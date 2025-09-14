Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile
Antena Sport, 14 septembrie 2025 10:50
Meciul dintre Universitatea Craiova și Farul va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestei partide, oltenii lui Mirel Rădoi sunt lideri în Liga 1, cu 20 de puncte, la o lungime de ocupanta locului 2, Rapid.
“Mai devreme sau mai târziu, voi fi antrenorul lui Dinamo”. Anunțul unei embleme a alb-roșilor # Antena Sport
Florentin Petre, antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca el să devină antrenor principal pe banca alb-roșilor. Fostul mare jucător al "câinilor" a menționat că în momentul de față se simte bine în postura în care se află, deși pe viitor ar vrea să ocupe cel mai important
Carlo Ancelotti, mesaj direct pentru Neymar: “Obiectivul său trebuie să fie acela de a fi pregătit” # Antena Sport
Aflat în lotul preliminar pentru a juca împotriva Chile şi apoi Bolivia în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Neymar nu a fost în cele din urmă inclus în lista lui Carlo Ancelotti în ultimele meciuri internaţionale. Tehnicianul italian a revenit asupra deciziei sale şi a pus puţină presiune pe starul brazilian. „O
Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez în lupta anului din box. Performanța uluitoare a americanului # Antena Sport
Lupta anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas. După o decizie unanimă a judecătorilor, Crawford (37 de ani) a devenit primul campion incontestabil la supermijlocie din trei categorii diferite în era celor patru centuri. Ce a spus Terence
Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus – Inter: “Să nu ne mai certăm” # Antena Sport
Cristi Chivu a primit la conferința de presă de după Juventus – Inter o întrebare legată de momentul care a iscat controversă în rândul fanilor "nerazzurri". Pe finalul partidei, Marcus Thuram a fost surprins de camere cum râdea alături de fratele său, Khephren, deși echipa sa era condusă pe tabelă cu 4-3. Antrenorul român nu
Gigi Becali a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl aducă pe Mario Tudose de la Argeș la FCSB prin intermediul unei "românești", așa cum a numit-o patronul, însă mutarea a picat în cele din urmă. Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că conducerea de la Benfica, echipa care ar fi urmat să fie păcălită
Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: “Nu am văzut asta!” # Antena Sport
Oficialii lui Fenerbahce au venit cu o serie de clarificări, după plecarea lui Jose Mourinho. Mesajul vine la aproximativ două săptămâni de la plecarea lusitanului. Mourinho a rezistat un an pe banca celor de la Fenerbahce. În acest sezon, turcii au fost eliminați din play-off-ul Champions League de Benfica și au obținut astfel calificarea în
“Nu putem fi păcăliți”. Schema pe care o pregătise Gigi Becali a fost aflată de oficialii de la Benfica # Antena Sport
Gigi Becali a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl aducă pe Mario Tudose de la Argeș la FCSB prin intermediul unei "românești", așa cum a numit-o patronul, însă mutarea a picat în cele din urmă. Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că conducerea de la Benfica, echipa care ar fi urmat să fie păcălită
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul Csikszereda – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Campioana României se află într-o situație dificilă în campionat. După 8 etape disputate, FCSB este pe locul 14, cu doar 6 puncte obținute.
Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi” # Antena Sport
Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, a ținut să îi ia apărarea lui Vladislav Blănuță, după ce i-a oferit șansa să debuteze în meciul cu Obolon Kiev din campionat. Românul nu a fost primit deloc într-un mod călduros de fanii echipei din capitala Ucrainei, în contextul postărilor propagandistice pro-ruse distribuite de jucător în
Ce a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei # Antena Sport
Ianis Hagi a avut ocazia să joace primele sale minute în tricoul lui Alanyaspor, formație care l-a transferat în această perioadă de mercato. În duelul contra celor de la Konyaspor, jucătorul de 26 de ani a intrat pe teren în minutul 66 și a contribuit la construcția golului care a adus victoria echipei sale. După
Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” # Antena Sport
Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, a reacționat la finalul duelului cu Konyaspor, câștigat de echipa sa cu scorul de 2-1. Acesta a venit cu un mesaj după debutul lui Ianis Hagi. Fiul lui Gică Hagi a fost introdus în teren în minutul 66 al întâlnirii, în locul lui Kaya. În tabăra gazdelor, Marius Ștefănescu a
Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat # Antena Sport
Lionel Messi nu a putut să o ajute pe Inter Miami să obțină victoria contra celor de la Charlotte, formație aflată pe locul 3 în Conferința din Est din MLS. Argentinianul a avut șansa să deschidă scorul pentru echipa sa în minutul 32, însă a încercat să îl execute pe portarul advers cu o scăriță
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3: “Trebuie să ai curajul să faci asta” # Antena Sport
Walter Zenga a venit cu un mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italianul a analizat partida și a transmis că antrenorul român trebuie să vină cu idei diferite, la următoarele partide. Derby-ul Juventus – Inter a fost un adevărat „thriller". Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă în prelungiri, după golul
Jucătorul de la CFR Cluj care a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus: “Nu am făcut nimic!” # Antena Sport
Un jucător de la CFR Cluj a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus. Acesta a venit cu un mesaj și pentru fanii ardelenilor, după remiza din etapa a 9-a a Ligii 1. Este vorba despre Meriton Korenica, jucător care a marcat din penalty în cadrul duelului. Totuși, acesta a ratat o altă lovitură de la 11
“Începutul dezastrului”. Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus – Inter # Antena Sport
Inter Milano a pierdut dramatic derby d'Italia, după ce a fost învinsă de Juventus cu 4-3, deși în minutul 76, scorul era în favoarea "nerazzurrilor". După meciul de pe Allianz Stadium, Gazzetta dello Sport a venit pe prima pagină a numărului de astăzi, 14 septembrie, cu un verdict dur pentru Cristi Chivu și elevii săi.
Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă” # Antena Sport
Metaloglobus a produs surpriza etapei cu numărul 9 din Liga 1. Gruparea nou promovată a scos un rezultat de egalitate din disputa cu CFR Cluj, formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini. Ambele goluri din acest joc au fost reușite din lovituri de la 11 metri, însă ardelenii au mai beneficiat de încă un penalty, ratat
Andrea Mandorlini a uimit pe toată lumea, după ce CFR s-a încurcat din nou: “Nu e o tragedie” # Antena Sport
Andrea Mandorlini a ținut să aibă un discurs echilibrat după ce CFR Cluj a obținut doar o remiză cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1. Antrenorul de 65 de ani a oferit totuși o declarație ușor bizară, în condițiile în care echipa sa se află în plină criză de când a început campionatul. În plus, Mandorlini a
Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus # Antena Sport
Alin Fică a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-1. Mijlocașul de la CFR Cluj a venit cu detalii despre transferul picat la Rapid. În finalul perioadei de mercato, Alin Fică a fost ca și transferat de Rapid. Totuși, în cele din urmă, mutarea nu s-a realizat, iar jucătorul a rămas la CFR Cluj.
Vladislav Blănuță, tratament “rece” din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: “Nu e prea bine” # Antena Sport
Vladislav Blănuță a debutat astăzi, 13 septembrie, într-un meci oficial la Dinamo Kiev. Fotbalistul român a fost introdus în meciul dintre alb-albaștri și Obolon Kiev în minutul 78, iar suporterii nu l-au primit deloc într-un mod călduros. La finalul partidei, Nazar Voloshyn, unul dintre coechipierii lui Blănuță, a vorbit pe scurt despre atacantul de 23
Momente horror în Rapid – SCM Râmnicu Vâlcea! Jucătoarea giuleștencelor a leșinat și a fost dusă la spital # Antena Sport
Momente de panică sâmbătă seară la meciul de handbal feminin dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a treia a Ligii Florilor. Aissatou Kouyate s-a lovit în momentul în care a încercat să arunce la poartă și a trebuit transportată la spital. Jucătoarea giuleștencelor părea că își va reveni și că va putea
Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburg SV, în a treia etapă din Bundesliga. După această victorie, echipa lui Vincent Kompany rămâne cu maxim de puncte după primele trei etape. Bayern Munchen, demonstrație de forță Bavarezii au turat motoarele încă din start şi după ce Gnabry
Au fost scene rare în Metaloglobus – CFR Cluj, duel din etapa a 9-a a Ligii 1. Concret, centralul partidei a dictat 3 lovituri de la 11 metri, în primele 45 de minute. Arbitrul Andrei Moroiță a dictat prima lovitură de la 11 metri în minutul 3. Atunci, Coco, aflat la debutul la CFR Cluj,
Dennis Man, “retrogradat” după prestațiile sub așteptări. N-a jucat niciun minut în ultimul meci al lui PSV # Antena Sport
PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, formaţia NEC Nijmegen, în etapa a cincea din campionatul olandez, Eredivisie. Rezultatul respectiv a venit după ce PSV a pierdut în etapa trecută cu nou-promovata Telstar. Dennis Man, doar pe bancă Antrenorul Peter Bosz l-a ţinut pe Dennis Man pe bancă, după două meciuri slabe
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu # Antena Sport
Ianis Hagi a fost introdus în teren în meciul dintre Konyaspor și Alanyaspor în minutul 66. Prințul "Regelui" este la primele minute în tricoul noii sale echipe. Ianis Hagi, în teren pentru Alanyaspor Ianis Hagi este unul dintre stranierii implicați în acest weekend la echipele lor de club. La partida dintre Konyaspor și Alanyaspor, cea
“Nu știu dacă meritam”. Cristi Chivu, compătimit după “thriller”-ul dintre Juventus și Inter # Antena Sport
Juventus și Inter Milano au oferit un derby în adevăratul sens al cuvântului, iar torinezii s-au impus cu 4-3 cu un gol marcat în prelungiri de Khephren Thuram. După meci, Igor Tudor, antrenorul "bătrânei doamne", s-a arătat extrem de fericit, însă a menționat că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil la cum s-a
Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii, chiar dacă Inter a fost învinsă de Juventus cu 3-4: “Am făcut un meci grozav” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după Juventus – Inter 4-3. Românul și-a lăudat jucătorii, chiar dacă aceștia au plecat fără puncte de la Torino. Inter a fost învinsă dramatic de Juventus, în prelungirile partidei. Adzic a marcat golul victoriei pentru „Bătrâna Doamnă", în minutul 90+2 al întâlnirii care a contat pentru etapa a 3-a
Basarab Panduru, fostul membru al Generației de Aur, a analizat remiza dintre FC Argeș și UTA Arad și a ajuns la concluzia că un fotbalist al piteștenilor ar putea ajunge la FCSB. După ce Mario Tudose a fost la un pas de a semna cu roș-albaștri din vară, fost
Juventus și Inter au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute în ultimele sezoane de Serie A. Gruparea antrenată de Igor Tudor a dat lovitura de grație în primul minut de prelungire, printr-un puști de doar 19 ani. Muntenegreanul Vasilije Adžić a fost erou pentru „Bătrâna Doamnă” și a adus trei puncte mari în […] The post Record absolut în Juventus – Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić appeared first on Antena Sport.
Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu și au venit cu o notă pentru antrenorul român, după „thrillerul” Juventus – Inter 4-3. A fost primul mare derby în Serie A pentru tehnicianul clubului din Milano. Juventus s-a impus în fața lui Inter grație unui gol marcat în prelungiri, de Adzic. A fost al 2-lea eșec la […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul appeared first on Antena Sport.
Naţionala României va evolua în grupa D, cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European din 2026, potrivit tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Belgrad. La ediţia din 2026 a Campionatului European se va implementa un nou sistem de joc. Cele 16 echipe vor evolua în patru grupe, fiecare având în componenţă două echipe […] The post România și-a aflat adversarele din grupa de la Campionatul European de polo appeared first on Antena Sport.
Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad – Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins” # Antena Sport
Real Madrid a obținut a patra victorie a sezonului în Spania, reușind să se impună în inferioritate numerică pe terenul celor de la Real Sociedad, scor 2-1. Dean Huijsen a văzut cartonașul roșu în minutul 32. Antrenorul Xabi Alonso a vorbit la finalul partidei despre jocul reușit de echipa sa, însă principala țintă a tehnicianul […] The post Xabi Alonso, sceptic în privința arbitrajului după Real Sociedad – Real Madrid: „L-am întrebat și nu m-a convins” appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus – Inter # Antena Sport
Primul gol marcat în derby d’Italia a marcat o premieră în fotbalul din “cizmă”. Reușita englezului Lloyd Kelly din Juventus – Inter a fost surprinsă dintr-un unghi inedit, altul față de filmările camerelor obișnuite. Protagonistul momentului a fost centralul întâlnirii, Andrea Colombo. Primul gol din Juventus – Inter, surprins de un “refcam” Partida de la […] The post Cristi Chivu, martor la o premieră în Serie A. Cum s-a văzut primul gol marcat în Juventus – Inter appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | Greul abia începe appeared first on Antena Sport.
Arbitrii Radu Petrescu, Marcel Bîrsan şi Iulian Călin vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a noua a Ligii 1, notează news.ro. Capul de afiș al zilei de duminică este partida dinte nou promovata Csikszereda și campioana FCSB. Duelul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora […] The post Cine va arbitra Csikszereda – FCSB. Centralul delegat de CCA appeared first on Antena Sport.
S-a vorbit mult în această vară despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj, însă atacantul a rămas sub comanda lui Andrea Mandorlini în Gruia. Neluțu Varga a investit peste două milioane de euro în aducerea sa de la Fiorentina și speră să scoată bani frumoși de pe urma plecării acestuia. Ioan Becali a […] The post Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru” appeared first on Antena Sport.
Basarab Panduru a reacționat după UTA – FC Argeș 3-3. Fostul internațional s-a declarat impresionat de Adi Mihalcea, având în vedere că echipa sa a reușit să revină de la 0-3. În opinia lui Panduru, Adrian Mihalcea a „dat dovadă că este antrenor”. Fostul internațional a lăudat deciziile tehnicianului de la UTA, din cadrul partidei […] The post Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!” appeared first on Antena Sport.
Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului # Antena Sport
Real Madrid s-a impus în fața lui Real Sociedad într-un meci din etapa a patra din La Liga, scor 2-1. Kylian Mbappe a fost decisiv pentru “galactici”, după ce a marcat și a oferit o pasă decisivă. Pentru formația lui Xabi Alonso urmează duelul cu Espanyol, în timp ce bascii vor da peste Betis Sevilla. […] The post Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului appeared first on Antena Sport.
UTA și FC Argeș au oferit cel mai spectaculos meci al rundei a noua din Liga 1. Cele două formații au remizat, scor 3-3, într-o dispută în care gruparea antrenată de Bogdan Andone a avut un avantaj de trei goluri. Piteștenii au ratat ocazia de a bifa al patrulea succes consecutiv din campionat. Mai mult […] The post Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional” appeared first on Antena Sport.
Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: “Incredibil!” # Antena Sport
Mikel Arteta a oferit prima reacție după Arsenal – Nottingham Forest 3-0. Antrenorul „tunarilor” a venit cu un val de laude pentru noii jucători ai echipei sale. În cadrul partidei din etapa a 4-a din Premier League, Zubimendi (dublă) și Gyokeres au marcat pentru Arsenal. Printre remarcații lui Arteta s-au numărat și Eberechi Eze și […] The post Mikel Arteta, val de laude pentru noii jucători de la Arsenal după 3-0 cu Nottingham Forest: “Incredibil!” appeared first on Antena Sport.
Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce # Antena Sport
Gloria Bistrița s-a deplasat sâmbătă în Liga Campionilor la handbal feminin la maghiarele de la Debrecen VSC. Sportivele pregătite de Carlos Viver au reușit o victorie senzațională, dar și dramatică în același timp. Gruparea din Liga Florilor a ajuns la două victorii consecutive în acest start de grupă, având până acum un parcurs excelent. În […] The post Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34, în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. A doua victorie pentru românce appeared first on Antena Sport.
Laurențiu Reghecampf, în finala primului turneu pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Victorie în prelungiri # Antena Sport
Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf, s-a calificat în finala CECAFA Kagame Cup, turneu care aduce laolată echipe din centrul și estul Africii. Formația românului s-a impus cu 3-1 în duelul cu APR, campioana din Rwanda. De când a preluat-o pe Al-Hilal Omdurman, Reghe are un bilanț de două victorii și două remize pe […] The post Laurențiu Reghecampf, în finala primului turneu pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Victorie în prelungiri appeared first on Antena Sport.
România, învinsă la revenirea la Mondialul de volei după 43 de ani. “Tricolorii”, eșec cu favorita la titlu # Antena Sport
Naţionala României a fost învinsă, sâmbătă, la Manila, de vicecampioana olimpică en-titre şi liderul mondial, Polonia, scor 3-0, în primul meci din grupa B a Campionatului Mondial, la care “tricolorii” s-au calificat după 43 de ani. Scorul pe seturi a fost 34-32, 25-15, 25-19. România, debut cu stângul la Mondialul de volei Tricolorii au jucat […] The post România, învinsă la revenirea la Mondialul de volei după 43 de ani. “Tricolorii”, eșec cu favorita la titlu appeared first on Antena Sport.
UTA și FC Argeș au remizat sâmbătă la Arad, în cel mai spectaculos meci al rundei de până acum. Piteștenii aveau avantaj de trei goluri în minutul 28, dar au plecat cu un singur punct. Venită după o serie de trei victorii consecutive în campionat, formația antrenată de Bogdan Andone a fost foarte aproape de […] The post UTA – FC Argeș 3-3! „Thriller” la Arad! Echipa lui Mihalcea a revenit de la 0-3 appeared first on Antena Sport.
Gică Hagi, gata să revină pe teren. Ce a spus “Regele” înaintea meciului caritabil la care participă # Antena Sport
Gică Hagi merge la Lisabona, unde urmează să participe la un meci demonstrativ în scop caritabil. Înainte de a merge în capitala Portugaliei, “Regele” a vorbit despre revenirea sa pe teren, în contextul în care ultima dată a evoluat tot într-o astfel de partidă în duelul de retragere al Generației de Aur. Acționarul majoritar de […] The post Gică Hagi, gata să revină pe teren. Ce a spus “Regele” înaintea meciului caritabil la care participă appeared first on Antena Sport.
Florentin Petre a venit cu un val de laude pentru un jucător de la Dinamo. Antrenorul secund s-a declarat impresionat de elevul lui Zeljko Kopic. Este vorba despre Cătălin Cîrjan, jucător care a primit banderola de căpitan la Dinamo, în acest sezon. Florentin Petre a dezvăluit că mijlocașul „câinilor” dă totul, chiar și la antrenamente. […] The post Florentin Petre, val de laude pentru un jucător de la Dinamo: “Parcă mă văd pe mine” appeared first on Antena Sport.
Scene incredibile pe stadionul unei echipe de Liga 2! Un bărbat s-a urcat pe instalația de nocturnă și a refuzat să coboare # Antena Sport
Scene incredibile pe stadionul unei echipe de liga a doua din România! Un bărbat s-a urcat în dimineața zilei de sâmbătă pe un stâlp care alcătuiește instalația de nocturnă a arenei și a fost convins cu greu de forțele de ordine să coboare. Bărbatul ar fi subiectul unei anchete a Direcției de Investigare a Infracțiunilor […] The post Scene incredibile pe stadionul unei echipe de Liga 2! Un bărbat s-a urcat pe instalația de nocturnă și a refuzat să coboare appeared first on Antena Sport.
Fanii lui Dinamo Kiev n-au avut milă de Blănuță. Bannerul afișat la primul meci oficial de la transfer # Antena Sport
Suporterii lui Dinamo Kiev nu au uitat de materialele pro-ruse distribuite de Vladislav Blănuță pe rețelele sociale nici măcar după ce românul a declarat pe rețelele sociale “Glorie Ucrainei”. La primul meci oficial al românului de la realizarea transferului, fanii clubului au afișat un banner și au aruncat cu obiecte neidentificate spre banca de rezerve. […] The post Fanii lui Dinamo Kiev n-au avut milă de Blănuță. Bannerul afișat la primul meci oficial de la transfer appeared first on Antena Sport.
