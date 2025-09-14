Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare

15:50

.Polițiștii din Constanța au surprins ieri, pe bulevardul Mamaia, un șofer „pilot de raliu". Omul conducea cu 130 de kilometri pe oră. Ieri, aceiași polițiști au surprins un șofer care conducea cu 141 km/oră. „Și de această dată, „campionul" a câștigat… o pauză de la volan. De 120 de zile.