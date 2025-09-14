Rusia a testat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor „Zapad”. Moscova vrea să o echipeze pe nave și submarine nucleare

19:00

Alexandru Rogobete a anunţat că lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timişoara continuă, iar finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Plăţile în valoare de 240 de milioane de euro vor fi transferate pe Programul Operaţional Sănătate, pentru ca şantierul să nu se oprească, a mai spus Rogobete care a adăugat tot cu fonduri europene vor fi finalizate și Centrul de Radioterapie Piteşti, cât şi corpul nou de clădire al Spitalului din Vaslui.