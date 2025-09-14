Retragere anunțată de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România!
PSNews.ro, 14 septembrie 2025 17:20
Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute. Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România (AAR). Evenimentul este convocat la inițiativa a peste trei sferturi din membrii Asociației […] Articolul Retragere anunțată de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România! apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
17:30
Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele, printre cei mai mari „risipitori” # PSNews.ro
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual – echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană – motiv pentru care reducerea risipei alimentare până la jumătate până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme până la consumatori, nu mai […] Articolul Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de mâncare la gunoi. Restaurantele, printre cei mai mari „risipitori” apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
17:20
Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute. Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România (AAR). Evenimentul este convocat la inițiativa a peste trei sferturi din membrii Asociației […] Articolul Retragere anunțată de la conducerea Asociației Aeroporturilor din România! apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” # PSNews.ro
Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, a reacționat la incidentul cu drona rusească care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă seara. Într-o postare pe rețeaua X, șeful diplomației de la Praga a afirmat că nu crede că prezența dronei în spațiul aerian românesc a fost accidentală. „Rusia continuă să provoace. Aseară a fost […] Articolul Ministrul ceh de Externe, despre drona rusească din Dobrogea: „România nu a fost întâmplător vizată” apare prima dată în PS News.
17:20
Dronă intrată în spaţiul aerian românesc. Ministrul de Externe: Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la AG a ONU # PSNews.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU. ”Forţele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească ce a încălcat spaţiul nostru aerian în […] Articolul Dronă intrată în spaţiul aerian românesc. Ministrul de Externe: Voi ridica problema acţiunilor Rusiei la AG a ONU apare prima dată în PS News.
17:10
Educaţia media în strategia privind securitatea naţională? Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedinte # PSNews.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, a afirmat că pregăteşte o solicitare către preşedintele Nicuşor Dan pentru ca educaţia media să fie introdusă în strategia privind securitatea naţională. El a menţionat că educaţia media nu trebuie să fie o materie în plus, ci poate fi inserată în toate materiile. Jucan s-a întrebat cum […] Articolul Educaţia media în strategia privind securitatea naţională? Vicepreşedinte CNA: Pregătim o solicitare către preşedinte apare prima dată în PS News.
17:10
MApN: Drona care a intrat în spațiul aerian al României era Geran. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta # PSNews.ro
O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei, a detaliat, duminică, într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării Naționale. Drona […] Articolul MApN: Drona care a intrat în spațiul aerian al României era Geran. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta apare prima dată în PS News.
Acum o oră
17:00
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Bolojan # PSNews.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, nemulţumiţi că măsurile anunţate de Executiv vor duce la un blocaj generalizat în acest sector de activitate. Ei ameninţă cu greva generală dacă aceste măsuri vor fi adoptate. Reprezentanţii protestatarilor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan. Începând de la ora 10.00, protestatarii […] Articolul Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală şi spun că vor fi primiţi la discuţii de premierul Bolojan apare prima dată în PS News.
16:50
PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi PSD pune cruce din start eliminării plafonării adaosului la alimentele de baze gândită de premierul Ilie Bolojan Fostul ministru al muncii menţionează că va propune în PSD şi în Parlament o iniţiativă legislativă pentru reintroducerea urgentă a măsurii, în cazul în care premierul […] Articolul PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului la alimente, spune Marius Budăi apare prima dată în PS News.
16:50
Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare # PSNews.ro
Australia va investi echivalentul a 6,8 miliarde de euro pentru a face unul dintre şantierele sale navale capabil să construiască o flotă de submarine nucleare, a anunţat guvernul duminică, notează AFP. Aceste 12 miliarde de dolari australieni vor fi cheltuite pe parcursul a zece ani pentru renovarea şi modernizarea capacităţilor şantierelor navale Henderson, lângă Perth, […] Articolul Australia va investi 6,8 miliarde de euro într-un şantier naval pentru submarine nucleare apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
16:30
Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” # PSNews.ro
Peste un milion de persoane au participat la al cincilea miting „Unite the Kingdom” organizat de Tommy Robinson pentru a-l onora pe Charlie Kirk, în timp ce peste 2,5 milioane de oameni urmăreau evenimentul în livestream. Maori creștini din Noua Zeelandă au realizat un dans Haka în memoria lui Kirk, iar Elon Musk a transmis […] Articolul Peste un milion de oameni l-au omagiat pe Charlie Kirk la Londra. Elon Musk: „Fie ripostați, fie muriți” apare prima dată în PS News.
16:20
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a dat asigurări premierul Rosen Jeliazkov, citat de site-ul postului public de radio. „Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului […] Articolul Armata bulgară ia măsuri după ce o dronă a încălcat spaţiul aerian românesc apare prima dată în PS News.
16:20
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova soldat cu un mort # PSNews.ro
Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova, soldat cu moartea unui bărbat. De asemenea, alte patru persoane sunt internate în spital, aflându-se sub supravegherea poliţiştilor. Anchetatorii au extins cercetările pentru a stabili dacă au mai fost şi alte persoane prezente la momentul incidentului. „Astfel, în urma probatoriului administrat, […] Articolul Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore în urma scandalului din Craiova soldat cu un mort apare prima dată în PS News.
16:10
Când Vladimir Putin a trimis cel puţin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, preşedintele rus a transmis un mesaj: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO. Incursiunea rusă în spaţiul aerian al NATO urmează săptămânilor de atacuri aeriene în Ucraina, care au ucis zeci de civili, au avariat clădiri […] Articolul De ce Putin nu va pune capăt războiului împotriva Occidentului apare prima dată în PS News.
16:00
Județul Iași va avea un nou parc eolian, finanțat prin mecansimul CfD. Francezii de la Solveo instalează 38 MW, consideră România motorul dezvoltării regenerabilelor din zonă și țintesc de la noi expansiunea în Ucraina. “Suntem mândri să anunțăm că Solveo International, prin intermediul societății sale de proiect ACK SRL, a câștigat un Contract pentru Diferență […] Articolul Încă un parc eolian în nord-estul țării, zonă intens „curtată” în ultima vreme apare prima dată în PS News.
15:50
Înmormântarea lui Charlie Kirk, la 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri # PSNews.ro
Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat miercuri în timpul unei dezbateri universitare, va fi comemorat pe 21 septembrie în statul Arizona, într-un eveniment la care președintele american Donald Trump și-a anunțat participarea pentru a-și onora aliatul. Ceremonia de înmormântare a lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie pe un stadion imens de 60.000 de […] Articolul Înmormântarea lui Charlie Kirk, la 21 septembrie. Ceremonia va avea loc pe un stadion cu 60.000 de locuri apare prima dată în PS News.
15:40
Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor # PSNews.ro
Potrivit hidrologilor, în intervalul 14 septembrie, ora 16:00 – 15 septembrie, ora 12:00, se vor semnala, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale. Atenţionarea Hidrologică vizează râurile din bazinele hidrografice: râul Tisa – pe sectorul aferent S.H. Valea Vişeului (intrarea […] Articolul Cod galben de viituri pe râuri din cinci judeţe, până luni la prânz. Avertismentul hidrologilor apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
15:30
Netanyahu este singurul obstacol în calea eliberării ostaticilor, spun familiile acestora # PSNews.ro
Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reţinuţi de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor şi încheierea unui acord de pace, relatează BBC. Forumul Familiilor Ostatici şi Dispăruţi: Aduceţi-i acasă acum a scris pe reţelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de […] Articolul Netanyahu este singurul obstacol în calea eliberării ostaticilor, spun familiile acestora apare prima dată în PS News.
15:20
Alertă la Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale # PSNews.ro
Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a răsturnat pe carosabil în această dimineață, în jurul orei 10:00. Autospeciala se afla în misiune cu semnalele luminoase și acustice activate. Un accident spectaculos a paralizat circulația în zona Palatului Cotroceni din București, după ce o ambulanță s-a […] Articolul Alertă la Cotroceni: o ambulanță cu pacient s-a răsturnat, la un pas să intre în gardul Administrației Prezidențiale apare prima dată în PS News.
15:20
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz. AUR – 8+1 feminin (JW8+): Elena Maria Toma, Mariana Caşu, Angela Gabriela Cazacu, Carolina Panuta, Francesca Iulia Stejar, Alexandra Daria Crăciun, Marina Ariana Balint, Jessica Popescu şi Rucsandra Ioana […] Articolul Canotaj: Alte opt medalii pentru România la Campionatele Balcanice de la Ioannina apare prima dată în PS News.
15:00
Meteorologii au emis duminică o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului în șase județe și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, valabilă până la ora 20:00. În unele zone sunt așteptate și averse torențiale de scurtă durată, moderate cantitativ, potrivit ANM. Potrivit ANM, în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava […] Articolul METEO Județele care intră sub Cod galben de vânt puternic și ploi până luni dimineață apare prima dată în PS News.
14:50
Războiul de la Radio. Replică dură a lui Dobrovolschi, de la Guerrila, la afirmațiile de la Digi FM ale lui Negruțiu # PSNews.ro
După ce Gândul a scris despre derapajele influencerilor și televiziunilor, care au comentat uciderea lui Charlie Kirk, realizatorul de emisiuni Mihai Dobrovolschi de la Radio Guerrilla vine cu o replică dură la afirmațiile de la Digi FM ale lui Florin Negruțiu. „Sondaj. Este Florin Negruțiu limitat intelectual?”, a scris realizatorul radio pe platforma X, postare […] Articolul Războiul de la Radio. Replică dură a lui Dobrovolschi, de la Guerrila, la afirmațiile de la Digi FM ale lui Negruțiu apare prima dată în PS News.
14:50
Un cercetător de origine română este printre cei trei oameni de știință care au primit Premiul Lasker, unul dintre cele mai prestigioase premii din medicină pentru că au revoluționat tratamentul fibrozei chistice și au prelungit durata de viață a pacienților cu această boală mortală. Cercetătorul Paul Negulescu de la Vertex Pharmaceuticals, cu sediul la Boston, […] Articolul Un cercetător de origine română a câștigat „Nobelul american” pentru medicină apare prima dată în PS News.
14:40
Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere şi întinde mâna stângii # PSNews.ro
Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunţat sâmbătă retragerea propunerii – foarte criticate şi nepopulare – de eliminare a două zile de sărbătoare legată pe care o preconiza predecesorul său François Bayrou, arătând în acelaşi timp bunăvoinţă faţă de stânga, pentru a ieşi din impasul bugetar, relatează AFP. „Am decis să retrag eliminarea a două zile de […] Articolul Noul premier francez retrage propunerea de eliminare a două zile libere şi întinde mâna stângii apare prima dată în PS News.
14:30
Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, anunța, în urmă cu câteva zile, că România primește 16,7 miliarde de euro din fondurile SAFE de la Uniunea Europeană. În mesaj nu se specifica, însă că acești bani sunt împrumutați. Gândul a dezvăluit că cele aproape 17 miliarde de euro sunt, de fapt, un credit. Victor Ponta a […] Articolul Cum comentează Victor Ponta un Fake News marca USR: „Și împrumutați, și cu banii luați” apare prima dată în PS News.
14:30
Ministrul Educației, noi detalii despre salariile profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora # PSNews.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi despre faptul că profesorii susţin că în acest mod le-a scăzut venitul pentru că orele suplimentare erau plătite mai bine. „Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de […] Articolul Ministrul Educației, noi detalii despre salariile profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora apare prima dată în PS News.
14:20
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puţin 25 de răniţi, dintre care trei sunt în stare gravă # PSNews.ro
O explozie de gaz a avut loc sâmbătă într-o cafenea din Madrid, Spania. În urma deflagraţiei puternice, cel puţin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare gravă. Jurnaliştii publicaţiei El País au scris că explozia a provocat pagube și la un bloc de locuințe, iar oamenii au fost evacuaţi […] Articolul Explozie puternică într-o cafenea din Madrid: cel puţin 25 de răniţi, dintre care trei sunt în stare gravă apare prima dată în PS News.
14:20
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # PSNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj dur de avertizare înainte de alegerile parlamentare ce vor avea în R. Moldova la sfârșitul acestei luni. „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”, a scris Băsescu pe pagina sa de Facebook, adăugând că lupta electorală de peste Prut este extrem […] Articolul Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” apare prima dată în PS News.
14:10
Belgia: „Este necesară revizuirea Directivei privind produsele din tutun și măsurile referitoare la alcool” Șase state-membre al Uniunii Europene doresc să introducă măsuri restrictive cu privire la consumul de alcool, potrivit Politico. Austria, Belgia, Franța, Letonia, Slovenia și Spania și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consumul de alcool al cetățenilor lor. Un document intern consultat […] Articolul Șase țări din UE propun restricții la vânzarea și consumul de alcool apare prima dată în PS News.
14:00
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49 # PSNews.ro
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei. Noroc: Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat […] Articolul Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la 6/49 apare prima dată în PS News.
13:50
Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani. El a primit un tort de ciocolată de la Chicago # PSNews.ro
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch. Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo’s, un popular lanţ de restaurante din Chicago, […] Articolul Papa Leon al XIV-lea a împlinit duminică 70 de ani. El a primit un tort de ciocolată de la Chicago apare prima dată în PS News.
13:50
Cifre triste: 6 din 10 elevi au început anul școlar fără rechizite, ghiozdane sau încălțăminte # PSNews.ro
Șase din zece elevi au început noul an școlar fără toate rechizitele necesare, iar 10% dintre copii abia au reușit să își cumpere un caiet și un pix, în timp ce aproape 80% dintre părinți se confruntă cu dificultăți financiare pentru a acoperi cheltuielile legate de școală. Cifrele triste ale României: școala aşa-zis gratuită îi […] Articolul Cifre triste: 6 din 10 elevi au început anul școlar fără rechizite, ghiozdane sau încălțăminte apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:30
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea va evolua, duminică, în finală la sol, la Cupa Mondială de la Paris, penultima etapă din circuit. La bârnă, gimnasta tricoloră a ratat evoluţia, iar la sărituri este prima rezervă în finală. Notele obţinute de gimnasta tricoloră au fost: 10.166 la bârnă şi 13.666 la sol. La sărituri a fost pe […] Articolul Gimnastică: Sabrina Voinea, în finală la sol la Cupa Mondială de la Paris apare prima dată în PS News.
13:20
Proiect de 135 milioane de euro la Oradea: un nou spital de Boli Infecțioase, continuat din PNRR cu fonduri europene # PSNews.ro
Un nou spital de Boli Infecțioase se ridică în România. Construcția sa costă 135.000.000 de euro. Proiectul a fost început prin PNRR și este dus mai departe cu finanțare europeană nerambursabilă. Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a anunțat că la Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de […] Articolul Proiect de 135 milioane de euro la Oradea: un nou spital de Boli Infecțioase, continuat din PNRR cu fonduri europene apare prima dată în PS News.
13:10
Un grafic realizat de MadeVisual scoate în evidență cele mai impresionante averi personale deținute de monarhi și lideri autoritari. Mulți dintre aceștia își consolidează bogăția pe baza resurselor statului, al unor monopoluri sau prin moștenirea regală, generând averi care uneori întrec puterea economică a țărilor pe care le conduc. Cei mai bogați lideri politici (estimări […] Articolul Topul miliardarilor din politică. Ce averi au strâns Putin şi Trump apare prima dată în PS News.
13:00
METEO Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade # PSNews.ro
Ziua de astăzi aduce înnorări și averse în ținuturile vestice, soare și vreme bună în rest. Vântul bate cu putere în vestul și în nord-estul României, iar maximele pornesc de la 21…22 de grade în depresiuni și pe litoral și ajung la 28…29 de grade în sudul extrem. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune […] Articolul METEO Vremea azi, 14 septembrie. Averse și vânt de până la 70 km/h în vest și nord-est. Unde vor fi 29 de grade apare prima dată în PS News.
12:50
Simion a participat la protestul anti-imigrație din Londra: „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare” # PSNews.ro
Liderul AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Londra la marșul „Unite the Kingdom” pentru „libertatea de exprimare”, la care au luat parte peste 100.000 de persoane. „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook. Simion a ținut un […] Articolul Simion a participat la protestul anti-imigrație din Londra: „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare” apare prima dată în PS News.
12:50
Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie: Înălţarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri # PSNews.ro
Înălţarea Sfintei Cruci, cea mai veche dintre sărbătorile creştine, aduce aminte de patimile şi moartea Mântuitorului pe Golgota, de aceea este cinstită prin post aspru, fiind totodată considerată şi data ce vesteşte sfârşitul verii şi începutul toamnei. Ziua de 14 septembrie mai este cunsocută în popor drept Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Biserica Ortodoxă sărbătoreşte […] Articolul Mare sărbătoare ortodoxă duminică, 14 septembrie: Înălţarea Sfintei Cruci. Tradiții și obiceiuri apare prima dată în PS News.
12:30
Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam fără măsurile controversate de austeritate # PSNews.ro
Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan s-au tradus în ultimele săptămâni în proteste, nemulțumiri și tensiuni sociale. Și, totuși, potrivit Romanian Economic Monitor (UBB Cluj-Napoca), măsurile au avut și un rol extrem de important, s-a evitat un scenariu mult mai grav, România fiind ținută departe de o criză economică majoră. Cum arată scenariul evitat […] Articolul Cum a evitat România un scenariu catastrofal. Unde ajungeam fără măsurile controversate de austeritate apare prima dată în PS News.
12:30
Investitorii și marile economii ale lumii dau semnalul: Vin vremuri grele, banii se mută pe aur # PSNews.ro
Când prețul aurului crește, cotația dolarului scade. Dacă se adaugă și posibila scădere a dobânzilor și politizarea FED, interesul investitorilor se orientează către metalul galben. De la începutul anului, prețul metalului prețios a crescut cu peste 40%, majorare similară cu cea din timpul pandemiei Covid. Deocamdată, aurul se pregătește să închidă anul la valoarea de […] Articolul Investitorii și marile economii ale lumii dau semnalul: Vin vremuri grele, banii se mută pe aur apare prima dată în PS News.
12:20
Mihai Fifor susţine că „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimente # PSNews.ro
Deputatul social-democrat Mihai Fifor susţine că a verficat „lucrurile” cu colegii săi care au participat la şedinţele Coaliţiei şi „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimentele de bază. „Subiectul nici măcar nu a fost pe ordinea de zi, nu a fost discutat”, susţine Fifor. El a adăugat că, „în schimb”, […] Articolul Mihai Fifor susţine că „nu există nicio decizie a Coaliţiei privind eliminarea plafonării preţurilor” la alimente apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
11:00
Incident în spațiul aerian al României: o dronă a pătruns 10 km în teritoriul nostru. Aeronave de luptă, mobilizate # PSNews.ro
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după-amiază, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească. Două […] Articolul Incident în spațiul aerian al României: o dronă a pătruns 10 km în teritoriul nostru. Aeronave de luptă, mobilizate apare prima dată în PS News.
10:10
Între 13 și 21 septembrie, în Japonia, vor avea loc Campionatele Mondiale de Atletism, unde țara noastră va fi prezentă cu o delegație formată din nouă sportivi. Aruncarea greutății și a ciocanului, sărituri în lungime, aruncarea discului, triplusalt – sunt disciplinele la care vor concura cei nouă sportivi. Iată programul românilor la Mondialele de Atletism […] Articolul 9 români la Campionatele Mondiale de Atletism din Tokyo apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
18:10
Armata ar putea începe să patruleze pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026 # PSNews.ro
Patrule de soldaţi ar putea începe să circule pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026, în încercarea de a combate violenţa legată de droguri, potrivit ministrului apărării belgian, Theo Francken. Ministrul a dat detalii vineri despre un astfel de plan, în timpul unui interviu acordat ziarului flamand Het Laatste Nieuws, în care a […] Articolul Armata ar putea începe să patruleze pe străzile capitalei belgiene începând cu 8 aprilie 2026 apare prima dată în PS News.
18:00
Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România # PSNews.ro
Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților și însoțitorilor de bord din România pentru concedii de odihnă plătite parțial și concediile fără plată forțate din pandemie. Sucursalele din Ungaria și Malta ale Wizz Air au fost obligate în instanță să ramburseze sumele datorate piloților […] Articolul Wizz Air, obligată să restituie sume calculate greșit sau neplătite pentru concediile personalului de zbor din România apare prima dată în PS News.
17:50
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia # PSNews.ro
Tibor Tompa, președintele comunității maghiare din Kiev, a declarat la postul News. LIVE și citat de dialog.ua, că premierul ungar Viktor Orban ar putea încerca să folosească șantajul politic pentru a-și spori influența în zonă și, pe termen lung, chiar pentru a urmări anexarea regiunii. Potrivit acestuia, opțiunea unei confiscări forțate este exclusă: armata maghiară are […] Articolul „Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia apare prima dată în PS News.
17:40
Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini # PSNews.ro
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele. SLPD va funcţiona ca un sindicat naţional, cu filiale în toate judeţele ţării. În cadrul acestuia se pot înscrie atât cetăţeni români, cât şi […] Articolul Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini apare prima dată în PS News.
Ieri
17:30
Ministrul Apărării: Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja ţara # PSNews.ro
Dronele rusești care vor pătrunde în spațiul aerian al României vor fi doborâte, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, precizând că autoritățile sunt în contact permanent cu centrul de comandă NATO, la fel ca în cazul Poloniei. „Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, cazuri în care dronele sunt în nordul […] Articolul Ministrul Apărării: Dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte. Ne vom proteja ţara apare prima dată în PS News.
17:20
Panică în Polonia de teama unei agresiuni ruse: Val record de înscrieri voluntare la antrenamente militare # PSNews.ro
Mii de polonezi se înscriu la antrenamente militare voluntare, în timp ce autoritățile de la Varșovia accelerează recrutarea și cheltuielile pentru apărare, pe fondul tensiunilor cu Rusia și al îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea regională. Cum se pregătesc deja polonezii de eventualitatea unui război direct cu Federația Rusă Mii de polonezi se înscriu pentru […] Articolul Panică în Polonia de teama unei agresiuni ruse: Val record de înscrieri voluntare la antrenamente militare apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că nu va mai rămâne în funcţie dacă moţiunea simplă depusă de AUR va fi aprobată, chiar dacă nici el, nici premierul nu sunt obligaţi să-i ceară demisia. David afirmă că şi-a făcut datoria în educaţie şi aşteaptă ca programul său de reforme să fie susţinut. „Dacă în urma moţiunii […] Articolul Daniel David: Dacă moţiunea simplă trece, nu mai am de ce să rămân ministru apare prima dată în PS News.
17:10
Sportivii români au obţinut, sâmbătă, zece medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 5 de bronz. Aur • Dublu vâsle feminin (JW2x): Mădălina Dumitriţa Ursaciuc & Daria Elena Maximiuc • 8+1 masculin (JM8+): Ionuţ David, Adrian Eduard Stan, Carol Logofătul, Sebastian Iulian Ciubotariu, Răzvan Marin, […] Articolul Zece medalii pentru România la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.