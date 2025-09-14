Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad: ”Ținta a fost distrusă!”
StirileProtv.ro, 14 septembrie 2025 10:50
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax, potrivit News.ro.
