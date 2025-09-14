Tarifele și fentanilul întunecă perspectivele summitului Donald Trump-Xi Jinping
National.ro, 14 septembrie 2025 17:20
Donald Trump a fost invitat la Beijing pentru un summit cu Xi Jinping, dar SUA și China nu reușesc să depășească probleme legate de tarifele vamale și criza fentanilului. În ultimele zile, doi membri ai cabinetului american — secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth — au purtat discuții cu omologii lor
• • •
Acum 5 minute
17:30
Pe 20 august, Lisa, o fată de 17 ani, a plecat cu bicicleta din centrul Amsterdamului spre Abcoude. Apoi a sunat la serviciile de urgență, raportând că era urmărită și agresată de un bărbat necunoscut. Poliția a găsit-o ucisă cu brutalitate pe un tronson de drum neiluminat din apropierea Amsterdam Arena. A fost reținut și
Acum 15 minute
17:20
Donald Trump a fost invitat la Beijing pentru un summit cu Xi Jinping, dar SUA și China nu reușesc să depășească probleme legate de tarifele vamale și criza fentanilului. În ultimele zile, doi membri ai cabinetului american — secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth — au purtat discuții cu omologii lor
Acum 2 ore
16:00
Inter a pierdut dramatic derby-ul cu Juventus, 3-4 la Torino, după ce a condus până în minutul 82. Eșecul a aprins reacții puternice în Italia. Walter Zenga, legenda nerazzurrilor, l-a criticat dur pe Cristi Chivu la Sky Sport: „Inter a primit cinci goluri în finala Ligii Campionilor, două la Udine și patru acum. Când vine
15:40
Uniunea Europeană, lipsită de dinamismul economic al Statelor Unite sau de scara industrială a Chinei, își asumă din ce în ce mai mult rolul de „superputere de reglementare" ca un mijloc de a exercita influență la nivel mondial. De la Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) la Legea serviciilor digitale și viitoarea Lege privind inteligența
15:40
Trenduri wellness 2025: de la „dopamine menu” la fiber-maxxing – ce e real și ce e doar marketing? # National.ro
Cum să navighezi printre noile tendințe din wellness fără să cazi în capcana hype-ului. Industria wellness a explodat în ultimii ani, ajungând la o valoare globală de peste 5.6 trilioane de dolari (Global Wellness Institute, 2024). Odată cu această creștere, apar mereu noi trenduri – unele bazate pe știință solidă, altele pe marketing agresiv. În
Acum 4 ore
15:10
Real Madrid a făcut un gest nemaiîntâlnit: clubul pregătește un dosar detaliat despre greșelile de arbitraj din sezonul trecut și primele patru etape ale actualei ediții de La Liga, pe care îl va trimite la FIFA. Decizia a fost anunțată imediat după victoria cu 2-1 la San Sebastian, unde madrilenii au reclamat din nou deciziile
15:10
Tensiunile din Strâmtoarea Taiwan au stârnit temeri că Beijing și Taipei ar putea intra în curând în război. Majoritatea observatorilor imaginează două scenarii posibile care ar putea duce la un conflict. Într-un așa-numit război de alegere, China ar putea încerca să cucerească Taiwanul cu forța, după o analiză atentă a riscurilor economice, militare și politice.
Acum 6 ore
12:00
1. Arta românească va ajunge, în sfârșit, acolo unde îi e locul. Începe licitația de toamnă, colecționarii sunt zăpăciți să cumpere lucrările celui mai mare pictor al nostru. E vorba despre maestrul Ilie Bolojan. Prea mulți artiști s-au plafonat în România. Bolojan nu se plafonează, Bolojan are un randament impresionant. Cota sa a crescut cu
Ieri
08:30
Viitorul unei vieți mai lungi și mai sănătoase: tehnologie, comunitate și wellness sustenabil # National.ro
Longevitatea nu mai înseamnă doar medicină avansată – ci și stil de viață, solidaritate și tehnologii care ne ajută să fim mai conectați la noi înșine și la natură. Trăim mai mult decât generațiile anterioare, dar întrebarea este: trăim mai bine? O viață lungă, dar marcată de boli cronice, izolare socială și lipsă de vitalitate
12 septembrie 2025
22:20
De la genunchiul lui Vîlceanu la halba de Oktoberfest: Florin Roman între scandalul din Parlament și distracția cu iz bavarez # National.ro
Florin Roman, actual deputat PNL de Alba, e genul de politician care nu trece neobservat nici când vorbește, nici când tace. Mai toată cariera lui a fost o combinație între funcții și scandaluri de imagine, dar episodul care l-a pus definitiv pe harta controverselor rămâne cel din 2024, când a ajuns să fie victima unei
21:20
În umila mea opinie, bazată și pe cei trei ani de studiu aprofundat al Istoriei militare studiate în Școala Militară de Aviație Bobocu-Buzău, absolut toate războaiele au început cu o minciună care a servit ca și pretext pentru declanșarea lor iar istoria a fost scrisă mereu de învingători. În completarea ei vom folosi citate din
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Sindicatele din administrația publică locală ies în stradă, în București, nemulțumite de măsurile de reducere a personalului. Programul protestului # National.ro
Săptămâna viitoare va începe cu un protest al sindicaliștilor din administrația publică locală, care vor ieși în stradă în București. Protestul este anunțat pentru luni, 15 septembrie. Reprezentanți ai federațiilor sindicale reprezentative din administrația publică locală vor participa, pe 15 septembrie, în Capitală, la un protest împotriva măsurilor de reducere a personalului în acest domeniu
15:50
Secretarul general al Guvernului nu crede că e „benefică” o creștere a TVA în sectorul HoReCa: Trebuie o analiză foarte serioasă – VIDEO # National.ro
Secretarul general al Guvernului, social-democratul Radu Oprea, este de părere că o creştere a taxei pe valoare adăugată (TVA) la 21% în domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele) nu ar fi benefică. Oficialul guvernamental a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă este de părere că TVA pentru HoReCa va ajunge la 21%, aşa cum
15:10
Piața muncii din România trece printr-o transformare profundă. Dacă în urmă cu câțiva ani beneficiile extrasalariale însemnau tichete de masă sau abonamente la clinici private, în 2025 accentul se mută pe wellbeing holistic. Companiile încep să înțeleagă că sănătatea angajaților nu mai este doar un „bonus", ci o investiție directă în productivitate și retenție. Un
14:40
Un șofer băut a lovit cu mașina un grup de tineri, iar apoi a plecat de la locul accidentului/Ce s-a întâmplat după ce a fost găsit # National.ro
Un bărbat care a urcat la volan după ce ar fi consumat alcool a lovit cu mașina un grup de tineri. După accident, și-a continuat drumul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. La un moment dat, a ajuns cu autoturismul într-un șanț. Depistat de polițiști, șoferul a fost în primă fază reținut, iar apoi
12:00
Femeie depistată având şase cuţite asupra ei, la intrarea în Parlament/Ar fi intenționat să participe la un eveniment/Ce spune AUR # National.ro
O femeie care ar fi încercat să intre în Palatul Parlamentului având asupra sa mai multe cuțite a ajuns în vizorul oamenilor legii. În primă fază s-a aflat că o femeie a fost depistată, vineri, 12 septembrie, la intrarea în Parlament, având nu mai puțin de șase cuțite asupra sa. Și că armele albe au
11:00
Meteorologii ANM au anunțat prognoza. Cum va fi vremea până la mijlocul lunii octombrie # National.ro
După un început de septembrie ce a adus temperaturi mai ridicate decât cele normale, în multe zone din țară, zilele având mai degrabă un aspect văratic, decât unul specific de toamnă, vremea se mai răcește pe finalul acestei săptămâni. Cum se anunță a fi vremea în a doua parte lunii septembrie și la început de
10:40
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat/ Marco Rubio, reacție-fulger # National.ro
Fostul șef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani și trei luni de închisoare, pentru tentativă de lovitură de stat. Decizia, pronunțată la capătul unui proces istoric, a generat deja o primă reacție din SUA, prin vocea secretarului de stat Marco Rubio.
10:10
Trump susține că intruziunea unor drone în Polonia ar fi putut fi o „eroare” din partea Rusiei: „Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de…” # National.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea
08:20
Cum a evoluat telemedicina în România și de ce poate deveni un pilon central al sistemului de sănătate în anii următori. Accesul la servicii medicale de calitate este o provocare constantă în România. Cu spitale supraaglomerate, liste de așteptare lungi și deficit de medici în multe regiuni, pacienții se confruntă adesea cu bariere greu de
07:10
05:20
BERBEC Elanul tău te poate determina să alergi prea mult astăzi și să vrei să faci multe lucruri simultan, iar unele s-ar putea să nu iasă la fel de bine cum ai sperat. Ar trebui să vă organizați programul mai mult ca să puteți face totul mai eficient. TAUR Economisirea timpului este importantă pentru
11 septembrie 2025
21:10
20:10
De ce brandurile de lux pariază pe rujuri de 160 de dolari și accesorii de 1.400 de dolari # National.ro
Mult așteptata colecție de produse cosmetice Louis Vuitton a ajuns luna trecută în magazine. Deși rujurile nu sunt ieftine, la 160 de dolari bucata, indică o schimbare mai amplă în rândul jucătorilor din industria luxului, care încearcă să atragă mai mulți clienți, mai ales tineri, fără a-și dilua oferta principală. „Cred că este o mișcare
19:10
Miercuri, 10 septembrie, Franța a explodat. La propriu și la figurat. Sute de acțiuni de protest în toată țara, clădiri și mașini incendiate, oameni arestați, blindate pe străzi, gaze lacrimogene la Gara de Nord din Paris. Nu pentru un concert, nu pentru Black Friday, ci pentru că oamenii au decis să spună „Ajunge!". Mișcarea „Blocăm
18:40
Cele mai bogate țări europene vor să formeze un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani. Este pentru prima dată când înalți oficiali din țările mai bogate ale UE – printre care Franța, Germania și statele nordice – se reunesc la Viena pentru a elabora o
18:30
Dolarul s-a stabilizat după o scădere record la începutul acestui an, dar mulți actori de pe piața valutară consideră că moneda americană se află într-o tendință descendentă. Indicele dolarului a coborât cu aproximativ 11% în cele șase luni până în iunie, înregistrând una dintre cele mai accentuate scăderi din istorie, potrivit BBC. S-a stabilizat în
17:50
VIDEO. Nicușor Dan admite: Procentul AUR „arată că acei 40% dintre români sunt exasperați”/„Arată o dezamăgire profundă” # National.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, într-un interviu acordat unui post TV, despre procentul pe care AUR l-ar obține, conform celui mai recent sondaj, dacă ar avea loc în curând alegeri, dar și despre sprijinul pe care România îl dă Republicii Moldova. „Există o tensiune, care în opinia mea nu poate decât să bucure Rusia.
17:40
Kylian Mbappé, starul lui Real Madrid, și Hublot au prezentat un ceas special dedicat Ligii Campionilor, disponibil în ediție limitată. Piesa costă 13.000 de euro și vine la pachet cu o replică în miniatură a celebrului trofeu. Design inspirat de fotbal Ceasul are ramă din titan și cadran albastru, pe care apare discret logo-ul Champions
17:00
Israel nu se teme să acționeze împotriva intereselor Americii. Cum rămâne cu relația Trump-Netanyahu? # National.ro
În timpul unei vizite în Qatar, în urmă cu mai puțin de patru luni, Donald Trump s-a întâlnit cu șeicul Tamim ben Hamad al-Thani și a semnat un important acord de apărare cu monarhia din Golf, aliat prețios al Statelor Unite, care găzduiește cea mai importantă bază militară din Orientul Mijlociu. Atacul neașteptat lansat marți
16:40
Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au dispus, joi, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, persoană fizică fără calitate specială, sub acuzația de trafic de influență. Acesta ar fi cerut de la o persoană suma totală de 180.000 de euro, promițând că ar fi
16:10
UEFA a anunțat sancțiunile în cazul Universității Craiova, după incidentele de la returul cu Istanbul Bașakșehir (3-1), meci care a adus calificarea oltenilor în grupele Conference League. Amendă pentru mesajele anti-UEFA și blocarea accesului Clubul din Bănie a fost obligat să plătească 15.000 € pentru scenografia prin care au fost aduse injurii la adresa forului
16:00
Discursul Ursulei von der Leyen privind starea Uniunii Europene în 2025 a fost amestecul obișnuit de amenințări, promisiuni goale, jargon tehnocratic și așa zisa atitudine morală – devenit marca înregistrată a președintei Comisiei Europene. S-a auzit vocabularul orwellian al libertății, păcii, prosperității și independenței – chiar dacă UE continuă să urmărească politici care subminează toate
16:00
În cursul nopții de marți spre mi
16:00
Charlie Kirk nu asalta o clădire guvernamentală. Nu flutura nicio armă. Se afla pe scenă, în mijlocul unei fraze, adresându-se unui public universitar. Apoi a fost împușcat în gât. Ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Utah Valley nu este doar un incident grav, ci un eveniment care spulberă iluzia că democrațiile occidentale sunt locuri sigure […] The post Iluzia pe care o spulberă moartea lui Charlie Kirk first appeared on Ziarul National.
15:50
Salut mental, nu doar fizic: cum Gen Z transformă comunitățile offline pentru „therapeutic-vacare rediscovery” # National.ro
De ce tinerii preferă conectarea reală, comunitățile de sprijin și trendul „sleepmaxxing” pentru sănătatea mintală. Generația Z (născută între 1997–2012) a crescut în online, însă paradoxal tot ea începe să aducă în prim-plan nevoia de reconectare reală, offline. Spre deosebire de generațiile anterioare, care au asociat sănătatea cu sportul sau dieta, Gen Z vorbește din […] The post Salut mental, nu doar fizic: cum Gen Z transformă comunitățile offline pentru „therapeutic-vacare rediscovery” first appeared on Ziarul National.
15:40
Călin Georgescu a aflat decizia instanței, după ce a contestat controlul judiciar. Ce a hotărât Tribunalul București # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a aflat joi, 11 septembrie, decizia definitivă a instanței în cazul contestației pe care a depus-o față de măsura controlului judiciar dispusă de procurori. Hotărârea a venit de la Tribunalul București. Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a […] The post Călin Georgescu a aflat decizia instanței, după ce a contestat controlul judiciar. Ce a hotărât Tribunalul București first appeared on Ziarul National.
15:10
Întrunit în ședință de urgență, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București (ELCEN) a decis, joi, numirea lui Mihai Volf, director juridic și achiziții al companiei, în funcția de director general interimar. Totul, după ce Claudiu Crețu a ajuns în vizorul DNA, fiind plasat sub control judiciar. „În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului […] The post Un nou director general la ELCEN, după ce Claudiu Crețu a ajuns în vizorul DNA first appeared on Ziarul National.
14:20
1. A fost împușcat un activist al lui Trump. Recunosc că nu auzisem de el, nu mă interesează propagandiștii, se zice că era băiat deștept și am convingerea că nu putea să fie mai zevzec decât Greta Thunberg sau decât oengiștii noștri. În America va fi deranj. În Europa e deja deranj, ca întotdeauna când […] The post Trotinetarii fac învățământ politic cu morții first appeared on Ziarul National.
13:40
După cum știm astăzi președinta UE, Ursula von der Leyen, este bombardată efectiv cu moțiuni de demitere a ei. Aceste moțiuni introduse în Parlamentul european pe diverse motive au nevoie evident de măsuri de răspuns din partea acesteia. De aceea și campania de salvare de la demitere a celei vizate este în plină desfășurare și […] The post Ursula și moțiunea! first appeared on Ziarul National.
13:10
Asia Express – Calina și Catinca Roman, primele eliminate. Țipete, aroganțe și scandal cât pentru un sezon întreg # National.ro
Asia Express a bifat miercuri seară prima eliminare și, cum era de așteptat, nu putea fi una liniștită. Calina și Catinca Roman au plecat din competiție însoțite de lacrimi, țipete și declarații de tipul „nu e corect”, de parcă show-ul ar fi fost un salon de lux, nu o aventură extremă. Eliminare cu crize și […] The post Asia Express – Calina și Catinca Roman, primele eliminate. Țipete, aroganțe și scandal cât pentru un sezon întreg first appeared on Ziarul National.
12:50
Ce arată cel mai recent SONDAJ! AUR ar obține mai multe voturi ca PSD și PNL la un loc # National.ro
Coaliția are de suferit de pe urma măsurilor luate de către premierul Ilie Bolojan, iar asta se vede în cel mai recent sondaj ale cărui rezultate au fost anunțate joi, 11 septembrie. E vorba despre un sondaj INSCOP. Astfel, conform sondajului, PSD și PNL ar obține, împreună, mai puține voturi față de cât ar obține […] The post Ce arată cel mai recent SONDAJ! AUR ar obține mai multe voturi ca PSD și PNL la un loc first appeared on Ziarul National.
12:10
Surse: Ședință tensionată a Coaliției. Subiectele majore în cazul cărora încă nu s-a ajuns la un consens # National.ro
Deși șeful statului spune că, dacă ne uităm la „rezultatele macro” ale Executivului, Coaliția funcționează, în spatele ușilor închise situația din alianța de guvernare pare că rămâne cât se poate de tensionată. Miercuri seară, a avut loc o nouă ședință a Coaliției, însă, din câte s-a aflat pe surse, atmosfera de la discuții nu ar […] The post Surse: Ședință tensionată a Coaliției. Subiectele majore în cazul cărora încă nu s-a ajuns la un consens first appeared on Ziarul National.
11:30
VIDEO. Grindeanu, săgeți către Bolojan: Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare serioasă/Nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic # National.ro
Noi săgeți lansate de la vârful coaliției de guvernare, dinspre liderul PSD către cel al PNL, aflat la șefia Executivului. Fluturatul demisiei nu este o abordare constructivă și serioasă – a declarat, miercuri seară, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, 10 septembrie, la un post TV, dacă se […] The post VIDEO. Grindeanu, săgeți către Bolojan: Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare serioasă/Nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic first appeared on Ziarul National.
11:10
Foarte mulți români au simțit puternic, în august, efectele majorării TVA. Au apărut scumpiri în lanț, nu doar la produsele alimentare, ci și la servicii și mărfuri nealimentare. Cum presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată, există temeri că, în toamnă, consumatorii riscă să se confrunte cu noi scumpiri. Rata anuală a inflației a urcat la ,9% […] The post Scumpiri în lanț după creșterea TVA. Inflația a urcat la aproape 10% în luna august first appeared on Ziarul National.
10:20
Asasinarea lui Charlie Kirk, „glonțul” care va răpune „Rețeaua SOROȘ”?! Donald Trump, amenințări fără precedent! „Vă vom găsi!” # National.ro
Undă de șoc în Statele Unite, după ce Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat în timpul unei întâlniri publice, la o Universitate din Utah. Tânărul a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit. Moartea lui Charlie Kirk a generat un val de reacții, cea […] The post Asasinarea lui Charlie Kirk, „glonțul” care va răpune „Rețeaua SOROȘ”?! Donald Trump, amenințări fără precedent! „Vă vom găsi!” first appeared on Ziarul National.
08:50
Prevenție în loc de reacție: cum pot programele ambulatorii să susțină îmbătrânirea sănătoasă în România # National.ro
Într-o țară în care bolile cronice sunt tratate, nu prevenite, programele ambulatorii ar putea deveni cheia pentru o bătrânețe activă și independentă. România se confruntă cu un fenomen demografic major: peste 19% din populație are peste 65 de ani, iar estimările arată că, până în 2050, vom fi una dintre cele mai „îmbătrânite” națiuni din […] The post Prevenție în loc de reacție: cum pot programele ambulatorii să susțină îmbătrânirea sănătoasă în România first appeared on Ziarul National.
07:20
05:00
BERBEC Este o zi favorabilă în general, în care aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Sunt favorizate în special relațiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri, precum și demararea unor proiecte sau activități noi. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […] The post Horoscop 11 septembrie 2025 – Contextul astral al zilei este favorabil studiului first appeared on Ziarul National.
