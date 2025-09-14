Ucraina a atacat centrul de comunicaţii al Flotei Ruse a Mării Negre: „Asigura controlul unităţilor Flotei Mării Negre a Federaţiei Ruse”

12:30

Luptele din jurul oraşului Kupiansk, în estul regiunii Harkov din Ucraina, se intensifică după ce soldaţi ruşi au reuşit să se infiltreze în oraşul situat pe linia frontului printr-un tunel subteran, au raportat observatori militari, citaţi sâmbătă de dpa. Nu este prima dată când Moscova foloseşte această tactică pentru a face progrese în zona de […]