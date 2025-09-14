INCDFP: Cutremur de magnitudine 3 în zona seismică Vrancea
Bursa, 14 septembrie 2025 18:50
Un cutremur cu magnitudinea de 3 a avut loc duminică, la ora 14:39, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău.
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, va fi convocat la sediul MAE pentru a doua oară în această săptămână, ca răspuns la intruziunea unei drone ruseşti în spaţiul aerian românesc.
18:30
Victor Negrescu: Am cerut Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră # Bursa
Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu anunţă că a solicitat Comisiei Europene ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră.
18:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminică într-o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio că vizita acestuia în Israel arată and #39; and #39;forţa and #39; and #39; legăturilor dintre ţările lor.
Acum 2 ore
18:00
Ministrul polonez de externe: and #8222;Interesant este că toate dronele care au intrat în ţară erau nefuncţionale, ceea ce îmi sugerează că Rusia a încercat să ne testeze fără a declanşa un război and #8221; # Bursa
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat pentru The Guardian că incursiunea dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez de săptămâna trecută a fost o încercare a Kremlinului de a testa reacţiile NATO prin escaladări treptate, care să nu provoace o reacţie pe scară largă.
17:40
Kaja Kallas: 'Încălcarea spaţiului aerian românesc de către drone ruse este inacceptabilă and #8221; # Bursa
Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat intruziunea and #8222;inacceptabilă and #8221; a unor drone ruse în spaţiul aerian românesc, în timpul unui atac asupra Ucrainei, acuzând Moscova de o and #8222;escaladare imprudentă and #8221;.
17:40
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că Marea Britanie and #8222;nu va ceda niciodată and #8221; în faţa protestatarilor de extremă dreapta care folosesc drapelul ca pretext pentru violenţă şi intimidarea minorităţilor, condamnând atacurile împotriva poliţiştilor.
17:20
Elon Musk cere dizolvarea Parlamentului şi schimbarea guvernului britanic la mitingul de extremă dreapta din Londra # Bursa
Miliardarul Elon Musk a cerut sâmbătă, într-un discurs prin videoconferinţă, and #8222;dizolvarea parlamentului and #8221; şi and #8222;schimbarea guvernului and #8221; în Marea Britanie, adresându-se mulţimii participante la mitingul and #8222;Uniţi Regatul and #8221; din Londra, organizat de activistul de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon, cunoscut drept Tommy Robinson.
Acum 4 ore
17:00
MApN: Fragmente de drone ruseşti au căzut pe teritoriul României în peste jumătate din atacurile Rusiei din apropierea graniţei # Bursa
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a informat că în urma atacurilor Rusiei asupra Ucrainei în apropierea graniţelor României, care au implicat drone ruseşti, fragmente din acestea au căzut pe teritoriul României în peste 50% din cazuri.
17:00
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), a declarat, într-o postare pe Facebook, că plafonarea preţurilor la alimentele de bază ar trebui menţinută, subliniind că măsura şi-a demonstrat eficienţa, iar renunţarea la ea ar afecta în mod deosebit românii cu venituri mici.
16:40
Premierul Bulgariei, după incidentul cu drona rusească: 'Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian and #8221; # Bursa
Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a asigurat că armata ţării a luat toate măsurile necesare după incidentul provocat de o dronă care a pătruns în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara.
16:20
Autorităţile nepaleze au anunţat că bilanţul victimelor revoltelor de săptămâna trecută a ajuns la 72, după ce echipele de salvare au recuperat cadavre din clădiri guvernamentale, locuinţe şi alte imobile incendiate în timpul protestelor anticorupţie.
16:20
Vicepreşedinte CNA: Peste 400 de ordine emise de CNA pentru eliminarea conţinutului online dezinformator de factură rusească # Bursa
and #8202;Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conţinutul online de pe diferite platforme care aveau dezinformări de factură rusească şi a explicat că într-un asemenea ordin pot fi trecute până la 400 de linkuri.
16:00
De la împuşcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk, Donald Trump a preluat un rol de comunicare fără precedent.
15:20
'Masa care uneşte and #8221;: Alba-Iulia stabileşte un record mondial cu cea mai lungă masă din lume # Bursa
Oraşul Alba-Iulia a intrat în Cartea Recordurilor cu cea mai lungă masă din lume realizată din materiale reciclabile.
Acum 6 ore
14:50
Polonia acuză Ungaria de and #8222;şantaj and #8221; în UE, blocând aderarea Ucrainei la blocul comunitar # Bursa
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a lansat critici dure la adresa Ungariei, pe care a acuzat-o că and #8222;şantajează and #8221; Uniunea Europeană prin blocarea candidaturii Ucrainei la aderarea la blocul comunitar.
14:40
Miliardarul Elon Musk, proprietarul platformei X, a intervenit prin videoconferinţă la marşul and #8222;Uniţi Regatul and #8221; (Unite the Kingdom), unde a cerut organizarea de alegeri generale şi a acuzat guvernul britanic de lipsă de acţiune în protejarea cetăţenilor.
14:30
Cel puţin 25 de persoane au fost arestate şi 26 de ofiţeri de poliţie au fost răniţi - din care patru grav - la protestul organizat sâmbătă de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, intitulat and #39;Uniţi Regatul and #39;.
14:30
Oana Ţoiu condamnă intrarea unei drone ruseşti în spaţiul românesc: and #8222;Acţiuni inacceptabile şi iresponsabile and #8221; # Bursa
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a reacţionat după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian românesc, afirmând că astfel de acţiuni ale Rusiei sunt inacceptabile şi iresponsabile şi că va ridica problema acţiunilor Rusiei la Adunarea Generală a ONU.
14:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să oprească maşinăria de război rusă prin impunerea de sancţiuni şi tarife vamale dure Moscovei şi s-a arătat înţelegător faţă de poziţia Statelor Unite, care cer ca ţările NATO să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia.
14:10
BTA: Bulgaria garantează împrumuturi de 248,9 milioane de leva pentru proiectul strategic al Coridorului Vertical al Gazelor # Bursa
Statul bulgar va garanta împrumuturi în valoare de 248,9 milioane de leva pentru proiectul Coridorului Vertical al Gazelor derulat de compania Bulgartransgaz EAD.
14:00
INS: Aproape nouă din zece persoane ocupate desfăşoară activităţi ce solicită un timp de lucru de 30-40 de ore/săptămână # Bursa
Aproape nouă din zece persoane ocupate desfăşoară activităţi care solicită un timp de lucru de 30-40 de ore săptămânal, dar nu este de neglijat nici proporţia persoanelor care sunt ocupate în activităţi ce depăşesc 40 ore de lucru săptămânal (8,7%).
13:50
Un sondaj publicat de institutul Insa pentru ziarul Bild arată că majoritatea germanilor sunt preocupaţi de posibilitatea unui atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, în urma recentei pătrunderi a dronelor ruse în spaţiul aerian polonez.
13:40
Sindicaliştii din administraţia publică au anunţat un protest luni în Bucureşti, exprimându-şi nemulţumirea faţă de măsurile Guvernului, pe care le consideră capabile să provoace un blocaj în sector.
13:40
Trump va efectua a doua vizită de stat în Marea Britanie, însoţit de delegaţie economică şi secretarul Trezoreriei SUA # Bursa
Preşedintele american Donald Trump urmează să efectueze săptămâna viitoare o a doua vizită de stat în Regatul Unit, într-un context marcat de tensiuni diplomatice şi oportunităţi economice majore.
13:40
MPC: Marea Britanie menţine dobânda la 4% până în 2026, pe fondul incertitudinilor economice # Bursa
Ratele dobânzilor din Marea Britanie urmează să rămână la 4% până în 2026, pe fondul unor preocupări persistente legate de economie, ceea ce determină factorii de decizie să acţioneze cu prudenţă.
13:20
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risipă cu aproximativ 2,5 milioane de tone anual - echivalentul a circa 150 de kilograme pe persoană - motiv pentru care reducerea risipei alimentare până la jumătate până în 2030, pe tot lanţul, de la ferme până la consumatori, nu mai este doar o obligaţie europeană, ci şi o responsabilitate comună pentru sănătatea publică, siguranţa alimentară şi protejarea resurselor Planetei.
13:20
Sindicaliştii din administraţia publică anunţă protest şi ameninţă cu greva generală în Bucureşti # Bursa
Sindicaliştii din administraţia publică au anunţat un protest luni în Bucureşti, exprimându-şi nemulţumirea faţă de măsurile Guvernului, pe care le consideră capabile să provoace un blocaj în sector.
Acum 8 ore
13:00
Când Vladimir Putin a trimis săptămâna trecută cel puţin 19 drone în Polonia, preşedintele rus a transmis un mesaj clar: nu intenţionează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând.
12:40
Preşedinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock, a declarat că forţele ONU de menţinere a păcii ar putea avea un rol în susţinerea unei soluţii de pace pentru războiul din Ucraina.
12:40
Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Prinţul Faisal bin Farhan, a ajuns în Doha pentru a participa la întâlnirea pregătitoare a miniştrilor de externe pentru un summit extraordinar comun arab-islamic.
12:30
Andrii Hnatov: Ucraina poate limita intenţionat comunicaţiile mobile pentru a contracara atacurile cu drone ruseşti # Bursa
Ucraina ar putea reduce intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti, pentru a împiedica utilizarea reţelelor în coordonarea atacurilor.
12:30
Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, urmează să călătorească luni la Doha, pentru a participa la un summit de urgenţă al liderilor islamici şi arabi.
12:00
Oficiali americani şi chinezi se întâlnesc în Spania pentru a discuta despre disputele comerciale # Bursa
Oficialii americani şi chinezi se întâlnesc la Madrid pentru a discuta despre disputele comerciale de lungă durată pe care le au, printre acestea fiind termenul limită pentru vânzarea aplicaţiei chineze TikTok şi faptul că Washingtonul cere G7 şi aliaţilor europeni să impună tarife Chinei pentru a opri achiziţiile de petrol rusesc.
11:40
Prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a cerut crearea unei alianţe politice, de securitate şi economice între ţările islamice, ca urmare a atacului asupra Doha, capitala Qatarului.
11:30
Middle East Council on Global Affairs: Summitul din Qatar, un mesaj de solidaritate, fără aşteptări de acţiuni concrete # Bursa
Adel Abdel Ghafar, cercetător senior şi director al politicii externe la Middle East Council on Global Affairs, afirmă că summitul din Qatar reprezintă and #8222;mai mult un mesaj de solidaritate and #8221;, fără a exista aşteptări privind adoptarea unor măsuri concrete.
11:20
George Simion, la mitingul din Londra: 'Suntem alături de Elon Musk şi patrioţii britanici and #8221; # Bursa
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a participat la mitingul organizat la Londra de activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, unde a susţinut un discurs în care şi-a exprimat solidaritatea şi a mulţumit miliardarului american Elon Musk, aflat într-un conflict public cu preşedintele american Donald Trump.
11:20
Purtătorul de cuvânt al Secretarului General al Ligii Arabe, Jamal Rushdi, a declarat că summitul de la Doha transmite un mesaj de solidaritate deplină cu Qatar.
Acum 12 ore
10:50
Ministerul Apărării de la Moscova a anunţat că Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică and #8222;Zircon and #8221; asupra unei ţinte din Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare and #8222;Zapad-2025 and #8221;.
10:50
Ministrul suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat pe platforma X că încălcarea spaţiului aerian românesc reprezintă and #8222;o nouă încălcare inacceptabilă a spaţiului aerian NATO and #8221;.
10:40
Ultimele 24 de ore pe frontul Rusia-Ucraina: 184 de atacuri ruseşti respinse, Pokrovsk sub foc intens # Bursa
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 184 de angajamente de luptă pe front, cele mai grele confruntări având loc în direcţia Pokrovsk.
10:30
Marco Rubio în Israel: 'Prioritatea este eliberarea tuturor ostaticilor şi asigurarea ajutorului umanitar and #8221; # Bursa
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, urmează să se întâlnească cu premierul Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor crescute în Orientul Mijlociu după atacul israelian asupra liderilor Hamas din Qatar săptămâna trecută.
10:10
AstraZeneca, cea mai mare companie listată pe bursa londoneză, a anunţat că suspendă planul de a investi 200 de milioane de lire sterline (circa 271 milioane de dolari) în centrul său de cercetare din Cambridge, unul dintre cele mai importante hub-uri de ştiinţe ale vieţii din regat.
10:10
Armata chineză a declarat că a efectuat patrulări de rutină în Marea Chinei de Sud şi a avertizat Filipine în legătură cu orice provocare.
09:50
Ministrul ucrainean al Economiei: Ucraina şi SUA caută proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale # Bursa
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite pe teren pentru a identifica proiecte de investiţii în cadrul acordului pentru minerale semnat între Kiev şi Washington.
09:50
DOSARELE EPSTEIN RAMAN CLASIFICATE; REPUBLICANII AU BLOCAT PUBLICAREA LOR (III) Cazul Epstein şi cazul Diddy - asemănătoare, dar fără legătură vizibilă # Bursa
Nu există nicio conexiune demonstrată între Jeffrey Epstein şi Sean and #8222;Diddy and #8221; Combs, dincolo de comparaţiile tematice privind acuzaţii de trafic sexual. Totuşi, presa a evidenţiat câteva suprapuneri, inclusiv faptul că procurorul a fost acelaşi: MaureneComey, fiica fostului director FBI James Comey.
09:40
CNBC: Ram renunţă la planurile pentru un pickup complet electric, pe fondul cererii slabe pentru vehicule electrice # Bursa
Marca americană Ram, a grupului Stellantis, renunţă la dezvoltarea unui pickup complet electric Ram 1500, invocând scăderea cererii pentru astfel de modele în America de Nord.
09:40
CNBC: Nvidia şi OpenAI pregătesc o investiţie majoră în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie # Bursa
Nvidia şi OpenAI poartă discuţii pentru a susţine o investiţie de amploare în infrastructura de inteligenţă artificială din Marea Britanie, proiect care ar putea ajunge la valoarea de miliarde de dolari.
09:30
Ministerul Comerţului din China a anunţat declanşarea a două investigaţii împotriva Statelor Unite, cu doar o zi înaintea noii runde de negocieri comerciale bilaterale programate între 14 şi 17 septembrie la Madrid.
09:30
Traian Băsescu: Votul diasporei pe 28 septembrie va decide viitorul Moldovei şi securitatea României # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a avertizat că alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova pot avea consecinţe directe asupra securităţii României.
