Patrule mixte şi controale sporite în cartierul Romanești: măsuri luate de poliţie după tragedia din Craiova

Vicepreședintele CNA Valentin Jucan a afirmat, în cadrul interviului „În Fața Ta”, difuzat duminică la Digi24, că România este „ținta unui război informațional”, conform declarației președintelui Nicușor Dan, iar Consiliul Național al Audiovizualului poate să intervină „atunci când este vorba despre dezinformare sistemică”. Acesta a afirmat că „după încheierea alegerilor prezidențiale, am văzut că lucrurile au devenit mult mai sofisticate și modalitatea de dezinformare a trecut cumva din zona conținutului clar ilegal, al unei dezinformări, în zona aceea de schimbare a percepțiilor”. El spune că TikTok a reacționat mai rapid la eliminarea conținutului ilegal sesizat prin ordinele CNA iar, pe de altă parte, în cazul platformei X, nu a existat cooperare „aproape de niciun fel”.