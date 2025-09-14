Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate”
Cancan.ro, 14 septembrie 2025 13:50
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, a decis că este momentul pentru o transformare pe care o dorea de mult timp. După ce și-a topit acidul hialuronic din buze, bruneta a făcut pasul […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
14:30
Cum s-a îmbrăcat soția lui Mugur Mihăescu la nunta fiicei sale. Soacra mică, apariție demnă de covorul roșu! # Cancan.ro
Soția lui Mugur Mihăescu a strălucit la nunta fiicei sale. Rodica este o prezență rară în showbiz, iar de această dată a impresionat cu apariția sa. A fost o zi specială pentru întreaga familie, iar […]
Acum 30 minute
14:10
Catinca şi Calina rup TĂCEREA după ce au fost eliminate de la Asia Express 2025: “Mama chiar a avut probleme din punctul ăsta de vedere” # Cancan.ro
Catinca și Calina au avut parte de experiența vieții lor în Asia Express, unde au experimentat viața cu un dolar în buzunar, străduindu-se să facă față probelor dificile din competiție, să își găsească transport, dar […]
Acum o oră
13:50
Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat: ”A fost un moft, nu o necesitate” # Cancan.ro
Diandra Doris, fosta ispită de la Insula Iubirii, a decis că este momentul pentru o transformare pe care o dorea de mult timp. După ce și-a topit acidul hialuronic din buze, bruneta a făcut pasul […]
Acum 2 ore
13:00
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica. Le-au umplut de bani pe dansatoarele din buric: ”Pentru voi fac toate astea” # Cancan.ro
Pescobar și Alex Bodi au făcut show la o nuntă, în Cernica! Afaceriștii nu s-au uitat la bani și au dat bancnote fără număr la dansatoare și lăutari. Paul Nicolau a fost cel care a […]
12:50
Ce sumă uriașă plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a băiețelului lor. Unde învață Alexandru # Cancan.ro
Tot mai multe vedete din România aleg școlile private pentru copiii lor, iar pe lista celor care au început anul școlar la unități de top se numără și Alexandru, băiețelul de șase ani al lui […]
Acum 4 ore
12:30
Monica Gabor, mesaj public pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium # Cancan.ro
Monica Gabor a reacționat, după ce Cătălin Botezatu a inclus-o pe Irina Columbeanu în prezentarea sa de modă din cadrul Festivalului Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca. Află, în articol, ce i-a transmis fosta soție a […]
12:00
Ispita Teodora îl pune din nou la zid pe Marian Grozavu. A răbufnit după finala Insula Iubirii: ”M-am simțit folosită. A vrut să-și promoveze businessul” # Cancan.ro
Teodora Racoș, una dintre cele mai comentate ispite din noul sezon Insula Iubirii, a decis să rupă tăcerea. Frumoasa șatenă, care de 12 ani locuiește la Londra și are o carieră solidă în estetica medicală, […]
11:10
După 4 ani, o mireasă a aflat cine era intrusul de la nunta ei. Bărbatul apărea în toate pozele: ”Nu mă pot opri din râs” # Cancan.ro
O întâmplare amuzantă a devenit virală pe internet în întreaga lume! O mireasă a observat un bărbat străin în fotografiile de la eveniment, iar timp de patru ani a încercat să afle cine era. Misterul […]
11:10
Cea mai puternică rugăciune de Înălțarea Sfintei Cruci. Rostește aceste cuvinte azi, 14 septembrie 2025, și vei scăpa de necazuri! # Cancan.ro
În fiecare an, în data de 14 septembrie, este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii sau Ziua Crucii, un moment care aminteşte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. Sărbătoarea este una cu îndemnătate […]
10:50
Cutremur în România, de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs seismul # Cancan.ro
Duminică dimineață, la ora 02:22, un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul […]
Acum 6 ore
10:30
Cele 2 ZODII care renasc începând de pe 17 septembrie 2025. Vor avea cea mai bună perioadă a vieții lor din ultimii 5 ani # Cancan.ro
Ziua de 17 septembrie va marca un nou început pentru două zodii. Universul pare să le transmită semnale clare că e timpul să lase în urmă greutățile și să privească spre viitor cu încredere. Tot […]
09:50
Iluzie optică virală | Doar cei cu ochi de vultur găsesc numerele inversate 13 și 15 din imagine, în 7 secunde! # Cancan.ro
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un test de inteligență foarte interesant în acest sfârșit de săptămână. Este vorba despre o iluzie optică, menită să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Trebuie să […]
09:40
Cum arată și cu ce se ocupă Consuleo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. S-a retras din lumina reflectoarelor # Cancan.ro
În timp ce „Briliantul” Adrian Mutu trăiește fericit alături de actuala lui soție, Sandra Bachici, trecutul lui ascunde o poveste interesantă. Consuelo Matos, femeia care i-a fost a doua soție și i-a dăruit două fete, […]
09:30
Tradiții și superstiții de Înălțarea Sfintei Cruci. Ce NU ai voie să faci azi, 14 septembrie 2025 # Cancan.ro
Data de 14 septembrie este una importantă pentru creștinii ortodocși. În fiecare an, este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii sau Ziua Crucii, un moment care aminteşte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota. […]
08:50
Ultimul mesaj al Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Cui i-a scris înainte de atac # Cancan.ro
Cazul refugiatei ucrainene, Iryna Zarutska, a făcut înconjurul lumii! Tânăra de 23 de ani fugise în Carolina de Nord din calea războiului, însă viața ei s-a sfârșit crunt într-un tren. În timp ce se întorcea […]
08:50
Andrei Lemnaru, primele declarații despre nunta anulată cu Ella Vișan. Cum și-a anunțat părinții # Cancan.ro
Ella Vișan și Andrei Lemnaru au intrat în aventura Insula Iubirii cu inelele de logodnă pe degete și cu planuri mari: nunta programată pe 13 septembrie. Ieri ar fi trebuit să fie ziua lor cea […]
Acum 24 ore
23:50
Operațiunea „Coldplay” la Snagov a declanșat cutremur în vârful afacerii de 20 miliarde $! Ce i se pregăteşte bossului SOCAR, dar şi amantei # Cancan.ro
Nu degeaba se spune că minciuna are picioare scurte! Deși au crezut că escapada lor va rămâne ascunsă, CANCAN.RO a surprins și a „demascat” imediat amantlâcul. Acum, însă, pentru cei doi protagoniști se anunță vremuri […]
23:50
Gabi Bădălău a pus piciorul în prag şi a scos-o la tablă! Bianca Drăguşanu a primit INTERZIS: “Mie îmi face rău…” # Cancan.ro
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut parte de-a lungul idilei lor de o dragoste cu năbădăi, cu certuri și dulci împăcări. De ceva timp, norii negri au dispărut, iar relația lor pare să fi […]
23:50
Clipe de coşmar pentru fostul concurent de la Insula Iubirii! INCREDIBIL prin ce a trecut Marius Moise după show-ul de la Antena 1: „Au luat ce au vrut și au plecat” # Cancan.ro
Invitat la CANCAN pe Insulă, Marius, fostul Biancăi Giurcă, spune adevărul despre relația cu aceasta, interacțiunea cu Oana Monea și regretele cu care trăiește în urma emisiunii de la Antena 1. Concurentul a trecut prin […]
23:50
Retrospectiva verii 2025: Atenţie! Intră în acţiune TOP 25 vedete care au defilat în costume de baie! Roxana Dobre, Livia EX-Bordea sau Lora, show total pe litoral # Cancan.ro
Vara lui 2025 a adus nu doar temperaturi ridicate, ci și imagini incendiare cu vedete autohtone care au defilat în costume de baie. Divele au atras toate privirile cu apariții memorabile. Iar CANCAN.RO vă prezintă […]
23:40
Ella Vișan, primele declarații despre ziua în care ar fi trebuit să ajungă în fața altarului cu Andrei Lemnaru: ”Cu mândrie o să mă îmbăt” # Cancan.ro
Pentru Ella Vișan, cunoscută publicului datorită participării la emisiunea „Insula Iubirii”, data de 13 septembrie ar fi trebuit să marcheze unul dintre cele mai importante momente din viața ei: ziua în care urma să îmbrace […]
22:40
Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu au dus relația la nivelul următor: și-au cumpărat casă împreună! # Cancan.ro
Cătălin Cazacu și partenera sa, Roxana, trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din relația lor. După ce și-au consolidat povestea de dragoste, cei doi au decis să își construiască viitorul sub același acoperiș, alegând […]
21:50
Cine este și cu ce se ocupă Joseph Adam de la Asia Express 2025. Soțul Andei Adam a mai fost căsătorit și are o fiică # Cancan.ro
Anda și Joseph Adam se numără printre cele nouă echipe de vedete care au acceptat provocarea Asia Express 2025. Dacă în viața de zi cu zi formează un cuplu unit și o familie fericită, acum […]
21:10
O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani # Cancan.ro
Un nou eveniment tragic zguduie mediul carceral din România. Lider Nicușor, unul dintre capii cunoscutului clan Pian, și-a pierdut viața în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani. Circumstanțele în care s-a produs decesul ridică […]
20:50
Horoscopul zilei de duminică, 14 septembrie 2025. Vezi care sunt previziunile astrale pentru fiecare zodie și ascendent în parte. Berbec Astăzi, vei simți o energie neașteptată, dar există riscul să te precipiti în decizii. Răbdarea […]
20:30
Primele imagini cu fiica lui Mugur Mihăescu în rochie de mireasă! ”Lumea bună” și-a dat întâlnire la nunta Ivonei Mihăescu cu Vlad Gabura # Cancan.ro
Astăzi, fiica lui Mugur Mihăescu trăiește unul dintre cele mai importante momente din viața ei și anume, cununia religioasă! Înconjurată de familie și o mulțime de invitați, Ivona a pășit spre altar cu emoții, într-un […]
20:20
Bogdan Troia, tatăl celor 3 copilași morți în accidentul din Spania, își strigă durerea: ”Mi-aș da viața să vă am înapoi” # Cancan.ro
Au trecut două luni de la una dintre cele mai cumplite tragedii care au zguduit comunitatea românilor din Spania și nu numai. În luna august 2025, un accident rutier devastator a curmat viețile a trei […]
19:30
Doliu în lumea sportului! Patinatoarea Julia Marie Gaiser a murit la 24 de ani, după ce a fost lovită de un camion # Cancan.ro
Comunitatea sportivă italiană trece prin momente de durere profundă după moartea tragică a Juliei Marie Gaiser, o tânără patinatoare artistică originară din Tirolul de Sud. Sportiva în vârstă de 23 de ani și-a pierdut viața […]
19:00
Ce s-a întâmplat cu bossul SOCAR şi şefa la “personal” după apariţia imaginilor din CANCAN.RO. Amantlâcul deconspirat de la Snagov a încins şi mai tare spiritele # Cancan.ro
Amantlâcul de la concertul Coldplay din această vară a fost doar începutul! Povestea pasională, deconspirată în fața a zeci de mii de oameni, a deschis ușa și altor iubiri interzise, care ies acum la lumină […]
18:50
Teo Costache, mesaj plin de ironie în ziua în care Ella Vișan trebuia să facă nunta cu Andrei Lemnaru: ”Să trăiască mireasa!” # Cancan.ro
Ziua de 13 septembrie 2025 ar fi trebuit să fie cu totul specială pentru Ella Vișan și Andrei Lemnaru, doi tineri care până nu demult erau considerați unul dintre cele mai sudate cupluri din mediul […]
18:10
Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. Cum era văzută familia tânărului de 22 de ani # Cancan.ro
Un tânăr din statul american Utah, considerat până de curând un elev model cu un viitor promițător, a ajuns în centrul unei anchete majore după ce a fost arestat sub acuzația de crimă cu circumstanțe […]
18:10
Ce alimente se vor scumpi de la 1 octombrie 2025. Plafonarea adaosurilor comerciale va expira # Cancan.ro
La finalul lunii septembrie se încheie măsura de plafonare a adaosului comercial aplicată produselor alimentare de bază, introdusă pentru a tempera creșterile de prețuri resimțite de populație. Ce produse vor fi mai scumpe! Discuțiile din cadrul […]
18:10
Anna Leu, declarații sfâșietoare la două luni de la moartea lui Mihai Leu. Ritualul văduvei fostului pugilist: “Nu am primit semne de la el, dar…” # Cancan.ro
Durere fără margini pentru soția lui Mihai Leu! La două luni de la tragedia care a îndoliat o țară întreagă, femeia care i-a fost alături marelui campion peste 30 de ani, abia reușește să își […]
17:00
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat! # Cancan.ro
Deși în aparițiile oficiale transmit ideea de stabilitate și continuitate pentru monarhia britanică, viața privată a Regelui Charles și a Reginei Camilla pare să urmeze traiectorii diferite. Presa internațională notează că, în timp ce cei […]
16:50
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj” # Cancan.ro
Pentru unele ispite, zilele petrecute pe Insula Iubirii au fost un adevărat test de rezistență. În cazul Mihaelei Mincu, experiența s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta. Deși a stat doar zece zile în […]
16:20
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat” # Cancan.ro
Mădălina Ghenea a trecut prin momente de panică în Italia. Celebra actriță a luat un taxi pentru a-și duce fiica la școală, însă situația a luat o turnură neașteptată atunci când au ajuns la destinație. […]
16:10
DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit” # Cancan.ro
Elena Udrea a revenit în mijlocul familiei după aproape patru ani petrecuți în penitenciar. Fosta politiciană are un program extrem de încărcat, iar cea mai mare parte a timpului o petrece la Corbeanca. Vine în […]
15:30
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după terminarea filmărilor. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj” # Cancan.ro
Pentru unele ispite, zilele petrecute pe Insula Iubirii au fost un adevărat test de rezistență. În cazul Mihaelei Mincu, experiența s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta. Deși a stat doar zece zile în […]
15:00
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani a fost înjunghiată în tren # Cancan.ro
Gest impresionant din partea unor nume sonore la nivel mondial. Mai multe personalități, printre care Elon Musk și Andrew Tate, au anunțat că vor dona sume consistente pentru ca imaginea Irynei Zarutska, o tânără refugiată […]
Ieri
14:30
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit la marea mea dragoste!” # Cancan.ro
Cristina Cioran a decis să ia totul de la zero: s-a mutat din București la Constanța, alături de mama sa, această hotărâre fiind luată chiar cu câteva săptămâni înainte ca tatăl celor doi copii ai […]
14:20
Ce salariu are David Popovici la CS Dinamo, de fapt. Campionul mondial la înot este sportiv legitimat din 2021: ”E plătit pe măsura valorii sale!” # Cancan.ro
David Popovici este cel mai valoros sportiv român al momentului. Medaliile câștigate de-a lungul timpului i-au adus atât satisfacție, cât și premii în bani. Mai mult decât atât, dublul campion mondial la înot are și […]
13:40
Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite # Cancan.ro
Bătaie ca în filme pe o stradă din Craiova! Două clanuri ar fi intrat în conflict, iar situația a degenerat în cele din urmă. CANCAN.RO a surprins imagini greu de privit de la locul scandalului. […]
13:20
Toamna și-a făcut simțită prezența din plin, aducând nu doar temperaturi mai scăzute, ci și fenomene meteo extreme. Vijelii puternice sunt așteptate în următoarele ore în anumite județe din țară. ANM a făcut anunțul important. […]
13:00
Pescobar și-a luat mașină de jumătate de milion de euro! Cum arată bijuteria pe 4 roți, achiziționată de patronul Tavernei Racilor # Cancan.ro
Pescobar a bifat o nouă achiziție! Patronul Tavernei Racilor și-a cumpărat o mașină de lux, în valoare de aproximativ jumătate de milion de euro. Celebrul afacerist nu s-a putut abține și s-a lăudat în mediul […]
12:20
BOMBĂ în showbiz! A recunoscut că formează un cuplu cu una dintre cele mai râvnite ipsite de la Insula Iubirii 2025 # Cancan.ro
Insula Iubirii nu este doar locul unde cuplurile vin să-și testeze relațiile. După marea finală, au ieșit la iveală legături neașteptate între ispite. Mattia Carnessali a surprins fanii reality show-ului cu dezvăluirea făcută despre viața […]
11:50
Betty Salam și Roberto, primul eveniment la care au participat împreună. Florin Salam, dedicații fără număr pentru iubitul fiicei sale! # Cancan.ro
Betty Salam e mai fericită ca niciodată! Cântăreața și-a refăcut viața alături de noul ei iubit, Roberto Tudor, și strălucește la brațul lui. Recent, cei doi au fost surprinși împreună la un eveniment public. Mai […]
11:10
Gigi Becali, amendat după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol. Prima reacție a latifundiarului din Pipera # Cancan.ro
Gigi Becali a intrat din nou în atenția autorităților, după ce a început să ridice o biserică lângă Lacul Techirghiol, zonă protejată Natura 2000 și inclusă pe lista Ramsar. Latifundiarul din Pipera nu a obținut […]
10:40
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență pentru persoanele cu IQ ridicat, menit să vă antreneze mintea și vă dezvolte spiritul de observație. Tot ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție […]
10:20
Zodiile marcate pozitiv de Echinocțiul de toamnă din 22 septembrie 2025. Nativii care vor avea noroc pe toate planurile: bani, carieră și dragoste # Cancan.ro
Pe 22 septembrie are loc echinocțiul de toamnă, momentul în care ziua și noaptea sunt egale și în care energiile se reconfigurează. Astrologic, acest eveniment aduce un val de echilibru, dar și o puternică dorință […]
10:10
Monica Tatoiu, scandal monstru cu Poliția Capitalei după ce a încercat să oprească o nuntă: ”Am fost scuipată și amenințată în stil mafiot” # Cancan.ro
Monica Tatoiu este în scandal cu Poliția Capitalei. În urma unei intervenii care a avut loc vineri seara, 12 septembrie 2025, femeia de afaceri a susținut că a fost scuipată și amenințată în fața oamenilor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.