Marcu 5, 24-34
Ziarul Lumina, 14 septembrie 2025 20:20
„În vremea aceea îl urma pe Iisus mulțime mare și îl îmbulzea. Și era o femeie care avea curgere de sânge de doisprezece ani. Și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar
• • •
20:20
Protoieria Sector 1 Capitală a organizat vineri, 12 septembrie, la Biserica „Sfântul Vasile”-Victoria din București, conferința clericală „Itinerarul filocalic al vieții Sfântului Dumitru Stăniloae”. Invitat să vorbească despre viaţa şi opera Părintelui Stăniloae a fost părintele conf. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cu acest prilej, în deschiderea sărbătorii hramului bisericii-gazdă, au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica de către o delegaţie condusă de părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene.
20:20
„În vremea aceea îl urma pe Iisus mulțime mare și îl îmbulzea. Și era o femeie care avea curgere de sânge de doisprezece ani. Și multe îndurase de la mulți doctori, cheltuindu-și toate ale sale, dar
20:20
Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ambigua, partea a doua, 111, în Părinți și Scriitori Bisericești (1983), vol. 80, pp. 276-277„În ce privește venirea la existență a celor două, adică a sufletului și a
20:20
Fraților, când Chefa a venit în Antiohia, pe față i-am stat împotrivă, că era vrednic de înfruntare. Pentru că, înainte de a veni unii de la Iacov, el mânca cu cei dintre neamuri; dar, când au venit
19:50
Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, Mitropolitul Banatului; Sf. Mare Mc. Nichita; Sf. Ier. Visarion, Arhiepiscopul Larisei # Ziarul Lumina
Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş (†1656) s-a născut pe la anul 1568, în oraşul Raguza din Dalmaţia, într-o familie de creştini valahi. La botez primise numele de Iacob. Rămânând orfan de tată,
19:50
În secolul al III-lea intervine un element nou și de mare importanță pentru istoria interpretării textului sacru: vedem că apar primele comentarii complete pentru o singură carte a Bibliei. Nu este vorba despre
19:50
Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos) Marcu 8, 34-3; 9, 1Zis-a Domnul: Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze
19:50
Există în cultura noastră un răstimp și un spațiu în care taina și învățătura se întâlnesc. Este spațiul bisericii și timpul școlii. Sau, mai limpede spus, este întâlnirea dintre Sfânta Liturghie ș
19:50
De multe ori, la ceas aniversar sau în preajma marilor evenimente, se face zarvă de cuvinte, se spun lucruri mari. Mesajul Bisericii Ortodoxe, inspirat din duhul Scripturii, se împărtășește lumii fără
19:40
Născut în părțile Neamțului, în comuna Farcașa, slujitor în Administrația patriarhală, în timpul Patriarhului Nicodim Munteanu, Părintele Petroniu Tănase (1914-2011) a căutat liniștea și mântuirea, vie
19:40
Am rămas uimit de interesul manifestat față de anumite fenomene (babe vindecătoare, moașe și vraci în satul medieval românesc), ceea ce m-a încurajat să public și alte note legate de istoria medicinei în
18:10
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 14 septembrie, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie la biserica închinată Sfântului Proroc Ilie
16:30
La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și
15:10
Numeroși credincioși și pelerini din Prahova și din țară s‑au strâns într‑un gând de rugăciune să participe la programul liturgic de la Mănăstirea Caraiman, în Duminica Înălțării Sfintei Cruci, 14
14:50
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit duminică, 14 septembrie 2025, în ziua sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii
19:40
Sfântul Atanasie cel Mare, Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, LXXIX, în Părinți și Scriitori Bisericești (1988), vol. 16, pp. 237-238„(...) Voi nu credeți, căutând
19:40
Înălţarea Sfintei Cruci, adevărat izvor de putere spirituală în evlavia creştinilor ortodocşi, se serbează cu post pentru că ne aduce aminte de Pătimirile şi Moartea Mântuitorului Iisus Hristos. În
19:40
Fraților, cuvântul crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. Că scris este: «Pierde-voi înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați
18:40
La Biserica „Sfântul Vasile cel Mare”-Victoria, Protoieria Sector 1 Capitală, a avut loc ieri, 12 septembrie, în contextul serbării hramului bisericii-gazdă, conferința intitulată „Itinerarul filocalic al
17:30
Biserica „Balta Albă” din București și-a sărbătorit hramul istoric sâmbătă, 13 septembrie, la prăznuirea Sfântului Mucenic Corneliu Sutașul, unul din ocrotitorii sfântului lăcaș. Cu acest prilej, a
15:00
Patriarhul României a sfințit racla Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim # Ziarul Lumina
Cu trei zile înainte de proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit astăzi, 13 septembrie
21:50
Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, epistola 22, II, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 12, p. 156„Nu trebuie să umbli după onoruri ori s-aștepți să ți se dea întâietate (Marcu 9, 35). Fiecare
21:50
Fraților, așa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos și ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. Iar la iconomi mai ales, se cere ca fiecare să fie aflat credincios. Dar mie prea puțin îmi es
21:40
Înainte-prăznuirea Înălţării Sfintei Cruci; Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim;Sf. Cuv. Ioan de la Prislop;Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Val; Sf. Mc. Corneliu Sutaşul; Sf. Sfinţit Mc. Ciprian, Episcopul Cartagine # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Ioan s-a născut spre sfârşitul veacului al 15-lea, în satul Silvaşul de Sus, din apropierea oraşelor Haţeg şi Hunedoara. Dorind să-şi închine viaţa lui Dumnezeu, a părăsit casa părintească şi s-a închinoviat în obştea călugărilor de la Mănăstirea Prislop, ctitorită de Sfântul Nicodim de la Tismana. După mai mulţi ani s-a retras pe malul abrupt al unui pârâu, nu departe de mănăstire, unde şi-a săpat singur o chilie în piatră, cunoscută sub numele de Chilia sau Casa Sfântului. Pe când îşi săpa o fereastră la chilie, doi vânători l-au împuşcat, neştiind că el vieţuieşte acolo. Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop stă până astăzi pildă vie de sfinţenie pentru creştini, iar chilia sa rămâne loc de pelerinaj pentru toţi cei care se îndreaptă către străvechea mănăstire a Prislopului.
15:40
Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a găzduit astăzi, 12 septembrie 2025, un eveniment aniversar dedicat Zilei Pompierilor din România, sărbătorită anual la 13 septembrie, dată la care,
15:20
Ca o candelă nestinsă, înveșmântată în tăcerea unui pridvor uitat de vreme, cardinalul Roger Etchegaray rămâne stăruitor în slujirea Evangheliei și a speranței într‑un dialog adesea frânt, dar
14:50
Anunţ privind demararea procedurii Achiziționarea de echipamente IT şi software, în cadrul proiectului Patrimoniu Ortodox Românesc Digital cod SMIS 327188 # Ziarul Lumina
1. Informații generale privind achizitorul: PATRIARHIA ROMANA-ADMINISTRAŢIA PATRIARHALĂ, cu sediul în B-dul Regina Maria, Nr. 1, Sector 4, București, cod unic de înregistrare RO4430779;, persoană de contact:
14:40
Într-unul din eseurile sale, cuviosul Iustin Popovici spunea că „misiunea Bisericii este de a-l face pe fiecare credincios al ei, în chip organic, una cu persoana lui Hristos, de a transforma simțul propriului eu
13:50
O colaborare de tradiție în sprijinul copiilor vulnerabili din sectorul 4 al Capitalei # Ziarul Lumina
Și la începutul acestui an școlar, Protoieria Sector 4 Capitală a pregătit ghiozdane și rechizite pentru cei 55 de copii care frecventează Centrul de zi „Eu și prietenii mei”, aflat în grija DGASPC Sector 4.
11:10
Din inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu
11:00
Rugăciune și ceremonii comemorative la 85 de ani de la masacrul de la Treznea, Sălaj # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Parohia Treznea, Protopopiatul Zalău, la împlinirea a 85 de ani de la masacrul petrecut în această localitate. De asemenea, ierarhul a
10:50
Memoria protopopului martir Aurel Munteanu, cinstită la 85 de ani de la jertfă, la Huedin # Ziarul Lumina
La 85 de ani de la moartea mucenicească a protopopului Aurel Munteanu, personalitate marcantă a vieții bisericești și culturale transilvănene din prima jumătate a secolului XX, a avut loc un eveniment
22:20
Fraților, cu privire la cei ce sunt mai de seamă – oricine ar fi fost ei cândva, nu mă privește; Dumnezeu nu caută la fața omului – cei mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea. Ci dimpotrivă,
22:10
Viața Sfântului Macarie Egipteanul — Cuvântul Sfântului Macarie Egipteanul despre ieșirea sufletului celor drepți și a celor păcătoși, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p.
22:00
„În vremea aceea a venit la Iisus unul din mai-marii sinagogii, anume Iair, și, văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui și L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte; ci, venind, pune mâinile peste
21:50
Sfântul Mucenic Avtonom a trăit pe vremea împăratului Diocleţian (284-305) şi a fost episcop în Italia. Din cauza prigoanei împotriva creştinilor, Sfântul Avtonom a părăsit Italia şi s-a dus în Bitinia,
