Un bărbat din Galați, arestat pentru că și-a ucis fratele în bătaie. Victima a murit în spital, după câteva luni de chin
Libertatea, 14 septembrie 2025 20:20
Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și riscă ani ani grei de închisoare, după ce și-a bătut crunt fratele. Victima s-a stins din viață la spital, după câteva luni de chin. Conflictul dintre cei doi a avut loc în luna iulie, relatează Viața Liberă. Scandalul dintre cei doi frați […]
• • •
Alte ştiri de Libertatea
Acum 30 minute
20:20
Un bărbat din Galați, arestat pentru că și-a ucis fratele în bătaie. Victima a murit în spital, după câteva luni de chin # Libertatea
Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și riscă ani ani grei de închisoare, după ce și-a bătut crunt fratele. Victima s-a stins din viață la spital, după câteva luni de chin. Conflictul dintre cei doi a avut loc în luna iulie, relatează Viața Liberă. Scandalul dintre cei doi frați […]
Acum 6 ore
15:10
TikTokerul Mogoșu din Constanța, reținut pentru agresarea unei angajate și comportament indecent, rămâne în arest # Libertatea
Influencerul de pe TikTok, Vasile Mogoșu, din Constanța, rămâne în arest preventiv după ce a agresat o angajată a unei cafenele și a comis acte de indecență în public, informează ziarul local Replica Online. Incidentele au avut loc pe 29 iunie, iar Mogoșu a fost reținut pentru violență, tulburarea ordinii publice și ultraj contra bunelor […]
15:10
Tiruri de 40 de tone alimentate cu baterii solare străbat Europa. Revoluția transportului greu a început # Libertatea
Revoluția transportului greu a început: tiruri electrice de 40 de tone, alimentate cu baterii solare și eoliene, străbat deja drumurile Europei. Antreprenorul german Nanno Janssen demonstrează că mobilitatea electrică în logistică este posibilă și profitabilă, de la Germania până în Spania și Turcia, potrivit Euronews Germania. Camioane electrice de 40 de tone pe drumurile Europei […]
Acum 8 ore
12:40
O șoferiță din București a intrat direct într-o ambulanță carea avea semnalele acustice și sonore active, în intersecția Leu # Libertatea
O mașină condusă de o femeie a intrat direct într-o ambulanță SABIF în București, în intersecția Leu. Potrivit comunicatului Brigăzii Rutiere București, accidentul s-a produs pe 14 septembrie 2025, în jurul orei 11.00. O șoferiță a intrat în coliziune cu o ambulanță care transporta un pacient. Ambulanța avea semnalele acustice și luminoase active în momentul […]
12:40
Depresia post-vacanță este un termen „la modă” în această perioadă dificilă pentru mulți dintre angajații care se întorc la muncă după o vară plină de concedii. Dar este ea o problemă reală și necesită tratament sau doar un termen care să definească disconfortul normal resimțit după lunile cu concedii? Ce este depresia post-vacanță? „Depresia post-vacanță” […]
12:40
O lege controversată i-a scos în stradă pe locuitorii unui oraș din Italia: „dreptul la somn” # Libertatea
O lege dată de primar, care prevede ca oamenii să arunce gunoiul doar între orele 1:30 și 5:00 dimineața, pentru că zona este centru istoric, i-a scos în stradă pe unii locuitori din Italia, informează publicația poloneză Onet, parte din trustul Ringier. Este vorba despre locuitorii din Taormina, Sicilia, care își cer dreptul la somn. […]
12:40
Diseară, la Asia Express 2025, concurenții pornesc într-o cursă cu drezina. Au loc surprize în clasament și incidente neașteptate # Libertatea
Diseară, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor în Asia Express 2025. Aventura continuă prin Filipine, cu noi provocări care îi pun pe concurenți în fața unor situații neașteptate și solicitante. Etapa debutează cu o cursă pe apă, desfășurată pe un lac, care aduce încă din primele […]
Acum 12 ore
09:50
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios Vlad Gabura # Libertatea
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura pe 13 septembrie. Evenimentul a respectat mai multe tradiții, mirii fiind în centrul atenției alături de nași și de părinții emoționați. În 2023, fiica lui Mugur Mihăescu s-a logodit cu Vlad, iubitul ei, în Marea Britanie, acolo unde erau stabiliți. „Logodită în orașul în […]
09:50
O familie economisește mii de dolari pe lună cu ajutorul călătoriilor: „Am schimbat sălile de ședințe cu plajele din Bali” # Libertatea
Viața de zi cu zi în Marea Britanie a devenit atât de scumpă încât o familie a decis să plece într-o aventură globală de un an. Surprinzător, au descoperit că vacanța permanentă îi costă mai puțin decât traiul acasă. Mai ieftin să călătorești decât să stai acasă „Ne-am bugetat costurile de călătorie la o valoare […]
08:50
Charlie Kirk, omagiat de solistul Coldplay în timpul unui concert la Londra: „Trimiteți iubire familiei lui” # Libertatea
În timpul unui concert susținut pe stadionul Wembley din Londra, Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a cerut publicului să „trimită iubire” familiei influencerului conservator Charlie Kirk. Momentul a avut loc înainte de interpretarea piesei „Fix You”. Sursă video: X/Inevitable West Mai exact, Chris Martin a solicitat oamenilor să „trimită iubire oriunde” doresc. „Puteţi să o […]
07:50
Ucraina a lovit o fabrică de chimicale din regiunea Perm Krai din Rusia, la 1.800 km de graniță # Libertatea
O dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia. Atacul a avut loc sâmbătă seara, 13 septembrie, conform canalului de știri al opoziției ruse Astra. Regiunea se află la peste 1.800 km de granița ruso-ucraineană. Sursă video: X/Tim White În jurul orei 21.20, ora locală, guvernatorul Dmitri Makhonin a anunțat […]
Acum 24 ore
20:40
Ionuț Moșteanu, despre alarma aeriană: „O dronă rusească intrată în spațiul aerian național, populația nu a fost în pericol” # Libertatea
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a avut prima reacție după alarma aeriană din nordul județului Tulcea, anunțând pe pagina sa de Facebook că „Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național”. România, „vigilentă în fața agresiunii rusești” „Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 […]
20:40
Două avioane de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au fost trimise la granița cu Ucraina, dronă interceptată în spaţiul aerian naţional # Libertatea
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat că sâmbătă, la ora 18.05, două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat pentru a monitoriza situaţia aeriană la graniţa cu Ucraina. Decizia a fost luată ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au […]
Ieri
16:30
Cetatea din județul Brașov, singurul obiectiv turistic din România cu trei stele Michelin # Libertatea
O fortificație medievală din județul Brașov este singurul obiectiv turistic din România cu trei stele Michelin, conform BizBrașov. Construcția Cetății Prejmer a început în anul 1218, fiind inițiată de cavalerii teutoni. Cetatea este situată la 15 minute de orașul Brașov Situată la doar 15 minute de orașul Brașov, Cetatea Prejmer este considerată una dintre cele […]
14:50
Horia Moculescu muncește la 88 de ani. În ce proiect s-a implicat și cum s-a descurcat: „La nevoie folosește o mască de oxigen” # Libertatea
Horia Moculescu nu renunță la activitate nici la vârsta de 88 de ani. La cea mai recentă ediție a Festivalului Mamaia, a ocupat din nou poziția de președinte al juriului, reușind să facă față programului solicitant al filmărilor. Prezentatorul Octavian Ursulescu a vorbit pentru Click! despre forța și perseverența lui Horia Moculescu la 88 de […]
10:50
Un bucureștean a petrecut 31 de minute și 9 secunde pentru a parcurge 10 km în trafic, în 2024 # Libertatea
Un raport prezentat la Conferința Green Report despre transportul sustenabil arată că Bucureștiul ocupă locul 5 în lume la capitolul congestiei traficului, cu un nivel de 48%. Informațiile provin din analiza anuală a companiei olandeze TomTom, specializată în aparatură GPS. Anul trecut, un bucureștean a avut nevoie de 31 de minute și 9 secunde pentru […]
10:00
Apariția elegantă a Lidiei Buble alături de Horațiu Nicolau. Iubitul cântăreței a atras atenția cu costumul retro, asortat cu cămașă albă # Libertatea
Lidia Buble și Horațiu Nicolau au avut o apariție elegantă și surprinzătoare la Timișoara Fashion Week. Cei doi formează de câțiva ani de zile un cuplu discret, foarte rar se afișează împreună. Timișoara Fashion Week a avut loc pe 10 septembrie la Iulius Town Mall din Timișoara. Evenimentul a adunat sute de spectatori și nume […]
10:00
Aportul exagerat de proteine poate afecta sănătatea: ce se întâmplă în corpul tău când mănânci prea mult # Libertatea
Proteinele sunt esențiale pentru o dietă echilibrată, însă consumul excesiv poate avea efecte nedorite asupra organismului. Nutriționiștii avertizează că tendințele promovate pe rețelele sociale pot duce la un aport mai mare decât necesarul zilnic, ceea ce nu aduce beneficii suplimentare și poate afecta digestia, conform CNN. Cum funcționează proteinele Proteinele, alături de carbohidrați și grăsimi, […]
07:10
Ioan Brânzan, profesorul pensionar care predă Fizică la 80 de ani: „Dacă dispare politicul din învățământ, se limpezește totul” # Libertatea
Sistemul de învățământ din România are mulți profesori dedicați profesiei, pentru care elevii reprezintă preocuparea principală. Mii de elevi formați în 55 de ani de carieră Nu sunt interesați neapărat de bani, ci pun pe primul plan interesul copiilor. Unul dintre acești profesori este Ioan Brânzan, din Sebeș, județul Alba, care continuă să predea la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
FC U Craiova, exclusă din competițiile FRF, din cauza datoriilor: „O grupare criminală a pus mâna pe Federație” # Libertatea
Excluderea echipei FC U Craiova din competițiile organizate de Federația Română de Fotbal (FRF) a fost anunțată oficial miercuri, 10 septembrie 2025. Decizia vine ca urmare a neplății datoriilor către creditori privați, iar măsura a fost adoptată de Comisia de Disciplină și Etică a FRF. „În temeiul art. 85 alin. 1 lit. c din Regulamentul […]
07:20
Programul Festivalului George Enescu 2025, vineri, 12 septembrie: ASMF cu Jan Lisiecki la Ateneu, Royal Philharmonic cu Vasily Petrenko la Sala Palatului și o noapte „Between Worlds” cu Avi Avital # Libertatea
Vineri, 12 septembrie, Festivalul Enescu propune un maraton elegant, de la o după-amiază cu Academy of St Martin in the Fields la Ateneul Român, trecând prin forța Royal Philharmonic Orchestra la Sala Palatului și ajungând la o noapte crossover cu Avi Avital. În paralel, festivalul iese din Capitală cu un concert al Orchestrei Simfonice Istanbul […]
11 septembrie 2025
20:10
Cine e Jean Sasu, patronul de club înjunghiat pe stradă, care a împrumutat PSD cu 3,7 milioane de lei în 2024 # Libertatea
Jean Sasu, patronului clubului NUBA, a fost printre cei mai generoși oameni de afaceri în asigurarea PSD cu bani pentru campaniile din 2024, acesta împrumutând partidul, personal sau prin firmele sale, cu 3,7 milioane de lei. Dincolo de clubul pe care îl deține, care de-a lungul timpului a fost preferat și de unii social-democrați, Sasu […]
20:00
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI – nu un ministru pentru AI, ci un ministru virtual făcut din pixeli și cod și alimentat de inteligență artificială, potrivit POLITICO. Dezvăluirea surprinzătoare Numele ei este Diella, care înseamnă „soare” în albaneză, și va fi responsabilă pentru toate achizițiile publice, a anunțat […]
19:50
Nicușor Dan a anunțat când vor începe românii să simtă creșterea economică, după deciziile fiscale din acest an # Libertatea
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre viitorul economic al României în cadrul unei intervenţii televizate la B1, în care acesta a abordat subiecte cruciale precum creşterea economică şi stabilitatea politică. Şeful statului a oferit o perspectivă optimistă, afirmând: „Cel târziu la începutul anului 2027 România va începe o creştere pe care românii o vor vedea”. […]
19:50
Un copil de 8 ani din Galați este dublu vicecampion european la șah: „Evoluții excelente pentru vârsta lui” # Libertatea
David Christian Talabă, un tânăr șahist de doar 8 ani, a devenit deja un nume recunoscut în lumea șahului european. Potrivit Viața Liberă, performanțele sale remarcabile l-au propulsat în atenția comunității șahiste internaționale. Începutul, la doar patru ani David a făcut cunoștință cu șahul la vârsta fragedă de 4 ani, când a primit cadou de […]
17:50
Roxana Nemeș se pregătește să nască gemenii. Imagini cu vedeta în ultima lună de sarcină. „Iubiții mei mă vor face în curând mămică” # Libertatea
Roxana Nemeș se află pe ultima sută de metri cu sarcina. Luna aceasta, vedeta va deveni mamă de gemeni, băiat și fată, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari. Cu doar câteva zile înainte ca bebelușii ei să vină pe lume, Roxana a postat mesaje pe contul de socializare, alături de care a […]
15:50
Rabla 2025 pentru persoane fizice va fi relansat. Când încep înscrierile pentru programul casarea mașinilor vechi # Libertatea
Programul „Rabla” pentru 2025 ar putea demara la începutul săptămânii viitoare, conform anunțului făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Hotărârea care stabilește detaliile programului a trecut deja de ședința de guvern. Noi schimbări în programul Rabla 2025 „A trecut în ședința de guvern hotărârea care stabilește ca proiect principal partea de Program Rabla – persoane […]
15:50
Cine sunt câștigătorii RROMA Film Festival, ediția a III-a. Lista completă a celor mai apreciate producții # Libertatea
RROMA Film Festival – ediția a III-a s-a încheiat cu un adevărat succes. Festivalul s-a desfășurat în perioada 5-7 septembrie 2025 la Cinematograful Astra din Brașov, la Centrul Cultural al Comunei Augustin, în Parcul Primăriei Augustin și în Piața Sf. Ioan din Brașov. Spectatorii au avut ocazia să vizioneze cele cincisprezece filme de scurtmetraj aparținând unor […]
15:10
Cum să îți amenajezi casa astfel încât să protejezi și natura. Arhitecta Cristina Joia, de la „Visuri la cheie”, ne-a dat câteva ponturi # Libertatea
Indiferent cât de mare este casa în care locuim, fiecare dintre noi își dorește să o transforme într-un cămin. Arhitecta Cristina Joia, de la „Visuri la cheie” mărturisește că înainte de orice design, casa ideală trebuie să conțină iubire. Dacă există dragoste, atunci toate celelalte elemente se îmbină perfect. Sfatul principal pe care-l dă Cristina […]
15:10
Limba română va deveni materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui proiect pilot # Libertatea
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program pilot lansat în sistemul public de învățământ din Franța. Inițiativa, implementată în premieră la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, de lângă Paris, vizează creșterea treptată a numărului de elevi care studiază româna și extinderea cursului până la nivel liceal. Anunțul a fost făcut […]
13:20
„Ghost Shark”, drona submarină uriașă de 1,1 miliarde dolari a Australiei destinată să țină China la distanță # Libertatea
Australia a anunțat o investiție masivă în noile drone submarine autonome, supranumite „Ghost Shark”, menite să întărească apărarea maritimă a țării în contextul tensiunilor tot mai mari cu China. Proiectul, evaluat la 1,1 miliarde de dolari, marchează una dintre cele mai ambițioase modernizări militare din regiune, scrie publicația The Sun. Submarine fără echipaj, capabile de […]
13:20
Profesorii nu cedează. Marius Nistor, lider sindical: „Dacă lovești în educație, vor înflori extremismul și criminalitatea. În loc de școli, în România vom construi mai multe pușcării” # Libertatea
Ne aflăm în a patra zi de școală, iar atmosfera în rândul profesorilor este, în continuare, foarte tensionată. Deși s-au întors la catedre, mulți dintre ei așteaptă din partea sindicatelor un semn pentru a relua boicotul sau pentru a intra în grevă generală. Contactat de Libertatea, Marius Nistor, șeful Federației „Spiru Haret, a explicat de […]
07:20
Programul Festivalului George Enescu 2025, joi, 11 septembrie: OAE la Ateneu, seara Staatskapelle Dresden cu Daniele Gatti și experiența „Klimt meets Bösendorfer” # Libertatea
Cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu merge mai departe joi, 11 septembrie, cu o zi în care Bucureștiul și Clujul respiră muzică. De la instrumente de epocă și o viziune scenică semnată Kim Brandstrup, la marele simfonism adus de Staatskapelle Dresden și până la o incursiune imersivă în universul lui Klimt, publicul […]
07:10
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului # Libertatea
Pe 28 septembrie, în Republica Moldova, vor avea loc alegerile parlamentare. În cursa electorală din acest an s-au înscris 22 de partide și persoane fizice. Din totalul de 32 de cereri depuse, au fost înregistrați 22 de concurenți electorali: 14 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți. O bună parte dintre candidații care se […]
07:10
Loto 6/49 din 11 septembrie 2025. Report de peste 5,63 milioane de euro la 6/49, categoria I # Libertatea
Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei. Numerele loto câștigătoare vor fi publicate mai jos. Rezultatele loto din 11 septembrie 2025 […]
10 septembrie 2025
23:20
Un bărbat a ajuns în comă la spital, după ce a căzut cu o trotinetă electrică în Mediaș # Libertatea
Un incident grav a avut loc miercuri seară în municipiul Mediaș, județul Sibiu. Un bărbat de 58 de ani a ajuns la spital în comă după ce a căzut cu o trotinetă electrică. Potrivit News.ro, accidentul s-a produs pe strada Stăvilarului. Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a oferit detalii despre incident „Din primele cercetări efectuate […]
23:20
Ultrașii pro-guvernamentali sârbi i-au bătut chiar pe fanii echipei lor, iar copiii au sărit îngroziți o barieră de beton | VIDEO # Libertatea
Meciul de marți seara dintre Serbia și Anglia, din preliminariile Cupei Mondiale, a fost marcat de incidente violente. Potrivit portalului de știri maghiar, Telex, gazdele au suferit o înfrângere umilitoare cu 5-0 în fața englezilor. Atmosferă tensionată pe stadionul din Belgrad Pe stadionul Rajko Mitic din Belgrad, atmosfera a fost tensionată. S-au auzit scandări împotriva […]
23:20
Oracle a fost inițial o bază de date clasificate pentru CIA. Cum și-a dezvoltat Larry Ellison compania # Libertatea
Oracle, o companie care a început ca o bază de date clasificată pentru CIA, a ajuns să îl propulseze pe co-fondatorul său, Larry Ellison, în poziția de cel mai bogat om din lume. Iată cum și-a dezvoltat acesta compania, conform The Economic Times. Larry Ellison a devenit cel mai bogat om din lume Elon Musk […]
23:20
OpenAI, o companie de inteligență artificială, a semnat un contract uriaș cu Oracle pentru achiziționarea de putere de calcul în valoare de 300 de miliarde de dolari pe o perioadă de aproximativ cinci ani, relatează The Wall Street Journal. Când va începe contractul Acest acord reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții din domeniul cloud […]
23:20
Cu un sacou verde militar și rostind cuvintele „luptă” și „putere” de zeci de ori, Ursula von der Leyen pare să pună UE pe picior de război # Libertatea
Cu un sacou verde militar și repetând de zeci de ori cuvintele „luptă” și „putere”, Ursula von der Leyen a folosit discursul său anual pentru a sugera că Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru confruntări militare și să renunțe la vechea sa identitate de „club economic”, relatează Euractiv. „Uniunea noastră este, în esență, un […]
22:10
Marea Britanie începe testarea unui diagnostic revoluționar pentru Alzheimer, pe bază de sânge # Libertatea
Peste 1.000 de persoane din Marea Britanie, suspecte de demență, vor participa la un studiu revoluționar pentru diagnosticarea bolii Alzheimer. Potrivit BBC, un nou test de sânge ar putea îmbunătăți semnificativ acuratețea diagnosticului. Studiul ADAPT Testul măsoară biomarkerul p-tau217, care indică prezența proteinelor anormale asociate cu Alzheimer. Acesta va fi utilizat în completarea testelor cognitive […]
18:20
Conopida murată este cu siguranță printre cele mai îndrăgite murături. Buchețelele de conopidă murată sunt ideale în sezonul rece și numai, alături de fripturi sau tocănițe, de pilaf sau alte preparate. Ea poate fi conservată separat sau alături de alte legume murate, pentru un plus de varietate. Iată, așadar, câteva rețete apreciate de conopidă murată […]
18:10
Ministerul Educației și Cercetării a eliminat obligația școlilor de a stabili criterii specifice de departajare pentru bursele de merit, în cazul elevilor cu medii egale, se arată în metodologia-cadru publicată în Monitorul Oficial, relatează Edupedu.ro. Media anual să fie peste 9.00 Astfel, dacă după aplicarea procentului de 15% mai mulți elevi au aceeași medie ca ultimul elev […]
18:10
Jurgen Faff, patronul Fly Lili, spune că nu a fugit din țară, în urma perchezițiilor făcute de polițiști. „Nu am furat statul” # Libertatea
Fly Lili, compania aeriană cu care mercenarii lui Horațiu Potra ajungeau în Congo, este cercetată pentru evaziune fiscală. Reacția patronului Fly Lili Jurgen Faff, patronul Fly Lili, a reacționat în urma perchezițiilor efectuate la Sibiu și București, și spune că nu a fugit din țară, potrivit publicației Ora de Sibiu. Declarațiile acestuia au fost făcute […]
18:10
Un bărbat și un băiat de 14 ani au murit după ce un autoturism și un TIR s-au ciocnit, la ieșirea din Baia Mare | VIDEO # Libertatea
Un grav accident rutier a avut loc miercuri pe DN 1C, la ieșirea din Baia Mare către Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș. Conform Mediafax, coliziunea a implicat două mașini și un camion, rezultând în rănirea a trei persoane și blocarea traficului în ambele sensuri. Inițial, Centrul Infotrafic al Poliției Române a raportat că trei persoane au […]
18:00
NATO a declanșat Articolul 4 după ce avioanele de război au doborât drone rusești în spațiul aerian polonez # Libertatea
NATO a activat Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei, a confirmat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Varșovia, relatează Defence-Industry Europe. Consultări între națiunile membre Articolul 4 al tratatului prevede consultări între națiunile membre ori de câte ori una dintre ele consideră că […]
11:50
Ce i-a spus Francesca Sarao ispitei Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, când s-au întâlnit: „Nu aveam cum” # Libertatea
Insula Iubirii 2025 a ajuns la final în urmă cu aproximativ o săptămână, iar concurenții și ispitele din show-ul de la Antena 1 și-au reluat viața normală după ce s-au întors din Thailanda. Francesca Sarao și Cristi Pungă, cuplu care nu a picat în ispită și a reușit să revină în România la fel cum […]
11:50
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunțat miercuri planuri de reducere pentru aproximativ 9.000 de locuri de muncă, adică în jur de 11,5% din forța sa de muncă la nivel global, în ciuda succesului pe care îl au vânzările la renumitul medicament Ozempic, anunță CNBC. „Novo Nordisk a anunțat astăzi o transformare la nivelul întregii […]
11:50
Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu # Libertatea
Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, crede că Vladimir Putin mizează pe relația cu Donald Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după dronele rusești din Polonia. Naumescu crede că Putin i-a transmis o „avertizare rusească” președintelui Nawrocki Valentin Naumescu, expert evaluator al Comisiei Europene, consideră că […]
11:00
O fetiță de cinci ani a stricat o operă de artă de 30.000 de euro: „Situaţia ar fi putut fi şi mai gravă” # Libertatea
O fetiţă în vârstă de cinci ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură a lui Carlo Pecorelli, realizată sub forma unui păianjen din aur de 24 de carate şi evaluată la 30.000 de euro. Incidentul a avut loc în galeria Orler din Jesolo, aproape de Veneţia, pe 1 septembrie, relatează Corriere della Sera. Copila, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.