Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor
StirileProtv.ro, 14 septembrie 2025 13:50
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii ce vizează cinci bazine hidrografice din regiunile Transilvania, Crişana şi Maramureş.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
14:30
Oana Ţoiu, despre drona intrată în spaţiul aerian românesc: Astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
Acum 15 minute
14:20
VIDEO. O tânără care consuma ”matcha latte” de două ori pe săptămână a ajuns în spital, din cauza efectelor # StirileProtv.ro
Consumul de matcha a devenit un obicei popular în ultima vreme, cel puțin în Marea Britanie, iar o femeie a povestit revistei Newsweek cum obsesia ei pentru matcha a băgat-o în spital.
Acum 30 minute
14:10
Kremlinul rupe tăcerea în privinţa uciderii lui Charlie Kirk şi acuză „polarizarea extremă” din SUA # StirileProtv.ro
Kremlinul a reacţionat duminică pentru prima dată la uciderea activistului american ultraconservator Charlie Kirk, avertizând asupra polarizării "extreme" a societăţii americane, informează EFE.
Acum o oră
13:50
”După ei, potopul!”. De ce n-am fost în stare să prevenim pierderile de vieți şi pagubele. Duminica aceasta, la PRO TV # StirileProtv.ro
Am filmat în multe locuri, toată vara, pentru a vă prezenta …planuri înecate şi fonduri neatinse, în locuri în care e vital ca românii să fie protejați, feriți de calamitate.
13:50
Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor # StirileProtv.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii ce vizează cinci bazine hidrografice din regiunile Transilvania, Crişana şi Maramureş.
Acum 2 ore
13:30
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în București, nemulțumiți de măsurile Guvernului. Amenință cu grevă generală # StirileProtv.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate.
13:30
Pompierii spanioli au găsit duminică cadavrul unui bărbat sub ruinele unui bar din Madrid, distrus de o explozie care s-a produs în ziua precedentă şi care a rănit 25 de persoane, dintre care două grav, relatează AFP.
13:10
Măștile din era Covid se transformă într-o problemă majoră de mediu. Avertismenul oamenilor de știință # StirileProtv.ro
Măștile de protecție folosite masiv în timpul pandemiei de Covid-19 s-au transformat într-o problemă majoră de mediu.
13:00
Crima din Craiova. Poliția anunță că un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru moartea bărbatului, lovit în cap cu bâtele # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost reţinute şi urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive, după scandalul violent care a avut loc sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.
12:50
Descoperire neașteptată într-un microbuz în Botoşani. Ce ascundea șoferul în mai multe piese de lego. FOTO # StirileProtv.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Botoşani au descoperit şi ridicat în vederea confiscării mai multe parfumuri, obiecte de îmbrăcăminte şi ţigarete, susceptibile a fi contrafăcute.
Acum 4 ore
12:30
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, Politico.
12:30
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale şi vânzarea TikTok # StirileProtv.ro
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputa privind TikTok şi despre presiunile Washingtonului asupra G7 pentru impunerea de tarife Chinei, cu scopul de a opri achiziţiile de petrol rusesc.
12:20
Un ”baron” al drogurilor a fost prins datorită unor mesaje pe WhatsApp. ”Părea un tip obișnuit, purta mereu haine de lucru” # StirileProtv.ro
Pentru cei care îl vedeau, el părea un tată muncitor care locuia într-o locuință modestă, la capătul unui șir de case
12:20
Analiză: Moștenirea lui Xi Jinping, o luptă contracronometru pentru supremație istorică. Timpul devine un adversar # StirileProtv.ro
Parada militară organizată recent de China, care a captat atenția întregii lumi, a fost mai mult decât o simplă demonstrație de forță și fast, scrie The Conversation într-o analiză privind moștenirea și viitorul liderului chinez.
12:20
Ucraina ar putea limita serviciile mobile pentru a contracara dronele ruse. Anunțul şefului Statului Major General # StirileProtv.ro
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea reţelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, Andrii Hnatov.
12:20
Accident în care a fost implicată o ambulanţă care transporta un pacient în București # StirileProtv.ro
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident duminică, la Piaţa Leu, din Capitală.
12:00
Surpriză. Celebra statuie a leului din Veneția ar fi, de fapt, chinezească. Ce au descoperit cercetătorii # StirileProtv.ro
Pentru vizitatori, Veneția este un oraș glorios de clădiri istorice, canale, clopotnițe, acoperișuri roșii — și un leu înaripat puternic, simbolul republicii venețiene, sculptat în structurile din întreaga oraș.
11:00
Proiect de 135 milioane de euro la Oradea: un nou spital de Boli Infecțioase, continuat din PNRR cu fonduri europene # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete afirmă că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă.
11:00
Tot mai mulți turiști din Grecia evită ieșitul la restaurant în favoarea gătitului în locuințele închiriate # StirileProtv.ro
Restaurantele din Grecia resimt presiunea în acest sezon, chiar dacă numărul vizitatorilor străini atinge cote record.
10:50
Rusia a folosit noua rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad: ”Ținta a fost distrusă!” # StirileProtv.ro
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax, potrivit News.ro.
10:50
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49 # StirileProtv.ro
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.
10:50
Un cuplu economisește mii de dolari pe lună călătorind prin lume cu fiica lor. „A fost cea mai bună decizie” # StirileProtv.ro
Un cuplu din Marea Britanie a decis să-și schimbe complet stilul de viață, pornind într-un tur mondial de un an alături de fiica lor de șase ani. Surprinzător, spun ei, această aventură este mai puțin costisitoare decât dacă ar fi rămas acasă.
10:40
Slujbă comemorativă pentru Charlie Kirk pe 21 septembrie, în Arizona. Trump, JD Vance şi Marco Rubio ar urma să fie prezenţi # StirileProtv.ro
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC.
Acum 6 ore
10:30
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 14 septembrie 2025
10:30
Carnea de pui, între mituri și realitate. Ce spun medicii despre hormonii de creștere: ”Ăsta este un mit!” # StirileProtv.ro
Carnea de pui este slabă, plină de proteine de cea mai înaltă calitate. Și, totuși, ani de zile ne-am speriat că are hormoni de creștere, atâta vreme cât un pui de carne ajunge la maturitate în aproximativ 40 de zile.
10:30
Facem un experiment pe care l-a făcut și lumea medicală. Luăm doi oameni cu aceeași valoare a colesterolului rău, LDL colesterol.
10:30
Colesterolul bun, arma naturală a organismului împotriva bolilor de inimă. Importanța exercițiilor fizice # StirileProtv.ro
În legume și fructe găsim antioxidanți. Ca să îi păstrăm în stare bună după recoltare, ținem legumele și fructele la rece.
10:30
Țigările, un pericol direct pentru creier. Fumatul poate declanșa accident vascular cerebral la orice vârstă # StirileProtv.ro
Țigările distrug vasele de sânge și pot declanșa accident vascular cerebral în orice moment. Riscul apare inclusiv în cazul tinerilor.
10:10
Papa Leon împlinește 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de la noul ambasador al SUA la Vatican. FOTO # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.
10:10
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, precum şi „regretabilă şi periculoasă”, relatează Reuters.
10:00
Lily Collins, apariție spectaculoasă la prezentarea Calvin Klein de la New York Fashion Week. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Lily Collins a atras toate privirile la prezentarea Calvin Klein, desfășurată vineri în cadrul Săptămânii Modei de la New York.
10:00
Caravana „Românii au talent” a ajuns la Iași. Unde au loc preselecțiile pentru show-ul care schimbă vieți # StirileProtv.ro
Caravana „Românii au talent” a ajuns duminică în capitala Moldovei, la Iași. Colegii noștri caută cei mai talentați români, pentru al 16-lea sezon al emisiunii care aduce an de an emoție, spectacol și povești extraordinare.
09:50
Polonia acuză Ungaria că ”şantajează” Uniunea Europeană: ”A depăşit ceea ce este rezonabil” # StirileProtv.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat sâmbătă Ungaria că "şantajează" Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează AFP, potrivit Agerpres.
09:20
Cutremur, duminică dimineață, în România. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:00
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu, trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.
08:50
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid. Cel puțin 25 de răniți, dintre care trei în stare gravă # StirileProtv.ro
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă într-o cafenea din Madrid, aflată la parterul unui bloc.
08:50
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.
08:50
Asasinarea lui Charlie Kirk. Motivul crimei lui Tyler Robinson rămâne un mister, alimentând numeroase teorii ale conspirației # StirileProtv.ro
Autorităţile au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului.
08:50
Familiile ostaticilor israelieni: „Benjamin Netanyahu este singurul obstacol care împiedică întoarcerea lor” # StirileProtv.ro
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC.
08:50
Netanyahu afirmă, înainte de a-l primi pe Marco Rubio, că „eliminarea” liderilor Hamas din Qatar ar pune capăt războiului # StirileProtv.ro
Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă că eliminarea liderilor Hamas ar pune capăt războiului din Gaza, comentariul intervenind după recentele atacuri aeriene israeliene din Qatar, care au stârnit nemulţumire chiar şi la Washington.
08:40
Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade # StirileProtv.ro
Ziua de astăzi aduce înnorări și averse în ținuturile vestice, soare și vreme bună în rest.
08:40
Sute de civili s-au "înrolat" într-o întrecere plină de adrenalină, la Iași. Participanții au testat antrenamentul militar # StirileProtv.ro
Curajul și rezistența au fost puse la încercare, sâmbătă, la Iași. Peste 200 de civili s-au "înrolat" într-o întrecere plină de adrenalină, noroi și obstacole spectaculoase, sub stricta supraveghere a militarilor de la "Lupii Negri".
Acum 8 ore
08:30
Ce a spus Tyler Robinson pe Discord după uciderea lui Charlie Kirk. Glumele sinistre care au dus anchetatorii la arma crimei # StirileProtv.ro
În Statele Unite, suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk a fost încarcerat în închisoarea Spanish Fork, urmând să fie dus abia marți în fața judecătorului.
08:20
Alba Iulia a intrat pentru a treia oară în Cartea Recordurilor cu o masă de 2,7 km. „S-a muncit mult” # StirileProtv.ro
Alba Iulia a intrat pentru a treia oară în Cartea Recordurilor. De data aceasta pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.
08:10
Studiu: Un medicament utilizat frecvent pentru diabet ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire # StirileProtv.ro
Un medicament utilizat în mod obişnuit pentru tratarea diabetului zaharat de tip 2 ar putea avea şi efecte anti-îmbătrânire, potrivit unui studiu recent realizat în China.
08:10
Incendiu într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat. De la ce ar fi izbucnit focul # StirileProtv.ro
Panică, sâmbătă noapte, într-un bloc din Suceava. Cel puțin 20 de oameni s-au autoevacuat după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la ultimul etaj.
08:10
Festivalul Unforgettable s-a încheiat. Mii de oameni s-au bucurat de vocea lui José Carreras și de show-ul lui Loreen # StirileProtv.ro
Festivalul Unforgettable, organizat în centrul Capitalei, s-a încheiat cu o seară plină de emoție.
08:00
Brutărie în flăcări, în județul Gorj. Pompierii au intervenit cu şase autospeciale cu apă şi spumă # StirileProtv.ro
O brutărie din orașul Țicleni, județul Gorj, s-a făcut scrum sâmbătă seară, în urma unui incendiu puternic.
08:00
Accident grav pe Transalpina. O mașină a intrat pe contrasens, în curbă, și s-a izbit de un camion: ”A venit cu viteză” # StirileProtv.ro
Grav accident pe Transalpina, în județul Alba. Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un camion.
08:00
"Toate războaiele sunt o crimă". Cel puţin 12.000 de oameni au participat la Berlin la un miting pro-Gaza. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Cel puţin 12.000 de persoane au participat sâmbătă la un miting organizat în centrul Berlinului sub sloganul "Opriţi genocidul din Gaza", transmite dpa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.