar putea fi reintroduse în sistem # ObservatorNews
Bursele de performanţă ale elevilor, dar şi bursele tăiate de la studenţi ar putea reveni în sistem de anul viitor. După măsurile de austeritate, Daniel David se declară nemulţumit de cum arată sistemul nostru de educaţie. Invitat în platoul Observator, acesta a spus că nu acceptă orarul ilegal în trei schimburi din România şi anunţă că are de gând să reglementeze homeschooling-ul în ţara noastră.
19:30
Dilema poliţiştilor după reţinerea asasinului lui Charlie Kirk: cum s-a transformat în ucigaş un elev premiant # ObservatorNews
La trei zile de la asasinatul care a şocat America, anchetatorii trebuie să descifreze misterul: cum s-a transformat un adolescent premiant în cel mai căutat ucigaş. Tânărul de 22 de ani care l-a executat cu un singur glonţ pe activistul conservator Charlie Kirk în faţa a mii de persoane, era pasionat de arme de foc şi jocuri video cu împuşcături. Sideraţi, prietenii îl descriu, însă, drept un tip liniştit şi educat, fără înclinaţii violente.
19:10
Cel puţin 25 de răniţi într-o explozie într-un bar din Madrid. Au fost afectate şi apartamentele de deasupra # ObservatorNews
Cel puţin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie într-un bar din Madrid. Deflagraţia a afectat şi apartamentele situate deasupra localului, scrie El Pais.
18:20
Locul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie # ObservatorNews
Într-o comună din România există doar un singur poştaş, care trebuie să acopere nouă localităţi. Aşa că de cele mai multe ori scrisorile nu ajung la destinaţie.
18:00
Drumul spre Poiana Brașov, transformat în pistă de ciclism. Ce probe au avut de parcurs concurenții # ObservatorNews
Turiştii care îşi petrec weekendul în Poiana Braşov trebuie să fie atenţi la restricţiile de circulaţie. Principala cale de acces în staţiunea turistică devine astăzi traseul unei competiţii de ciclism.
17:40
Erika Kirk, discurs emoţionant după ce soţul ei a fost asasinat: Vocea acestei văduve va răsuna în toată lumea # ObservatorNews
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah.
17:20
Patinatoarea italiancă Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani, după ce a fost lovită de un camion, în Austria # ObservatorNews
Lumea sportului italian este în doliu după moartea patinatoarei Julia Marie Gaiser. Sportiva se afla pe bicicletă, când a fost lovită de un camion pe o stradă în Salzburg. Tânără se afla în Austria de mai mulţi ani, unde îşi urma studiile universitare.
17:20
Ryanair amenință cu noi tăieri de zboruri spre Spania. 2 milioane de locuri au fost deja anulate # ObservatorNews
Directorul executiv al grupului Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că ar putea reduce încă un milion de locuri pe zborurile către Spania vara viitoare dacă operatorul aeroportuar spaniol Aena nu renunță la majorarea de 6,5% a taxelor aeroportuare anunțată.
17:00
Guvernul vrea să elimine plafonarea preţurilor la alimente. PSD: Nu am discutat asta în coaliţie # ObservatorNews
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, informează news.ro.
16:50
Moşteanu, întrebat dacă România va trimite militari în Ucraina: "Minciuni care îl ajută pe Putin" # ObservatorNews
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că afirmaţia potrivit căreia România va trimite militari în războiul din Ucraina este o minciună şi o speculaţie şi că cei din opoziţie propagă neadevăruri în spaţiul public care îl ajută pe preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Moşteanu a adăugat că Putin şi-a găsit în România oameni care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni, informează news.ro.
16:30
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică # ObservatorNews
Au apărut noi imagini de la răfuiala cu bâte care a avut loc pe o stradă din Craiova. Un bărbat a murit pe loc, după ce a primit o lovitură puternică. Alte patru persoane au ajuns la spital. Incidentul a pornit de la o tamponare în trafic.
16:20
Alba Iulia ar putea intra în Cartea Recordurilor cu o masă de 2,7 km. Câtă mâncare a fost pregătită # ObservatorNews
Eveniment inedit astăzi în Alba Iulia. Oraşul Marii Uniri aduce în jur de 10 mii de oameni la aceeaşi masă. Cea mai mare masă din lume este amenajată în jurul Cetății Alba Carolina și are toate șansele să intre în Cartea Recordurilor.
16:00
O româncă din Spania s-a filmat în timp ce caută prin produsele aruncate de Lidl: "Lumea mă judecă" # ObservatorNews
O româncă stabilită în Spania s-a filmat cum caută printre produsele aruncate de Lidl, iar gestul ei a stârnit numeroase comentarii. Femeia spune că nu-i pasă de părerile celorlalţi şi va continua să facă asta.
15:40
Donald Trump, scrisoare către NATO: "Sunt pregătit să impun sancţiuni majore Rusiei dacă şi voi faceţi la fel" # ObservatorNews
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut, printr-o scrisoare adresată statelor Alianței Nord-Atlantice, să fie oprite achizițiile de petrol din Rusia și să se adopte sancțiuni majore comune, informează Reuters.
15:40
Țara în care fotbalul dictează angajările. Dacă ții cu echipa greșită, nu primești jobul # ObservatorNews
Verdict surprinzător al unui judecător din Marea Britanie. Magistratul spune că o companie poate refuza un candidat la angajare dacă acesta susţine o echipă de fotbal care este detestată de angajaţii care lucrează deja acolo.
15:30
Un bărbat, în stare gravă după ce a fost atacat de un urs pe un câmp în Mureş. Omul a rămas fără faţă # ObservatorNews
Un bărbat de 60 de ani şi-a văzut moartea cu ochii, după ce a fost atacat de un urs pe un câmp în judeţul Mureş. Bărbatul a suferit răni cumplite la nivelul feţei. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. Este în continuare în stare critică.
15:20
Profesor de 42 de ani din Craiova, reţinut după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani # ObservatorNews
Un profesor din Craiova, în vârstă de 42 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor, după ce ar fi întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 16 ani. Anchetatorii au stabilit că faptele s-ar fi petrecut în perioada ianuarie – septembrie 2025, informează news.ro.
15:10
Vremea de mâine 14 septembrie. Sunt aşteptate ploi, însă temperaturile vor fi în continuare ridicate # ObservatorNews
Vremea va fi în continuare frumoasă în cea mai mare parte a ţării. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maximele se vor încadra între 21 şi 29 de grade.
15:00
Ziua Pompierilor, sărbătorită cu roboți și tehnică de intervenție. Ce surprize i-au așteptat pe vizitatori # ObservatorNews
Trec prin apă şi foc pentru a-i salva pe cei captivi în incendii sau în accidente greu de privit. Iar astăzi este ziua lor, a pompierilor. În subunitățile de pompieri din București și din multe oraşe ale țării au loc exerciții demonstrative, dar şi expoziţii de tehnică.
15:00
Daniel David, despre şcoala în 3 schimburi: "E ilegală. Nu discut despre ceva ce e în afara legii" # ObservatorNews
Daniel David, ministrul Educaţiei, a fost invitat la Observator pentru a trage concluziile după prima săptămână din noul an şcolar. Un început de an şcolar marcat de proteste şi nemulţumiri de toate felurile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.