Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare
CT100, 14 septembrie 2025 15:20
Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică oficial că dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul […] Articolul Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
• • •
Alte ştiri de CT100
Acum o oră
15:20
Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare # CT100
Ministerul Apărării Naționale a anunțat duminică oficial că dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul […] Articolul Ministerul Apărării: o dronă folosită de Rusia în războiul din Ucraina a pătruns în Dobrogea. Piloții au decis să nu o doboare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 2 ore
14:40
Constanța a pierdut ieri una dintre personalitățile marcante ale antreprenoriatului local. Nicolae Moraru, fondatorul Carmangeriei Dobrogea, s-a stins din viață, lăsând în urmă nu doar o afacere de succes, ci și o moștenire de gust, tradiție și respect pentru muncă. „Unele povești nu se sting niciodată. Ele rămân vii prin […] Articolul Nicolae Moraru, fondatorul Carmangeriei Dobrogea, a încetat din viață a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:40
La data de 13 septembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au acționat pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea și luarea măsurilor legale față de șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. Acțiunea s-a desfășurat pe principalele artere de circulație din județul Constanța, […] Articolul Peste 230 de șoferi au fost amendați pentru viteză într-o singură zi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:20
Drumarii constănțeni au lucrat intens, în perioada 8 – 12 septembrie 2025, pe mai multe șantiere din județ, desfășurând lucrări de construcție, modernizare, asfaltare și întreținere a drumurilor județene. Drumuri Județene Constanța SA a anunțat că pe 8 septembrie, echipele de muncitori au început săptămâna cu lucrări de construcție, reabilitare și modernizare pe […] Articolul Drumuri Județene Constanța: o săptămână de lucrări pe mai multe tronsoane din județ a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 4 ore
14:00
Un accident rutier a avut loc în această după-amiază în centrul stațiunii Costinești, după impactul dintre un autoturism și o motocicletă. La fața locului au intervenit echipaje medicale de la SMURD Tuzla și SMURD C. Victima, o femeie care se afla pe motocicletă, a fost găsită conștientă, dar prezenta multiple traumatisme. Aceasta a fost stabilizată […] Articolul Accident între un autoturism și o motocicletă în Costinești, o femeie a ajuns la spital a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:30
Polițiștii constănțeni au depistat, în acest weekend, doi conducători auto care se aflau sub influența băuturilor alcoolice. La data de 13 septembrie a.c., în jurul orei 22.50, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, la intersecția […] Articolul O femeie și un bărbat au fost prinși băuți la volan, în Constanța și Valu lui Traian a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:30
Razii de amploare în județul Constanța: sute de persoane legitimate, amenzi de zeci de mii de lei și permise reținute # CT100
Polițiștii constănțeni au desfășurat, în perioada 13 – 14 septembrie a.c., mai multe acțiuni de amploare pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor cu violență, reducerea riscului rutier și combaterea consumului de alcool și droguri la volan. În noaptea de 13 spre 14 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Medgidia au acționat în […] Articolul Razii de amploare în județul Constanța: sute de persoane legitimate, amenzi de zeci de mii de lei și permise reținute a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 8 ore
09:50
CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. România rămâne cu cele mai periculoase șosele din UE # CT100
România ar fi trebuit să aibă, încă din vara acestui an, 400 de radare fixe funcționale pe drumurile naționale, autostrăzi și șosele expres. Proiectul, lansat în 2023 și evaluat la 79 de milioane de lei (fără TVA), nu a trecut însă nici de faza licitației. Motivul? Lipsa finanțării. CNAIR: fără bani, nu putem lansa […] Articolul CNAIR amână montarea celor 400 de radare fixe. România rămâne cu cele mai periculoase șosele din UE a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:40
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, sunt privite la București ca un moment de cotitură nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea României. Fostul președinte Traian Băsescu avertizează că miza scrutinului este uriașă și că votul diasporei poate înclina decisiv balanța. „Pe 28 septembrie, seara, […] Articolul Băsescu: „Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:20
Parchetul European a confiscat active de 500.000 de euro de la un funcționar public din Constanța, cercetat pentru fraudă cu fonduri europene # CT100
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a anunțat confiscarea unor bunuri în valoare de 500.000 de euro de la un funcționar public din Constanța, vizat într-un dosar de fraudă cu fonduri europene în valoare de 850.000 de euro. Potrivit Biroului EPPO Iași, ancheta vizează modul în care o cooperativă […] Articolul Parchetul European a confiscat active de 500.000 de euro de la un funcționar public din Constanța, cercetat pentru fraudă cu fonduri europene a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:10
La data 13 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Medgidia au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CROITORU MARIA NICOLETA, de 11 ani, din comuna Poarta Albă, județul Constanța. La data de 13 septembrie a.c., aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, fără a […] Articolul Fetiță de 11 ani din Poarta Albă, dată dispărută – poliția cere ajutorul cetățenilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 24 ore
21:00
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, listat la Bursa de Valori București (BVB), a anunțat perioada în care românii vor primi facturile pentru consumul de energie din luna septembrie 2025. Data la care vin facturile Hidroelectrica ale românilor pe septembrie 2025 Compania de stat a transmis […] Articolul Hidroelectrica, anunț despre facturile la energie ale românilor pe septembrie 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:40
Tensiune maximă la frontiera României cu Ucraina. Sâmbătă seara, două aeronave de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Fetești au decolat de urgență, la ora 18.05, deci pe timp de zi, pentru a intercepta o dronă intrată în spațiul aerian național, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de […] Articolul Breaking news: dronă interceptată în spațiul aerian al României, la granița cu Ucraina a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ieri
14:40
Amenzi de până la 8.000 de euro și permis suspendat patru ani într-o țară des vizitată de turiști români # CT100
Începând din luna septembrie, Grecia introduce măsuri drastice pentru a reduce numărul victimelor de pe șosele, țară care se confruntă cu una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Europa, ocupând locul al șaptelea la nivel continental, scrie Novinite. Noile reglementări prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru o […] Articolul Amenzi de până la 8.000 de euro și permis suspendat patru ani într-o țară des vizitată de turiști români a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:30
Polițiștii constănțeni au desfășurat, în data de 12 septembrie, mai multe acțiuni și controale, soldate cu punerea în aplicare a unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, depistarea unor șoferi certați cu legea și aplicarea unor sancțiuni contravenționale. Mandat de executare, dus la îndeplinire Un bărbat de 42 de […] Articolul Mandat pus în aplicare și controale de amploare ale polițiștilor constănțeni a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
13 septembrie 1848 rămâne o dată înscrisă cu litere de foc în istoria României. În acea zi, pe Dealul Spirii, la marginea Bucureștiului, s-a purtat una dintre cele mai eroice bătălii din timpul revoluției pașoptiste. O trupă de numai 166 de pompieri, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, s-a aflat față […] Articolul Ziua Pompierilor: eroii de ieri și de azi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:00
Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat, într-un comunicat de presă, cât este salariul mediu în administrația publică. „Salariul mediu în administrația publică (iulie 2025): 9.246 lei brut, 5.539 lei net”, a anunțat instituția. Cifrele nu sunt însă corecte. Chiar BNS a făcut trimitere, în comunicatul de presă, către un comunicat […] Articolul Manipulează BNS presa și românii? Cât este de fapt salariul mediu în administrația publică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12 septembrie 2025
22:20
Intrarea pe strada Adamclisi din Constanța s-a transformat într-un șantier abandonat. Lucrările au început pe 15 august. Imaginile surprinse pe 12 septembrie arată terenul brăzdat de șanțuri, iar acum, odată cu venirea toamnei, situația rămâne neschimbată. Locul unde altădată existau câteva locuri de parcare a fost ocupat de săpături neterminate. […] Articolul Vocea constănțeanului: „Nimeni nu ne spune când se va termina șantierul” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:10
Primăria Constanța irigă spații verzi în ciuda faptului că a plouat zdravăn. S-a întâmplat pe 12 septembrie, pe strada Eliberării. Spațiul verde dintr-un sens giratoriu a fost irigat ore în șir, deși toată ziua a plouat abundent. Sensul a fost construit pentru a facilita intrarea într-un magazin Kaufland. Constanța pare […] Articolul Spații verzi irigate după o ploaie zdravănă VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:30
Operația NATO Eastern Sentry, anunțată de secretarul general al NATO și de comandantul forțelor aliate din Europa (SACEUR), cu caracter strict defensiv, reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au fost […] Articolul NATO lansează Operația Eastern Sentry pentru întărirea apărării pe flancul estic a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:20
În această după-amiază, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost solicitat sprijinul pompierilor militari pentru a interveni la un accident rutier produs pe drumul național DN22F, în apropiere de localitatea Horia, județul Tulcea. Din primele informații, în eveniment a fost implicat un autoturism în care se aflau […] Articolul Accident rutier cu șase răniți pe DN22F. Un tânăr și-a pierdut viața a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:00
La data de 11 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Năvodari – Postul de Poliție Lumina, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut, pentru 24 de ore, doi bărbați, de 18 ani, respectiv 37 de ani. Aceștia sunt bănuiți de săvârșirea […] Articolul Scandal în Lumina: doi bărbați reținuți după o încăierare violentă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:50
Descoperire arheologică senzațională la Constanța: un complex funerar de tip hipogeu, unic în Dobrogea # CT100
Un nou capitol din istoria extraordinară a Tomisului iese la lumină. Arheologii constănțeni au anunțat astăzi, 12 septembrie 2025, descoperirea unui monument funerar de tip hipogeu, la a nord-vest de zidurile orașului antic Tomis, datând din secolele IV–V, cu o arhitectură rar întâlnită chiar și în estul Imperiului Roman. Muzeul […] Articolul Descoperire arheologică senzațională la Constanța: un complex funerar de tip hipogeu, unic în Dobrogea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:00
Florin Mitroi, mesaj important despre soluționarea documentațiilor de urbanism și disciplina în construcții din județul Constanța # CT100
Consiliul Județean Constanța (CJC) a anunțat că depune eforturi susținute pentru soluționarea documentațiilor de urbanism și disciplina în construcții din județ. CJC colaborează și coordonează, în prezent, un număr de 18 unități administrativ-teritoriale din cele 70 existente în județul Constanța, acestea având încheiate Convenții de colaborare cu structurile de specialitate constituite […] Articolul Florin Mitroi, mesaj important despre soluționarea documentațiilor de urbanism și disciplina în construcții din județul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:50
Dobrogea prinde viață: 3 zile de tradiție și inovație la Datina VIE: Viziuni, Identități, Eco-tradiții # CT100
Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Riviera Româneasca – Județul Constanța, organizează în perioada 15-17 septembrie 2025 evenimentul „Datina VIE: Viziuni, Identități, Eco-tradiții”, un proiect dedicat revitalizării culturii tradiționale dobrogene și recontextualizării patrimoniului imaterial printr-o serie de manifestări culturale, educaționale și științifice. Pe parcursul a […] Articolul Dobrogea prinde viață: 3 zile de tradiție și inovație la Datina VIE: Viziuni, Identități, Eco-tradiții a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:40
ANR a dat amenzi de aproape un milion de lei pentru nereguli la ambarcațiuni, în sezonul estival # CT100
În perioada iulie–septembrie 2025, ofițerii de siguranță din cadrul căpităniilor și oficiilor de căpitănie ale Autorității Navale Române (ANR) au efectuat controale pe linia siguranței navigației în domeniul agrementului nautic. Rezultatul: amenzi în cuantum total de 933.000 lei. Au fost verificate 1.901 ambarcațiuni, dintre care: În urma controalelor, s-au constatat 188 contravenții. Au […] Articolul ANR a dat amenzi de aproape un milion de lei pentru nereguli la ambarcațiuni, în sezonul estival a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Polițiștii locali din Constanța au desfășurat o nouă acțiune de eliberare a domeniului public de vehicule abandonate sau fără stăpân. În urma controalelor, din cele 56 de autovehicule pentru care primarul Vergil Chițac a semnat dispoziția de ridicare, în baza Legii nr. 421/2002, pentru 31 s-a dispus măsura ridicării – 28 abandonate și 3 fără stăpân. Acestea au […] Articolul Constanța, curățată de 31 de rable a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:30
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, pe 11 septembrie, că cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea. El a mai spus că nu se pune problema de anticipate, cel puţin în accepţiunea sa, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe […] Articolul Președintele Nicușor Dan spune că ne va fi mai bine din 2027 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11 septembrie 2025
22:10
Încă două blocuri turn vor răsări în stațiunea Mamaia. Primăria Constanța a emis pe 10.09.2025 o autorizație de construire pentru compania SC Alpha Builders Group SA, prin reprezentantul său Gelal Chenan Farah, privind ridicarea a două imobile de mari dimensiuni în stațiunea Mamaia. Adresa lucrărilor este Mamaia, municipiul Constanța, județul Constanța. Nu este specificat […] Articolul Alpha Builders va construi încă două blocuri turn în stațiunea Mamaia a aparut prima oara pe Constanta 100%.
22:00
Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe drumul național DN3, în apropierea localității Buceag, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un tractor. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de prim-ajutor și unul de terapie intensivă mobilă, precum […] Articolul Accident între un autoturism și un tractor – o persoană a decedat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:50
Primăria Constanța a emis autorizația de construire cu numărul 706 din 11 septembrie 2025, pentru edificarea unui nou imobil pe strada Constantin Bobescu nr. 88, în cartierul Compozitorilor. Potrivit documentului, proiectul prevede construirea unui imobil de locuințe colective și spații de servicii, cu regim de înălțime P+3E, împrejmuirea terenului și organizarea de șantier. […] Articolul Un nou bloc se va construi în cartierul Compozitorilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:30
Un grav accident rutier a avut loc astăzi pe drumul național DN3, în apropierea localității Buceag, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un tractor. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de prim-ajutor și unul de terapie intensivă mobilă, precum […] Articolul Accident între un autoturism și un tractor – un bărbat a decedat a aparut prima oara pe Constanta 100%.
19:10
Primăria Constanța a înființat o bandă pentru autobuze pe un bulevard pe care nu circulă autobuze # CT100
Primăria Constanța a reușit performanța de a înființa o bandă dedicată transportului public exact acolo unde… nu circulă niciun autobuz. Este vorba despre o porțiune a Bulevardului 1 Decembrie 1918, în zona Parcului Gării, unde se află și Trezoreria Constanța. Întreaga porțiune de drum a fost recent delimitată cu stâlpișori […] Articolul Primăria Constanța a înființat o bandă pentru autobuze pe un bulevard pe care nu circulă autobuze a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:20
Avaria RAJA din localitatea Corbu și Zona Midia Năvodari se prelungește până la în jurul 24.00 # CT100
Din cauza complexității lucrărilor și a necesității de înlocuire în regim de urgență a unei vane, precum și a unui tronson de legătură de la nivelul sistemului de alimentare cu apă, RAJA a anunțat că este nevoită să prelungească durata intervențiilor până în jurul orei 24.00. Sunt în continuare afectați […] Articolul Avaria RAJA din localitatea Corbu și Zona Midia Năvodari se prelungește până la în jurul 24.00 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
Avaria RAJA de la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie cel Mic, municipiul Constanța, se prelungește până la ora 21.00 # CT100
Avaria RAJA de la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie cel Mic, municipiul Constanța, se prelungește până la ora 21.00, a anunțat compania. În urma decopertării zonei, echipele de intervenție au constatat necesitatea înlocuirii unui tronson din conducta avariată, fapt ce impune prelungirea întreruperii furnizării apei potabile până în jurul orei […] Articolul Avaria RAJA de la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie cel Mic, municipiul Constanța, se prelungește până la ora 21.00 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
OMD Mamaia Constanța anunță „Il Gran Finale” – un weekend spectaculos cu artiști îndrăgiți, artificii și SuperCars, pentru a închide sezonul estival în forță # CT100
Sezonul estival din acest an se încheie cu un eveniment de excepție în Stațiunea Mamaia, unde distracția și spectacolul ating apogeul: „Il Gran Finale”, un concept special pregătit de OMD Mamaia Constanța pentru a marca finalul evenimentelor. În perioada 12 – 14 septembrie 2025, Piațeta Cazino Mamaia se transformă în centrul distracției, aducând pe scena Mamma Mia artiști de top, show-uri […] Articolul OMD Mamaia Constanța anunță „Il Gran Finale” – un weekend spectaculos cu artiști îndrăgiți, artificii și SuperCars, pentru a închide sezonul estival în forță a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:40
România primește 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE. Constanța, în centrul investițiilor strategice # CT100
România va beneficia de o finanțare în valoare de 16,68 miliarde de euro prin programul european #SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), fonduri destinate consolidării siguranței, rezilienței și securității Uniunii Europene. Deputatul constănțean Marian Crușoveanu subliniază că o parte importantă a acestor resurse ar trebui direcționată către județul Constanța, având în vedere rolul strategic al regiunii la […] Articolul România primește 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE. Constanța, în centrul investițiilor strategice a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:00
Primăria Constanța a anunțat că, și în acest weekend, bulevardul Tomis devine pietonal pe tronsonul cuprins între Capitol și Miga. „Aveți ocazia să vă plimbați, să vă răsfățați cu preparate delicioase și să ascultați muzică bună.”, a anunțat instituția. Duminică seara, începând cu ora 19:30, trupa Nada va susține un […] Articolul Bulevardul Tomis devine din nou pietonal: „Aveți ocazia să mâncați”, anunță primăria a aparut prima oara pe Constanta 100%.
14:50
Avaria RAJA de la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie cel Mic, din municipiul Constanța, se prelungește # CT100
Echipele RAJA deplasate pentru remedierea avariei survenite astăzi, 11 septembrie 2025, la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie cel Mic, din municipiul Constanța, au întâmpinat mai multe probleme de ordin tehnic care au impus necesitatea unor intervenții suplimentare. Acestea implică prelungirea duratei de sistare a apei, până în jurul orei 18:00. Sunt în continuare […] Articolul Avaria RAJA de la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie cel Mic, din municipiul Constanța, se prelungește a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:20
Rata anuală a inflației a urcat în august la 9,9%, față de 7,8% în luna iulie, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Guvernatorul BNR Mugur Isărescu spunea la prezentarea Raportului asupra Inflaţiei în luna august că vom avea o „cocoaşă frumuşică“, cu un vârf de 9,6%-9,7% în […] Articolul Inflația explodează la 9,9%: este din ce în ce mai scump să trăim în România a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
RAJA a anunțat că, în cursul acestei dimineți, aducțiunea cu diametrul de 600 mm, ce asigură necesarul de apă la nivelul Stației de Tratare și Pompare Interconectare Midia, a suferit o avarie. Pentru remediere, RAJA S.A. sistează furnizarea apei potabile către consumatorii din localitatea Corbu, Șantierul Naval și Zona Industrială […] Articolul Localitatea Corbu și Zona Midia Năvodari au rămas fără apă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Proteste masive la Constanța, nemulțumiri în serie în școli și un început de an dominat de improvizații. La Tomis TV, Mitică Iosif, președintele Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar (SLSIP) Constanța, a explicat de ce pachetul de măsuri bugetare „a dat peste cap” sistemul și de ce consecințele „se vor […] Articolul Austeritatea lovește elevii, nu deficitul. Mitică Iosif, președintele SLSIP, la Tomis TV a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Zilele Europene ale Patrimoniului, ediția 2025, marchează la nivel continental bogăția și diversitatea moștenirii culturale, prin evenimente menite să încurajeze cunoașterea, protejarea și punerea ei în valoare. În acest context, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prezintă o descoperire arheologică de excepție: un monument de tip hypogeu, unic prin […] Articolul Descoperire arheologică de excepție, unicat în Dobrogea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Echipele RAJA intervin astăzi, 11 septembrie 2025, pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei distribuție apă, cu diametrul de 800 mm, de la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie ce Mic din municipiul Constanța. Pentru realizarea acestor operațiuni, se sistează furnizarea apei potabile în intervalul orar 09.00 – 14.00. În acest timp […] Articolul Avarie RAJA la intersecția străzilor Izvor cu Dionisie ce Mic din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:30
Filmul „Enescu, jupuit de viu”, premiat la Accolade Global Film Competition din Statele Unite # CT100
Lungmetrajul artistic „Enescu, jupuit de viu”, regizat de Toma Enache, continuă să impresioneze juriile internaționale. La prestigioasa competiție Accolade Global Film Competition (SUA), ediția septembrie 2025, producția românească a obținut patru premii de excelență: Organizatorii au subliniat că filmul s-a remarcat prin profundimea artistică, originalitatea creativă și forța interpretărilor, fiind selectat din mii de producții […] Articolul Filmul „Enescu, jupuit de viu”, premiat la Accolade Global Film Competition din Statele Unite a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10 septembrie 2025
21:50
„Pizza șpăgilor” de la ELCEN: președintele de C.A. despre care primarul Chițac spunea că se va îmbogăți, Claudiu Crețu, anchetat de DNA # CT100
O anchetă a Direcției Naționale Anticorupție zguduie compania care furnizează căldură bucureștenilor. Procurorii susțin că directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, și directorul comercial, Cristian Zamfiroi, au „taxat” contractele firmei de stat, iar mita era împărțită între ei și apropiați „ca o pizza”. Cazul are reverberații și la Constanța: la propunerea primarului Vergil […] Articolul „Pizza șpăgilor” de la ELCEN: președintele de C.A. despre care primarul Chițac spunea că se va îmbogăți, Claudiu Crețu, anchetat de DNA a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:10
Întreruperi programate ale energiei electrice în județul Constanța în perioada 11 – 18 septembrie # CT100
Următoarele întreruperi programate ale energiei electrice vor avea loc în județul Constanța, în perioada 11 – 18 septembrie 2025, pentru lucrări de întreținere și modernizare a rețelei electrice. Întreruperile vor afecta diverse localități și agenți economici, iar în unele cazuri vor fi de scurtă durată, conform detaliilor de mai jos. […] Articolul Întreruperi programate ale energiei electrice în județul Constanța în perioada 11 – 18 septembrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:20
Mai mulți constănțeni au reclamat faptul că au auzit sunete extrem de puternice miercuri după-amiază. „S-a auzit o bubuitură foarte puternică în zona Compozitorilor.”, a spus o constănțeancă. Mărturii asemănătoare au venit din multe cartiere. Motivul: zboruri ale avioanelor supersonice. „Aeronave ale Forțelor Aeriene Române, Germane și ale Statelor Unite […] Articolul Sunete puternice în Constanța – de la ce provin a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
.Polițiștii din Constanța au surprins ieri, pe bulevardul Mamaia, un șofer „pilot de raliu”. Omul conducea cu 130 de kilometri pe oră. Ieri, aceiași polițiști au surprins un șofer care conducea cu 141 km/oră. „Și de această dată, „campionul” a câștigat… o pauză de la volan. De 120 de zile. […] Articolul Vitezomani pe bulevardul Mamaia – au rămas fără permis pentru 120 de zile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:00
Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, sărbătorește astăzi, 10 septembrie 2025, împlinirea vârstei de 63 de ani. Fost rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și contraamiral de flotilă în rezervă, Vergil Chițac a intrat în politică în urmă cu circa un deceniu. A fost senator al României, iar în anul […] Articolul Vergil Chițac, primarul Constanței, împlinește astăzi 63 de ani a aparut prima oara pe Constanta 100%.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.