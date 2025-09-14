Căștile Albastre ar putea fi soluția pentru o pace în Ucraina: Explicațiile date de preşedinta Adunării Generale a ONU
HotNews.ro, 14 septembrie 2025 10:50
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a afirmat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea juca un rol în sprijinirea unei soluţii de pace la războiul din Ucraina, a transmis duminică dpa,…
Acum 10 minute
11:20
Un cercetător de origine română a câștigat „Nobelul american” pentru medicină. Tratament revoluționar pentru o boală mortală # HotNews.ro
Un cercetător de origine română este printre cei trei oameni de știință care au primit Premiul Lasker, unul dintre cele mai prestigioase premii din medicină pentru că au revoluționat tratamentul fibrozei chistice și au prelungit…
Acum 30 minute
11:10
VIDEO Iranienii din România – demonstrație la București împotriva regimului „terorist” din Iran # HotNews.ro
Câțiva zeci de iranieni s-au strâns duminică la prânz în fața Ambasadei Iranului la București și au strigat „noi suntem poporul, jos cu dictatorul”, în semn de protest la adresa liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali…
Acum o oră
10:50
10:30
Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents în timpul exercițiilor militare Zapad 2025, a afirmat duminică ministerul apărării de la Moscova, citat de agenția de presă de…
10:30
Bulgaria primește gratuit sapte nave vânătoare de mine din Belgia și Olanda. Ce a cumpărat România în ultimii ani pentru lupta anti-mină de la Marea Neagră # HotNews.ro
Belgia și Olanda au decis să transfere gratuit șapte nave vânătoare de mine din clasa Tripartite, nave care au fost decomisionate sau era pe punctul de a fi retrase din serviciu. Navele vor fi modernizate…
Acum 2 ore
10:20
Tragerile LOTO de duminică, 14 septembrie 2025. Trageri speciale duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Numerele câștigătoare la…
10:10
O femeie de 100 de ani își dezvăluie secretul longevității. „Este extrem de energică” / Ce rutină urmează # HotNews.ro
Mary Coroneos, o femeie în vârsta de 100 de ani din statul american Connecticut, a ales să împărtășească, pentru Business Insider, activitățile pe care le face zilnic și despre care spune că au ajutat-o să…
09:50
Drone rusești în România și Polonia. O specialistă risipește dubiile că e întâmplător. ”O acțiune deliberată. Ne pregătim pentru cele mai rele scenarii” # HotNews.ro
Sâmbătă după-amiază, România a fost vizată de o dronă rusească. Marți noaptea, Polonia a pățit același lucru, la ei fiind trimise mai multe drone, pe unele doborându-le. Iar sâmbătă a ridicat și ea avioane și…
09:30
Cotidianul britanic The Guardian dedică, în deschiderea de duminică a site-ului, un material amplu despre pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României, sâmbătă, în timpul unui atac asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. „România…
Acum 4 ore
09:20
Apare și în România ”resortul turistic”. Condițiile necesare pentru o astfel de calificare turistică # HotNews.ro
Resortul umează să fie definit în legislația românească prin amprenta teritorială substanțială, de 10.000 metri pătrați, un mix funcțional, reprezentat de cazare, alimentație și agrement, SPA și spații verzi, fiind clasificabil doar la 4 și…
09:20
Mesaj dur de alarmă de la Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în Republica Moldova la sfârșitul acestei luni. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi…
08:40
Secretarul de stat american Marco Rubio începe duminică o vizită în Israel, după ce a exprimat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas, în ciuda atacului israelian din Qatar care…
08:40
Întrebări fără răspuns despre motivul pentru care a fost ucis Charlie Kirk. Ce se știe din trecutul asasinului # HotNews.ro
Întrebările legate de motivaţiile lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, nu şi-au găsit răspuns. În absenţa unui motiv clar pentru crimă, toată lumea a…
08:20
Echipa bucureşteană Metaloglobus a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu vicecampioana CFR, obţinând, în etapa a noua din SuperLiga, cel de-al doilea punct în clasament. La Clinceni, gazdele au primit…
08:00
Întâlnirea picturii cu obiectul în creația lui Tadeusz Kantor, la București / Galerie foto # HotNews.ro
Creaţia lui Tadeusz Kantor, unul dintre cei mai importanți creatori ai secolului al XX-lea, un revoluționar și vizionar, poate fi privită și analizată într-o expoziție la Muzeul Național de Artă Contemporană, în expoziția „Costum/ Sculptură/…
08:00
VIDEO Solistul Coldplay a cerut fanilor într-un concert la Londra să „trimită iubire” și familiei lui Charlie Kirk # HotNews.ro
În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână, notează News.ro. Înainte de a interpreta…
07:30
Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexander Drozdenko,…
Acum 6 ore
07:10
REPORTAJ. „Dacă e să cadă blocul, măcar să fie în casa ei”. Localnicii dintr-un oraș aflat la ceva mai mult de 100 km de București trăiesc cu frica să nu cadă în „Groapă”, „mângâiați” doar de asigurările fără acoperire ale autorităților locale # HotNews.ro
„Evenimente discreționare care pot deveni catastrofale” – așa scrie, negru pe alb, în raportul realizat de specialiștii Institutului de Geologie al României despre ceea ce se întâmplă la Slănic Prahova. Orașul se confruntă de câțiva…
07:00
VIDEO Cum este să îmbătrânești cu 20 de ani într-o singură zi. Experiment al unei apreciate jurnaliste # HotNews.ro
„A fost nevoie de două persoane ca să mă facă să mă simt ca o femeie de 80 de ani”, povestește jurnalista Amy Dockser Marcus, câștigătoare a Premiului Pulitzer, într-un reportaj publicat de The Wall…
Acum 12 ore
00:00
Marco Rubio califică drept „inacceptabilă” intruziunea dronelor ruseşti în Polonia. „Dacă se dovedeşte că a fost intenţionat…” # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi periculoasă”, dar că rămâne neclar dacă Moscova a trimis în…
13 septembrie 2025
23:20
Un alt lider PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului pe tema plafonării prețurilor la alimente: „Doamna Dogioiu să nu mai vorbească în afara fişei postului” # HotNews.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru în guvernele Ciucă și Ciolacu, susține la rândul său că în Coaliţie nu a fost luată nicio decizie cu privire la eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază…
23:10
Incident cu o dronă rusească în Tulcea. Moșteanu: „Avioanele au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, la Antena 3, că avioanele F-16 care au fost trimise pentru interceptarea dronei care a intrat, sâmbătă, în spaţiul aerian naţional, au fost pe punctul de a o doborî…
22:30
Trei tineri ucraineni care rătăceau de câteva zile prin Munţii Maramureşului au fost recuperaţi de salvamontişti / Greşeala pe care au făcut-o # HotNews.ro
Trei tineri ucraineni care rătăceau de câteva zile prin Munţii Maramureşului, în zona Vârfului Budescu, au fost recuperaţi, sâmbătă, de către salvamontiştii maramureşeni. Cei trei nu au respectat indicaţiile salvatorilor montani, care le spuseseră să…
Acum 24 ore
22:20
Ministrul polonez al Afacerilor Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că recurge la șantaj față de Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la aderarea la bocul comunitar, informează AFP. Ucraina și-a depus candidatura la Uniunea Europeană…
22:00
O explozie produsă sâmbătă într-o cafenea din capitala spaniolă Madrid s-a soldat cu rănirea a 21 de persoane, dintre care trei grav, au anunțat serviciile de urgență, citate de Reuters. Explozia a avut loc la…
21:40
Perplexity AI, dată în judecată de Encyclopedia Britannica pentru folosirea neautorizată a conţinutului # HotNews.ro
Encyclopedia Britannica şi Merriam-Webster au intentat un proces împotriva companiei Perplexity AI, acuzând-o că le foloseşte ilegal materialele în „motorul său de răspunsuri”, bazat pe inteligenţă artificială, care oferă rezumate ale informaţiilor găsite online. Plângerea…
21:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că eliminarea liderilor Hamas care locuiesc în Qatar ar îndepărta principalul obstacol în eliberarea ostaticilor și pentru stoparea războiului din Gaza, informează Reuters. Israel a țintit conducerea Hamas de…
21:20
SuperLiga: UTA Arad – FC Argeş s-a încheiat 3-3. Gazdele au revenit, din nou, de la 0-3 # HotNews.ro
Echipa arădeană UTA a terminat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Argeş, în etapa #9 din SuperLigă. Oaspeţii conduceau cu 3-0 după prima jumătate de oră. Meciul de la Arad…
21:10
VIDEO Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de granițele sale # HotNews.ro
O rafinărie aparţinând companiei petroliere Bașneft a luat foc în republica rusă Başkiria, pe râul Volga, în urma unui atac cu drone, au anunţat sâmbătă oficiali citaţi de AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres.…
20:50
Zelenski reacționează după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României: Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale / Nu așteptați zeci de Shahed-uri și rachete balistice înainte de a lua în sfârșit decizii # HotNews.ro
Volodimir Zelenski a reacționat sâmbătă, într-o postare online, la informațiile din România privind drona rusească care a încălcat spațiul aerian al țării, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Președintele Ucrainei…
20:30
Suma uriașă de care are nevoie Ucraina pentru încă un an de război. Cât costă o singură zi de conflict # HotNews.ro
Ucraina va avea nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari pentru apărare în anul 2026, dacă războiul cu Rusia va continua, a declarat ministrul Apărării Denis Șmihal, informează Reuters. Șmihal a spus că…
20:00
Polonia ridică avioane militare și închide un aeroport, ca măsură „preventivă” în contextul atacurilor rusești cu drone în Ucraina # HotNews.ro
Avioane militare poloneze şi aliate au fost desfăşurate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza unei ameninţări cu atacuri cu drone în Ucraina învecinată, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a…
19:50
Un lider PSD susține că partidul nu a fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la alimente. „Doamna Dogioiu anunță decizii inexistente” # HotNews.ro
Liderul organizației PSD Arad Mihai Fifor susține că social-democrații nu au fost de acord cu eliminarea plafonării prețurilor la produsele alimentare de bază, neexistând acest subiect la ședințele coaliției. Fifor o contrazice astfel pe Ioana…
19:20
VIDEO Miting de proporții al extremei-drepte la Londra. Peste 100.000 de oameni au cerut respectarea dreptului la liberă exprimare # HotNews.ro
În jur de 110.000 de persoane au participat sâmbătă la Londra la un miting convocat de către militantul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, miting prezentat ca o manifestație pentru apărarea dreptului la liberă exprimare,…
19:10
INTERVIU. O interpretă cu o voce extrem de rară vine la București, la Festivalul Enescu: „Vocea mea este un barometru al modului în care trăiesc. Nu pot funcționa în exces, nu pot trăi sub presiunea stresului sau intelectualizând totul prea mult” # HotNews.ro
Jess Dandy, cea mai importantă contraltistă britanică a generației sale, are o voce rară și profundă, care aduce o abordare autentică și inovatoare în muzica clasică. Pe lângă cariera sa artistică, Jess Dandy dezvoltă proiecte…
19:10
Mesaj RO-Alert în Tulcea: „Risc de cădere a unor obiecte din spaţiul aerian”. Populaţia este îndemnată să se adăpostească # HotNews.ro
Autorităţile au emis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populația locală este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească…
19:00
Avioane de război rusești, echipate cu rachete hipersonice Kinjal, au survolat Marea Barents în timpul manevrelor militare Zapad # HotNews.ro
Avioane de luptă rusești MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor neutre ale Mării Barents, în cadrul exercițiilor militare „Zapad 2025”, a relatat sâmbătă agenția de…
18:50
Profesori, pompieri, militari şi jurnaliști – concediați în SUA după ce au comentat pe reţelele sociale despre împuşcarea lui Charlie Kirk # HotNews.ro
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe numeroase persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice,…
18:30
Toamna vine cu temperaturi obișnuite pentru perioada din calendar. Prognoza pe 4 săptămâni # HotNews.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit ANM, în a doua jumătate a lunii septembrie și în prima parte a lunii octombrie, temperaturile medii și cantitățile de precipitații vor fi,…
18:20
Daniel David vrea să demisioneze dacă moțiunea simplă a opoziției trece. „Nu mai am de ce să fiu ministru” # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat sâmbătă, la Digi24, că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă pe educaţie, depusă de AUR, va fi adoptată de Parlament. Daniel David a…
18:10
În foarte multe joburi, inflația a anulat creșterile salariilor din primele 7 luni. Cum arată salariile pe tranșe de venit # HotNews.ro
În luna iulie 2025, salariul mediu net a fost 5.517 lei, în scădere cu 22 de lei (-0,4%) față de luna iunie, arată cele mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică. Față de…
18:10
Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România # HotNews.ro
Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate…
17:40
FCSB se cofruntă cu probleme de lot: Trei fotbalişti importanţi nu vor putea juca în meciul cu Csikzsereda # HotNews.ro
După startul ratat de campionat, FCSB poate urca în clasament. Roş-albaştrii au un meci facil la prima vedere, în deplasare, cu Csikszereda, una dintre cele două echipe din Superliga care nu a câştigat niciun meci…
17:40
Rușii au atacat prin subteran un oraș-cheie de pe frontul din Ucraina. Reacția trupelor Kievului # HotNews.ro
Trupele rusești s-au infiltrat în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, folosindu-se de o conductă de gaze care avea un capăt într-un sat aflat sub controlul Moscovei, informează site-ul de monitorizare Deep State, citat de The…
17:00
SUA au reluat dialogul cu talibanii. Care a fost scopul vizitei unui oficial american la Kabul # HotNews.ro
Emisarul american Adam Boehler a indicat sâmbătă, în timpul unei rare vizite a unui oficial american la Kabul, că Statele Unite vor efectua un schimb de prizonieri cu guvernul taliban, relatează AFP, preluată de Agerpres.…
16:50
Ministrul Educaţiei, precizări despre modificarea normei didactice: Salariul nu scade, iar timpul de lucru rămâne acelaşi, 40 de ore pe săptămână # HotNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că suma plătită pentru plata cu ora era de 2,7 miliarde de lei pe an înainte de luarea măsurilor fiscal-bugetare şi a explicat că în urma modificării normei didactice…
16:30
„Vocea României” începe și sezonul 2025 ca lider incontestabil de audiență. Câți români au urmărit aseară emisiunea # HotNews.ro
Start direct pe primul loc pentru Vocea României în sezonul cu numărul 13. Emisiunea de pe Pro TV a fost de departe cea mai urmărită în seara de vineri, 12 septembrie, scrie Pagina de media.…
16:30
Atac al unui urs în județul Mureș. Victima a reușit să scape singură de animalul agresiv # HotNews.ro
Un bărbat de 65 de ani a fost atacat de urs sâmbătă, în apropierea localităţi Dubiştea de Pădure, din judeţul Mureş. Deşi rănit, bărbatul a reuşit ajungă în localitate pentru a alerta autorităţile, informează News.ro.…
16:10
Ministrul Apărării nu crede că există printre generali „fani” ai lui Călin Georgescu. „Sunt oameni fideli României” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări „cu mâna pe inimă” că nu există generali în Armata Română care să fie „fani” ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, susţinând că aceştia sunt fideli României…
16:00
În Venezuela, Maduro cheamă populaţia să se prezinte la cazărmi „pentru a învăţa să tragă cu arma” # HotNews.ro
Devenit duşmanul numărul unu al lui Donald Trump, preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a cerut populaţiei să se prezinte sâmbătă la cazărmi pentru exerciţii militare şi „a învăţa să tragă cu arma”, relatează France Presse. Această…
