Ucraina a atacat centrul de comunicaţii al Flotei Ruse a Mării Negre: „Asigura controlul unităţilor Flotei Mării Negre a Federaţiei Ruse”
Aktual24, 14 septembrie 2025 12:40
Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei a raportat că Marina ucraineană a atacat centrul de comunicaţii din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, care asigura controlul unităţilor Flotei Ruse a Mării Negre, informează duminică EFE, citată de Agerpres. „În noaptea de 11 septembrie, unităţi ale Forţelor Navale au atacat centrul de […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
12:50
Marco Rubio, în Israel, în ciuda atacului din Qatar. Scopul călătoriei secretarului de stat este de a asigura Israelul de sprijinul SUA # Aktual24
Secretarul de stat american, Marco Rubio, începe duminică o vizită în Israel, după ce a exprimat sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru aliatul său în războiul împotriva Hamas, în ciuda unui atac israelian în Qatar care a stârnit condamnări. Această vizită are loc în ciuda faptului că președintele american Donald Trump s-a arătat contrariat de […]
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:20
Kievul estimează că are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentrui apărare în 2026, chiar dacă războiul se încheie. De unde ar putea veni banii # Aktual24
Ucraina a anunțat că are nevoie de cel puțin 120 de miliarde de dolari anul viitor pentru a lupta împotriva invaziei Rusiei și ar avea nevoie de o sumă similară pentru a-și menține armata, chiar dacă războiul se încheie. Ucraina cheltuiește aproximativ o treime din întreaga sa producție economică pentru apărare și se bazează pe […]
12:20
Un atac al Rusiei asupra unei țări NATO este iminent, crede majoritatea germanilor. Care ar putea fi țara vizată # Aktual24
Escadrilele de drone rusești din spațiul aerian al Poloniei alarmează Occidentul. Peste 60% dintre germani se tem de un atac iminent al trupelor Kremlinului asupra teritoriului NATO. Conform sondajului, jumătate pledează pentru sancțiuni imediate în sectorul energetic. În urma incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian polonez, un sondaj arată că majoritatea germanilor sunt îngrijorați de […]
Acum 4 ore
10:30
Papa Leon împlinește astăzi 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de la noul reprezentant al SUA la Vatican # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai a acestui an, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, Suveranul Pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch, de la Portillo’s, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din Chicago, Statele Unite. […]
09:20
Slujba comemorativă a lui Charlie Kirk va avea loc pe stadionul din Arizona, în 21 septembrie. Sunt așteptați să participe și Trump, JD Vance şi Marco Rubio # Aktual24
Slujba comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane. Turning Point USA, organizaţia cofondată de Kirk, a făcut anunţul pe reţelele de socializare, invitând publicul să celebreze „viaţa sa remarcabilă şi moştenirea sa durabilă”, conform […]
Acum 6 ore
08:30
Un nou incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad unde se află rafinăria, a susținut că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte. […]
07:40
Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis o prognoză meteo pentru următoarea sătpămână, pentru perioada 15-20 septembrie 2025. Potrivit ANM, valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la această dată, în cea mai mare parte a teritoriului. Temporar cerul va avea înnorări și vor fi averse și descărcări electrice, […]
Acum 24 ore
23:30
Ministrul Apărării: ”Avioanele noastre F-16 au fost foarte aproape să dea jos drona rusească” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, sâmbătă seară, la Antena 3, că avioanele F-16 ale Forţelor Aeriene Române, ridicate pentru interceptarea dronei care a pătruns în spaţiul aerian al României, au fost foarte aproape să o doboare. Aparatul fără pilot și-a schimbat însă direcția de zbor şi a părăsit teritoriul României, întorcându-se către Ucraina. „Avioanele […]
22:20
George Simion a protestat la Londra, ”Cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață” # Aktual24
Liderul AUR, George Simion, a participat la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști de extrema dreaptă. „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!” a scris George Simion într-o postare pe Facebook. ”Suntem cu toții aici pentru […]
22:10
Poliția olandeză a arestat zeci de persoane după ce Extinction Rebellion a blocat autostrada A12 în Haga # Aktual24
Poliția olandeză a arestat, sâmbătă, zeci de activiști climatici, după ce aproximativ 100 de manifestanți aparținând mișcării Extinction Rebellion au ocupat autostrada A12 din Haga pentru a cere încetarea subvențiilor guvernamentale pentru combustibilii fosili, potrivit NL Times. Forțele de ordine i-au avertizat pe protestatari să părăsească carosabilul, spunând că altfel vor fi îndepărtați cu forța. […]
22:00
Germania: Mii de demonstranți au manifestat la Poarta Brandenburg împotriva războiului din Gaza # Aktual24
Mii de oameni au manifestat, sâmbătă, împotriva războiului din Fâșia Gaza în fața Porții Brandenburg din Berlin, organizat de Politiciana Sahra Wagenknecht. La demonstrație au participat susținători importanți, precum actorul Dieter Hallervorden, muzicianul Peter Maffay și rapperul Massiv. Evenimentul s-a încheiat în jurul orei 16:30 și a fost în mare parte lipsit de evenimente, potrivit […]
21:40
Primarul unui district din Istanbul și 47 de funcționari au fost reținuți pentru fapte de corupție # Aktual24
Autoritățile turce l-au reținut sâmbătă pe primarul unui district din Istanbul, împreună cu alți 47 de funcționari, pentru fapte de corupție, ca parte a unei represiuni tot mai ample împotriva principalului partid de opoziție din țară. Agenția de știri Anadolu, administrată de stat, a declarat că biroul procurorului șef al Istanbulului a ordonat reținerile în […]
21:30
O dronă ucraineană a provocat un incendiu la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia # Aktual24
O dronă ucraineană a lovit unul dintre cele mai mari rafinării din Rusia, declanșând un incendiu și provocând pagube minore, a declarat un oficial rus. Complexul, care aparține companiei petroliere ruse Bashneft, se află la periferia orașului Ufa, din centrul Rusiei, la aproximativ 1.400 km de linia frontului din Ucraina, potrivit The Guardian. Videoclipurile postate […]
21:20
Netanyahu sugerează că atacul din Qatar nu a reușit să ucidă liderii Hamas, care ar trebui să fie vizați din nou # Aktual24
Pe fondul semnelor tot mai numeroase că atacul israelian de marți asupra liderilor Hamas din Qatar a eșuat, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a sugerat că aceștia sunt încă în viață și ar trebui să fie vizați din nou, potrivit The Times of Israel. „Șefilor teroriștilor Hamas [sic] care locuiesc în Qatar nu le pasă de oamenii […]
21:00
Presshub: Politizarea Camerei de Conturi Bihor: oameni de partid și condamnați, în funcții-cheie # Aktual24
Unul este Liviu Sabău Popa, fost consilier local, iar celălalt este George Fărăianu, condamnat definitiv cu suspendare, fost vicepreședinte al filialei județene de partid. Apar noi acuzații de presiuni și de politizare excesivă a Curții de Conturi. Liviu Sabău Popa a fost consilier local în Oradea și director economic al Serviciului de Ambulanță, după care […]
21:00
Volodimir Zelenski, despre drona interceptată în spațiul aerian românesc: “Drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi a operat în spaţiul aerian al NATO timp de 50 de minute. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia” # Aktual24
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută […]
21:00
Acord între Franța și Marea Britanie privind returnarea migranților care au traversat Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici. Zborurile de depotare sunt așteptate să înceapă săptămâna viitoare # Aktual24
Primele zboruri de deportare a migranților în cadrul noului acord de returnare dintre Regatul Unit și Franța sunt așteptate să înceapă săptămâna viitoare. Schema pilot „unu intră, unul iese” a fost instituită ca parte a unui acord anunțat de premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron în timpul vizitei sale de stat în […]
20:50
Alertă în Polonia, noi incursiuni ale dronelor Rusiei. Aeroportul din Lublin a fost închis „ca măsură preventivă” # Aktual24
„Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis”, au declarat autorităţile poloneze. Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în […]
20:50
Aproximativ 50.000 de persoane au participat, sâmbătă, la Marșul pentru Umanitate pro-palestinian din centrul orașului Auckland, a afirmat gruparea Aotearoa pentru Palestina. Poliția din Noua Zeelandă a estimat prezența la 20.000. O purtătoare de cuvânt al Aotearoa pentru Palestina a subliniat că a fost cel mai mare marș din Noua Zeelandă în sprijinul palestinienilor de […]
20:40
Demonstrație anti-imigrație la Londra. Nouă persoane arestate. Elon Musk s-a alăturat protestatarilor via video. Un contraprotest a avut loc în apropiere # Aktual24
Aproximativ 110.000 de persoane au participat, sâmbătă, la Londra, la un miting pentru „libertatea de exprimare”, „Unite the Kingdom” (Uniţi Regatul), organizat de activistul anti-imigație Tommy Robinson, adept al ideologiei MAGA și al președintelui Trump. Manifestanţii cer și demisia premierului Keir Starmer, însă imigraţia ilegală rămâne în prim-plan. Contraprotestul „Stand Up to Racism” (Ridicaţi-vă împotriva […]
20:40
România a doborât o dronă rusească, anunță presa din Turcia. Ce spune Ministerul Apărării de la București # Aktual24
Forțele românești au doborât sâmbătă o dronă rusă Shahed care a intrat în spațiul aerian al țării din regiunea Odesa a Ucrainei, anunță Turkyie Today. Incursiunea dronei a declanșat alerte de urgență pentru locuitorii din Tulcea, România, avertizându-i cu privire la posibile căderi de resturi din activitatea aeriană. Avioanele de vânătoare F-16 românești au interceptat […]
20:20
Polonia, operațiune cu avioane de vânătoare la granița cu Ucraina. Aeroportul din Lublin a fost închis „ca măsură preventivă” # Aktual24
„Avioane poloneze şi aliate au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spaţiul aerian polonez din cauza ameninţării cu atacuri cu drone dinspre Ucraina vecină, iar aeroportul din oraşul Lublin, din estul Poloniei, a fost închis”, au declarat autorităţile poloneze. Comandamentul operaţional al forţelor armate poloneze a declarat că avioanele au participat la o operaţiune în […]
19:40
RO-Alert în zona de nord a judeţului Tulcea, din cauza dronelor rusești. Două aeronave F-16 „au detectat o dronă în spațiul aerian național” # Aktual24
ISU Tulcea a transmis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Astfel, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a […]
19:30
Trump spune că este pregătit să impună „sancțiuni majore” Rusiei, dacă și țările NATO vor face același lucru # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că este „gata să impună sancțiuni majore Rusiei,” odată ce și toate țările NATO vor începe „să facă același lucru” și să își oprească achizițiile de petrol de la Moscova. Astfel, potrivit CNBC, Trump a scris pe reteaua sa, Truth Social, că a trimis “o scrisoare” tuturor țărilor NATO […]
19:30
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, sâmbătă, la Madrid, în urma unei explozii la barul „Mis Tesoros” din cartierul Puente de Vallecas. Trei pesoane sunt în stare critică și două în stare gravă, potrivit serviciilor de urgență din Madrid. Explozia a provocat daune structurale clădirii rezidențiale în care este barul, potrivit euroweeklynews. 13 […]
19:10
Ploiești: O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate, salvată de doi polițiști și un jandarm # Aktual24
O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploiești a fost salvată, sâmbătă, de polițiști și jandarmi. Incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112. La fața locului au ajuns de urgență doi agenți de poliție din cadrul Secției nr. 1 Poliție Ploiești și un […]
18:10
Un țăran din Mureș a fost atacat de urs în timp ce lucra pe câmp: ”A suferit leziuni corporale” # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 66 de ani din comuna Hodac a fost atacat de urs în timp ce lucra pe câmp, a informat, sâmbătă, ISU Mureş. Conform sursei citate, bărbatul fost atacat de un urs, în timp ce desfăşura activităţi agricole, în extravilanul localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac. „În urma incidentului, bărbatul a […]
17:40
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii – anunț al ministrului Apărării # Aktual24
Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, aşa cum au procedat şi polonezii, autorităţile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV. „Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul […]
17:00
Are Georgescu susținători printre generalii Armatei Române? Precizările ministrului Apărării: ”Deloc. Sunt oameni loiali României, loiali alianţelor şi parteneriatelor pe care le avem” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări „cu mâna pe inimă” că nu există generali în Armata Română care să fie „fani” ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu, susţinând că aceştia sunt fideli României şi structurilor NATO. Prezent sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Moşteanu a fost întrebat dacă „a simţit” […]
16:30
Primele detalii, cum i-a ajutat militar România pe cei din Ucraina. Ministrul Apărării: ”Au fost 23 de pachete care au plecat către Ucraina” # Aktual24
România a trimis Ucrainei 23 de pachete de ajutoare militare, acestea fiind stabilite împreună cu armata din ţara vecină, în funcţie de nevoile acesteia, dar şi de stocurile armatei române, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Prezent sâmbătă la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Moşteanu a fost întrebat dacă ştie în ce a […]
16:20
Bolojan s-a săturat de dezinformările PSD. Guvernul anunță oficial că ”decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare fără nicio opinie contrară” # Aktual24
Guvernul Bolojan a anunțat, sâmbătă, ”decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. Sorin Grindeanu anunțase anterior că nu știe nimic și că ”va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare”. ”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare. Coaliția […]
16:00
Sute de tineri arestati, în Italia, într-o acțiune împotriva criminalităţii juvenile. Infracţiuni motivate de ură, pe reţelele de socializare # Aktual24
Aproximativ 380 de tineri au fost arestaţi şi alţi 1.100 au fost denunţaţi în Italia într-o operaţiune împotriva „primului nivel” de criminalitate, acuzaţi de diverse infracţiuni precum trafic de droguri, deţinere de arme sau infracţiuni motivate de ură pe reţelele de socializare, potrivit Agerpres. Poliţia a coordonat această operaţiune la scară largă în întreaga Italie […]
15:40
Cozi uriașe în Rusia la benzină. 20 de regiuni afectate, prețurile benzinei au explodat – VIDEO # Aktual24
Federația Rusă se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de combustibil din ultimii ani, ca urmare a atacurilor repetate cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol. Mass-media de stat și regională recunoaște amploarea problemei, chiar dacă oficialii de la Moscova încearcă să minimalizeze impactul loviturilor asupra infrastructurii energetice. Rafinării distruse, producție redusă cu […]
15:30
O investigație de presă a identificat 130.150 de soldați ruși morți în Ucraina. Rusia a pierdut peste un milion de soldați de la începutul invaziei # Aktual24
Kremlinul ține secret numărul de militari ruși care și-au pierdut viața de la începutul „operațiunii speciale” a Moscovei în Ucraina însă o investigație de presă în Rusia a descoperit probe care confirmă identitatea a cel puțin o parte din militarii care au murit pe front. Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al […]
15:20
Vicepremierul USR dă asigurări: ”Bolojan nu va demisiona dacă CCR respinge Pachetul 2. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta” # Aktual24
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu afirmă că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze în cazul în care Curtea Constituţională (CCR) respinge Pachetul 2 de reformă, adoptat recent de Parlament. ”Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”. Vicepremierul Ionuţ Moşteanu a fost întrebat dacă se aşteaptă […]
15:10
”Organul lui Ciolacu”. Vicepremierul Moșteanu vine cu precizări: ”Eu sunt sigur, 90%, că Marcel Boloş i-a dat această perspectivă şi a inventat această găselniţă” # Aktual24
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susţine că fostul ministru al Finanţelor Marcel Boloş l-a învăţat pe Marcel Ciolacu să nu mai facă rectificare bugetară şi să aloce bani din fondul de rezervă al Guvernului. ”Eu sunt sigur, 90%, că Marcel Boloş i-a dat această perspectivă şi a inventat această găselniţă. Este un tip foarte creativ din punctul […]
14:40
Politico: Escaladarea comisă de Rusia necesită un răspuns ferm. Administrația Trump ar trebui să renunțe la interdicția impusă Ucrainei de a utiliza rachete americane pentru a lovi teritoriul Rusiei # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin testează hotărârea Occidentului, iar escaladarea comisă în Polonia necesită un răspuns ferm, au scris Peter Doran de la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD) și John Hardie, director adjunct al Programului Rusia al FDD, în influenta publicație Politico. Incursiunea fără precedent a Rusiei cu drone în Polonia marchează prima dată când avioanele […]
14:20
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, întrebat dacă România va trimite militari în războiul din Ucraina: „Minciuni care îl ajută doar pe Putin” # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat la Prima TV, în emisiunea Insider Politic, că România nu va trimite militari în războiul din Ucraina. Moşteanu a adăugat că Putin şi-a găsit în România oameni care au reuşit cu reţelele sociale să otrăvească spaţiul public cu tot felul de minciuni. „Asta este o minciună şi o speculaţie. […]
14:00
”Aş vrea cu certitudine să lupt pentru a-mi proteja copilul”. Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare # Aktual24
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare, în timp ce armata poloneză încearcă să-şi completeze rândurile cu personal profesionist şi cu voluntari, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la agresiunea militară a Rusiei, informează sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. La şase kilometri de graniţa cu Rusia, în nordul Poloniei, Agnieszka Jedruszak, […]
14:00
Donald Trump cere Europei să împună tarife vamale de 100% importurilor din China şi India pentru „a pune presiune” pe Vladimir Putin # Aktual24
Președintele SUA a făcut o cerere „extraordinară” pentru a forța Rusia să pună capăt invaziei Ucrainei. Propunerea președintelui Donald Trump vine pe fondul frustrării Casei Albe față de dificultatea de a negocia un acord de pace și a atacurilor aeriene din ce în ce mai agresive ale Rusiei asupra Ucrainei. Astfel, preşedintele american Donald Trump […]
13:20
În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane pe bulevardul Nicolae Romanescu, din municipiul Craiova. La fața locului au intervenit de urgență echipaje numeroase de polițiști și jandarmi. O parte dintre persoanele implicate au părăsit zona imediat după incident, însă au fost […]
13:20
Surferii au urmărit „valul perfect” cel puțin din anii 1960. Surf Abu Dhabi le oferă o versiune apropiată a acestuia, la un preț de puțin peste 150 de dolari per val. Ideea valului perfect a fost cimentată în psihicul surferilor de „The Endless Summer”, un documentar din 1966 despre doi surferi californieni aflați într-o călătorie […]
13:10
Cugir: Un tânăr a fost reținut după ce a spart la întâmplare geamurile a două apartamente # Aktual24
Un tânăr din Cugir a fost reţinut de poliţişti după ce, fără a avea un motiv întemeiat, a distrus prin lovire cu un corp dur geamurile a două apartamente, provocând o stare de temere locatarilor, potrivit unui comunicat transmis, sâmbătă, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. „Din cercetări a reieşit că, în seara […]
13:10
Cea mai mare navă de croazieră din lume, Icon of the Seas, va avea trei surori la fel de mari. O altă companie intenționează să lanseze în 2029 o navă de croazieră și mai mare # Aktual24
Cel mai mare vas de croazieră din lume, Icon of the Seas, a fost cel mai mare succes al companiei Royal Caribbean. Acum, familia Icon Class se extinde, cu trei vase-surori la fel de impresionante. Star of the Seas a intrat în serviciu în august cu itinerarii în Caraibele de Est și de Vest. Legend […]
13:00
Deși au trecut trei luni de la devastatorul accident al companiei Air India din 12 iunie, în urma căruia au murit 260 de persoane atât la bord, cât și pe uscat, inginerii încearcă deja să găsească soluții pentru a evita astfel de tragedii la scară mare în viitor. Deși conceptul poate părea nebun și ciudat, […]
Ieri
12:30
Trupele Rusiei s-au infiltrat printr-un tunel într-un oraș asediat din Ucraina. Au mers patru zile prin tunel – VIDEO # Aktual24
Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat pe linia frontului printr-un tunel subteran, au raportat observatori militari, citaţi sâmbătă de dpa. Nu este prima dată când Moscova foloseşte această tactică pentru a face progrese în zona de […]
12:10
Pentagonul a anunțat că îi va sancționa pe militarii care au postat comentarii negative despre asasinarea lui Charlie Kirk # Aktual24
Departamentul Apărării al Statelor Unite a reacționat ferm după ce mai mulți membri ai forțelor armate au publicat pe rețelele de socializare mesaje considerate batjocoritoare sau negative în legătură cu uciderea activistului conservator Charlie Kirk. Potrivit Wall Street Journal, oficialii militari au condamnat aceste reacții și au transmis că nu vor fi tolerate comportamente care […]
12:10
Când vine vorba de călătorii, oriunde te-ai afla în lume, unele lucruri nu se schimbă niciodată. McDonald’s este întotdeauna McDonald’s. Holul unui hotel este întotdeauna un hol de hotel. O demonstrație de siguranță la bordul unui zbor este întotdeauna o demonstrație de siguranță, iar o pistă de aeroport este o pistă de aeroport: o fâșie […]
11:40
Elon Musk, criticat dur de administrația Trump pentru felul cum a abordat inițiativa DOGE: „A fost un eșec catastrofal pentru buget” # Aktual24
Elon Musk a fost ținta unor critici aspre din partea administrației Trump, pentru felul cum a gestionat mult lăudatul său proiect, DOGE, vizând reducerea deficitului bugetar al SUA. Secretarul Comerțului, Howard Latnick, a declarat pentru Axios că abordarea lui Musk față de inițiativa guvernamentală DOGE s-a concentrat prea mult pe concedieri și prea puțin pe […]
