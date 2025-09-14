Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă

10:00

Gigi Becali a încercat pe finalul perioadei de mercato să îl aducă pe Mario Tudose de la Argeș la FCSB prin intermediul unei “românești”, așa cum a numit-o patronul, însă mutarea a picat în cele din urmă. Recent, Giovanni Becali a dezvăluit că conducerea de la Benfica, echipa care ar fi urmat să fie păcălită […] The post “Nu putem fi păcăliți”. Schema pe care o pregătise Gigi Becali a fost aflată de oficialii de la Benfica appeared first on Antena Sport.