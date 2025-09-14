Elon Musk cere dizolvarea parlamentului britanic. Mesajul video transmis la protestul din Londra
ObservatorNews, 14 septembrie 2025 17:20
Miliardarul Elon Musk a cerut public "dizolvarea parlamentului" și "schimbarea guvernului" britanic, într-un mesaj transmis sâmbătă prin videoconferință participanților la mitingul "Uniți Regatul" din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut ca Tommy Robinson, potrivit The Guardian, informează News.ro.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
17:20
Elon Musk cere dizolvarea parlamentului britanic. Mesajul video transmis la protestul din Londra # ObservatorNews
Miliardarul Elon Musk a cerut public "dizolvarea parlamentului" și "schimbarea guvernului" britanic, într-un mesaj transmis sâmbătă prin videoconferință participanților la mitingul "Uniți Regatul" din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut ca Tommy Robinson, potrivit The Guardian, informează News.ro.
Acum o oră
16:40
Reacția Bulgariei la drona intrată în România: Consolidăm flancul sud-estic al NATO # ObservatorNews
Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a dat asigurări, potrivit site-ului radioului public, că armata bulgară a adoptat toate măsurile necesare după incidentul de sâmbătă seara, când o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, informează News.ro.
16:40
Şi-a ucis mama pentru că i-a confiscat telecomanda de la televizor: "Mi-am pierdut capul" # ObservatorNews
Supărat că i-a fost confiscată telecomanda de la televizor, un bărbat din Anglia şi-a călcat mama în picioare, ucigând-o. Surjit Singh și-a ucis mama în vârstă de 76 de ani într-un moment de furie. Bărbatul şi-a primit acum condamnarea: închisoare pe viaţă pentru fapta sa petrecută pe 29 septembrie anul trecut.
Acum 2 ore
16:20
Colegul de cameră al ucigaşului lui Charlie Kirk ar putea fi cheia din spatele asasinatului # ObservatorNews
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kiek, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind "pline de ură", iar furia s-ar putea să-l fi împins către asasinatul care a provocat un val de şoc în politica americană, au declarat pentru Axios şase surse familiarizate cu cazul.
16:10
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association. Hatton, cunoscut pe tot parcursul carierei sale sub numele de Hitman, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi boxeri britanici ai generaţiei sale şi a câştigat mai multe titluri mondiale.
16:00
Un bărbat de 57 de ani, din județul Dolj, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare pentru infracțiuni contra persoanei, a fost prins în trafic pe raza județului Gorj.
15:50
Aproape de Capitală, 200 de cai de rasă vor oferi publicului un spectacol de curse cu obstacole şi demonstraţii ecvestre. Copiii pot face plimbări călare, îşi pot dezvolta îndemânarea la ateliere creative sau pot trage cu arcul.
Acum 4 ore
15:30
Prima reacţie a Rusiei după asasinarea lui Charlie Kirk: "Societatea americană e extrem de polarizată" # ObservatorNews
Kremlinul a reacţionat duminică pentru prima dată la uciderea activistului american ultraconservator Charlie Kirk, avertizând asupra polarizării "extreme" a societăţii americane, informează EFE, citată de Agerpres.
15:20
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, AndriI Hnatov, citat de Reuters.
15:10
Sportul nobil, golful, are tot mai mulţi adepţi printre români. Aproximativ 2.500 de persoane sunt înscrise în cluburile de golf de la noi din țară, iar numărul lor este în creştere. Chiar acum în Alba, pe cel mai mare teren de golf din România, are loc un concurs internațional de golf, care reunește străini și români.
15:00
Oana Ţoiu, după ce o dronă a intrat în România: "Acţiunile Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile" # ObservatorNews
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU, informează news.ro.
15:00
Vremea de mâine 15 septembrie. Va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxime între 20 şi 30 de grade # ObservatorNews
Vremea continuă să fie mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi. Temperaturile maxime se vor situa între 20 şi 30 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 15 septembrie.
14:50
Galați găzduiește cel mai mare salon auto din țară. Peste 200 de modele, la test-drive # ObservatorNews
Galaţi a devenit capitala pasionaților de automobile. Cel mai mare salon auto din ţară are loc, în acest weekend, pe faleza Dunării. Aici, vizitatorii pot admira cele mai noi modele de maşini de pe piaţa internaţională şi pot face chiar şi un test drive.
14:30
"Oriunde mergea, venea înapoi". Mădălin, băieţelul dispărut de două săptămâni în Sălaj, e căutat neîncetat # ObservatorNews
Se conturează tot mai mult ipoteza că băiatul dispărut din curtea casei acum două săptămâni în Sălaj ar fi fost răpit. Atât familia, cât şi vecinii spun că acesta nu avea cum să plece departe, pentru că era bolnav de epilepsie şi se deplasa greu.
14:20
O ambulanţă aflată în misiune s-a răsturnat, cu puţin timp în Bucureşti, după ce a fost lovită în trafic de altă maşină.
14:10
Şeful Ferrari, muncă în folosul comunităţii şi o plată uriaşă pentru a scăpa de acuzaţii de fraudă fiscală # ObservatorNews
Preşedintele Ferrari, John Elkann, va plăti împreună cu fraţii săi 183 de milioane de euro şi o să facă muncă în folosul comunităţii, pentru a scăpa de acuzaţiile de fraudă fiscală, în dosarul legat de moştenirea de la bunica sa, au transmis procurorii italieni, citaţi de Reuters.
14:00
Tânăr reţinut pentru omor, după măcelul din Craiova. S-a instituit zonă specială de siguranță publică # ObservatorNews
Un tânăr a fost reţinut pentru omor şi alte două persoane pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, după violenţele de ieri, de pe o stradă din Craiova. În urma scandalului, un bărbat a murit şi şapte au ajuns la spital în stare gravă. Astăzi, IPJ Dolj a anunţat că a dispus instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Romaneşti, patrule mixte monitorizând locul permanent.
14:00
Drona rusească a pătruns 10 km în România, apoi a dispărut de pe radar. Două scenarii analizate de autorități # ObservatorNews
Dronele ruseşti trec periculos peste graniţele NATO! S-a întâmplat în Polonia, în urmă cu trei zile. Dar şi aseară, în România, în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona preţ de 50 de minute, până când a dispărut de pe radar. Asta, în timp ce, în Polonia, aparatele de zbor au fost. De altfel, Polonia a ridicat şi ea, sâmbătă, avioanele de luptă, după o nouă ameninţare.
Acum 6 ore
13:10
De ce Putin nu are de gând să renunțe la războiul împotriva Occidentului - Politico # ObservatorNews
Săptămâna trecută, Vladimir Putin a lansat cel puțin 19 drone asupra Poloniei, iar prin acest gest a transmis un mesaj clar: nu are de gând să pună capăt prea curând războiului dus împotriva Occidentului, notează duminică Politico.
13:10
Producţia de struguri din sudul Mehedinţiului, cea mai slabă din ultimii 20 de ani. Viile, lovite de grindină # ObservatorNews
Bun e vinul... Dar puţin! Sau, cum s-ar zice, vine în "ediţie limitată". Anul acesta, viile din sudul Mehedinţiului n-au adus recoltă pe măsura aşteptărilor. Aşadar, în podgoriile de la Vânju Mare, producţia s-a înjumătăţit faţă de anul trecut. Producătorii din zonă spun că n-au mai avut o recoltă aşa slabă de vreo 20 de ani.
13:00
Rusia îşi arată muşchii la Zapad 2025 şi lansează racheta hipersonică Zircon în Marea Barents # ObservatorNews
Rusia a anunțat duminică lansarea unei rachete hipersonice de croazieră Zircon către o țintă din Marea Barents, în paralel cu desfășurarea unor atacuri aeriene executate de avioane de vânătoare supersonice Suhoi Su-34, în cadrul exercițiilor militare comune cu Belarus, relatează Reuters, conform Agerpres.
12:50
Imagini spectaculoase la Vatican: 3.500 de drone au luminat cerul și au creat portretul Papei Francisc # ObservatorNews
Un impresionant spectacol de drone și lumini a transformat Catedrala Sf. Petru într-un veritabil tablou nocturn, inspirat de capodoperele Capelei Sixtine. Evenimentul, parte a încheierii Întâlnirii Mondiale pentru Fraternitate, a folosit peste 3.000 de drone pentru a crea imagini aeriene spectaculoase care au încântat publicul prezent în piața centrală a Vaticanului.
12:40
Cadoul lui Putin pentru Medvedev la 60 de ani. L-a decorat cu Ordinul "Pentru merite față de Patrie" # ObservatorNews
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care împlinește duminică 60 de ani, cu Ordinul Pentru merite față de Patrie, clasa a IV-a, transmite agenția TASS. Prin această distincție, Medvedev devine cavaler deplin al ordinului.
12:20
Viitorul TikTok în SUA, decis la masa negocierilor de la Madrid. Ce urmează după întâlnirea SUA-China # ObservatorNews
Reprezentanți ai SUA și Chinei se vor reuni duminică la Madrid pentru a aborda o serie de conflicte comerciale persistente, printre care se numără și termenul limită impus pentru vânzarea aplicației TikTok, dar și solicitarea Washingtonului adresată G7 și partenerilor europeni de a introduce tarife împotriva Chinei, cu scopul de a limita achizițiile de petrol din Rusia, potrivit Reuters, informează News.ro.
12:20
Puştiul care rezolvă 260 de calcule în 9 minute. Un elev din Iaşi, super campion mondial la aritmetică mentală # ObservatorNews
De la joacă la performanţă e un singur pas, atunci când te antrenezi suficient. Şi, în cazul lui Matias Aniculăesi, copilul de 10 ani despre care vom vorbi acum, antrenamentul este mental, cu artimetică. Elevul din Iaşi este deja Super Campion mondial la Artimetică Mentală şi s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.
11:50
Insula secretă unde localnicii nu plătesc chirie, dar respectă reguli stricte: fără maşini, fără electricitate # ObservatorNews
Pe insula Niihau din Hawaii, locuitorii nativi trăiesc gratuit: primesc mâncare și locuință fără să plătească chirie, dar trebuie să respecte reguli stricte impuse de proprietari. Fără mașini, fără electricitate pe scară largă și cu acces limitat la vizitatori, insula rămâne un bastion al culturii hawaiiene tradiționale și al valorilor conservatoare, scrie Business Insider.
11:40
Ioan Brânzan, dascăl la 80 de ani. "Mi-au trecut prin mână 432 de medici şi 1.600 de ingineri" # ObservatorNews
La vârsta la care mulți se bucură de pensie, un profesor de fizică din Alba Iulia a ales să îşi petreacă bătrâneţea acolo unde i-a plăcut cel mai mult. Şi evident, unde se simte cel mai tânăr: printre elevi, la catedră. După ani întregi de calcule şi metode ştiinţifice, predate tinerilor ca să dezvolte gândirea logică, dascălul a ajuns la cea de-a 57 generaţie pe care o îndrumă.
Acum 8 ore
10:40
Moşteanu: Armata poate doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian. Sâmbătă au avut aprobarea # ObservatorNews
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu spune că Armata Română şi aliaţii care asigură poliţia aeriană pot doborî drone intrate în spaţiul aerian; piloţii şi antiaeriana au nevoie de aprobare militară operaţională, aprobare pe care au avut-o sâmbătă. Normele pentru lanţul de comandă la doborârea aeronavelor cu pilot au fost redactate vara aceasta, sunt pe masa CSAT şi vor fi aprobate la prima şedinţă, a mai precizat şeful MApN.
10:30
ANM anunță ploi în mai multe zone, din această după-amiază. Vreme severă până luni dimineață # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane. Atenționarea este valabilă din această după-amiază până luni dimineață.
10:00
Un an de la inundaţiile catastrofale din Galaţi. Potopul a luat șapte vieți și a măturat totul în cale # ObservatorNews
A trecut un an de la inundaţiile fără precedent din Galaţi, în care 7 oameni şi-au pierdut viaţa. Un an de când mii de oameni s-au tezit cu apa la picioare, iar apoi au privit neputincioşi cum casele lor sunt pur şi simplu măturate şi înghiţite de puterea viiturilor. Nivelul apei a urcat până la acoperișuri, iar munca tuturor de-o viaţă s-a transformat în ruine. Într-o singură noapte, 7.000 de case din 30 de localități au fost afectate. La final, după zile întregi de chin, de lacrimi şi de promisiuni, cu toţii au sperat la o minune. Efectele dezastrului se văd, însă, şi acum.
09:40
Tată şi fiu în prima linie a luptei cu focul. Gabriel calcă pe urmele tatălui, iar azi salvează vieţi împreună # ObservatorNews
Pompierii şi-au serbat ziua pe 13 septembrie, la datorie, atât în Capitală, cât şi în alte oraşe din ţară. Printre roboţi şi tehnică de intervenţie, copiii au putut să simtă pentru o zi cum e să fii pompier. În paralel, la Braşov, doi paramedici sunt dovada că meseria se transmite din tată în fiu.
Acum 12 ore
09:30
MApN: Drona rusească nu a trecut peste zone locuite, nu a fost un pericol real pentru localnici # ObservatorNews
A fost alertă la graniță la trei zile de când Polonia a anunțat că spațiul său aerian a fost încălcat de drone rusești. Scenariul s-a repetat la noi în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona timp de 50 de minute, până când acesta a dispărut de pe radar. Asta în timp ce în Polonia dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaților săi din NATO.
09:20
Traian Băsescu avertizează: "Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" # ObservatorNews
Fostul preşedinte Traian Băsescu, afirmă, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara, "Putin şi ai lui pot fi la graniţa României", subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.
08:50
Ziua Națională a Recuperării din Adicții. În România, speranța vine din centre private # ObservatorNews
Pe 14 septembrie e Ziua Națională a Recuperării din Adicții, o problemă pentru care statul pare să nu aibă nicio rezolvare. Deşi consumul de substanţe interzise a crescut îngrijorător în ţara noastră, soluţiile vin de la privat. Un centru din judeţul Constanţa oferă recuperare atât pentru dependenţi, cât şi pentru familile lor. Aşa, rata de succes este mai mare, susţin reprezentanţii centrului.
08:50
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic # ObservatorNews
Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața și alte două au fost rănite în urma unei puternice coliziuni între o dubă care transporta muncitori din construcţii, un camion încărcat cu bere și un autoturism,, pe autostrada Mérida-Campeche, în sud-estul Mexicului.
08:10
UE vrea reguli mai stricte pentru eliberarea vizelor pentru rușii care susţin Kremlinul # ObservatorNews
Uniunea Europeană pregăteşte noi sancţiuni pentru Rusia. Blocul vrea să îngreuneze acordarea vizelor pentru cetățenii ruși.
08:10
Brutărie în flăcări, la Ţicleni. Ca să evite un dezastru, primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot oraşul # ObservatorNews
A fost panică în oraşul Ţicleni din judeţul Gorj, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o brutărie. Flăcările de zeci de metri ameninţau să se extindă rapid și la alte clădiri din apropiere. Ca să evite un scenariu de groază, primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot orașul.
08:00
Panică în Suceava, după ce un apartament a fost cuprins de flăcări. De la ce a izbucnit incendiul # ObservatorNews
Locatarii unui bloc din Suceava au trecut, aseară, prin clipe de coşmar, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament de la etajul 4.
07:50
Reacţii dure de la Bucureşti şi Kiev, după ce o dronă rusească a încălcat spaţiul aerian românesc # ObservatorNews
La trei zile de când Polonia a anunțat că spaţiul său aerian a fost încălcat de drone ruseşti, scenariul s-a repetat la noi, în zona Chilia Veche. Două aeronave F-16 au urmărit drona timp de 50 de minute, până când a dispărut de pe radar. Asta, în timp ce, în Polonia, dronele au fost doborâte cu sprijinul avioanelor militare ale aliaţilor săi din NATO. Ministrul de Extene al României şi preşedintele ucrainean au reacţionat după incident.
07:40
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele # ObservatorNews
În fiecare an, pe 14 septembrie, creştinii ortodocşi sărbătoresc Înălțarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Este cea mai veche sărbătoare creştină, care aminteşte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota și care este cinstită prin post aspru. Marchează, totodată, sfârşitul verii şi începutul toamnei. În tradiţia populară, ziua de 14 septembrie este cunoscută drept Cârstovul Viilor sau Ziua Şarpelui.
07:30
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că intenționează să reglementeze sistemul homeschooling în România, oferind astfel părinților care doresc această opțiune acces legal la educația la domiciliu.
07:20
Rezultate LOTO 6/49 duminică 14 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 14 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.
07:00
Horoscop 15 septembrie 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. La Berbeci se văd primele rezultate ale muncii, iar șefii admiră evoluţia. În cazul Fecioarelor, ordinea și răbdarea produc rezultate solide şi primesc confirmări.
Acum 24 ore
21:50
Un român din Italia s-a trezit cu trei hoţi pe balcon şi s-a luptat cu ei: "Am făcut-o să-mi protejez familia" # ObservatorNews
Incident neaşteptat pentru un şofer român de TIR din Italia. Bărbatul s-a trezit pe terasa casei cu trei hoţi. Fără ezitare, omul s-a năpustit asupra lor. Pe cel mai apropiat l-a lovit şi l-a trântit de la trei metri de la pământ. Ceilalţi au luat-o la fugă, după ce au fost bătuţi.
21:30
Zelenski, după ce o dronă rusească a intrat în România: "A intrat 10km şi a survolat 50 de minute" # ObservatorNews
Preşedintele Volodimir Zelenski afirmă sâmbătă seara, într-o postare pe X, că drona interceptată de avioanele ridicate de România a pătruns 10 kilometri în teritoriul românesc şi că a survolat timp de 50 de minute în spaţiul aerian al NATO şi avertizează că aceasta nu este o eroare, ci un demers intenţionat al Moscovei, care caută "o extindere evidentă" a războiului, informează news.ro.
21:20
Protest cu zeci de mii de oameni în Londra. Nouă persoane, arestate după "violenţe inacceptabile" # ObservatorNews
Nouă persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul manifestaţiei convocată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a anunţat poliţia londoneză pe reţeaua X, subliniind că s-a confruntat cu "violenţe inacceptabile", transmite AFP, citată de Agerpres.
21:10
Centrul Capitalei a devenit o expoziţie îmbătătoare de arome şi culori îmbietoare, cu degustare. Peste 40 de crame din Republica Moldova ademenesc bucureştenii cu licori premiate: de la spumant la coniacul care mai este numit peste Prut divin.
20:50
Când inteligenţa artificială îşi dă mâna cu medicina: Fotografii clare cu bebeluşii înainte să se nască # ObservatorNews
Inteligenţa artificială îşi face tot mai mult loc în medicină. Noii algoritmi le oferă părinţilor fotografii clare cu bebeluşii înainte să se nască, iar în stomatologie pacienţii pot vedea în timpul tratamentului cum va arăta noul lor zâmbet. Medicii avertizează, însă, că realitatea poate fi diferită aşa că nu trebuie să avem aşteptări prea mari.
20:50
În Germania a început Campionatul Mondial al Somelierilor de Bere. Competiţia reuneşte 93 de participanţi din 18 ţări, printre care şi România.
20:40
Artiştii care dau culoare Bucureştiului: "M-am îndrăgostit de culori şi transmit poveşti prin imagini" # ObservatorNews
Graffiti-ul și arta stradală colorează Bucureștiul. Artiștii decorează weekendul acesta pereții gri ai unui pasaj, iar atmosfera boemă este completată de muzică şi dans. Iar trecătorii sunt bineveniţi să privească şi chiar să se alăture.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.