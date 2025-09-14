Ucraina vrea să limiteze internetul de mare viteză pentru a opri dronele ruseşti

10:00

A trecut un an de la inundaţiile fără precedent din Galaţi, în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa. Un an de când mii de oameni s-au tezit cu apa la picioare, iar apoi au privit neputincioşi cum casele lor sunt pur şi simplu măturate şi înghiţite de puterea viiturilor. Nivelul apei a urcat până la acoperișuri, iar munca tuturor de-o viaţă s-a transformat în ruine. Într-o singură noapte, 7.000 de case din 30 de localități au fost afectate. La final, după zile întregi de chin, de lacrimi şi de promisiuni, cu toţii au sperat la o minune. Efectele dezastrului se văd, însă, şi acum.