Cutremur în România, duminică după-amiază

22:50

Trei călugărițe austriece, toate cu vârste de peste 80 de ani, au fugit de la azilul de bătrâni în care erau internate și s-au întors în fosta lor mănăstire din Alpi, o clădire părăsită, scrie BBC. Sora Bernadette, 88 de ani, Sora Regina, 86 de ani, și Sora Rita, 82 de ani, sunt ultimele trei măicuțe de la mănăsitrea Kloster Goldenstein din Elsbethen, în apropiere de Salzburg. „Decât să mor în acel azil, prefer să mă duc pe o pajiște și să pășesc astfel în eternitate”, a spus una dintre ele.