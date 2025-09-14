Retragere anunțată de la conducerea ASOCIAȚIEI AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA!!!

09:50

Pe 14 septembrie 2025, Luna în fază de Primul Pătrar în Gemeni ne îndeamnă să luăm decizii rapide și înțelepte. Este un moment astral favorabil pentru a face alegeri clare, fără regrete, și pentru a atrage oportunități care aduc prosperitate. Trei zodii sunt privilegiate de această energie cosmică și pot avea parte de câștiguri financiare, idei valoroase și stabilitate pe termen lung.