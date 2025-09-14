Ministrul rus al Apărării: Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în Marea Barents

18:30

Declaraţia Kremlinului cu privire la încetarea negocierilor de pace cu Ucraina a venit în contextul în care Rusia şi Belarus au început exerciţii militare la scară largă, provocând alarmă de-a lungul flancului estic al NATO, la câteva zile după ce Varşovia a acuzat Moscova de trimiterea unor drone de atac peste spaţiul aerian polonez, o escaladare majoră care a stârnit tensiuni în Europa.