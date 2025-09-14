Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot

21:40

Basarab Panduru, fostul membru al Generației de Aur, a analizat remiza dintre FC Argeș și UTA Arad și a ajuns la concluzia că un fotbalist al piteștenilor ar putea ajunge la FCSB. După ce Mario Tudose a fost la un pas de a semna cu roș-albaștri din vară, fostul jucător l-a asociat pe brazilianul Caio […] The post “Să nu vă mire”. Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului appeared first on Antena Sport.