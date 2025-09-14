Papa Leon critică pachetele de compensare din corporații

12:50

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că în ultima perioadă discuția privnd creșterea vârstei de pensionare la militari se tot rostogolește în spațiul public și a explicat că legea privind pensionarea militară a fost trecută în 2023, fiind jalon în PNRR. El a adăugat că există niște deduceri pentru anumite tipuri de serviciu pe care anumiți militari îl fac și astfel ar putea ieși mai devreme la pensie. Moșteanu a precizat că discuția este mai degrabă la aceste deduceri și nu la vârsta de pensionare, scrie News.ro.