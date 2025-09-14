Cutremur în România, duminică după-amiază
Digi24.ro, 14 septembrie 2025 17:20
Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
• • •
Acum 5 minute
17:30
Șefa diplomației UE reacționează la încălcarea spaţiului aerian românesc de către drona rusă # Digi24.ro
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, informează agenţia France Presse.
Acum 15 minute
17:20
Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Acum o oră
17:00
„Plafonarea la alimentele de bază trebuie menținută”, spune secretarul general al Guvernului. Care sunt argumentele lui Radu Oprea # Digi24.ro
Trebuie menținută plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază consideră secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea. Social-democratul reamintește că înainte de iunie 2023, când nu exista această măsură, toate știrile erau despre creșterea prețului la alimente.
16:40
Ce măsuri a anunțat Bulgaria după ce o dronă a încălcat spațiul aerian românesc. Premierul bulgar: Monitorizăm situaţia foarte atent # Digi24.ro
Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a venit cu o reacţie după incidentul cu drona care a intrat în spațiul aerian românesc sâmbătă seară. El transmis că oficialii țării monitorizează cu atenție situația din România şi că Armata Bulgariei a luat toate măsurile necesare.
16:40
Peste 1.000 de candidaţi cu legături cu războiul din Ucraina participă la alegerile locale şi regionale din Rusia # Digi24.ro
Persoanele având legătură cu războiul din Ucraina reprezintă aproximativ 1,5% (1.375) din totalul candidaţilor care participă la alegerile locale şi regionale din Rusia, care se încheie duminică.
Acum 2 ore
16:30
Valentin Jucan (CNA): După alegeri, am văzut că dezinformarea a devenit mai sofisticată. Există și o platformă care nu cooperează # Digi24.ro
Vicepreședintele CNA Valentin Jucan a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că România este „ținta unui război informațional”, conform declarației președintelui Nicușor Dan, iar Consiliul Național al Audiovizualului poate să intervină „atunci când este vorba despre dezinformare sistemică”. Acesta a afirmat că „după încheierea alegerilor prezidențiale, am văzut că lucrurile au devenit mult mai sofisticate și modalitatea de dezinformare a trecut cumva din zona conținutului clar ilegal, al unei dezinformări, în zona aceea de schimbare a percepțiilor”. El spune că TikTok a reacționat mai rapid la eliminarea conținutului ilegal sesizat prin ordinele CNA iar, pe de altă parte, în cazul platformei X, nu a existat cooperare „aproape de niciun fel”.
15:50
Ucraina, strategie nouă pentru a contracara dronele ruseşti. Kievul ar putea limita serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor # Digi24.ro
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor, a declarat duminică şeful Statului Major General, AndriI Hnatov, citat de Reuters.
15:40
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul” # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat duminică, la Digi24, că piloții avioanelor de vânătoare F-16 au avut aprobarea de a doborî drona rusă care a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României, dar după ce au evaluat „riscurile colaterale”, au decis să nu deschidă focul. El consideră acest incident o provocare din partea Rusiei și spune că România va avea un răspuns diplomatic, prin convocarea ambasadorului rus la Ministerul de Externe.
Acum 4 ore
14:40
Noua șefă a guvernului din Nepal promite să răspundă la revendicările protestatarilor pentru „sfârșirea corupției” # Digi24.ro
Noua şefă a guvernului nepalez, Sushila Karki, a promis duminica aceasta că va răspunde revendicărilor protestatarilor care cer „sfârşitul corupţiei”, în urma revoltelor de la începutul acestei săptămâni, soldate cu cel puţin 72 de morţi, conform unui nou bilanţ, transmite AFP.
14:40
Proteste ale sindicaliștilor din administrație, luni în București. Ei amenință cu greva generală. Ilie Bolojan i-a invitat la discuții # Digi24.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afirmă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan, transmite News.ro.
14:30
Drona rusească intrată în spațiul aerian al României: Oana Țoiu anunță că va ridica problema la Adunarea Generală a ONU # Digi24.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema la Adunarea Generală a ONU.
14:20
Putin l-a decorat pe Dmitri Medvedev de ziua sa. Fostul președinte rus a amenințat recent SUA # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a decorat duminică pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, informează EFE, care aminteşte că Medvedev a avut mai multe dispute aprinse cu preşedintele american Donald Trump în ultimele luni, cu comentarii belicoase pe reţelele de socializare, transmite Agerpres.
13:40
Ministrul ceh de Externe, despre drona care a încălcat spațiul aerian al României: Nu cred în „greșelile” Rusiei, trebuie să plătească # Digi24.ro
Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a comentat incidentul cu drona rusească care a încălcat spațiul aerian al României, sâmbătă seara.
13:40
Axios: Colegul de cameră al ucigașului lui Charlie Kirk, cheia în motivul asasinatului. Explicațiile anchetatorilor # Digi24.ro
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului.
Acum 6 ore
13:20
O ambulanță care transporta un pacient a fost implicată într-un accident cu o mașină în București. Două persoane sunt rănite # Digi24.ro
O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident duminică, la Piaţa Leu, din Capitală. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul implica, au fost răniţi.
13:00
Beijingul avertizează Filipine să „înceteze imediat provocarea incidentelor și tensiunilor” în Marea Chinei de Sud # Digi24.ro
Armata chineză a declarat, duminică dimineaţă, că a efectuat patrulări de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine în legătură cu orice provocare, transmite News.ro.
13:00
Oficialii americani și chinezi, întâlnire în Spania pentru a discuta disputele comerciale asupra vânzării TikTok. Ce urmăresc spaniolii # Digi24.ro
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc duminică la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok şi faptul că Washingtonul cere G7 şi aliaţilor europeni să impună tarife Chinei, relatează Reuters.
12:40
Rusia a testat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor „Zapad”. Moscova vrea să o echipeze pe nave și submarine nucleare # Digi24.ro
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării, relatează Interfax. Racheta este nouă, are o rază de acţiune de 1.000 de km şi se deplasează de 10 ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce o face greu de reperat şi doborât de apărarea antiaeriană, susţine Moscova. Racheta ar fi fost folosită deja în războiul din Ucraina încă de anul trecut.
12:30
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în coaliție: lideri ai PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului # Digi24.ro
Scandalul din coaliția de guvernare privind plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază se amplifică. Mai mulți lideri PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, după ce aceasta a spus că plafonarea nu se prelungește, pentru că așa a decis coaliția. Social-democrații susțin că nu au fost de acord cu eliminarea plafonării, iar subiectul nu s-a discutat în ședințele coaliției.
12:10
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova soldat cu un mort # Digi24.ro
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoan se află internate în spital, aflându-se sub supravegherea poliţiştilor. Anchetatorii au extins cercetările pentru a stabili dacă au mai fost şi alte persoane prezente la momentul incidentului.
12:10
Când va fi gata spitalul de 135 de milioane de euro de la Oradea. Anunțul ministrului Sănătății # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a anunțat duminică, 14 septembrie, că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă.
12:00
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce vrea PSD să amâne alegerile din București? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu # Digi24.ro
„De ce vrea PSD să amâne alegerile din București?”, întreabă Claudiu Pândaru, iar Florin Negruțiu răspunde tranșant: „Pentru că se teme de încă un eșec. Capitala nu e terenul PSD, iar o candidatură acum, fără alianțe și fără mască, ar însemna un dezastru. Mai mult, Grindeanu are și o miză personală: propriul scaun din partid.” Pândaru completează: „Alegerile locale din București pot deveni un referendum intern pentru conducerea PSD. Și nimeni din partid nu vrea să-și joace viitorul politic pe o miză atât de riscantă.”
Acum 8 ore
11:20
Loialitate în loc de competență. Valeri Gherasimov, arhitectul războiului din Ucraina, conduce marșul Rusiei spre gerontocrație # Digi24.ro
Luni, șeful statului major general al Rusiei, Valeri Gherasimov, autorul războiului brutal împotriva Ucrainei, a împlinit 70 de ani. Pentru a marca această vârstă importantă, fidelul adept al președintelui Putin a fost decorat cu Ordinul Curajului drept cadou de ziua sa, scrie istoricul Mark Galeotti în The Times.
11:20
Zeci de concedieri controversate în SUA după comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk # Digi24.ro
Zeci de oameni - între care jurnalişti, profesori şi pompieri - au fost concediaţi de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, a informat sâmbătă EFE.
10:40
Meteorologii au emis duminică o avertizare cod galben de intensificări ale vântului în 6 județe și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali până la ora 20:00. De asemenea, în unele zone vor fi ploi torențiale de scurtă durată, moderate cantitativ.
10:30
Alba Iulia intră în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. Peste 10.000 de participanți # Digi24.ro
Alba Iulia a stabilit un nou record mondial după ce Guinness World Record a confirmat cea mai lungă masă din materiale reciclabile din lume. Orașul este la al treilea record mondial după „Marea Îmbrățișare a Cetății Alba Carolina” din 2009 cea mai mare hartă a unei țări formate din oameni din 2018.
10:20
Noul premier francez Sebastien Lecornu retrage propunerea de eliminare a două zile libere și anunță strategia pentru a adopta bugetul # Digi24.ro
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii - foarte criticate şi nepopulare - de eliminare a două zile de sărbătoare legată pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar, relatează AFP, preluat de News.ro.
10:00
O slujbă de pomenire pentru Charlie Kirk va avea loc pe un stadion din Arizona, pe 21 septembrie. Trump ar urma să fie prezent # Digi24.ro
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium, din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, potrivit BBC.
09:50
Papa Leon împlinește astăzi 70 de ani. Suveranul Pontif a primit un tort de Ciocolată de la Portillo's din Chicago # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai a acestui an, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, Suveranul Pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.
09:40
Elon Musk, mesaj la cea mai mare demonstrație a extremei drepte din Marea Britanie: „Violența vine la tine. Ripostezi sau mori” # Digi24.ro
Elon Musk i-a îndemnat pe britanici să „lupte sau să moară” împotriva „distrugerii țării” cauzate de imigrație, în comentarii făcute la un miting din centrul Londrei, care a degenerat în violențe, sâmbătă, potrivit The Times.
09:40
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 septembrie
Acum 12 ore
09:20
Ucraina a atacat cu drone o importantă rafinărie de petrol din Leningrad și o fabrică chimică la peste 1.800 de km în interiorul Rusiei # Digi24.ro
Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko, transmite Kyiv Independent. Totodată, o dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra.
09:10
LOTO - Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii suplimentate și milioane de euro în joc la 6/49 și Joker # Digi24.ro
Loteria Româna sărbătorește 119 ani de activitate. Cu această ocazie, compania organizează duminică, 14 septembrie 2025, Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.
09:10
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu, a afirmat, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că în aceeași zi, seara, „Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova, dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.
08:40
Paradisul din Hawaii unde locuitorii nu plătesc chirie și primesc gratis carne. Cine are voie să trăiască pe „Insula Interzisă” # Digi24.ro
Ni'ihau, a șaptea insulă ca mărime din arhipelagul Hawaii, este singurul loc de pe Pământ unde limba nativilor hawaiieni a rămas principala limbă vorbită. Puținii oameni care au voie să locuiască pe „Insula Interzisă” nu plătesc chirie și au acces gratis la carne, dar trebuie să respecte un set de reguli foarte stricte impuse de proprietarii insulei, ai căror strămoși au cumpărat Ni'ihau acum mai bine de 160 de ani.
07:50
Chris Martin a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert Coldplay la Londra # Digi24.ro
În timpul unui concert susţinut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neaşteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal în această săptămână.
07:40
Ionuț Moșteanu: Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pot doborî drone care intră în spațiul nostru aerian # Digi24.ro
Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României pot doborî drone care intră în spaţiul aerian naţional, a precizat sâmbătă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, într-o postare pe rețelele sociale.
07:10
O teorie a lui Stephen Hawking despre găurile negre, veche de 50 de ani, a putut fi validată abia acum prin măsurători în spațiu # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă au folosit un detector de unde gravitaţionale pentru a „asculta” cum două găuri negre devin mai mari pe măsură ce fuzionează într-o singură entitate gigantică. Ei au reuşit astfel să confirme observaţional o teorie deseori contestată a lui Stephen Hawking privind găurile negre.
07:10
Lucrătoarele sexuale din Sankt Petersburg, sub teroarea soldaților ruși. „Am decapitat ucraineni, crezi că nu-l tai și pe-al tău?” # Digi24.ro
Industria serviciilor sexuale din Sankt Petersburg s-a schimbat radical de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Femeile din domeniu spun că, până de curând, soldații întorși de pe front reprezentau aproape jumătate din clientela bordelurilor ilegale. Lucrătoarele sexuale sunt printre cele mai vulnerabile grupuri din societatea rusă, iar violența soldaților asupra acestora a devenit deosebit de greu de evitat, scrie Meduza.
07:10
Înălțarea Sfintei Cruci 2025: Obicei pe care preotul îl înterzice pe 14 septembrie, de „Ziua Crucii” # Digi24.ro
Pe 14 septembrie, creștinii ortodocși și catolici prăznuiesc Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinismului. Această zi de mare însemnătate amintește atât de aflarea lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, cât și de readucerea lui la Ierusalim.
07:10
Ce cantitate de sare se pune la murături. Chef Adi Hădean explică proporția corectă pentru fiecare borcan # Digi24.ro
Gustul și textura murăturilor depind, încă de la prepararea rețetei, de un ingredient esențial: sarea. Aceasta previne dezvoltarea bacteriilor nedorite și permite conservarea legumelor pe termen lung, fără a fi necesari aditivi chimici.
07:10
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele obstacole din calea moștenirii sale pentru China # Digi24.ro
Parada militară chineză care a făcut senzație săptămâna trecută a fost mai mult decât o simplă manifestație. A fost o declarație că liderul chinez Xi Jinping se vede într-o cursă contra cronometru pentru a-și asigura locul în istorie, scrie Ian Langford, director executiv la Security & Defence PLuS și profesor UNSW Sydney, într-o analiză publicată în The Conversation privind moștenirea și viitorul liderului chinez.
07:10
Complexele nucleare din Ucraina, mereu la un pas de dezastru. Ce este „Sursa de neutroni”, care ar putea contamina radioactiv Harkovul # Digi24.ro
O mare parte din teama legată de producerea unui dezastru nuclear apărută în urma invaziei Rusiei în Ucraina s-a concentrat asupra centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, care a fost cucerită de ruși încă de la începutul războiului. Dar Ucraina are o listă lungă de instalații nucleare vulnerabile, precum reactoare pentru cercetare sau producție de energie, inclusiv centrala de la Cernobîl, și depozite de combustibil nuclear epuizat.
07:10
Bilet către Arctica. În interiorul sistemului rus de muncă forțată: deținuții acoperă deficitul de personal al economiei dure de război # Digi24.ro
Deținuții ruși se află „într-o situație apropiată de sclavie”, acuză grupurile pentru drepturile omului. Contextul este, însă, unul extrem de complicat. Confruntată cu o acută lipsă de forță de muncă în economia tensionată de război, Rusia folosește tot mai mult opțiunea personalului încarcerat, extinzând totodată programul de muncă forțată pentru infracțiuni minore. Iar cea mai dură și solicitantă muncă o duc prizonierii unui centru minier poluat din nordul îndepărtat al Rusiei, arată un reportaj al Reuters.
05:10
Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public” # Digi24.ro
În coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a declarat fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, care consideră că purtătoarea de cuvânt a Guvernului „ar trebuie să-și ceară scuze public, iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului”. Ioana Ene Dogioiu nu e purtătoarea de cuvânt a coaliției, ci a Executivului, a adăugat deputatul PSD. El consideră că măsura plafonării trebuie să continue, având în vedere că Ilie Bolojan a reușit în doar două luni să crească inflația de la 5,7% la 9,9%.
Acum 24 ore
23:50
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, sâmbătă, că intrarea fără precedent a dronelor ruseşti pe teritoriul polonez este „inacceptabilă”, cât şi „regretabilă şi periculoasă”, dar că rămâne neclar dacă Moscova le-a trimis în mod deliberat în Polonia.
23:10
Brutărie în flăcări, în orasul Țicleni, din județul Gorj. Există pericol de extindere la casele din zonă.
23:10
Câciu o critică pe Ioana Ene Dogioiu pe tema plafonării la alimente: „Nu vorbește în numele coaliției. Să își ceară scuze public” # Digi24.ro
În coaliție nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente, a declarat fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu, care consideră că purtătoarea de cuvânt a Guvernului „ar trebuie să-și ceară scuze public, iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului”. Ioana Ene Dogioiu nu e purtătoarea de cuvânt a coaliției, ci a Executivului, a adăugat deputatul PSD.
22:50
Mister rezolvat după 4 ani. O mireasă a aflat cine este necunoscutul care apărea în pozele de la nuntă: „Nu mă pot opri din râs” # Digi24.ro
O mireasă nedumerită a rezolvat, după 4 ani, misterul străinului care a apărut în fotografiile de la nuntă. Michelle Wylie și soțul ei, John, au observat prezența necunoscutului după ce s-au uitat la fotografiile de la nuntă, la câteva zile după fericitul eveniment, și de atunci încearcă să afle cine este străinul.
22:50
„Mai bine mor pe o pajiște decât în azil”: trei călugărițe de peste 80 de ani s-au întors la mănăstirea lor din Alpi # Digi24.ro
Trei călugărițe austriece, toate cu vârste de peste 80 de ani, au fugit de la azilul de bătrâni în care erau internate și s-au întors în fosta lor mănăstire din Alpi, o clădire părăsită, scrie BBC. Sora Bernadette, 88 de ani, Sora Regina, 86 de ani, și Sora Rita, 82 de ani, sunt ultimele trei măicuțe de la mănăsitrea Kloster Goldenstein din Elsbethen, în apropiere de Salzburg. „Decât să mor în acel azil, prefer să mă duc pe o pajiște și să pășesc astfel în eternitate”, a spus una dintre ele.
