'Masa care uneşte and #8221;: Alba-Iulia stabileşte un record mondial cu cea mai lungă masă din lume
Bursa, 14 septembrie 2025 15:20
Oraşul Alba-Iulia a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume realizată din materiale reciclabile.
• • •
Acum 5 minute
16:00
De la împuşcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk, Donald Trump a preluat un rol de comunicare fără precedent.
Acum o oră
15:20
Acum 2 ore
14:50
Polonia acuză Ungaria de and #8222;şantaj and #8221; în UE, blocând aderarea Ucrainei la blocul comunitar # Bursa
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a lansat critici dure la adresa Ungariei, pe care a acuzat-o că and #8222;şantajează and #8221; Uniunea Europeană prin blocarea candidaturii Ucrainei la aderarea la blocul comunitar.
14:40
Miliardarul Elon Musk, proprietarul platformei X, a intervenit prin videoconferinţă la marşul and #8222;Uniţi Regatul and #8221; (Unite the Kingdom), unde a cerut organizarea de alegeri generale şi a acuzat guvernul britanic de lipsă de acţiune în protejarea cetăţenilor.
14:30
Cel puţin 25 de persoane au fost arestate şi 26 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi - din care patru grav - la protestul organizat sâmbătă de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, intitulat and #39;Uniţi Regatul and #39;.
14:30
Oana Ţoiu condamnă intrarea unei drone ruseşti în spaţiul românesc: and #8222;Acţiuni inacceptabile şi iresponsabile and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să oprească maşinăria de război rusă prin impunerea de sancţiuni şi tarife vamale dure Moscovei şi s-a arătat înţelegător faţă de poziţia Statelor Unite, care cer ca ţările NATO să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia.
14:10
BTA: Bulgaria garantează împrumuturi de 248,9 milioane de leva pentru proiectul strategic al Coridorului Vertical al Gazelor # Bursa
Statul bulgar va garanta împrumuturi în valoare de 248,9 milioane de leva pentru proiectul Coridorului Vertical al Gazelor derulat de compania Bulgartransgaz EAD.
Acum 4 ore
14:00
INS: Aproape nouă din zece persoane ocupate desfăşoară activităţi ce solicită un timp de lucru de 30-40 de ore/săptămână # Bursa
Aproape nouă din zece persoane ocupate desfăşoară activităţi care solicită un timp de lucru de 30-40 de ore săptămânal, dar nu este de neglijat nici proporţia persoanelor care sunt ocupate în activităţi ce depăşesc 40 ore de lucru săptămânal (8,7%).
13:50
Un sondaj publicat de institutul Insa pentru ziarul Bild arată că majoritatea germanilor sunt preocupaţi de posibilitatea unui atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, în urma recentei pătrunderi a dronelor ruse în spaţiul aerian polonez.
13:40
Sindicaliştii din administraţia publică au anunţat un protest luni în Bucureşti, exprimându-şi nemulţumirea faţă de măsurile Guvernului, pe care le consideră capabile să provoace un blocaj în sector.
13:40
Trump va efectua a doua vizită de stat în Marea Britanie, însoţit de delegaţie economică şi secretarul Trezoreriei SUA # Bursa
Preşedintele american Donald Trump urmează să efectueze săptămâna viitoare o a doua vizită de stat în Regatul Unit, într-un context marcat de tensiuni diplomatice şi oportunităţi economice majore.
13:40
MPC: Marea Britanie menţine dobânda la 4% până în 2026, pe fondul incertitudinilor economice # Bursa
Ratele dobânzilor din Marea Britanie urmează să rămână la 4% până în 2026, pe fondul unor preocupări persistente legate de economie, ceea ce determină factorii de decizie să acţioneze cu prudenţă.
13:20
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual - echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană - motiv pentru care reducerea risipei alimentare până la jumătate până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme până la consumatori, nu mai este doar o obligaţie europeană, ci şi o responsabilitate comună pentru sănătatea publică, siguranţa alimentară şi protejarea resurselor Planetei.
13:20
13:00
Când Vladimir Putin a trimis săptămâna trecută cel puţin 19 drone în Polonia, preşedintele rus a transmis un mesaj clar: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând.
12:40
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a declarat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea avea un rol în susţinerea unei soluţii de pace pentru războiul din Ucraina.
12:40
Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Prinţul Faisal bin Farhan, a ajuns în Doha pentru a participa la întâlnirea pregătitoare a miniştrilor de externe pentru un summit extraordinar comun arab-islamic.
12:30
Andrii Hnatov: Ucraina poate limita intenţionat comunicaţiile mobile pentru a contracara atacurile cu drone ruseşti # Bursa
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti, pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor.
12:30
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, urmează să călătorească luni la Doha, pentru a participa la un summit de urgenţă al liderilor islamici şi arabi.
Acum 6 ore
12:00
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale # Bursa
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok şi faptul că Washingtonul cere G7 şi aliaţilor europeni să impună tarife Chinei pentru a opri achiziţiile de petrol rusesc.
11:40
Prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a cerut crearea unei alianţe politice, de securitate şi economice între ţările islamice, ca urmare a atacului asupra Doha, capitala Qatarului.
11:30
Middle East Council on Global Affairs: Summitul din Qatar, un mesaj de solidaritate, fără aşteptări de acţiuni concrete # Bursa
Adel Abdel Ghafar, cercetător senior şi director al politicii externe la Middle East Council on Global Affairs, afirmă că summitul din Qatar reprezintă and #8222;mai mult un mesaj de solidaritate and #8221;, fără a exista aşteptări privind adoptarea unor măsuri concrete.
11:20
George Simion, la mitingul din Londra: 'Suntem alături de Elon Musk şi patrioţii britanici and #8221; # Bursa
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a participat la mitingul organizat la Londra de activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, unde a susţinut un discurs în care şi-a exprimat solidaritatea şi a mulţumit miliardarului american Elon Musk, aflat într-un conflict public cu preşedintele american Donald Trump.
11:20
Purtătorul de cuvânt al Secretarului General al Ligii Arabe, Jamal Rushdi, a declarat că summitul de la Doha transmite un mesaj de solidaritate deplină cu Qatar.
10:50
Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat că Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică and #8222;Zircon and #8221; asupra unei ţinte din Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare and #8222;Zapad-2025 and #8221;.
10:50
Ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat pe platforma X că încălcarea spaţiului aerian românesc reprezintă and #8222;o nouă încălcare inacceptabilă a spaţiului aerian NATO and #8221;.
10:40
Ultimele 24 de ore pe frontul Rusia-Ucraina: 184 de atacuri ruseşti respinse, Pokrovsk sub foc intens # Bursa
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 184 de angajamente de luptă pe front, cele mai grele confruntări având loc în direcţia Pokrovsk.
10:30
Marco Rubio în Israel: 'Prioritatea este eliberarea tuturor ostaticilor şi asigurarea ajutorului umanitar and #8221; # Bursa
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, urmează să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor crescute în Orientul Mijlociu după atacul israelian asupra liderilor Hamas din Qatar săptămâna trecută.
10:10
AstraZeneca, cea mai mare companie listată pe bursa londoneză, a anunţat că suspendă planul de a investi 200 de milioane de lire sterline (circa 271 milioane de dolari) în centrul său de cercetare din Cambridge, unul dintre cele mai importante hub-uri de ştiinţe ale vieţii din regat.
10:10
Armata chineză a declarat că a efectuat patrulări de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine în legătură cu orice provocare.
Acum 8 ore
09:50
Ministrul ucrainean al Economiei: Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale # Bursa
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington.
09:50
DOSARELE EPSTEIN RAMAN CLASIFICATE; REPUBLICANII AU BLOCAT PUBLICAREA LOR (III) Cazul Epstein şi cazul Diddy - asemănătoare, dar fără legătură vizibilă # Bursa
Nu există nicio conexiune demonstrată între Jeffrey Epstein şi Sean and #8222;Diddy and #8221; Combs, dincolo de comparaţiile tematice privind acuzaţii de trafic sexual. Totuşi, presa a evidenţiat câteva suprapuneri, inclusiv faptul că procurorul a fost acelaşi: MaureneComey, fiica fostului director FBI James Comey.
09:40
CNBC: Ram renunţă la planurile pentru un pickup complet electric, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice # Bursa
Marca americană Ram, a grupului Stellantis, renunţă la dezvoltarea unui pickup complet electric Ram 1500, invocând scăderea cererii pentru astfel de modele în America de Nord.
09:40
CNBC: Nvidia şi OpenAI pregătesc o investiţie majoră în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie # Bursa
Nvidia şi OpenAI poartă discuţii pentru a susţine o investiţie de amploare în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie, proiect care ar putea ajunge la valoarea de miliarde de dolari.
09:30
Ministerul Comerţului din China a anunţat declanşarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi înaintea noii runde de negocieri comerciale bilaterale programate între 14 şi 17 septembrie la Madrid.
09:30
Traian Băsescu: Votul diasporei pe 28 septembrie va decide viitorul Moldovei şi securitatea României # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a avertizat că alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova pot avea consecinţe directe asupra securităţii României.
09:30
Votul UE privind reducerea emisiilor pentru 2040, programat săptămâna viitoare, a fost amânat după ce mai multe state membre, inclusiv ţara noastră, au solicitat o discuţie la nivel de lideri înainte de adoptarea unei decizii finale.
09:20
Rubio: Incursiunile dronelor ruseşti în Polonia sunt and #8222;inacceptabile şi periculoase and #8221; # Bursa
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a catalogat pătrunderea fără precedent a dronelor ruseşti în Polonia drept and #8222;inacceptabilă, regretabilă şi periculoasă and #8221;, dar a precizat că nu este încă clar dacă Moscova a vizat deliberat teritoriul polonez.
09:20
Radu Miruţă: Nu există nicio decizie a coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor la alimente # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă (USR), a infirmat declaraţia purtătoarei de cuvânt a Guvernului privind renunţarea la plafonarea preţurilor la alimentele de bază.
Acum 24 ore
21:50
Netanyahu: Eliminarea liderilor Hamas din Qatar, cheia pentru eliberarea ostaticilor şi oprirea războiului din Gaza # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că eliminarea liderilor Hamas aflaţi în Qatar ar elimina principalul obstacol în eliberarea ostaticilor şi în oprirea războiului din Gaza.
21:20
Forţele Aeriene Române au interceptat sâmbătă o dronă rusească ce a pătruns în spaţiul aerian al României, însă populaţia nu a fost expusă niciunui pericol.
21:20
AFP: Ucraina a lovit cu drone o rafinărie rusească la aproape 1.000 de kilometri de graniţele sale # Bursa
O rafinărie a companiei Başneft din republica rusă Başkiria, situată pe râul Volga, a fost afectată de un incendiu sâmbătă, în urma unui atac cu drone.
21:00
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe X, că drona interceptată de România a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc şi a survolat timp de 50 de minute spaţiul aerian al NATO.
20:50
20:30
Mii de persoane au ieşit pe străzile Londrei la un marş organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, în timp ce, în paralel, militanţii anti-rasism au organizat un contra-protest.
20:00
Mihai Fifor: 'PSD nu a decis eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază and #8221; # Bursa
Mihai Fifor, liderul PSD Arad, afirmă că social-democraţii nu au fost de acord cu eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază şi că subiectul nici măcar nu a fost discutat în şedinţele coaliţiei de guvernare.
19:40
O dronă rusească a încălcat sâmbătă după-amiază spaţiul aerian al României, în zona Chilia Veche, în timpul unui atac al Moscovei asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.
19:10
Tusk: Au început operaţiunile preventive ale forţelor aeriene poloneze şi aliate în spaţiul nostru # Bursa
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat că, din cauza ameninţării reprezentate de dronele ruseşti care operează deasupra Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, au început operaţiuni preventive ale aviaţiei poloneze şi aliate în spaţiul aerian al ţării.
19:00
Mii de polonezi se înscriu pentru antrenamente militare voluntare pe fondul tensiunilor cu Rusia # Bursa
Mii de polonezi s-au înscris la antrenamente militare voluntare, în timp ce armata încearcă să-şi consolideze rândurile cu personal profesionist şi voluntari, pe fondul temerilor crescânde legate de agresiunea Rusiei.
