Cum să conectezi telefonul mobil la WiFi fără parolă. Trebuie să parcurgi doar câțiva pași
Newsweek.ro, 14 septembrie 2025 18:50
În situațiile în care nu cunoașteți parola Wi-Fi, nu trebuie să vă faceți griji, deoarece există și ...
• • •
Acum 30 minute
18:50
Tom Lee, renumit analist și director de investiții la Fundstrat Capital , a surprins pe toată lumea ...
18:50
18:40
UE planifică noi reguli pentru mașinile electrice accesibile și amână revizuirea obiectivelor de CO2...
Acum o oră
18:20
Ce țară din Europa a anunțat că va indexa pensiile? Vor primi pensionarii din România bani în plus? # Newsweek.ro
Începând cu 2026, pensiile vor crește cu 2,7% până la 2.500 EUR – peste această sumă, o sumă fixă ...
18:20
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, afirmă că de la începutul ...
18:10
Cinci pericole îl pândesc pe câinele tău toamnă. Ce trebuie să știe stăpânii de animale # Newsweek.ro
Fie că este vorba de pădure sau de oraș, toamna este minunată, dar prezintă și unele pericole pentru...
Acum 2 ore
17:50
Elon Musk a cerut schimbarea guvernului britanic la un miting naționalist. „Ori ripostezi ori mori” # Newsweek.ro
Elon Musk s- a adresat, sâmbătă, participanților la mitingul organizat la Londra de extrema dreaptă....
Acum 4 ore
17:00
Carte despre uciderea lui Charlie Kirk, de vânzare pe Amazon cu o zi înainte de asasinat. Explicația # Newsweek.ro
O carte despre uciderea lui Charlie Kirk a iscat teorii conspiraționiste pe internet. Motivul: lucra...
16:40
Când trecem la ora de iarnă? România a adoptat sistemul cu două fusuri orare în 1979. Se va schimba? # Newsweek.ro
Și în această toamnă România va trece la ora de iarnă, după 7 luni în care am trăit conform orei de ...
16:20
Misterul uciderii acolitului lui Trump. Bănuiți, rivalii de extremă-dreapta adepți ai America First # Newsweek.ro
Uciderea activistului conservator Charlie Kirk a readus atenția asupra unei dispute de lungă durată ...
16:20
A mers cu mașina de Formula 2 pe autostradă timp de 6 ani. De ce poliția nu-l poate acuza pe șofer? # Newsweek.ro
Un pilot aflat la volanul unei mașini de Formula 2 a mers pe autostrăzi, timp de 6 ani, fără ca pol...
16:00
Ricky Hatton, fost campion mondial la super-ușoară, a murit la 46 de ani. Pregătea revenirea în ring # Newsweek.ro
Ricky Hatton, fostul campion mondial de box la categoriile ușoară și super-ușoară, a murit la 46 de ...
15:20
VIDEO Putin, separat de Europa. Patru țări închid spațiul aerian, terestru și feroviar cu Rusia # Newsweek.ro
Patru țări europene și-au restricționat spațiul aerian, terestru și feroviar pentru perioada 12-16 ...
Acum 6 ore
15:00
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar # Newsweek.ro
O nouă decizie controversată în coaliție. După apariția CASS la pensie, vom asista la nouă lovitură ...
14:40
România aruncă 2.5000.000 tone de mâncare pe an. de ce nu ajung la copiii nevoiași sau la vârstnici? # Newsweek.ro
Uniunea Europeană aruncă până la 10% din alimentele produse, iar România contribuie la această risip...
14:10
Zelenski și-a îndemnat aliații să oprească mașinăria de război rusă prin sancțiuni și tarife vamale # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a îndemnat aliații să oprească mașinăria de război rusă...
13:50
Sportivii români au obţinut alte opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina # Newsweek.ro
Sportivii români au obţinut, duminică, alte opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la I...
13:30
Protest al sindicatelor din administrație, luni, în București. Discuții cu Ilie Bolojan # Newsweek.ro
Sindicaliştii din administraţie protestează luni în Capitală, avertizând că măsurile Guvernului pot ...
13:10
Înmormântarea lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie, în Arizona. Donald Trump va fi prezent # Newsweek.ro
Înmormântarea lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie, în Arizona. Donald Trump și-a anunțat p...
Acum 8 ore
12:50
Accident între o ambulanță care transporta un pacient și un autovehicul. Două persoane, rănite # Newsweek.ro
O ambulanță cu pacient la bord a fost implicată duminică într-un accident la Piața Leu, în Capitală....
12:30
Magazinele mari au afișat deja prețurile pentru iPhone 17: la Flanco, Altex și eMAG sumele sunt ridi...
12:10
Val de concedieri controversate în SUA după comentarii despre uciderea lui Charlie Kirk # Newsweek.ro
Un val de concedieri au avut loc în ultimele zile, în SUA, în urma unor comentarii considerate nepot...
12:10
Un ritual străvechi te poate ajuta să ai părul mai sănătos și să crească mai repede. De ce ții cont? # Newsweek.ro
Frumusețea părului nu stă doar în șampoane sau tratamente scumpe. Medicina străveche a Indiei, ascun...
11:40
Plafonarea prețului la alimente stârnește neînțelegeri în coaliție. PSD spune că nu s-a discutat # Newsweek.ro
Plafonarea prețului la produsele de bază urmează să expire la 30 septembrie. Astfel, de la 1 octombr...
11:20
Gimnasta Sabrina Maneca Voinea evoluează în finala de la sol, la Cupa Mondială de la Paris.
11:10
Acum 12 ore
10:50
Un nou Spital de Boli Infecțioase se construiește în România. Costă 135.000.000 €. De unde vin banii # Newsweek.ro
Un nou spital de Boli Infecțioase se rridică în România. Construcția sa costă 135.000.000 de euro. P...
10:30
Cine i-a trimis Papei Leon un tort din ciocolată de ziua lui? Suveranul Pontif a împlinit 70 de ani # Newsweek.ro
Papa Leon al al XIV-lea a împlinit 70 de ani, duminică. Suvernatul Pontif a primit un tort de ciocol...
10:20
Premierul Ungariei Viktor Orban, acuzat de Polonia că „șantajează” UE blocând candidatura Ucrainei # Newsweek.ro
Polonia, prin vocea ministrului său de Externe, îl acuză pe premierul Ungariei Viktor Orban că „șant...
10:10
Fructul pe care românii îl mănâncă în vacanță și curăță intestinul. Este plin de vitamine # Newsweek.ro
Îl vezi adesea pe mesele all-inclusive din vacanțe, dar puțini știu că este un adevărat „măturător” ...
10:00
Un cutremur a avut loc în această dimineață, în România, la o adâncime de 141,3 de kilometri, potriv...
09:50
VIDEO Spectacol, în ringul de box. Terence Crawford, primul campion incontestabil la supermijlocie # Newsweek.ro
Americanul Terence Crawford a devenit primul campion incontestabil de box la supermijlocie din trei ...
09:30
Băsescu, despre alegerile din Moldova: Pe 28 septembrie, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României # Newsweek.ro
În Republica Moldova „bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Tra...
09:00
Drone ucrainene au lovit una dintre cele mai mari rafinării ale lui Putin. E la Sankt Petersburg # Newsweek.ro
Ucraina lovește crunt, aproape la rând, rafinăriile Rusiei. În noaptea de sâmbătă spre duminică, dro...
08:30
FOTO Nou record mondial stabilit în România: Cea mai mare masă din materiale reciclabile - 2,7 km # Newsweek.ro
România a intrat din nou în cartea recordurilor. La Alba Iulia, a fost realizată cea mai mare masă d...
08:20
Comedia „Nea Mărin miliardar” a purtat ghinion hotelului unde s-a filmat. A intrat în insolvență # Newsweek.ro
Celebra comedie „Nea Mărin miliardar”, cel mai vizionat film din istoria cinematografiei românești, ...
08:10
Contraamiral: De ce nu vom trimite soldați în Ucraina? Rolul nostru - să ținem spatele frontului # Newsweek.ro
În discuțiile pentru pace în Ucraina mai multe state au transmis că sunt dispuse să trimită trupe în...
08:00
Se face mustul! Cât timp poți bea, fără să prezinți urme de alcool la etilotest? Ce e mustul tăiat? # Newsweek.ro
Mustul este apreciată în multe culturi din întreaga lume, fiind considerat un simbol al sărbătorii r...
08:00
Cine aprobă doborârea dronelor rusești care intră în România? Explicația ministrului Apărării # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a venit cu clarificări, după incidentul de sâmbătă seara, cînd o...
07:40
Recunoașteți locul? Singura biserică din România cu trei altare. Ridicată după visul unui cioban # Newsweek.ro
Singura biserică din România cu trei altare este situată la aproximativ 15 kilometri de București și...
07:30
De ce au fost interzise tatuajele în Imperiul Roman? Ce semnificație aveau semnele făcute pe piele? # Newsweek.ro
Deși sunt practicate de mii de ani, tatuajele au fost interzise în Imperiul Roman, cu aote că au fos...
07:20
Horoscop 15 septembrie. Luna în Rac aduce armonie în relațiile Vărsătorilor. Berbecii, zi productivă # Newsweek.ro
Horoscop 15 septembrie. Luna în Rac aduce armonie în relațiile Vărsătorilor. Berbecii au zi producti...
07:10
Un pensionar a primit pensie scăzută cu 200 lei la Mica Recalculare. Surpriză neplăcută pe cupon # Newsweek.ro
Pensionarii care au depus cerere de recalculare au avut un șoc: Mica Recalculare poate scădea venitu...
Acum 24 ore
20:50
Cum au ajuns două turiste în Tunisia în loc de Nisa? Ce greșeală au făcut? Care a fost confuzia limb...
20:20
O patinatoare celebră de 24 de ani a murit călcată de camion. Mergea pe bicicletă. Era cunoscută pen...
20:00
Dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16, ridcate în aer # Newsweek.ro
Alertă la granița României. Dronă a Rusiei a intrat în spațiul aerian al României. Două avioane F-16...
19:50
Locul din România unde există un singur poștaș. Scrisorile care nu ajung niciodată la destinație # Newsweek.ro
Locul din România unde există un singur poștaș. Scrisorile care nu ajung niciodată la destinație. Cu...
19:30
Turist preluat de salvamontiști după ce i s-a făcut rău pe traseu, în Maramureș. Ce a pățit? # Newsweek.ro
Turist preluat de salvamontiști după ce i s-a făcut rău pe traseu, în Maramureș. Ce a pățit? La cobo...
19:20
Mai multe județe din țară sub avertizare de vânt puternic. Rafale și de 100 km/h. Ce spun meteorolog...
19:10
VIDEO Explozie în Madrid, la o cafenea din capitala Spaniei. Este cartierul echipei lui Andrei Raţiu # Newsweek.ro
Explozie în Madrid, la o cafenea din capitala Spaniei. Sunt 21 de răniţi, dintre care trei grav răni...
