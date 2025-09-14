Retragere anunțată de la conducerea ASOCIAȚIEI AEROPORTURILOR DIN ROMÂNIA!!!
Jurnalul.ro, 14 septembrie 2025 18:50
Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute . Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România (AAR).
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
19:00
Loteria Română aniversează 119 ani de activitate și marchează momentul prin Tragerile Speciale Loto Aniversare, organizate duminică, 14 septembrie. Compania a pregătit două trageri pentru fiecare joc și a suplimentat fondurile de câștiguri pentru categoria I, oferind șanse mai mari jucătorilor.
Acum 30 minute
18:50
Un judecător din Los Angeles a oprit demolarea casei în care Marilyn Monroe și-a petrecut ultimele luni de viață, respingând cererea actualilor proprietari care doreau să o dărâme.
18:50
Actualul președinte și conducerea executivă a AAR și-au anunțat demisiile din funcțiile deținute . Un moment definitoriu pentru viitorul aeroporturilor civile din România se conturează mâine, 15 septembrie 2025, la Brașov, unde va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Aeroporturilor din România (AAR).
Acum o oră
18:30
1.500 de actori și regizori din întreaga lume au decis să boicoteze instituțiile de film israeliene. Actorii Javier Bardem, Olivia Colman și Mark Ruffalo se numără printre cei care acuză instituțiile israeliene de implicare în „genocidul din Gaza”.
18:20
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE. Țoiu: „Vrem să comunicăm foarte clar protestul” # Jurnalul.ro
Oana Țoiu a anunțat, duminică, la Digi24, că ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la sediul MAE pentru discuții, de la ora 18.00, după ce, sâmbătă, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al țării noastre.
18:10
Șefa diplomației europene: Încălcarea spațiului aerian românesc de către dronele rusești este „inacceptabilă” # Jurnalul.ro
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a condamnat duminică intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al României în timpul unui atac asupra Ucrainei, numind această acțiune „inacceptabilă” și exprimând solidaritatea UE cu România.
18:10
Compania Air France oferă Wi-Fi gratuit în unele dintre aeronavele sale. Reprezentanții companiei mai susțin că sistemul va fi extins și la alte avioane.
Acum 2 ore
17:50
Bolile ficatului provocate de alcool împiedică regenerarea și „întineresc” celulele hepatice # Jurnalul.ro
Un nou studiu arată că în bolile ficatului asociate alcoolului, cum sunt hepatita alcoolică severă sau ciroza alcoolică, ficatul nu se mai poate reface normal din cauza unor probleme în procesarea moleculelor de ARN – mesajele care spun celulelor ce proteine să producă.
17:50
Un cutremur slab, de magnitudine 3,0, s-a produs duminică în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la adâncimea de 149,8 km, fără a fi raportate victime sau pagube, informează Institutul Național pentru Fizica Pamântului.
17:30
Un film documentar în trei părți despre Victoria Beckham, intitulat simplu Victoria Beckham, va avea premiera pe 9 octombrie, oferind o privire intimă asupra parcursului vedetei de la superstar pop la creatoare de modă de succes, anunță miercuri compania de producție Netflix.
17:10
Franța: Un raport parlamentar recomandă interzicerea rețelelor de socializare pentru cei sub 15 ani # Jurnalul.ro
Un raport parlamentar privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și introducerea unui „program de interdicție digitală” pentru cei cu vârste între 15 și 18 ani, pentru a le proteja tinerilor sănătatea mentală.
Acum 4 ore
17:00
Fostul mare boxer Ricky Hatton a murit, duminică, la vârsta de doar 46 de ani, șocând întreaga lume a sportului. Ex-pugilistul, care s-a luptat inclusiv cu Floyd Mayweather (48 de ani), a fost găsit fără suflare în locuința sa din Manchester, potrivit primelor informații.
16:50
Numărul mare de incendii forestiere crește cererea pentru hidroavionul creat de De Havilland Canada # Jurnalul.ro
Într-un depozit situat la marginea sudică a Aeroportului Internațional Calgary, De Havilland Canada dezvoltă modelul DHC 515, un hidroavion robust și singurul avion conceput exclusiv pentru a scoate apă dintr-un lac, râu sau ocean și a o arunca peste un incendiu forestier, scrie Reuters.
16:40
Președintele rus Vladimir Putin l-a decorat duminică pe Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse, chiar de ziua acestuia, informează agenția spaniolă EFE.
16:30
Fiecare culoare poartă propriul sens și scop spiritual. Recunoașterea faptului că aceasta este un dar spiritual care ne poate aprinde mințile și inimile, permițându-ne să o valorificăm pentru a ne atrage dorințele, schimbă perspectiva.
16:20
Două persoane au fost rănite și transportate la spital, duminică, după un accident între un autotren și un autoturism, sâmbătă, pe raza localității Gârbău, anunță ISU Cluj.
16:10
Cum îți poți menține plămânii tineri și sănătoși: teste simple acasă și metode eficiente de întărire a respirației # Jurnalul.ro
Plămânii nu ne ajută doar să respirăm, ci influențează întregul organism – de la imunitate și greutate până la sănătatea creierului. Un nou studiu arată că funcția pulmonară atinge vârful în tinerețe și apoi începe să scadă. Specialiștii explică de ce este important să-ți verifici sănătatea plămânilor și ce metode practice te pot ajuta să încetinești acest proces.
15:50
De la începutul lunii iulie, voluntarii grupului de campanie Sea Shepherd, au ridicat mii de capcane și au salvat peste 1.500 de caracatițe, în încercarea de a combate pescuitul ilegal excesiv care amenință populația de caracatițe și care ar duce la poluarea mărilor Greciei.
15:30
Un accident rutier produs pe raza localității Bucea, județul Cluj, între o autoutilitară cu remorcă și un autoturism, s-a soldat cu trei persoane rănite ușor, toate conștiente și cooperante, informează ISU.
15:30
Universitățile istorice pentru afro-americani din SUA iau măsuri preventive după amenințări anonime # Jurnalul.ro
O serie de amenințări primite joi de mai multe colegii și universități istorice pentru afro-americani (HBCU) din Statele Unite au dus la instituirea unor măsuri preventive precum anularea cursurilor și intensificarea controalelor de securitate, în urma unui val de amenințări.
15:30
MApN: Piloții români au avut autorizarea de a deschide focul, dar au decis să nu doboare o dronă rusească # Jurnalul.ro
Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî o dronă rusească intrată sâmbătă în spațiul aerian al României, dar au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale, anunță MApN.
15:10
Fiecare persoană are propriile calități pe care le manifestă în relațiile de prietenie, iar luna nașterii poate oferi o perspectivă asupra acestora.
Acum 6 ore
14:50
Ministerul Apărării din Rusia a anunțat duminică lansarea cu succes a rachetei hipersonice de croazieră Zircon către un obiectiv din Marea Barents, ca parte a exercițiilor militare Zapad.
14:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat continuarea șantierului Spitalului de Boli Infecțioase, în valoare de 135 milioane de euro, fonduri obținute prin Programul Operațional Sănătate.
14:30
În ultimele 24 de ore, polițiștii au desfășurat peste 400 de acțiuni la nivel național și au intervenit la peste 3.000 de solicitări ale cetățenilor. Au fost aplicate peste 10.000 de sancțiuni contravenționale, iar 676 de permise de conducere au fost reținute.
14:20
Poliția din Dolj instituie o zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești din Craiova # Jurnalul.ro
În urma incidentelor petrecute sâmbătă, în urma cărora o persoană și-a pierdut viața, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a decis instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Românești.
14:10
Descoperire șocantă: microbii intestinali, principalii vinovați pentru ficatul gras și cancerul de ficat și ar putea fi opriți # Jurnalul.ro
Un nou studiu canadian sugerează că bacteriile intestinale ar putea fi principalii vinovați pentru creșterea cazurilor de cancer hepatic, una dintre cele mai letale forme de boală. Cercetătorii au descoperit o moleculă care stimulează producția de zahăr și grăsime în ficat – și propun o soluție inovatoare pentru a opri acest proces.
13:50
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a fost acuzat de familiile ostaticilor israelieni, capturați de Hamas, că blochează încheierea unui acord de pace și eliberarea ostaticilor, sugerând că acesta încearcă să se mențină la putere, potrivit BBC.
13:40
Un bărbat de 57 de ani, din județul Dolj, urmărit internațional în baza unui mandat european de arestare pentru infracțiuni contra persoanei, a fost prins în trafic pe raza județului Gorj.
13:30
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost reținut de polițiștii rutieri din Timișoara, după ce a fost prins, sâmbătă seara, conducând fără permis și având o alcoolemie de 0.53 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:10
Când te afli în mijlocul creșterii finanțelor tale, poate fi dificil să știi dacă ești pe calea cea bună. Până când nu începi să primești recompense pentru eforturile tale, este normal să te îndoiești de tine sau de acțiunile ale.
Acum 8 ore
12:50
Aproape 14 milioane de alegători votează în alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia # Jurnalul.ro
Aproximativ 13,7 milioane de alegători din vestul Germaniei sunt chemaţi la urne duminică pentru alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al Germaniei, informează dpa.
12:40
Două persoane au fost transportate la spital, duminică, după ce un autovehicul a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, transmite Brigada Rutieră.
12:30
Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, a criticat, duminică, planurile de organizarea a unor exerciții militare comune SUA-Coreea de Sud , avertizând că acestea vor avea consecințe negative, potrivit Yonhap.
12:20
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante. Etapa debutează cu o cursă pe apă, desfășurată pe un lac, care aduce încă din primele momente surprize importante în clasament și incidente neașteptate pentru unele dintre echipe.
12:10
Cuvântul „gregar” este unul mai rar folosit în limbajul de zi cu zi, dar cu un sens interesant și profund.
11:50
Richard Marles, ministrul Apărării din Australia, a anunțat duminică că Statele Unite ale Americii vor avea acces la șantierele de submarine nucleare, ca parte a pactului AUKUS, informează Reuters.
11:30
Zeci de americani au fost concediaţi pentru comentarii despre uciderea lui Charlie Kirk, considerate nepotrivite # Jurnalul.ro
Zeci de oameni - între care jurnalişti, profesori şi pompieri - au fost concediaţi de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, informează EFE.
11:10
Horoscop zilnic 15 septembrie 2025 – Zi plină de revelații și echilibru pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscop. Luni, 15 septembrie 2025, energia cosmică aduce claritate, introspecție și șanse de progres în plan personal și profesional pentru toate semnele zodiacale.
Acum 12 ore
10:50
Traian Băsescu avertizează: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” # Jurnalul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu susține că rezultatul scrutinului parlamentar din Republica Moldova va fi decisiv pentru viitorul țării și pentru securitatea României.
10:40
Geo Bogza, o viață plină de pasiune, revoltă și geniu, portretul unui titan al literaturii române # Jurnalul.ro
La 32 de ani de la trecerea în eternitate a lui Geo Bogza, ne întoarcem cu pietate și curiozitate către opera și viața acestui spirit incandescent al literaturii române. Scriitor incomod, jurnalist pasionat, teoretician avangardist și observator atent al realităților sociale, Geo Bogza ne-a lăsat o moștenire complexă și provocatoare, care continuă să ne invite la reflecție asupra istoriei, valorilor și identității noastre.
10:30
„Dreptatea nu șterge suferința” – Dan Voiculescu reacționează după decizia ICCJ privind abuzurile comise de Camelia Bogdan în dosarul ICA # Jurnalul.ro
În urma deciziei definitive din 11 septembrie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a constatat că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis mai multe abuzuri în soluționarea dosarului privatizării ICA, profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul personal o reacție emoționantă.
10:30
Lecțiile dure ale lui Saturn: Următoarele 6 luni sunt un test dur pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Saturn retrograd s-a întors în Pești și aduce ultima șansă de a-ți corecta direcția. Dacă între 2023 și 2025 ai simțit că viața te-a pus la încercare, află că aceste luni vor fi esențiale pentru a încheia ciclul și pentru a-ți consolida lecțiile despre limite personale, spiritualitate și autenticitate.
10:30
Administrația Națională de Meteorologie anunță o perioadă cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului în municipiul București, cer variabil și vânt moderat, fără avertizări de vreme severă.
10:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică o atenționare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în mai multe județe din vestul și nord-estul țării. De asemenea, a fost emisă o informare de averse și descărcări electrice.
10:10
De ce trebuie să renunți la consumul excesiv de alcool după 60 de ani pentru a-ți proteja memoria # Jurnalul.ro
Sănătatea creierului este o investiție pe termen lung, iar obiceiurile din prezent pot face diferența între o bătrânețe activă și una marcată de probleme cognitive. Specialiștii atrag atenția că un obicei aparent banal poate accelera declinul memoriei după 60 de ani: consumul excesiv de alcool.
10:00
Diplomație belicoasă: Polonia acuză Budapesta de "şantaj" în privința aderării Ucrainei la UE # Jurnalul.ro
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a acuzat Ungaria că "şantajează" Uniunea Europeană, blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează AFP.
09:50
3 zodii care atrag prosperitatea pe 14 septembrie 2025. Luna în Gemeni aduce decizii importante și câștiguri neașteptate # Jurnalul.ro
Pe 14 septembrie 2025, Luna în fază de Primul Pătrar în Gemeni ne îndeamnă să luăm decizii rapide și înțelepte. Este un moment astral favorabil pentru a face alegeri clare, fără regrete, și pentru a atrage oportunități care aduc prosperitate. Trei zodii sunt privilegiate de această energie cosmică și pot avea parte de câștiguri financiare, idei valoroase și stabilitate pe termen lung.
09:10
Iată câteva idei inspirate pentru aranjamente florale de toamnă, care să aducă frumusețea sezonului în casă:
08:50
Divorțurile din cauza problemelor de somn au crescut în ultimii ani. În pofida unor idei romantice care spun că partenerii dorm mai bine împreună, adevărul este că somnul alături de o altă persoană perturbă odihna.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.