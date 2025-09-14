România, bilanţ spectaculos la Campionatele Balcanice de la Ioannina: 18 medalii, şase de aur

Ziarul Financiar, 14 septembrie 2025 17:30

România, bilanţ spectaculos la Campionatele Balcanice de la Ioannina: 18 medalii, şase de aur

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
17:30
România, bilanţ spectaculos la Campionatele Balcanice de la Ioannina: 18 medalii, şase de aur Ziarul Financiar
Acum 30 minute
17:15
Business Magazin. Cum merge vânzarea de lingouri şi monede din aur ca investiţie? Ziarul Financiar
Acum o oră
17:00
A murit Ricky Hatton! Celebrul campion mondial la box avea doar 46 de ani Ziarul Financiar
17:00
Eurodeputatul Victor Negrescu: Incidentele cu drone arată cât de important este faptul că România face parte din NATO Ziarul Financiar
Acum 2 ore
16:30
Vladimir Putin l-a decorat pe fostul preşedinte Dmitri Medvedev, chiar de ziua acestuia Ziarul Financiar
16:15
Business Magazin. Cine este Manuela Mancaş, fondator şi managing director al firmei de cercetare AHA Moments Ziarul Financiar
15:45
Piloţii români, de F-16, au avut autorizarea de a deschide focul, dar au decis să nu doboare drona rusească Ziarul Financiar
15:45
Business Magazin. Cine este Adrian Herdan, CEO Devhd, care a ajuns la afaceri de 1,3 milioane de EUR din soluţii şi servicii de transformare digitală prin AI Ziarul Financiar
Acum 4 ore
15:15
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi: PSD nu va accepta încetarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază! Ziarul Financiar
15:00
Business Magazin. Care sunt planurile lui Călin Matei, CEO, pentru creşterea Groupama Asigurări: Lucrăm la idei care presupun crearea de generativ Ai în parteneriat cu Google Ziarul Financiar
14:45
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă continuarea unui nou spital prin finanţarea Programului Operaţional Sănătate Ziarul Financiar
14:30
Bilanţul Poliţiei Române: peste 10.000 de contravenţii şi 600 de permise reţinute Ziarul Financiar
14:30
Business Magazin. Cum au ajuns turiştii străini să fie duşmanii marilor oraşe europene? Ziarul Financiar
14:15
Business Magazin. Grupul Wordsworth Holding, controlat de antreprenorul britanic James Andrew Simmons, care a făcut carieră în România, îşi consolidează poziţia pe piaţă prin integrarea brandului Tot Din Bezea cu laboratoarele Velocità Ziarul Financiar
Acum 6 ore
13:30
Business Magazin. Ce spune Laurens van den Acker, chief design officer al Grupului Renault, despre dezvoltarea noilor modele Dacia: Dacia va lansa un model complet nou în 16 luni Ziarul Financiar
12:45
Ministrul de Externe al Coreei de Sud va efectua o vizită la Beijing pentru discuţii cu omologul său Ziarul Financiar
12:45
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a sosit în Israel Ziarul Financiar
11:45
Rusia testează racheta hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad Ziarul Financiar
11:45
Opinie Oana Ionită, Ziarul Financiar: Pensia, noul vis al Generaţiei Z: doar 25% cred ca e rezonabil să munceşti până la 60-65 de ani Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:15
Cine sunt Arthur Mensch, Timothée Lacroix şi Guillaume Lample, fondatorii Mistral AI, deveniţi primii miliardari francezi din inteligenţă artificială. La doar 34 de ani ei au lăsat în spate laboratoarele Google şi Meta unde s-au format şi au plecat la drum cu un plan simplu şi nebunesc: să bată giganţii din Sillicon Valley la propriul joc Ziarul Financiar
10:45
Vreme normală în Bucureşti, cu temperaturi moderate şi cer variabil Ziarul Financiar
09:45
Armata chineză avertizează Filipine împotriva provocărilor din Marea Chinei de Sud Ziarul Financiar
China a anunţat duminică efectuarea unor patrule de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine să înceteze provocările şi escaladarea tensiunilor din regiune, informează Reuters.
Acum 12 ore
09:30
O dronă a fost interceptată de Forţele Aeriene Ziarul Financiar
09:30
Premierul Netanyahu susţine că eliminarea liderilor Hamas din Qatar ar duce la închierea războiului Ziarul Financiar
09:30
Zelenski despre drona care a pătruns în România: Este o extindere evidentă a războiului Ziarul Financiar
09:30
Statele Unite califică drept „inacceptabilă” incursiunea dronelor ruseşti în Polonia Ziarul Financiar
09:30
Nou mesaj RO-Alert în judeţul Tulcea privind posibila cădere a unor obiecte din spaţiul aerian Ziarul Financiar
09:30
Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, avertizează: Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Ziarul Financiar
09:30
Cel mai mare program de securitate şi înarmare din istoria României: Comisia Europeană ne alocă aproape 17 miliarde de euro pentru investiţii în industria militară. Guvernul anunţă că vrea să folosească o parte din bani pentru autostrăzile A7 şi A8 Ziarul Financiar
09:15
Elon Musk cere dizolvarea Parlamentului britanic la protestele anti-imigraţie din Londra Ziarul Financiar
08:45
Noul premier francez ,Lecornu renunţă la tăierea a două sărbători legale Ziarul Financiar
08:30
Statele Unite vor avea acces la şantierele nuclearea ale Australiei Ziarul Financiar
08:30
Nicuşor Dan: Populaţia va resimţi anumite dificultăţi şi anul viitor, însă sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului Ziarul Financiar
Preşedintele Capitalei, Nicuşor Dan, a transmis a AmCham CEO Business Forum 2025 că măsurile pentru corectarea deficitului bugetar sunt sub control, iar România se află pe traiectoria stabilită, fără motive de îngrijorare.
08:30
Familiile ostaticilor din Gaza îl acuză pe Netanyahu de sabotare a discuţiilor de pace Ziarul Financiar
Acum 24 ore
19:45
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor: PSD spune răspicat: DA, plafonarea trebuie menţinută Ziarul Financiar
19:45
Ratingul de credit al Spaniei a fost mărit de către agenţia Standard & Poor's Ziarul Financiar
19:30
1.100 de spaţii de depozitare au fost închise în urma unor controale efectuate de ANAF Ziarul Financiar
19:30
Australia face investiţii de 8 miliarde de dolari într-un şantier de submarine nucleare Ziarul Financiar
19:30
RO-Alert Tulcea: cetăţenii avertizaţi să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer Ziarul Financiar
19:30
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: Deciziile în această coaliţie sunt luate doar cu unanimitate Ziarul Financiar
Ieri
17:30
Turcia: Încă un politician din opoziţie a fost reţinut Ziarul Financiar
17:30
Guvernul nu prelungeşte plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază Ziarul Financiar
17:30
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, critică Guvernul pentru renunţarea la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază Ziarul Financiar
16:45
Zeci de mii de persoane participă la marşul anti-imigraţie din Londra Ziarul Financiar
15:45
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu (USR): Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta Ziarul Financiar
15:45
Alianţa China-Rusia-Coreea de Nord: Kim Jong-un pregăteşte o nouă strategie militară Ziarul Financiar
15:45
Ministrul Educaţiei, Daniel David: În peste 98% din şcoli funcţionează sistemul educaţional Ziarul Financiar
15:45
Peste 130 de autovehicule furate descoperite la frontieră în primele opt luni ale anului 2025 Ziarul Financiar
15:45
Donald Trump cere statelor NATO să oprească importurile de petrol rusesc Ziarul Financiar
13:00
Ratingul de credit al Franţei a fost retrogradat Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.