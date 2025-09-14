Coliziune între un autovehicul şi o ambulanţă, la Piaţa Leu
Jurnalul.ro, 14 septembrie 2025 12:40
Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.
Acum 10 minute
12:50
Aproape 14 milioane de alegători votează în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia # Jurnalul.ro
Aproximativ 13,7 milioane de alegători din vestul Germaniei sunt chemaţi la urne duminică pentru alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al Germaniei, informează dpa.
Acum 30 minute
12:40
12:30
Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a criticat, duminică, planurile de organizarea a unor exerciții militare comune SUA-Coreea de Sud , avertizând că acestea vor avea consecințe negative, potrivit Yonhap.
Acum o oră
12:20
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante. Etapa debutează cu o cursă pe apă, desfășurată pe un lac, care aduce încă din primele momente surprize importante în clasament și incidente neașteptate pentru unele dintre echipe.
12:10
Cuvântul „gregar” este unul mai rar folosit în limbajul de zi cu zi, dar cu un sens interesant și profund.
Acum 2 ore
11:50
Richard Marles, ministrul Apărării din Australia, a anunțat duminică că Statele Unite ale Americii vor avea acces la șantierele de submarine nucleare, ca parte a pactului AUKUS, informează Reuters.
11:30
Zeci de americani au fost concediaţi pentru comentarii despre uciderea lui Charlie Kirk, considerate nepotrivite # Jurnalul.ro
Zeci de oameni - între care jurnalişti, profesori şi pompieri - au fost concediaţi de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, informează EFE.
11:10
Horoscop zilnic 15 septembrie 2025 – Zi plină de revelații și echilibru pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscop. Luni, 15 septembrie 2025, energia cosmică aduce claritate, introspecție și șanse de progres în plan personal și profesional pentru toate semnele zodiacale.
Acum 4 ore
10:50
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Jurnalul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu susține că rezultatul scrutinului parlamentar din Republica Moldova va fi decisiv pentru viitorul țării și pentru securitatea României.
10:40
Geo Bogza, o viață plină de pasiune, revoltă și geniu, portretul unui titan al literaturii române # Jurnalul.ro
La 32 de ani de la trecerea în eternitate a lui Geo Bogza, ne întoarcem cu pietate și curiozitate către opera și viața acestui spirit incandescent al literaturii române. Scriitor incomod, jurnalist pasionat, teoretician avangardist și observator atent al realităților sociale, Geo Bogza ne-a lăsat o moștenire complexă și provocatoare, care continuă să ne invite la reflecție asupra istoriei, valorilor și identității noastre.
10:30
„Dreptatea nu șterge suferința” – Dan Voiculescu reacționează după decizia ICCJ privind abuzurile comise de Camelia Bogdan în dosarul ICA # Jurnalul.ro
În urma deciziei definitive din 11 septembrie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a constatat că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis mai multe abuzuri în soluționarea dosarului privatizării ICA, profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul personal o reacție emoționantă.
10:30
Lecțiile dure ale lui Saturn: Următoarele 6 luni sunt un test dur pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Saturn retrograd s-a întors în Pești și aduce ultima șansă de a-ți corecta direcția. Dacă între 2023 și 2025 ai simțit că viața te-a pus la încercare, află că aceste luni vor fi esențiale pentru a încheia ciclul și pentru a-ți consolida lecțiile despre limite personale, spiritualitate și autenticitate.
10:30
Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului în municipiul București, cer variabil și vânt moderat, fără avertizări de vreme severă.
10:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării. De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice.
10:10
De ce trebuie să renunți la consumul excesiv de alcool după 60 de ani pentru a-ți proteja memoria # Jurnalul.ro
Sănătatea creierului este o investiție pe termen lung, iar obiceiurile din prezent pot face diferența între o bătrânețe activă și una marcată de probleme cognitive. Specialiștii atrag atenția că un obicei aparent banal poate accelera declinul memoriei după 60 de ani: consumul excesiv de alcool.
10:00
Diplomație belicoasă: Polonia acuză Budapesta de "şantaj" în privința aderării Ucrainei la UE # Jurnalul.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că "şantajează" Uniunea Europeană, blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează AFP.
09:50
3 zodii care atrag prosperitatea pe 14 septembrie 2025. Luna în Gemeni aduce decizii importante și câștiguri neașteptate # Jurnalul.ro
Pe 14 septembrie 2025, Luna în fază de Primul Pătrar în Gemeni ne îndeamnă să luăm decizii rapide și înțelepte. Este un moment astral favorabil pentru a face alegeri clare, fără regrete, și pentru a atrage oportunități care aduc prosperitate. Trei zodii sunt privilegiate de această energie cosmică și pot avea parte de câștiguri financiare, idei valoroase și stabilitate pe termen lung.
09:10
Iată câteva idei inspirate pentru aranjamente florale de toamnă, care să aducă frumusețea sezonului în casă:
Acum 6 ore
08:50
Divorțurile din cauza problemelor de somn au crescut în ultimii ani. În pofida unor idei romantice care spun că partenerii dorm mai bine împreună, adevărul este că somnul alături de o altă persoană perturbă odihna.
08:30
Toamna vine cu aromele ei inconfundabile, iar dovleacul este vedeta sezonului.
08:10
Rafinăria Kirishi, din regiunea Leningrad a fost ținta unui atac ucrainean cu drone, atac ce a provocat un incendiu. Potrivit guvernatorului regiunii, incendiul a fost stins și nu au fost înregistrate victime.
07:50
Acneea este una dintre cele mai frecvente probleme dermatologice, afectând milioane de adolescenți și tineri din întreaga lume.
07:30
Corbii pot estima cât timp a trecut folosind activitatea anumitor neuroni din creier, arată un studiu publicat miercuri în jurnalul Nature Communications.
07:10
În săptămâna 15-21 septembrie 2025, iubirea adevărată bate la ușa a cinci zodii.
Acum 8 ore
06:10
Sezonul eclipselor se încheie cu oportunități și schimbări pozitive.
Acum 12 ore
00:30
Majoritatea adulților din SUA consideră că alegerile personale reprezintă un factor al sărăciei # Jurnalul.ro
Majoritatea adulților din SUA consideră că alegerile personale sunt un factor major al sărăciei și al lipsei de adăpost, potrivit unui nou sondaj, în timp ce puțini dau vina pe lipsa sprijinului guvernamental, potrivit AP.
00:20
Carnea de curcan este una dintre cele mai sănătoase și mai echilibrate opțiuni pentru un stil de viață activ și o dietă variată.
00:10
Președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, a decis să mute Crăciunul pe 1 octombrie. Măsura a fost aplicată și în trecut fiind justificată de câștigurile economice. Oponenții lui Maduro îl acuză pe președinte că decizia are un scopul de a camufla criza politică din Venezuela.
Acum 24 ore
23:50
Bărbatul acuzat de tentativă de asasinare a lui Trump și-a cerut scuze potențialilor jurați # Jurnalul.ro
Bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în timp ce juca golf anul trecut în sudul Floridei a stat în fața unui grup de potențiali jurați într-o sală de judecată și a spus că „îi pare rău că v-a adus pe toți aici”, potrivit AP.
23:30
August 2025 a fost a treia cea mai fierbinte lună august înregistrată vreodată pe Pământ! # Jurnalul.ro
Cele mai fierbinți două luni august înregistrate vreodată rămân 2023 și 2024, potrivit Le Figaro.
23:10
„Only Murders in the Building” revine cu al cincilea sezon, iar Ed Sheeran se întoarce cu noul album # Jurnalul.ro
„Only Murders in the Building”, cu Selena Gomez, revine cu al cincilea sezon, iar Ed Sheeran se întoarce cu noul album pop „Play”. Acestea sunt doar câteva dintre noutățile din domeniul televiziunii, filmului, muzicii și jocurilor care vor ajunge în curând pe dispozitive, scrie AP.
22:50
Partajarea abonamentului Amazon Prime cu un membru al familiei sau un prieten din afara familiei se va putea face doar contra-cost, potrivit CNN.
22:40
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a oferit detalii despre acțiunile întreprinse după pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Acesta a afirmat că momentan se așteaptă raportul final al misiunii.
22:30
Actrița Emily Osment din serialul „Hannah Montana” a divorțat de muzicianul Jack Farina # Jurnalul.ro
Hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei dintre Osment și muzicianul Jack Anthony Farina a intrat în vigoare în această săptămână, după o perioadă de așteptare obligatorie de șase luni, potrivit AP.
22:20
Nou mesaj RO-Alert în județul Tulcea privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian # Jurnalul.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis, sâmbătă, un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului, avertizând populația asupra riscului căderii unor obiecte din spațiul aerian.
22:10
Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a pierdut dramatic Derby d’Italia contra lui Juventus, scor 4-3, într-un meci spectaculos disputat în etapa a treia din Serie A. Milanezii au condus pe tabelă, dar au fost învinși în prelungiri de torinezi.
22:10
Suntem în mijlocul sezonului Fecioarei și, în pofida faptului că sezonul Fecioarei din acest an aduce partea sa de haos din cauza eclipselor, energia încă poartă invitația sa caracteristică: claritate, vindecare și o resetare necesară.
21:50
Judecătorul care bate un protestatar, opera lui Banksy, îndepărtată de pe fațada tribunalului Londra # Jurnalul.ro
O nouă pictură murală realizată de artistul stradal Banksy, în care un judecător lovește cu ciocanul un protestatar neînarmat, va fi îndepărtată de pe un perete din fața uneia dintre cele mai emblematice instanțe din Londra, au anunțat autoritățile citate de AP.
21:30
Starea de spirit a piețelor europene se înrăutățește pe fondul incertitudinii politice din Franța # Jurnalul.ro
Acțiunile europene sunt așteptate să rămână stabile sau să scadă, după ce prim-ministrul francez Francois Bayrou și guvernul său au pierdut votul de încredere din parlament.
21:10
Giganții auto europeni contraatacă prin lansarea de noi modele la conferința IAA Mobility din München, încercând să își păstreze cota de piață pe măsură ce producătorii chinezi câștigă rapid teren pe teritoriul lor.
21:00
Zelenski despre drona care a pătruns în România: Este o extindere evidentă a războiului # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Acesta a menționat că o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproape 50 de minute în zona NATO.
21:00
Premierul Netanyahu susține că eliminarea liderilor Hamas din Qatar ar duce la închierea războiului # Jurnalul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că șefii Hamas aflați în Qatar împiedică încheierea unui acord de încetare a focului și eliberarea ostaticilor, afirmând că eliminarea lor ar scurta conflictul din Gaza.
20:50
Alertă la granița cu Ucraina – două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență sâmbătă seară pentru a intercepta o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României. Incidentul nu a pus în pericol populația, dar autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.
20:50
Un nou test numit Fastball EEG poate identifica persoanele cu risc de Alzheimer în doar trei minute. Testul măsoară cum răspunde creierul la imagini afișate pe ecran. Pacientul nu trebuie să memoreze sau să rezolve probleme.
20:30
Familia Murdoch a ajuns la un acord pentru a rezolva disputa succesiunii pentru imperiul media # Jurnalul.ro
Familia anunță că fiul cel mare al lui Rupert Murdoch, Lachlan Murdoch, va prelua controlul afacerii, potrivit The Guardian.
20:10
OpenAI se implică în producția unui film de animație intitulat Critterz, realizat în mare parte cu ajutorul tehnologiilor sale de inteligență artificială, și care ar putea avea premiera la Festivalul de Film de la Cannes, în mai 2026.
19:50
Proces în Noua Zeelandă pentru mama acuzată că și-a ucis copiii și le-a ascuns trupurile în valize # Jurnalul.ro
O femeie de origine sud-coreeană, acuzată că și-a ucis cei doi copii și le-a ascuns trupurile în valize descoperite ani mai târziu într-un depozit din Auckland, a apărut în fața instanței din Noua Zeelandă.
19:30
Cele trei zodii care se reinventează mereu: maeștrii transformării și ai noilor începuturi # Jurnalul.ro
Unele zodii par să fi descoperit secretul reinventării continue. În loc să rămână blocate în rutină sau să caute perfecțiunea în viața de zi cu zi, acestea aleg schimbarea constantă – fie că vorbim despre aspect, stil de viață sau mentalitate.
19:10
Chatboții pot afecta sănătatea mintală și sunt un semnal de alarmă pentru viitorul A.I. # Jurnalul.ro
Nate Soares, președintele Machine Intelligence Research Institute, avertizează că impactul negativ al chatboților asupra sănătății mintale arată riscurile neintenționate ale AI-ului și prefigurează pericole mult mai mari odată cu apariția super-inteligenței artificiale, potrivit The Guardian.
19:00
RO-Alert Tulcea: cetățenii, avertizați să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer # Jurnalul.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.
