Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile

17:40

Scene incredibile pe stadionul unei echipe de liga a doua din România! Un bărbat s-a urcat în dimineața zilei de sâmbătă pe un stâlp care alcătuiește instalația de nocturnă a arenei și a fost convins cu greu de forțele de ordine să coboare. Bărbatul ar fi subiectul unei anchete a Direcției de Investigare a Infracțiunilor […] The post Scene incredibile pe stadionul unei echipe de Liga 2! Un bărbat s-a urcat pe instalația de nocturnă și a refuzat să coboare appeared first on Antena Sport.