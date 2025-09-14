VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga
Primasport.ro, 14 septembrie 2025 17:20
VIDEO | Celta Vigo - Girona 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga
George Puşcaş şi-a găsit echipă! Este aşteptat să semneze într-un campionat important
George Puşcaş şi-a găsit echipă! Este aşteptat să semneze într-un campionat important
VIDEO | Marc Marquez îşi ia revanşa în cursa principală din San Marino şi e aproape campion mondial în MotoGP
VIDEO | Marc Marquez îşi ia revanşa în cursa principală din San Marino şi e aproape campion mondial în MotoGP
Sabrina Maneca Voinea, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris
România conduce El Salvador, după prima zi a partidei din Grupa Mondială II a Cupei Davis. Ploaia a dat bătăi de cap
România conduce El Salvador, după prima zi a partidei din Grupa Mondială II a Cupei Davis. Ploaia a dat bătăi de cap
Jakob Ingebrigtsen, de nerecunoscut la mondialele de atletism. "Am fost groaznic"
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos semnat de Mailat
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol spectaculos semnat de Mailat
Una din marile favorite la promovarea în Superliga ar putea să îşi demită antrenorul
Una din marile favorite la promovarea în Superliga ar putea să îşi demită antrenorul
LIVE VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele vor cele trei puncte
LIVE VIDEO | FCSB – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele vor cele trei puncte
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Farul, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel tare pe Oblemenco
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Farul, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Duel tare pe Oblemenco
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează din penalty
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează din penalty
MotoGP a prelungit contractul circuitului Misano până în 2031
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat pentru faza finală a Cupei Davis
Germania, Argentina, Franţa, Cehia, Belgia şi Austria s-au calificat pentru faza finală a Cupei Davis
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Tragedie şocantă în lumea sportului internaţional! Fostul campion mondial a fost găsit decedat în propria casă, la doar 46 de ani
Tragedie şocantă în lumea sportului internaţional! Fostul campion mondial a fost găsit decedat în propria casă, la doar 46 de ani
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un jucător de naţională s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Petrolul
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic! Un jucător de naţională s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Petrolul
Nu a stat la discuţii! Decizia imediată luată de Cristi Chivu după eşecul cu Juventus
Nu a stat la discuţii! Decizia imediată luată de Cristi Chivu după eşecul cu Juventus
Veşti excelente de la mondialele de atletism! Andrea Miklos s-a calificat în semifinale la 400 metri
Veşti excelente de la mondialele de atletism! Andrea Miklos s-a calificat în semifinale la 400 metri
Gică Hagi, anunţ despre preluarea echipei naţionale: „Cu siguranţă"
FRF a luat decizia finală cu privire la Mircea Lucescu! Informaţia momentului în fotbalul românesc
FRF a luat decizia finală cu privire la Mircea Lucescu! Informaţia momentului în fotbalul românesc
Josue Homawoo, prima reacţie după accidentarea horror suferită în ultimul meci: „Am fost inconştient şi au urmat complicaţii"
Josue Homawoo, prima reacţie după accidentarea horror suferită în ultimul meci: „Am fost inconştient şi au urmat complicaţii"
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul 2-4! Hunedorenii se impun şi urcă pe primul loc în Liga 2
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul 2-4! Hunedorenii se impun şi urcă pe primul loc în Liga 2
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Gazdele reduc din diferenţă
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Gazdele reduc din diferenţă
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Gol superb marcat de Ribeiro
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Gol superb marcat de Ribeiro
VIDEO | Dezastru pentru Leo Messi! Superstarul argentinian a ratat incredibil un penalty în eşecul umilitor suferit de Inter Miami / Thomas Muller a reuşit un hattrick în ziua în care a împlinit 36 de ani
VIDEO | Dezastru pentru Leo Messi! Superstarul argentinian a ratat incredibil un penalty în eşecul umilitor suferit de Inter Miami / Thomas Muller a reuşit un hattrick în ziua în care a împlinit 36 de ani
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Hunedorenii trec în avantaj
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Hunedorenii trec în avantaj
Romario Benzar şi-a găsit echipă după despărţirea de FC Botoşani! Experimentatul fundaş semnează cu o echipă de mare tradiţie din România
Romario Benzar şi-a găsit echipă după despărţirea de FC Botoşani! Experimentatul fundaş semnează cu o echipă de mare tradiţie din România
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Hunedorenii restabilesc egalitatea
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Hunedorenii restabilesc egalitatea
Un „tricolor" face scut în jurul lui Mircea Lucescu: „Doamne fereşte! Suntem în 2025"
Un „tricolor" face scut în jurul lui Mircea Lucescu: „Doamne fereşte! Suntem în 2025"
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Gazdele deschid scorul
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! Gazdele deschid scorul
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! A început partida
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul, în direct la Prima Sport 1! A început partida
Dragoş Savloschi a câştigat prima ediţie a Trofeului Mihai Leu
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci tare la Galaţi
VIDEO | Oţelul - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci tare la Galaţi
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Oaspeţii sunt favoriţi
VIDEO | CSM Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1! Oaspeţii sunt favoriţi
„Româneasca" pusă la cale de Gigi Becali a ajuns până în Portugalia! Mesajul categoric transmis de Benfica: „Să îşi vadă de treabă"
„Româneasca" pusă la cale de Gigi Becali a ajuns până în Portugalia! Mesajul categoric transmis de Benfica: „Să îşi vadă de treabă"
Atletism: Bianca Ghelber, locul 17 la aruncarea cio
Atletism: Bianca Ghelber, locul 17 la aruncarea ciocanului şi ratează finala, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
OFICIAL | Jucătorul de 1 milion de euro dorit cu insistenţă de Dinamo a semnat: „Mult succes” # Primasport.ro
OFICIAL | Jucătorul de 1 milion de euro dorit cu insistenţă de Dinamo a semnat: „Mult succes”
Gazzetta dello Sport l-a pus la zid pe Cristi Chivu după ce Inter a pierdut dramatic derby d'Italia: „Simbolul crizei” # Primasport.ro
Gazzetta dello Sport l-a pus la zid pe Cristi Chivu după ce Inter a pierdut dramatic derby d'Italia: „Simbolul crizei”
VIDEO | Atletico Madrid - Villarreal 2-0. Prima victorie stagională pentru trupa lui Diego Simeone # Primasport.ro
VIDEO | Atletico Madrid - Villarreal 2-0. Prima victorie stagională pentru trupa lui Diego Simeone
VIDEO | ”Am dat listă cu mulţi jucători”. Mihai Teja, discurs manifest după remiza cu CFR Cluj # Primasport.ro
VIDEO | ”Am dat listă cu mulţi jucători”. Mihai Teja, discurs manifest după remiza cu CFR Cluj
VIDEO | Andrea Mandorlini nu începe bine mandatul. ”Ne-a lipsit ceva”
Chelsea obţine doar remiză pe terenul lui Brentford. Londonezii sunt neînvinşi în Premier League # Primasport.ro
Chelsea obţine doar remiză pe terenul lui Brentford. Londonezii sunt neînvinşi în Premier League
VIDEO | Fiorentina - Napoli 1-3. Demonstraţie de forţă a campioanei Italiei
Andrea Mandorlini, pus la zid! "Nu faci absolut nimic" | EXCLUSIV
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj 1-1. Surpriză uriaşă în Superliga
CSM Oradea a câştigat pentru a cincea oară Cupa României la polo
UBT Cluj, a treia victorie consecutivă în meciurile amicale
VIDEO | Bayern - Hamburger 5-0. Nou-promovata nu a avut nicio şansă
Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor
