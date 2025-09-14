Ministrul de externe al Arabiei Saudite participă la summitul arab-islamic
Bursa, 14 septembrie 2025 12:40
Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Prinţul Faisal bin Farhan, a ajuns în Doha pentru a participa la întâlnirea pregătitoare a miniştrilor de externe pentru un summit extraordinar comun arab-islamic.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
12:40
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a declarat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea avea un rol în susţinerea unei soluţii de pace pentru războiul din Ucraina.
12:40
12:30
Andrii Hnatov: Ucraina poate limita intenţionat comunicaţiile mobile pentru a contracara atacurile cu drone ruseşti # Bursa
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti, pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor.
12:30
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, urmează să călătorească luni la Doha, pentru a participa la un summit de urgenţă al liderilor islamici şi arabi.
Acum o oră
12:00
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale # Bursa
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok şi faptul că Washingtonul cere G7 şi aliaţilor europeni să impună tarife Chinei pentru a opri achiziţiile de petrol rusesc.
Acum 2 ore
11:40
Prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a cerut crearea unei alianţe politice, de securitate şi economice între ţările islamice, ca urmare a atacului asupra Doha, capitala Qatarului.
11:30
Middle East Council on Global Affairs: Summitul din Qatar, un mesaj de solidaritate, fără aşteptări de acţiuni concrete # Bursa
Adel Abdel Ghafar, cercetător senior şi director al politicii externe la Middle East Council on Global Affairs, afirmă că summitul din Qatar reprezintă and #8222;mai mult un mesaj de solidaritate and #8221;, fără a exista aşteptări privind adoptarea unor măsuri concrete.
11:20
George Simion, la mitingul din Londra: 'Suntem alături de Elon Musk şi patrioţii britanici and #8221; # Bursa
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a participat la mitingul organizat la Londra de activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, unde a susţinut un discurs în care şi-a exprimat solidaritatea şi a mulţumit miliardarului american Elon Musk, aflat într-un conflict public cu preşedintele american Donald Trump.
11:20
Purtătorul de cuvânt al Secretarului General al Ligii Arabe, Jamal Rushdi, a declarat că summitul de la Doha transmite un mesaj de solidaritate deplină cu Qatar.
Acum 4 ore
10:50
Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat că Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică and #8222;Zircon and #8221; asupra unei ţinte din Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare and #8222;Zapad-2025 and #8221;.
10:50
Ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat pe platforma X că încălcarea spaţiului aerian românesc reprezintă and #8222;o nouă încălcare inacceptabilă a spaţiului aerian NATO and #8221;.
10:40
Ultimele 24 de ore pe frontul Rusia-Ucraina: 184 de atacuri ruseşti respinse, Pokrovsk sub foc intens # Bursa
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 184 de angajamente de luptă pe front, cele mai grele confruntări având loc în direcţia Pokrovsk.
10:30
Marco Rubio în Israel: 'Prioritatea este eliberarea tuturor ostaticilor şi asigurarea ajutorului umanitar and #8221; # Bursa
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, urmează să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor crescute în Orientul Mijlociu după atacul israelian asupra liderilor Hamas din Qatar săptămâna trecută.
10:10
AstraZeneca, cea mai mare companie listată pe bursa londoneză, a anunţat că suspendă planul de a investi 200 de milioane de lire sterline (circa 271 milioane de dolari) în centrul său de cercetare din Cambridge, unul dintre cele mai importante hub-uri de ştiinţe ale vieţii din regat.
10:10
Armata chineză a declarat că a efectuat patrulări de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine în legătură cu orice provocare.
09:50
Ministrul ucrainean al Economiei: Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale # Bursa
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington.
09:50
DOSARELE EPSTEIN RAMAN CLASIFICATE; REPUBLICANII AU BLOCAT PUBLICAREA LOR (III) Cazul Epstein şi cazul Diddy - asemănătoare, dar fără legătură vizibilă # Bursa
Nu există nicio conexiune demonstrată între Jeffrey Epstein şi Sean and #8222;Diddy and #8221; Combs, dincolo de comparaţiile tematice privind acuzaţii de trafic sexual. Totuşi, presa a evidenţiat câteva suprapuneri, inclusiv faptul că procurorul a fost acelaşi: MaureneComey, fiica fostului director FBI James Comey.
09:40
CNBC: Ram renunţă la planurile pentru un pickup complet electric, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice # Bursa
Marca americană Ram, a grupului Stellantis, renunţă la dezvoltarea unui pickup complet electric Ram 1500, invocând scăderea cererii pentru astfel de modele în America de Nord.
09:40
CNBC: Nvidia şi OpenAI pregătesc o investiţie majoră în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie # Bursa
Nvidia şi OpenAI poartă discuţii pentru a susţine o investiţie de amploare în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie, proiect care ar putea ajunge la valoarea de miliarde de dolari.
09:30
Ministerul Comerţului din China a anunţat declanşarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi înaintea noii runde de negocieri comerciale bilaterale programate între 14 şi 17 septembrie la Madrid.
09:30
Traian Băsescu: Votul diasporei pe 28 septembrie va decide viitorul Moldovei şi securitatea României # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a avertizat că alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova pot avea consecinţe directe asupra securităţii României.
09:30
Votul UE privind reducerea emisiilor pentru 2040, programat săptămâna viitoare, a fost amânat după ce mai multe state membre, inclusiv ţara noastră, au solicitat o discuţie la nivel de lideri înainte de adoptarea unei decizii finale.
09:20
Rubio: Incursiunile dronelor ruseşti în Polonia sunt and #8222;inacceptabile şi periculoase and #8221; # Bursa
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a catalogat pătrunderea fără precedent a dronelor ruseşti în Polonia drept and #8222;inacceptabilă, regretabilă şi periculoasă and #8221;, dar a precizat că nu este încă clar dacă Moscova a vizat deliberat teritoriul polonez.
09:20
Radu Miruţă: Nu există nicio decizie a coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor la alimente # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a infirmat declaraţia purtătoarei de cuvânt a Guvernului privind renunţarea la plafonarea preţurilor la alimentele de bază.
Acum 24 ore
21:50
Netanyahu: Eliminarea liderilor Hamas din Qatar, cheia pentru eliberarea ostaticilor şi oprirea războiului din Gaza # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că eliminarea liderilor Hamas aflaţi în Qatar ar elimina principalul obstacol în eliberarea ostaticilor şi în oprirea războiului din Gaza.
21:20
Forţele Aeriene Române au interceptat sâmbătă o dronă rusească ce a pătruns în spaţiul aerian al României, însă populaţia nu a fost expusă niciunui pericol.
21:20
AFP: Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de graniţele sale # Bursa
O rafinărie a companiei Başneft din republica rusă Başkiria, situată pe râul Volga, a fost afectată de un incendiu sâmbătă, în urma unui atac cu drone.
21:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe X, că drona interceptată de România a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a survolat timp de 50 de minute spaţiul aerian al NATO.
20:50
20:30
Mii de persoane au ieşit pe străzile Londrei la un marş organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce, în paralel, militanţii anti-rasism au organizat un contra-protest.
20:00
Mihai Fifor: 'PSD nu a decis eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază and #8221; # Bursa
Mihai Fifor, liderul PSD Arad, afirmă că social-democraţii nu au fost de acord cu eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază şi că subiectul nici măcar nu a fost discutat în şedinţele coaliţiei de guvernare.
19:40
O dronă rusească a încălcat sâmbătă după-amiază spaţiul aerian al României, în zona Chilia Veche, în timpul unui atac al Moscovei asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.
19:10
Tusk: Au început operaţiunile preventive ale forţelor aeriene poloneze şi aliate în spaţiul nostru # Bursa
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat că, din cauza ameninţării reprezentate de dronele ruseşti care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, au început operaţiuni preventive ale aviaţiei poloneze şi aliate în spaţiul aerian al ţării.
19:00
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare pe fondul tensiunilor cu Rusia # Bursa
Mii de polonezi s-au înscris la antrenamente militare voluntare, în timp ce armata încearcă să-şi consolideze rândurile cu personal profesionist şi voluntari, pe fondul temerilor crescânde legate de agresiunea Rusiei.
18:50
Ucraina descoperă tot mai multe componente electronice ruseşti şi belaruse în rachetele lansate asupra sa # Bursa
Ucraina a descoperit tot mai multe componente electronice ruseşti şi belaruse în rachetele lansate asupra sa, semnalând că Moscova reuşeşte să înlocuiască treptat cipurile occidentale pe care se baza anterior, a declarat un înalt oficial ucrainean.
18:40
Lituania şi Letonia închid parţial spaţiul aerian; Franţa şi Germania sporesc supravegherea în urma exerciţiilor Rusiei şi Belarusului # Bursa
Lituania şi Letonia şi-au intensificat măsurile de securitate şi au anunţat închideri parţiale ale spaţiului aerian. Belarus a precizat că exerciţiile militare vor avea loc în apropiere de Borisov, la est de Minsk.
18:30
Tensiuni la graniţa UE: Rusia şi Belarus desfăşoară manevre militare, Polonia închide frontiera # Bursa
Declaraţia Kremlinului cu privire la încetarea negocierilor de pace cu Ucraina a venit în contextul în care Rusia şi Belarus au început exerciţii militare la scară largă, provocând alarmă de-a lungul flancului estic al NATO, la câteva zile după ce Varşovia a acuzat Moscova de trimiterea unor drone de atac peste spaţiul aerian polonez, o escaladare majoră care a stârnit tensiuni în Europa.
18:00
Richard Marles: Australia investeşte 12 miliarde $ în facilităţi de apărare pentru submarinelor nucleare AUKUS # Bursa
Australia a anunţat că va investi 12 miliarde de dolari australieni (aproximativ 8 miliarde de dolari americani) pentru a înfiinţa facilităţi de apărare în vestul ţării, pentru a susţine livrarea submarinelor în cadrul acordului nuclear AUKUS.
17:50
Daniel David: 'Dacă moţiunea AUR trece, îmi voi da demisia din funcţia de ministru al Educaţiei and #8221; # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că îşi va prezenta demisia dacă moţiunea simplă pe educaţie depusă de AUR va fi adoptată de Parlament.
17:30
Emisarul american Adam Boehler a anunţat în timpul unei vizite rare la Kabul, că Statele Unite şi guvernul taliban vor realiza un schimb de prizonieri.
17:10
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru posibila renunţare, începând cu 1 octombrie, la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.
17:00
Preşedintele Nepalului, Ramchandra Paudel, a dizolvat parlamentul şi a convocat alegeri anticipate pe 5 martie, după o săptămână de violenţe soldate cu victime, care s-au încheiat odată cu numirea primei femei prim-ministru din ţară.
16:40
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii, autorităţile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO.
16:30
Ioana Dogioiu: 'Decizia neprelungirii plafonării adaosului la alimente a fost luată de coaliţie fără opoziţie and #8221; # Bursa
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv.
16:20
The Atlantic: Tesla îşi mută atenţia de la maşini către roboţi şi robotaxiuri - 'Master Planul IV and #8221; al lui Elon Musk generează controverse # Bursa
Deşi Tesla rămâne unul dintre liderii industriei vehiculelor electrice, and #8222;Master Planul IV and #8221; al lui Elon Musk marchează o schimbare radicală de direcţie.
16:10
Daniel David: Anul şcolar a început bine, în doar 1,8% dintre şcoli exista o anumită formă de boicot # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că începutul anului şcolar a fost unul bun, în ciuda nemulţumirilor exprimate de cadrele didactice.
16:10
Trump anunţă că va impune sancţiuni Rusiei atunci când toate ţările NATO vor face acelaşi lucru # Bursa
Donald Trump a anunţat că a trimis o scrisoare tuturor ţărilor NATO, în care le transmite că este dispus să impună sancţiuni dure Rusiei, cu condiţia ca toate statele Alianţei să adopte aceeaşi măsură şi să renunţe la achiziţia de petrol rusesc.
15:10
Un val de atacuri aeriene a ucis cel puţin 32 de persoane în Gaza City în timp ce Israelul îşi intensifică ofensiva şi îndeamnă palestinienii să evacueze.
15:00
România a trimis până acum 23 de pachete de ajutor militar Ucrainei, acestea fiind stabilite împreună cu armata ucraineană, în funcţie de nevoile de pe front şi de resursele disponibile ale armatei române.
14:40
AP News: Wall Street marchează noi recorduri pe aşteptări de reducere a dobânzii cheie de către Fed # Bursa
Bursa de la New York a continuat trendul ascendent, marcând noi recorduri istorice după publicarea unor date economice mixte care menţin deschisă perspectiva unei reduceri a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală (Fed).
