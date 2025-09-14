Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată”

17:20

Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că nu va mai rămâne în funcţie dacă moţiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nici el, nici premierul nu sunt obligaţi să-i ceară demisia. David afirmă că şi-a făcut datoria în educaţie şi aşteaptă ca programul său de reforme să fie susţinut. „Dacă în urma moţiunii […] Articolul Daniel David: Dacă moţiunea simplă trece, nu mai am de ce să rămân ministru apare prima dată în PS News.