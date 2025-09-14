Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot
Antena Sport, 14 septembrie 2025 15:20
Arne Slot a anunțat că Alexander Isak nu va juca în Burnley – Liverpool. Tehnicianul „cormoranilor" a dezvăluit că atacantul nu este încă aptde joc. Liverpool l-a transferat pe Isak, în această perioadă de mercato, în schimbul sumei record de 145 de milioane de euro. Acesta nu se află în lotul lui Arne Slot pentru […]
Acum 30 minute
15:40
Fabio Capello a dezvăluit ce îi lipsește lui Cristi Chivu. Concluziile marelui antrenor după Juventus – Inter
Fabio Capello, marele antrenor italian în vârstă de 79 de ani, a oferit un verdict după eșecul lui Inter Milano contra lui Juventus, scor 3-4. Tehnicianul care i-a pregătit pe bianconeri în cariera sa e de părere că lui Inter și implicit lui Cristian Chivu îi lipsește un jucător de creație, care să poată dribla. […]
15:40
"Se transformă" Victor Angelescu, dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică: "Credeam că o să fie altfel"
Victor Angelescu a făcut dezvăluiri despre colaborarea cu Marius Șumudică, din perioada în care tehnicianul se afla pe banca celor de la Rapid. Acționarul minoritar din Giulești a vorbit despre antrenorul care a fost înlocuit de Costel Gâlcă. Marius Șumudică a pregăti-o pe Rapid în perioada august 2024 – mai 2025. Antrenorul a plecat de […]
Acum o oră
15:20
Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot
Arne Slot a anunțat că Alexander Isak nu va juca în Burnley – Liverpool. Tehnicianul „cormoranilor” a dezvăluit că atacantul nu este încă aptde joc. Liverpool l-a transferat pe Isak, în această perioadă de mercato, în schimbul sumei record de 145 de milioane de euro. Acesta nu se află în lotul lui Arne Slot pentru […] The post Alexander Isak nu este în lotul lui Liverpool, pentru meciul cu Burnley! Explicația lui Arne Slot appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
15:00
Ricky Hatton, britanicul care a scris istorie în box, s-a stins din viață la doar 46 de ani. "The Hitman" a fost găsit decedat în casa sa din Manchester, iar poliția a declarat că nu există circumstanțe suspecte legate de acest eveniment tragic. Cu o carieră remarcabilă între 1997 și 2012, Hatton urma să se […]
14:40
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat în faza finală a Cupei Davis
Germania a ajuns în faza finală a Cupei Davis cu o victorie zdrobitoare de 4-0 împotriva Japoniei, Franţa s-a impus în faţa Croaţiei, iar Argentina s-a calificat după ce a eliminat Olanda, finalista de anul trecut. Austria s-a calificat şi ea cu o victorie dramatică de 3-2 împotriva Ungariei, iar Belgia a dispus de Australia, […]
14:10
Carlo Ancelotti a dezvăluit că ar mai antrena o singură echipă de club. Selecționerul Braziliei nu s-a ferit și a spus și care este numele echipei. Este vorba despre Real Madrid, echipă alături de care Carlo Ancelotti a cucerit 15 trofee. Italianul a părăsit echipa din capitala Spaniei pentru a pregăti Brazilia, în încercarea de […]
Acum 4 ore
14:00
Zeljko Kopic a susținut astăzi, 14 septembrie, conferința de presă premergătoare duelului cu Petrolui din etapa a noua din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit în fața jurnaliștilor despre partida care îi așteaptă pe elevii săi și a făcut și un anunț cu privire la un jucător care nu va putea fi prezent pe teren. […]
13:40
Veste surprinzătoare în fotbalul românesc. Un dublu campion al României este aproape de a semna în Liga a 3-a. Este vorba despre Romario Benzar, care a cucerit două titluri alături de Farul, în 2017, pe vremea când echipa se numea Viitorul, și în 2023. Romario Benzar, dublu campion al României, e aproape de a semna […]
13:40
Gigi Becali, ironizat de Victor Angelescu: "Mă unge pe suflet". Cum a fost "luat la țintă" patronul de la FCSB
Victor Angelescu a vorbit în cadrul unui podcast despre personaje care au marcat fotbalul românesc, iar Gigi Becali s-a numărat și el pe listă. Acționarul minoritar de la Rapid l-a catalogat pe patronul de la FCSB drept protagonistul din Liga 1, după care nu s-a putut abține din a-l ironiza pe finanțatorul campioanei. Angelescu s-a […]
13:20
Josue Homawoo a vorbit în premieră despre clipele de panică din Belgia. Mesaj pentru suporterii lui Dinamo
Josue Homawoo, fostul fundaș de la Dinamo ajuns la Standard Liege, a acordat primele declarații după ce a suferit o accidentare oribilă în cel mai recent meci jucat în Belgia. Stoperul s-a ciocnit de un adversar după doar opt secunde, a rămas inconștient pe gazon și a fost scos pe targă după 10 minute. Togolezul […]
13:00
"Când vă întoarceți la națională?" Gică Hagi a dat răspunsul pe loc! Ce a spus despre Mircea Lucescu
Gică Hagi a vorbit despre posibilitatea de a prelua echipa națională a României. „Regele" nu s-a ferit de subiect și a vorbit și despre selecționerul Mircea Lucescu. În ultima perioadă, au apărut zvonuri conform cărora Gică Hagi ar fi prima variantă a celor de la FRF, pentru banca echipei naționale, în cazul în care Mircea […]
12:50
Gică Hagi a vorbit despre debutul lui Ianis la Alanyaspor. Avertismentul "Regelui" pentru fiul său
Gheorghe Hagi a acordat câteva declarații înainte să plece la Lisabona pentru meciul caritabil în care va face parte din echipa numită Legendele Lumii. Printre altele, "Regele" a vorbit și despre debutul lui Ianis Hagi la Alanyaspor, jucătorul de 26 de ani intrând pe teren în minutul 66. Legenda României s-a arătat fericit că fiul […]
12:30
Andrea Mandorlini, criticat după nici o lună de când a preluat-o pe CFR: "L-au adus ca să caute altceva"
CFR Cluj a făcut un nou pas greșit și nu reușește să iasă din criză, după ce a remizat și cu Metaloglobus, ultima clasată din Liga 1. După meci, Andrea Mandorlini a fost criticat de Marius Baciu în cadrul unei emisiuni TV, fostul fotbalist punctând deciziile neinspirate luate de italian la schimbări. Aspectul care a […]
12:20
Thomas Muller, hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani! Germanul face spectacol în MLS
Campionul Mondial din 2014, Thomas Muller, a făcut spectacol. Germanul, care a ajuns la Vancouver în această vară, se acomodează bine cu MLS, reușind un hat-trick în ziua în care a împlinit 36 de ani. Deja marcator împotriva echipei Saint-Louis (3-2) la sfârşitul lunii august, fostul atacant al Bayern München şi-a sărbătorit cea de-a 36-a […]
Acum 6 ore
12:00
Ruben Amorim, tranșant înainte de Manchester Derby: "O glumă". Ce a spus de comparația cu Pep Guardiola
Manchester United și Manchester City nu au început bine campionatul, însă asta nu îl face pe Ruben Amorim să se compare cu Pep Guardiola. Antrenorul portughez s-a amuzat atunci când a fost întrebat de presiunea pe care o simt el și omologul său înainte de meciul direct dintre cele două rivale. Partida dintre Manchester City […]
11:40
Ciprian Marica a uimit pe toată lumea! Și-a numit favorita în lupta pentru titlu: "Sper să câștige!"
Ciprian Marica și-a numit favorita în lupta pentru titlu. Acționarul minoritar de la Farul Constanța a uimit pe toată lumea. Marica a recunoscut că își dorește ca Universitatea Craivoa să câștige titlul de campioană. Declarația este una surprinzătoare, având în vedere că a venit înaintea meciului dintre oltenii lui Mirel Rădoi și Farul Constanța. Ciprian […]
11:30
Statistică uluitoare pentru Bayern Munchen. Golaverajul halucinant din ultimele 10 meciuri de acasă cu Hamburg
Bayern Munchen a obținut sâmbătă seara o victorie răsunătoare în fața lui Hamburg, la capătul unui meci în care bavarezii s-au impus cu 5-0. Nou-promovata este una dintre victimele preferate din ultimii 15 ani ale campioanei, mai ales când vine vorba de meciurile pe care trupa de pe Allianz Arena le dispută pe teren propriu. […]
11:10
"Mai devreme sau mai târziu, voi fi antrenorul lui Dinamo". Anunțul unei embleme a alb-roșilor
Florentin Petre, antrenorul secund de la Dinamo, a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea ca el să devină antrenor principal pe banca alb-roșilor. Fostul mare jucător al "câinilor" a menționat că în momentul de față se simte bine în postura în care se află, deși pe viitor ar vrea să ocupe cel mai important […]
11:10
Carlo Ancelotti, mesaj direct pentru Neymar: "Obiectivul său trebuie să fie acela de a fi pregătit"
Aflat în lotul preliminar pentru a juca împotriva Chile şi apoi Bolivia în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Neymar nu a fost în cele din urmă inclus în lista lui Carlo Ancelotti în ultimele meciuri internaţionale. Tehnicianul italian a revenit asupra deciziei sale şi a pus puţină presiune pe starul brazilian. „O […]
10:50
Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele probabile
Meciul dintre Universitatea Craiova și Farul va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 18:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestei partide, oltenii lui Mirel Rădoi sunt lideri în Liga 1, cu 20 de puncte, la o lungime de ocupanta locului 2, Rapid. De […]
10:40
Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez în lupta anului din box. Performanța uluitoare a americanului
Lupta anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas. După o decizie unanimă a judecătorilor, Crawford (37 de ani) a devenit primul campion incontestabil la supermijlocie din trei categorii diferite în era celor patru centuri. Ce a spus Terence […]
10:30
Cristi Chivu n-a mai rezistat când a fost întrebat de controversa din Juventus – Inter: "Să nu ne mai certăm"
Cristi Chivu a primit la conferința de presă de după Juventus – Inter o întrebare legată de momentul care a iscat controversă în rândul fanilor "nerazzurri". Pe finalul partidei, Marcus Thuram a fost surprins de camere cum râdea alături de fratele său, Khephren, deși echipa sa era condusă pe tabelă cu 4-3. Antrenorul român nu […]
10:10
Gigi Becali a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl aducă pe Mario Tudose de la Argeș la FCSB prin intermediul unei "românești", așa cum a numit-o patronul, însă mutarea a picat în cele din urmă. Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că conducerea de la Benfica, echipa care ar fi urmat să fie păcălită […]
10:10
Oficialii lui
Oficialii lui Fenerbahce au venit cu o serie de clarificări, după plecarea lui Jose Mourinho. Mesajul vine la aproximativ două săptămâni de la plecarea lusitanului. Mourinho a rezistat un an pe banca celor de la Fenerbahce. În acest sezon, turcii au fost eliminați din play-off-ul Champions League de Benfica și au obținut astfel calificarea în […] The post Oficialii lui Fenerbahce au explicat motivul pentru care l-au demis pe Jose Mourinho: “Nu am văzut asta!” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
10:00
“Nu putem fi păcăliți”. Schema pe care o pregătise Gigi Becali a fost aflată de oficialii de la Benfica # Antena Sport
Gigi Becali a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl aducă pe Mario Tudose de la Argeș la FCSB prin intermediul unei “românești”, așa cum a numit-o patronul, însă mutarea a picat în cele din urmă. Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că conducerea de la Benfica, echipa care ar fi urmat să fie păcălită […] The post “Nu putem fi păcăliți”. Schema pe care o pregătise Gigi Becali a fost aflată de oficialii de la Benfica appeared first on Antena Sport.
09:50
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul Csikszereda – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 21:00. Duelul contează pentru etapa cu numărul 9 a sezonului de Liga 1. Campioana României se află într-o situație dificilă în campionat. După 8 etape disputate, FCSB este pe locul 14, cu doar 6 puncte obținute. […] The post Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana are nevoie de puncte „ca de aer”. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
09:30
Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi” # Antena Sport
Antrenorul celor de la Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, a ținut să îi ia apărarea lui Vladislav Blănuță, după ce i-a oferit șansa să debuteze în meciul cu Obolon Kiev din campionat. Românul nu a fost primit deloc într-un mod călduros de fanii echipei din capitala Ucrainei, în contextul postărilor propagandistice pro-ruse distribuite de jucător în […] The post Antrenorul lui Vladislav Blănuță a sărit în apărarea sa după debutul tensionat: “E unul dintre noi” appeared first on Antena Sport.
09:10
Ce a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei # Antena Sport
Ianis Hagi a avut ocazia să joace primele sale minute în tricoul lui Alanyaspor, formație care l-a transferat în această perioadă de mercato. În duelul contra celor de la Konyaspor, jucătorul de 26 de ani a intrat pe teren în minutul 66 și a contribuit la construcția golului care a adus victoria echipei sale. După […] The post Ce a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei appeared first on Antena Sport.
08:50
Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” # Antena Sport
Antrenorul lui Alanyaspor, Joao Pereira, a reacționat la finalul duelului cu Konyaspor, câștigat de echipa sa cu scorul de 2-1. Acesta a venit cu un mesaj după debutul lui Ianis Hagi. Fiul lui Gică Hagi a fost introdus în teren în minutul 66 al întâlnirii, în locul lui Kaya. În tabăra gazdelor, Marius Ștefănescu a […] The post Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” appeared first on Antena Sport.
08:40
Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat # Antena Sport
Lionel Messi nu a putut să o ajute pe Inter Miami să obțină victoria contra celor de la Charlotte, formație aflată pe locul 3 în Conferința din Est din MLS. Argentinianul a avut șansa să deschidă scorul pentru echipa sa în minutul 32, însă a încercat să îl execute pe portarul advers cu o scăriță […] The post Lionel Messi a ratat lamentabil un penalty în eșecul dur al lui Inter Miami. De când nu i s-a mai întâmplat appeared first on Antena Sport.
08:40
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3: “Trebuie să ai curajul să faci asta” # Antena Sport
Walter Zenga a venit cu un mesaj direct pentru Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italianul a analizat partida și a transmis că antrenorul român trebuie să vină cu idei diferite, la următoarele partide. Derby-ul Juventus – Inter a fost un adevărat „thriller”. Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă în prelungiri, după golul […] The post Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu după Juventus – Inter 4-3: “Trebuie să ai curajul să faci asta” appeared first on Antena Sport.
08:30
Jucătorul de la CFR Cluj care a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus: “Nu am făcut nimic!” # Antena Sport
Un jucător de la CFR Cluj a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus. Acesta a venit cu un mesaj și pentru fanii ardelenilor, după remiza din etapa a 9-a a Ligii 1. Este vorba despre Meriton Korenica, jucător care a marcat din penalty în cadrul duelului. Totuși, acesta a ratat o altă lovitură de la 11 […] The post Jucătorul de la CFR Cluj care a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus: “Nu am făcut nimic!” appeared first on Antena Sport.
08:20
“Începutul dezastrului”. Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus – Inter # Antena Sport
Inter Milano a pierdut dramatic derby d’Italia, după ce a fost învinsă de Juventus cu 4-3, deși în minutul 76, scorul era în favoarea “nerazzurrilor”. După meciul de pe Allianz Stadium, Gazzetta dello Sport a venit pe prima pagină a numărului de astăzi, 14 septembrie, cu un verdict dur pentru Cristi Chivu și elevii săi. […] The post “Începutul dezastrului”. Gazzetta dello Sport nu l-a iertat pe Cristi Chivu după eșecul din Juventus – Inter appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă” # Antena Sport
Metaloglobus a produs surpriza etapei cu numărul 9 din Liga 1. Gruparea nou promovată a scos un rezultat de egalitate din disputa cu CFR Cluj, formația antrenată de italianul Andrea Mandorlini. Ambele goluri din acest joc au fost reușite din lovituri de la 11 metri, însă ardelenii au mai beneficiat de încă un penalty, ratat […] The post Mihai Teja rămâne cu picioarele pe pământ după remiza cu CFR Cluj: „Ne mișcăm ca broasca țestoasă” appeared first on Antena Sport.
00:10
Andrea Mandorlini a uimit pe toată lumea, după ce CFR s-a încurcat din nou: “Nu e o tragedie” # Antena Sport
Andrea Mandorlini a ținut să aibă un discurs echilibrat după ce CFR Cluj a obținut doar o remiză cu nou-promovata Metaloglobus, scor 1-1. Antrenorul de 65 de ani a oferit totuși o declarație ușor bizară, în condițiile în care echipa sa se află în plină criză de când a început campionatul. În plus, Mandorlini a […] The post Andrea Mandorlini a uimit pe toată lumea, după ce CFR s-a încurcat din nou: “Nu e o tragedie” appeared first on Antena Sport.
13 septembrie 2025
23:50
Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus # Antena Sport
Alin Fică a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-1. Mijlocașul de la CFR Cluj a venit cu detalii despre transferul picat la Rapid. În finalul perioadei de mercato, Alin Fică a fost ca și transferat de Rapid. Totuși, în cele din urmă, mutarea nu s-a realizat, iar jucătorul a rămas la CFR Cluj. […] The post Alin Fică, detalii despre transferul picat la Rapid. A dat cărțile pe față după 1-1 cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
23:20
Vladislav Blănuță, tratament “rece” din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: “Nu e prea bine” # Antena Sport
Vladislav Blănuță a debutat astăzi, 13 septembrie, într-un meci oficial la Dinamo Kiev. Fotbalistul român a fost introdus în meciul dintre alb-albaștri și Obolon Kiev în minutul 78, iar suporterii nu l-au primit deloc într-un mod călduros. La finalul partidei, Nazar Voloshyn, unul dintre coechipierii lui Blănuță, a vorbit pe scurt despre atacantul de 23 […] The post Vladislav Blănuță, tratament “rece” din partea propriilor colegi după debutul la Dinamo Kiev: “Nu e prea bine” appeared first on Antena Sport.
22:40
Momente horror în Rapid – SCM Râmnicu Vâlcea! Jucătoarea giuleștencelor a leșinat și a fost dusă la spital # Antena Sport
Momente de panică sâmbătă seară la meciul de handbal feminin dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a treia a Ligii Florilor. Aissatou Kouyate s-a lovit în momentul în care a încercat să arunce la poartă și a trebuit transportată la spital. Jucătoarea giuleștencelor părea că își va reveni și că va putea […] The post Momente horror în Rapid – SCM Râmnicu Vâlcea! Jucătoarea giuleștencelor a leșinat și a fost dusă la spital appeared first on Antena Sport.
22:40
Campioana Germaniei, Bayern Munchen a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-0, de formaţia Hamburg SV, în a treia etapă din Bundesliga. După această victorie, echipa lui Vincent Kompany rămâne cu maxim de puncte după primele trei etape. Bayern Munchen, demonstrație de forță Bavarezii au turat motoarele încă din start şi după ce Gnabry […] The post Bayern Munchen n-a avut milă în meciul cu Hamburg. Bavarezii au făcut “manita” appeared first on Antena Sport.
22:30
Au fost scene rare în Metaloglobus – CFR Cluj, duel din etapa a 9-a a Ligii 1. Concret, centralul partidei a dictat 3 lovituri de la 11 metri, în primele 45 de minute. Arbitrul Andrei Moroiță a dictat prima lovitură de la 11 metri în minutul 3. Atunci, Coco, aflat la debutul la CFR Cluj, […] The post Scene rare în Metaloglobus – CFR Cluj! 3 penalty-uri într-o singură repriză! appeared first on Antena Sport.
22:30
Dennis Man, “retrogradat” după prestațiile sub așteptări. N-a jucat niciun minut în ultimul meci al lui PSV # Antena Sport
PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, formaţia NEC Nijmegen, în etapa a cincea din campionatul olandez, Eredivisie. Rezultatul respectiv a venit după ce PSV a pierdut în etapa trecută cu nou-promovata Telstar. Dennis Man, doar pe bancă Antrenorul Peter Bosz l-a ţinut pe Dennis Man pe bancă, după două meciuri slabe […] The post Dennis Man, “retrogradat” după prestațiile sub așteptări. N-a jucat niciun minut în ultimul meci al lui PSV appeared first on Antena Sport.
22:10
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu # Antena Sport
Ianis Hagi a fost introdus în teren în meciul dintre Konyaspor și Alanyaspor în minutul 66. Prințul “Regelui” este la primele minute în tricoul noii sale echipe. Ianis Hagi, în teren pentru Alanyaspor Ianis Hagi este unul dintre stranierii implicați în acest weekend la echipele lor de club. La partida dintre Konyaspor și Alanyaspor, cea […] The post Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu appeared first on Antena Sport.
22:10
“Nu știu dacă meritam”. Cristi Chivu, compătimit după “thriller”-ul dintre Juventus și Inter # Antena Sport
Juventus și Inter Milano au oferit un derby în adevăratul sens al cuvântului, iar torinezii s-au impus cu 4-3 cu un gol marcat în prelungiri de Khephren Thuram. După meci, Igor Tudor, antrenorul “bătrânei doamne”, s-a arătat extrem de fericit, însă a menționat că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil la cum s-a […] The post “Nu știu dacă meritam”. Cristi Chivu, compătimit după “thriller”-ul dintre Juventus și Inter appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii, chiar dacă Inter a fost învinsă de Juventus cu 3-4: “Am făcut un meci grozav” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după Juventus – Inter 4-3. Românul și-a lăudat jucătorii, chiar dacă aceștia au plecat fără puncte de la Torino. Inter a fost învinsă dramatic de Juventus, în prelungirile partidei. Adzic a marcat golul victoriei pentru „Bătrâna Doamnă”, în minutul 90+2 al întâlnirii care a contat pentru etapa a 3-a […] The post Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii, chiar dacă Inter a fost învinsă de Juventus cu 3-4: “Am făcut un meci grozav” appeared first on Antena Sport.
21:50
Ianis Hagi a fost introdus în teren în meciul dintre Konyaspor și Alanyaspor în minutul 66. Prințul “Regelui” este la primele minute în tricoul noii sale echipe. Ianis Hagi, în teren pentru Alanyaspor Ianis Hagi este unul dintre stranierii implicați în acest weekend la echipele lor de club. La partida dintre Konyaspor și Alanyaspor, cea […] The post Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. Duel împotriva echipei lui Marius Ștefănescu appeared first on Antena Sport.
21:40
Basarab Panduru, fostul membru al Generației de Aur, a analizat remiza dintre FC Argeș și UTA Arad și a ajuns la concluzia că un fotbalist al piteștenilor ar putea ajunge la FCSB. După ce Mario Tudose a fost la un pas de a semna cu roș-albaștri din vară, fostul jucător l-a asociat pe brazilianul Caio […] The post “Să nu vă mire”. Jucătorul văzut la FCSB de la una dintre revelațiile campionatului appeared first on Antena Sport.
21:40
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A fost introdus împotriva echipei lui Marius Ștefănescu # Antena Sport
Ianis Hagi a fost introdus în teren în meciul dintre Konyaspor și Alanyaspor în minutul 66. Prințul “Regelui” este la primele minute în tricoul noii sale echipe. Ianis Hagi, în teren pentru Alanyaspor The post Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A fost introdus împotriva echipei lui Marius Ștefănescu appeared first on Antena Sport.
21:40
Juventus și Inter au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri văzute în ultimele sezoane de Serie A. Gruparea antrenată de Igor Tudor a dat lovitura de grație în primul minut de prelungire, printr-un puști de doar 19 ani. Muntenegreanul Vasilije Adžić a fost erou pentru „Bătrâna Doamnă” și a adus trei puncte mari în […] The post Record absolut în Juventus – Inter 4-3! Ce performanță a stabilit Vasilije Adžić appeared first on Antena Sport.
21:30
Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu și au venit cu o notă pentru antrenorul român, după „thrillerul” Juventus – Inter 4-3. A fost primul mare derby în Serie A pentru tehnicianul clubului din Milano. Juventus s-a impus în fața lui Inter grație unui gol marcat în prelungiri, de Adzic. A fost al 2-lea eșec la […] The post Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul appeared first on Antena Sport.
21:20
Naţionala României va evolua în grupa D, cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European din 2026, potrivit tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Belgrad. La ediţia din 2026 a Campionatului European se va implementa un nou sistem de joc. Cele 16 echipe vor evolua în patru grupe, fiecare având în componenţă două echipe […] The post România și-a aflat adversarele din grupa de la Campionatul European de polo appeared first on Antena Sport.
