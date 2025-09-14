Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, avertizează: Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!
Ziarul Financiar, 14 septembrie 2025
Armata chineză avertizează Filipine împotriva provocărilor din Marea Chinei de Sud
China a anunţat duminică efectuarea unor patrule de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine să înceteze provocările şi escaladarea tensiunilor din regiune, informează Reuters.
Nicuşor Dan: Populaţia va resimţi anumite dificultăţi şi anul viitor, însă sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului
Preşedintele Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis a AmCham CEO Business Forum 2025 că măsurile pentru corectarea deficitului bugetar sunt sub control, iar România se află pe traiectoria stabilită, fără motive de îngrijorare.
Industria mobilei, unul dintre puţinele sectoare economice aflate pe excedent comercial, are probleme. Dumitru Blaga, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România: „Aportul pozitiv al balanţei comerciale a scăzut. Vom fi bătuţi din cauza consumului extra-naţional sau european"
Dacă România putea să funcţioneze cu 1,1 milioane de bugetari în 2015, azi de ce are nevoie de 1,3 milioane când avem o populaţie mai mică? Numărul românilor scade, numărul bugetarilor creşte. Vedeţi aici câţi bugetari, pe categorii de personal, erau în 2015 şi câţi sunt acum. De aici ar trebui să înceapă restructurarea
România are în prezent 1.305.595 de bugetari, potrivit datelor Ministerului Finanţelor pentru iunie 2025. Cu zece ani în urmă, în decembrie 2015, erau 1.187.217. Aşadar, în plină scădere demografică, statul a găsit de cuviinţă să angajeze încă 118.000 de oameni.
Aeroportul Internaţional Satu Mare estimează o creştere de peste 40% a traficului de pasageri în 2025
Aeroportul Internaţional Satu Mare, subordonat Consiliului Judeţean Satu Mare, estimează că va ajunge până la finalul acestui an la 100.000 de pasageri, în creştere cu peste 40% faţă de anul anterior, când aeroportul a fost tranzitat de 70.206 de oameni.
Profitul net al producătorului român de instalaţii pentru ridicat Elmas Braşov a crescut de 2,5 ori în 2024, la afaceri de 231,9 mil. lei
Elmas Braşov, producător român de instalaţii pentru ridicat, a finalizat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 231,9 mil. lei (46,6 mil. euro), în creştere cu 14,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 202,5 mil. lei (aproape 41 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Ministerul Afacerilor Externe salută creşterea vigilenţei pe Flancul Estic al NATO în cadrul operaţiunii „Eastern Sentry": O nouă dovadă a solidarităţii Aliate şi a angajamentului de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO
Ministerul Afacerilor Externe salută lansarea operaţiunii „Eastern Sentry”, anunţată de NATO ca măsură de vigilenţă sporită pe Flancul Estic, subliniind că aceasta reprezintă o dovadă de solidaritate aliată şi un răspuns necesar la acţiunile iresponsabile ale Rusiei.
