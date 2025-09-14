Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, avertizează: Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!

00:15

Elmas Braşov, producător român de instalaţii pentru ridicat, a finalizat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 231,9 mil. lei (46,6 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 202,5 mil. lei (aproape 41 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.