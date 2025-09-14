Rubio: Incursiunile dronelor ruseşti în Polonia sunt and #8222;inacceptabile şi periculoase and #8221;

11:30

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară, după ce agenţia Moody and #39;s a reconfirmat ratingul suveran al României la and #8221;Baa3 and #8221; şi perspectiva negativă, că decizia este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a ţării şi and #8221;ne dă încredere că putem depăşi această perioadă dificilă and #8221;.